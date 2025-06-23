Росія не передаватиме Ірану ядерну зброю, - Медведєв відповів на критику Трампа
Заступник голови Ради Безпеки Росії Дмитро Медведєв у відповідь на критику американського президента Дональда Трампа заявив, що РФ не збирається передавати Ірану свою ядерну зброю.
Про це він написав на платформі Х, передає Цензор.НЕТ.
Так, Медведєв засудив американські удари по Ірану, заявивши, що Вашингтон "не досягнув своїх цілей".
"Однак Росія не має наміру передавати ядерну зброю Ірану, оскільки, на відміну від Ізраїлю, ми є учасниками Договору про нерозповсюдження ядерної зброї. Я добре знаю, до чого це призведе, оскільки як президент керував нашими ядерними силами. Але інші країни можуть це зробити – і саме про це йшлося. І ми точно не повинні сперечатися про те, хто має більше ядерної зброї. Тим більше, що договір СНО-III, який я колись підписав з американським президентом, усе ще чинний –– поки що. Питання в тому, що буде далі?" - написав російський посадовець.
Нагадаємо, напередодні президент США Дональд Трамп відповів на заяви заступника голови Ради безпеки Росії Дмитра Медвєдєва, який раніше натякнув на постачання іншими країнами ядерної зброї до Ірану.
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Але, скоріш всього - вони там охороняють "пусте місце", самі про це не знаючи... Колись, у молодості, спитався ракетчиків: "Неужели по Красной площади, на парадах, "ядерку" таскают?". А вони сміються: "Ага... И танки с БК ездят... И пехота с автоматами заряжеными... Там контейнеры пустые!"
Так і тут...
Ще й барін копняками збудив.
Бо трап ***** путлера і ведмедів ***** путлера.
Це просто боротьба за першість.
Чи то при орді, чи то при сцарях, чи генсеків.
Думаєш що в той що не дімон не є таким собі путіним?
Горбатого-могила справить.
параші закінчуються.
Думаєте, американці мовчки сидітимуть і втрачатимуть виробничі потужності DRAM?
А в касапів з іраном - спільний кордон.
Лише це заважає ***** передати бадабум тапочнику.
Це тобі не на Україну напасти, у якої 20 років перед тим забрати всі надзвукові бомбардувальники і купу ракет.
там в кремлі вже втомилися бігати з чУмоданами....
https://www.youtube.com/watch?v=llnGzQtx0Q8
Это не мы!!!
зaметно, что писaл спичрaйтер, дaже зaпятые нa месте, a не димон после литры финляндии.