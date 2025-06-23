УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4232 відвідувача онлайн
Новини Ядерна зброя Ядерна програма Ірану
9 441 64

Росія не передаватиме Ірану ядерну зброю, - Медведєв відповів на критику Трампа

Заступник голови Ради Безпеки Росії Дмитро Медведєв у відповідь на критику американського президента Дональда Трампа заявив, що РФ не збирається передавати Ірану свою ядерну зброю.

Про це він написав на платформі Х, передає Цензор.НЕТ.

Так, Медведєв засудив американські удари по Ірану, заявивши, що Вашингтон "не досягнув своїх цілей".

"Однак Росія не має наміру передавати ядерну зброю Ірану, оскільки, на відміну від Ізраїлю, ми є учасниками Договору про нерозповсюдження ядерної зброї. Я добре знаю, до чого це призведе, оскільки як президент керував нашими ядерними силами. Але інші країни можуть це зробити – і саме про це йшлося. І ми точно не повинні сперечатися про те, хто має більше ядерної зброї. Тим більше, що договір СНО-III, який я колись підписав з американським президентом, усе ще чинний –– поки що. Питання в тому, що буде далі?" - написав російський посадовець.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Катар залишає за собою право відповісти на "зухвалий" удар Ірану по базі США, - МЗС країни

Медведєв відповів Трампу щодо ядерної зброї для Ірану

Нагадаємо, напередодні президент США Дональд Трамп відповів на заяви заступника голови Ради безпеки Росії Дмитра Медвєдєва, який раніше натякнув на постачання іншими країнами ядерної зброї до Ірану.

Автор: 

Іран (2297) Медведєв Дмитро (1922) росія (66431) Трамп Дональд (6308)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+49
Что ж ты фраер сдал назад...
показати весь коментар
23.06.2025 21:52 Відповісти
+32
Трамп обоссал Медведева.
показати весь коментар
23.06.2025 21:53 Відповісти
+29
Навіть у п'яничок очечко чутливе!
Ще й барін копняками збудив.
показати весь коментар
23.06.2025 21:53 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Что ж ты фраер сдал назад...
показати весь коментар
23.06.2025 21:52 Відповісти
Це вічно п'яний карлик, а не бойовий гном.
показати весь коментар
23.06.2025 22:16 Відповісти
Клоун похмелився напевно і трохи попустило. 😊 Щодо нерозповсюдження ядерної зброї, то кацапи якраз Договір плрушили, коли свою іржаву ядерку перетягнцли у бульбостан.
показати весь коментар
23.06.2025 22:21 Відповісти
Та ніхто нічого нікуди не "передавав"... Якщо й з"явилися ядерні заряди на території БРСР - то вони були "переміщені", а не "передані"... Тобто, Росія могла перемістить СВОЇ ядерні заряди, на територію БРСР. Але контроль за нею залишився у кацапів. Білорусів якщо і допускають до неї - то лише для несення охорони на зовнішньому периметрі бази зберігання...
Але, скоріш всього - вони там охороняють "пусте місце", самі про це не знаючи... Колись, у молодості, спитався ракетчиків: "Неужели по Красной площади, на парадах, "ядерку" таскают?". А вони сміються: "Ага... И танки с БК ездят... И пехота с автоматами заряжеными... Там контейнеры пустые!"
Так і тут...
показати весь коментар
24.06.2025 06:36 Відповісти
Про паради-- ясно що там пусті контейнери! Бо завжди знайдеться вася пупкік що з бодуна просто шмальне, не кажучи вже про абсолютно тверезих-- можуть і не промазати!
показати весь коментар
24.06.2025 09:33 Відповісти
А в кацапстані за кожним рухомим об'єктом ще й феесбешник з пультом дистанційної зупинки-- а то вася пупкін з бодуна може і на требуни мавзолєю заєхать!
показати весь коментар
24.06.2025 13:56 Відповісти
Навіть у п'яничок очечко чутливе!
Ще й барін копняками збудив.
показати весь коментар
23.06.2025 21:53 Відповісти
Скоріш за все очко заграло у *****, от і надрав дупу головастику та змусив виправдовуватись
показати весь коментар
23.06.2025 22:09 Відповісти
Цікаво чи в одну валізу діма і вова сходили до вітру, чи пудили в штані?
показати весь коментар
23.06.2025 23:09 Відповісти
Трамп обоссал Медведева.
показати весь коментар
23.06.2025 21:53 Відповісти
а краще було б коли б він його "помітив"
Бо трап ***** путлера і ведмедів ***** путлера.
Це просто боротьба за першість.
показати весь коментар
23.06.2025 22:16 Відповісти
Путин не пишет в твиттере.
показати весь коментар
23.06.2025 22:19 Відповісти
путін головного мозку у кацапів був завжди.
Чи то при орді, чи то при сцарях, чи генсеків.
Думаєш що в той що не дімон не є таким собі путіним?
Горбатого-могила справить.
показати весь коментар
23.06.2025 22:38 Відповісти
Наркодіма, може передати Ірану лише пусту пляшку з-під горілки, або пакет з залишками аргентинського кокаїну. На цьому його повноваження в ******** параші закінчуються.
показати весь коментар
23.06.2025 21:54 Відповісти
Валізу ссудного дня головне щоб вони нікому не передали.Оце зброя масового зараження
показати весь коментар
23.06.2025 22:40 Відповісти
показати весь коментар
23.06.2025 21:55 Відповісти
Засцяв
показати весь коментар
23.06.2025 21:56 Відповісти
Ви там поміж собою для початку розберіться, хто з вас, дімонів, дурачок. А, може, ви обидва доні-дурачки?
показати весь коментар
23.06.2025 21:56 Відповісти
Дональд - це той самий Дімон, хіба що різними мовами.
показати весь коментар
23.06.2025 21:57 Відповісти
Обісрався.
показати весь коментар
23.06.2025 21:56 Відповісти
Видно з пляшки зліз, та й болтонув не подумавши.
показати весь коментар
23.06.2025 21:56 Відповісти
А мені цікаво, чому по кіму ракети не полетіли, коли він довів уран до 60%?
показати весь коментар
23.06.2025 21:57 Відповісти
Бо Ізраїлю поруч з Кімом нема.
показати весь коментар
23.06.2025 21:58 Відповісти
Потому что артиллерия Кима может сравнять Сеул с землей.
показати весь коментар
23.06.2025 22:02 Відповісти
Ну хай спробують.

Думаєте, американці мовчки сидітимуть і втрачатимуть виробничі потужності DRAM?
показати весь коментар
23.06.2025 22:24 Відповісти
Никто не хочет смотреть как они пробуют.
показати весь коментар
23.06.2025 22:35 Відповісти
Що сталося з баскетболістом? Прийняв пігулку проти сказу?
показати весь коментар
23.06.2025 21:57 Відповісти
То ***** йому пістона вставив
показати весь коментар
23.06.2025 22:13 Відповісти
а що заважає росії передати ядерку ірану через кндр?
показати весь коментар
23.06.2025 21:58 Відповісти
Відстань і логістика. Через три моря, повз десяток країн...
А в касапів з іраном - спільний кордон.
показати весь коментар
23.06.2025 22:02 Відповісти
так, каспієм ядерку вже доставили з параші. тепер кндр заявить, що це його подарунок. "многоходовочка"
показати весь коментар
23.06.2025 22:25 Відповісти
У якому місці? По Каспію ще до того кордону допливти треба... Ти думаєш - кацапня здатна зберегти секретність при доставці подібного вантажу?
показати весь коментар
24.06.2025 06:14 Відповісти
дефіцит в наявній кількості чУмаданів.
Лише це заважає ***** передати бадабум тапочнику.
показати весь коментар
23.06.2025 22:12 Відповісти
Мабуть вранці не вспів похмелитись і прочитав те шо вчора накалякав і обісрався
показати весь коментар
23.06.2025 21:58 Відповісти
о дімон-армагєдон обмочіл сваі скрєпниє парткі...
показати весь коментар
23.06.2025 22:01 Відповісти
Дімачка штани абассал.
показати весь коментар
23.06.2025 22:06 Відповісти
Отєц родной - а Трамп вже розпериживався
показати весь коментар
23.06.2025 22:07 Відповісти
Очкує гідроцефал.

Це тобі не на Україну напасти, у якої 20 років перед тим забрати всі надзвукові бомбардувальники і купу ракет.
показати весь коментар
23.06.2025 22:07 Відповісти
Ось ще один доказ що мєдвєдєв не мєдвєдєв ,а ПАНДЄЄВ, від слова панда ,ну це такий китайський бамбуковий ведмідь , таке собі лагідне звірятко яке ніхто не боїться.
показати весь коментар
23.06.2025 22:08 Відповісти
і про фраєра і про інше правда.
там в кремлі вже втомилися бігати з чУмоданами....
показати весь коментар
23.06.2025 22:10 Відповісти
агент-агенту око не виклює ©
показати весь коментар
23.06.2025 22:24 Відповісти
Маємо повне моральне право на ядерну зброю - Горбулін. Інтерв'ю з "батьком" ракетобудування України
https://www.youtube.com/watch?v=llnGzQtx0Q8
показати весь коментар
23.06.2025 22:31 Відповісти
Украина нужна не ядерка, а вступление в ЕС и НАТО.
показати весь коментар
23.06.2025 22:36 Відповісти
Макрон міг би взяти нас під ядерну парасольку.Кількасот боєголовок є,боятись йому нема чого.Бо якщо мордор вирішить застосувати ЯЗ,то вже не буде важливо в кого скільки її.На росію десяток потужних і все,кінець настане їм там.
показати весь коментар
23.06.2025 22:46 Відповісти
міг би. Але не візьме
показати весь коментар
24.06.2025 01:27 Відповісти
А може раптом???
показати весь коментар
24.06.2025 06:28 Відповісти
Україні потрібно не тільки вступ до ЄС і НАТО, а і ядерна зброя-- вся ця брехня про братство та гарантії безпеки є і буде брехнею ЗАВЖДИ!
показати весь коментар
24.06.2025 09:39 Відповісти
Метр з кєпкою в прижку щось буровить з перепою.Ай моська знать она сильна что лает на слона .
показати весь коментар
23.06.2025 22:35 Відповісти
Впав на мороз. Ткнули мордочкою як котеня в гівно. )
показати весь коментар
23.06.2025 22:36 Відповісти
показати весь коментар
23.06.2025 22:47 Відповісти
рашка шо з понтами?
показати весь коментар
23.06.2025 22:50 Відповісти
обісрався алкогном-дімон,як завжди-обісрався.
показати весь коментар
23.06.2025 23:01 Відповісти
"Але інші країни можуть це зробити - і саме про це йшлося."

Это не мы!!!
показати весь коментар
23.06.2025 23:35 Відповісти
Ху@ло наверняка хорошо выпорол своего лакея за такой косяк. Теперь закроют где то в бункере на месяц без бухла и доступа к интернету
показати весь коментар
24.06.2025 00:23 Відповісти
Хорошо aлкaш щелкнул по носу ржaвого.
зaметно, что писaл спичрaйтер, дaже зaпятые нa месте, a не димон после литры финляндии.
показати весь коментар
24.06.2025 02:11 Відповісти
"От бач, злякався, йо..ний сцикун!" (с)
показати весь коментар
24.06.2025 07:29 Відповісти
показати весь коментар
24.06.2025 08:46 Відповісти
показати весь коментар
24.06.2025 09:11 Відповісти
Смілива вода закінчилась🥴
показати весь коментар
24.06.2025 09:29 Відповісти
 
 