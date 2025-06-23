Россия не будет передавать Ирану ядерное оружие, - Медведев ответил на критику Трампа

Заместитель главы Совета Безопасности России Дмитрий Медведев в ответ на критику американского президента Дональда Трампа заявил, что РФ не собирается передавать Ирану свое ядерное оружие.

Об этом он написал на платформе Х, передает Цензор.НЕТ.

В частности, Медведев осудил американские удары по Ирану, заявив, что Вашингтон "не достиг своих целей".

"Однако Россия не намерена передавать ядерное оружие Ирану, поскольку, в отличие от Израиля, мы являемся участниками Договора о нераспространении ядерного оружия. Я хорошо знаю, к чему это приведет, поскольку как президент руководил нашими ядерными силами. Но другие страны могут это сделать - и именно об этом шла речь. И мы точно не должны спорить о том, кто имеет больше ядерного оружия. Тем более, что договор СНВ-III, который я когда-то подписал с американским президентом, все еще действует - пока что. Вопрос в том, что будет дальше?" - написал российский чиновник.

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Напомним, накануне президент США Дональд Трамп ответил на заявления заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева, который ранее намекнул на поставки другими странами ядерного оружия в Иран.