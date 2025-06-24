Заместитель командира 3-го АК Кухарчук прокомментировал заявление майора "Азова" об избиении: "Быть "азовцем" – это соответствовать принципам"

В Третьем армейском корпусе назвали ситуацию с избиением бойца полка "Азов" Андрея Кориневича провокацией вражеских спецслужб.

Об этом сообщил заместитель командира 3-го армейского корпуса ВСУ Дмитрий Кухарчук, передает Цензор.НЕТ.

"Быть азовцем - это не носить шеврон, полученный после БЗВП. Это - соответствовать принципам, которые заложили Андрей Билецкий и первое поколение азовцев. Мусоризм и подлость никогда не были среди этих принципов.



Армия - это коллектив мужчин. И между мужчинами конфликты случаются - как в пределах одного подразделения, так и между разными. Но если бы каждый такой эпизод сопровождался попытками командования запускать истерики в СМИ, мы ежедневно жили бы в скандалах. В "Азове" подобные вещи всегда решались внутри. Без выноса сора из избы. А учитывая политический характер последнего заявления, имею все основания считать, что ситуация не соответствует действительности", - подчеркнул он.

Кухарчук отметил, что все выглядит как провокация вражеских спецслужб.

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"Вопрос только в том - играют в темную, или делают это сознательно? .... Командование подразделения, которое держит менее 10 километров фронта, хайпует на обливании грязью бригады, которая держит шестьдесят. Они обвиняют топовых разведчиков, которые воюют с 2014 года, в участии в "спецоперации" против ноунейма, который является просто чьим-то водителем без всякого боевого опыта.



Я верю в порядочность многих в составе 12-й бригады НГУ. Но те, кто терпит подобное поведение, не имеют права называть себя ни азовцами, ни националистами. Показывайте себя на поле боя, а не в придумывании провокаций, пропитанных вашими влажными фантазиями", - подытожил он.

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Напомним, ранее майор 12-й бригады спецназначения НГУ "Азов" Андрей Кориневич (Корень) заявил, что на него совершили нападение в Ивано-Франковске. Он обвинил в причастности к избиению военнослужащих Третьей отдельной штурмовой бригады.

На избиение военного Кориневича впоследствии отреагировала и сама бригада. Там заявили, что осуждают такие действия и требуют "скорейшего привлечения нападавших к ответственности".

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