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Новини Атака ракет і БпЛА на Київ
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Нідерланди закликали до повної підтримки України після нічної атаки РФ на Київ

нідерланди

Посольство Нідерландів в Україні закликало до посилення підтримки після чергової масованої ракетної атаки Росії на Київ .

Про це йдеться у заяві диппредставництва в соцмережі X, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Для тих, хто боїться, що саміт НАТО не приділить уваги Україні, у Путіна є відповідь. Ще одна ніч російського терору, в результаті якої загинуло щонайменше шестеро людей", - зазначили у посольстві.

У посольстві додали, що підтримка України має здійснюватися "на повну силу" - заради безпеки як України, так і союзників по НАТО.

Нагадаємо, станом на 13.00 23 червня внаслідок російського удару підтверджена загибель 7 людей. Також зросла кількість постраждалих - до 28 людей.

У ніч проти 23 червня російські війська масовано обстріляли ракетами та дронами Київ та область. Окупанти вдарили по Україні 16 ракетами та 352 дронами.

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Автор: 

Нідерланди (1601) війна в Україні (5000)


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Топ коментарі
+4
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23.06.2025 15:49 Відповісти
+3
Дурят Україну ? Яким чином ? Надаючі все більше і більше зброї ?
А експлуатація в чому проявляється ? В тому , що допомагають коштами і зброєю захищати ЗСУ Україну
Ох вже ці кляті європейці
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23.06.2025 16:09 Відповісти
+2
На болота, підкацапничку
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23.06.2025 16:10 Відповісти
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23.06.2025 15:49 Відповісти
Потужно закликали чи так, середненько?
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23.06.2025 15:52 Відповісти
Так , що ЗСУ завдяки цьому заклику не будуть воювати лопатам
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23.06.2025 16:07 Відповісти
На болота, підкацапничку
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23.06.2025 16:10 Відповісти
Дурят Україну ? Яким чином ? Надаючі все більше і більше зброї ?
А експлуатація в чому проявляється ? В тому , що допомагають коштами і зброєю захищати ЗСУ Україну
Ох вже ці кляті європейці
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23.06.2025 16:09 Відповісти
Якось попав на Європейський форум людей, які самостійно роблять собі сонячні станції - обговорювалась тема затримок постачання LiFePo акумуляторів від відомого нідерландського магазину. Преставник магазину перепросив покупців, сказавши що вони в першу чергу намагаються відправляти замовлення в Україну.
Так от - після того, як хтось з українців розмістив скріни минулорічних графіків відключень, форумчани написали щось накшталт "Нічого, хлопці, ми почекаємо - Українцям ті акумулятори набагато потрібніші. Тримайтесь, Українці!"
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23.06.2025 16:36 Відповісти
 
 