Нідерланди закликали до повної підтримки України після нічної атаки РФ на Київ

Посольство Нідерландів в Україні закликало до посилення підтримки після чергової масованої ракетної атаки Росії на Київ .

Про це йдеться у заяві диппредставництва в соцмережі X, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Для тих, хто боїться, що саміт НАТО не приділить уваги Україні, у Путіна є відповідь. Ще одна ніч російського терору, в результаті якої загинуло щонайменше шестеро людей", - зазначили у посольстві.

У посольстві додали, що підтримка України має здійснюватися "на повну силу" - заради безпеки як України, так і союзників по НАТО.

Нагадаємо, станом на 13.00 23 червня внаслідок російського удару підтверджена загибель 7 людей. Також зросла кількість постраждалих - до 28 людей.

У ніч проти 23 червня російські війська масовано обстріляли ракетами та дронами Київ та область. Окупанти вдарили по Україні 16 ракетами та 352 дронами.

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