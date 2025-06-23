Нідерланди закликали до повної підтримки України після нічної атаки РФ на Київ
Посольство Нідерландів в Україні закликало до посилення підтримки після чергової масованої ракетної атаки Росії на Київ .
Про це йдеться у заяві диппредставництва в соцмережі X, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Для тих, хто боїться, що саміт НАТО не приділить уваги Україні, у Путіна є відповідь. Ще одна ніч російського терору, в результаті якої загинуло щонайменше шестеро людей", - зазначили у посольстві.
У посольстві додали, що підтримка України має здійснюватися "на повну силу" - заради безпеки як України, так і союзників по НАТО.
Нагадаємо, станом на 13.00 23 червня внаслідок російського удару підтверджена загибель 7 людей. Також зросла кількість постраждалих - до 28 людей.
У ніч проти 23 червня російські війська масовано обстріляли ракетами та дронами Київ та область. Окупанти вдарили по Україні 16 ракетами та 352 дронами.
Будь ласка, зачекайте...
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А експлуатація в чому проявляється ? В тому , що допомагають коштами і зброєю захищати ЗСУ Україну
Ох вже ці кляті європейці
Так от - після того, як хтось з українців розмістив скріни минулорічних графіків відключень, форумчани написали щось накшталт "Нічого, хлопці, ми почекаємо - Українцям ті акумулятори набагато потрібніші. Тримайтесь, Українці!"