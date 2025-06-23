Россия не будет передавать Ирану ядерное оружие, - Медведев ответил на критику Трампа
Заместитель главы Совета Безопасности России Дмитрий Медведев в ответ на критику американского президента Дональда Трампа заявил, что РФ не собирается передавать Ирану свое ядерное оружие.
Об этом он написал на платформе Х, передает Цензор.НЕТ.
В частности, Медведев осудил американские удары по Ирану, заявив, что Вашингтон "не достиг своих целей".
"Однако Россия не намерена передавать ядерное оружие Ирану, поскольку, в отличие от Израиля, мы являемся участниками Договора о нераспространении ядерного оружия. Я хорошо знаю, к чему это приведет, поскольку как президент руководил нашими ядерными силами. Но другие страны могут это сделать - и именно об этом шла речь. И мы точно не должны спорить о том, кто имеет больше ядерного оружия. Тем более, что договор СНВ-III, который я когда-то подписал с американским президентом, все еще действует - пока что. Вопрос в том, что будет дальше?" - написал российский чиновник.
Напомним, накануне президент США Дональд Трамп ответил на заявления заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева, который ранее намекнул на поставки другими странами ядерного оружия в Иран.
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Але, скоріш всього - вони там охороняють "пусте місце", самі про це не знаючи... Колись, у молодості, спитався ракетчиків: "Неужели по Красной площади, на парадах, "ядерку" таскают?". А вони сміються: "Ага... И танки с БК ездят... И пехота с автоматами заряжеными... Там контейнеры пустые!"
Так і тут...
Ще й барін копняками збудив.
Бо трап ***** путлера і ведмедів ***** путлера.
Це просто боротьба за першість.
Чи то при орді, чи то при сцарях, чи генсеків.
Думаєш що в той що не дімон не є таким собі путіним?
Горбатого-могила справить.
параші закінчуються.
Думаєте, американці мовчки сидітимуть і втрачатимуть виробничі потужності DRAM?
А в касапів з іраном - спільний кордон.
Лише це заважає ***** передати бадабум тапочнику.
Це тобі не на Україну напасти, у якої 20 років перед тим забрати всі надзвукові бомбардувальники і купу ракет.
там в кремлі вже втомилися бігати з чУмоданами....
https://www.youtube.com/watch?v=llnGzQtx0Q8
Это не мы!!!
зaметно, что писaл спичрaйтер, дaже зaпятые нa месте, a не димон после литры финляндии.