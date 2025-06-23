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Новости Ядерное оружие Ядерная программа Ирана
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Россия не будет передавать Ирану ядерное оружие, - Медведев ответил на критику Трампа

Заместитель главы Совета Безопасности России Дмитрий Медведев в ответ на критику американского президента Дональда Трампа заявил, что РФ не собирается передавать Ирану свое ядерное оружие.

Об этом он написал на платформе Х, передает Цензор.НЕТ.

В частности, Медведев осудил американские удары по Ирану, заявив, что Вашингтон "не достиг своих целей".

"Однако Россия не намерена передавать ядерное оружие Ирану, поскольку, в отличие от Израиля, мы являемся участниками Договора о нераспространении ядерного оружия. Я хорошо знаю, к чему это приведет, поскольку как президент руководил нашими ядерными силами. Но другие страны могут это сделать - и именно об этом шла речь. И мы точно не должны спорить о том, кто имеет больше ядерного оружия. Тем более, что договор СНВ-III, который я когда-то подписал с американским президентом, все еще действует - пока что. Вопрос в том, что будет дальше?" - написал российский чиновник.

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Медведев ответил Трампу по поводу ядерного оружия для Ирана

Напомним, накануне президент США Дональд Трамп ответил на заявления заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева, который ранее намекнул на поставки другими странами ядерного оружия в Иран.

Автор: 

Иран (2043) Медведев Дмитрий (4112) россия (96420) Трамп Дональд (5842)


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Топ комментарии
+49
Что ж ты фраер сдал назад...
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23.06.2025 21:52 Ответить
+32
Трамп обоссал Медведева.
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23.06.2025 21:53 Ответить
+29
Навіть у п'яничок очечко чутливе!
Ще й барін копняками збудив.
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23.06.2025 21:53 Ответить
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Что ж ты фраер сдал назад...
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23.06.2025 21:52 Ответить
Це вічно п'яний карлик, а не бойовий гном.
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23.06.2025 22:16 Ответить
Клоун похмелився напевно і трохи попустило. 😊 Щодо нерозповсюдження ядерної зброї, то кацапи якраз Договір плрушили, коли свою іржаву ядерку перетягнцли у бульбостан.
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23.06.2025 22:21 Ответить
Та ніхто нічого нікуди не "передавав"... Якщо й з"явилися ядерні заряди на території БРСР - то вони були "переміщені", а не "передані"... Тобто, Росія могла перемістить СВОЇ ядерні заряди, на територію БРСР. Але контроль за нею залишився у кацапів. Білорусів якщо і допускають до неї - то лише для несення охорони на зовнішньому периметрі бази зберігання...
Але, скоріш всього - вони там охороняють "пусте місце", самі про це не знаючи... Колись, у молодості, спитався ракетчиків: "Неужели по Красной площади, на парадах, "ядерку" таскают?". А вони сміються: "Ага... И танки с БК ездят... И пехота с автоматами заряжеными... Там контейнеры пустые!"
Так і тут...
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24.06.2025 06:36 Ответить
Про паради-- ясно що там пусті контейнери! Бо завжди знайдеться вася пупкік що з бодуна просто шмальне, не кажучи вже про абсолютно тверезих-- можуть і не промазати!
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24.06.2025 09:33 Ответить
А в кацапстані за кожним рухомим об'єктом ще й феесбешник з пультом дистанційної зупинки-- а то вася пупкін з бодуна може і на требуни мавзолєю заєхать!
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24.06.2025 13:56 Ответить
Навіть у п'яничок очечко чутливе!
Ще й барін копняками збудив.
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23.06.2025 21:53 Ответить
Скоріш за все очко заграло у *****, от і надрав дупу головастику та змусив виправдовуватись
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23.06.2025 22:09 Ответить
Цікаво чи в одну валізу діма і вова сходили до вітру, чи пудили в штані?
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23.06.2025 23:09 Ответить
Трамп обоссал Медведева.
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23.06.2025 21:53 Ответить
а краще було б коли б він його "помітив"
Бо трап ***** путлера і ведмедів ***** путлера.
Це просто боротьба за першість.
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23.06.2025 22:16 Ответить
Путин не пишет в твиттере.
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23.06.2025 22:19 Ответить
путін головного мозку у кацапів був завжди.
Чи то при орді, чи то при сцарях, чи генсеків.
Думаєш що в той що не дімон не є таким собі путіним?
Горбатого-могила справить.
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23.06.2025 22:38 Ответить
Наркодіма, може передати Ірану лише пусту пляшку з-під горілки, або пакет з залишками аргентинського кокаїну. На цьому його повноваження в ******** параші закінчуються.
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23.06.2025 21:54 Ответить
Валізу ссудного дня головне щоб вони нікому не передали.Оце зброя масового зараження
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23.06.2025 22:40 Ответить
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23.06.2025 21:55 Ответить
Засцяв
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23.06.2025 21:56 Ответить
Ви там поміж собою для початку розберіться, хто з вас, дімонів, дурачок. А, може, ви обидва доні-дурачки?
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23.06.2025 21:56 Ответить
Дональд - це той самий Дімон, хіба що різними мовами.
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23.06.2025 21:57 Ответить
Обісрався.
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23.06.2025 21:56 Ответить
Видно з пляшки зліз, та й болтонув не подумавши.
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23.06.2025 21:56 Ответить
А мені цікаво, чому по кіму ракети не полетіли, коли він довів уран до 60%?
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23.06.2025 21:57 Ответить
Бо Ізраїлю поруч з Кімом нема.
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23.06.2025 21:58 Ответить
Потому что артиллерия Кима может сравнять Сеул с землей.
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23.06.2025 22:02 Ответить
Ну хай спробують.

Думаєте, американці мовчки сидітимуть і втрачатимуть виробничі потужності DRAM?
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23.06.2025 22:24 Ответить
Никто не хочет смотреть как они пробуют.
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23.06.2025 22:35 Ответить
Що сталося з баскетболістом? Прийняв пігулку проти сказу?
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23.06.2025 21:57 Ответить
То ***** йому пістона вставив
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23.06.2025 22:13 Ответить
а що заважає росії передати ядерку ірану через кндр?
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23.06.2025 21:58 Ответить
Відстань і логістика. Через три моря, повз десяток країн...
А в касапів з іраном - спільний кордон.
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23.06.2025 22:02 Ответить
так, каспієм ядерку вже доставили з параші. тепер кндр заявить, що це його подарунок. "многоходовочка"
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23.06.2025 22:25 Ответить
У якому місці? По Каспію ще до того кордону допливти треба... Ти думаєш - кацапня здатна зберегти секретність при доставці подібного вантажу?
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24.06.2025 06:14 Ответить
дефіцит в наявній кількості чУмаданів.
Лише це заважає ***** передати бадабум тапочнику.
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23.06.2025 22:12 Ответить
Мабуть вранці не вспів похмелитись і прочитав те шо вчора накалякав і обісрався
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23.06.2025 21:58 Ответить
о дімон-армагєдон обмочіл сваі скрєпниє парткі...
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23.06.2025 22:01 Ответить
Дімачка штани абассал.
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23.06.2025 22:06 Ответить
Отєц родной - а Трамп вже розпериживався
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23.06.2025 22:07 Ответить
Очкує гідроцефал.

Це тобі не на Україну напасти, у якої 20 років перед тим забрати всі надзвукові бомбардувальники і купу ракет.
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23.06.2025 22:07 Ответить
Ось ще один доказ що мєдвєдєв не мєдвєдєв ,а ПАНДЄЄВ, від слова панда ,ну це такий китайський бамбуковий ведмідь , таке собі лагідне звірятко яке ніхто не боїться.
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23.06.2025 22:08 Ответить
і про фраєра і про інше правда.
там в кремлі вже втомилися бігати з чУмоданами....
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23.06.2025 22:10 Ответить
агент-агенту око не виклює ©
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23.06.2025 22:24 Ответить
Маємо повне моральне право на ядерну зброю - Горбулін. Інтерв'ю з "батьком" ракетобудування України
https://www.youtube.com/watch?v=llnGzQtx0Q8
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23.06.2025 22:31 Ответить
Украина нужна не ядерка, а вступление в ЕС и НАТО.
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23.06.2025 22:36 Ответить
Макрон міг би взяти нас під ядерну парасольку.Кількасот боєголовок є,боятись йому нема чого.Бо якщо мордор вирішить застосувати ЯЗ,то вже не буде важливо в кого скільки її.На росію десяток потужних і все,кінець настане їм там.
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23.06.2025 22:46 Ответить
міг би. Але не візьме
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24.06.2025 01:27 Ответить
А може раптом???
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24.06.2025 06:28 Ответить
Україні потрібно не тільки вступ до ЄС і НАТО, а і ядерна зброя-- вся ця брехня про братство та гарантії безпеки є і буде брехнею ЗАВЖДИ!
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24.06.2025 09:39 Ответить
Метр з кєпкою в прижку щось буровить з перепою.Ай моська знать она сильна что лает на слона .
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23.06.2025 22:35 Ответить
Впав на мороз. Ткнули мордочкою як котеня в гівно. )
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23.06.2025 22:36 Ответить
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23.06.2025 22:47 Ответить
рашка шо з понтами?
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23.06.2025 22:50 Ответить
обісрався алкогном-дімон,як завжди-обісрався.
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23.06.2025 23:01 Ответить
"Але інші країни можуть це зробити - і саме про це йшлося."

Это не мы!!!
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23.06.2025 23:35 Ответить
Ху@ло наверняка хорошо выпорол своего лакея за такой косяк. Теперь закроют где то в бункере на месяц без бухла и доступа к интернету
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24.06.2025 00:23 Ответить
Хорошо aлкaш щелкнул по носу ржaвого.
зaметно, что писaл спичрaйтер, дaже зaпятые нa месте, a не димон после литры финляндии.
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24.06.2025 02:11 Ответить
"От бач, злякався, йо..ний сцикун!" (с)
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24.06.2025 07:29 Ответить
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24.06.2025 08:46 Ответить
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24.06.2025 09:11 Ответить
Смілива вода закінчилась🥴
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24.06.2025 09:29 Ответить
 
 