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Новости Нападение на азовца Андрея Кориневича
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Заместитель командира 3-го АК Кухарчук прокомментировал заявление майора "Азова" об избиении: "Быть "азовцем" – это соответствовать принципам"

В 3 ОШБр отреагировали на инцидент с азовцем Кориневичем

В Третьем армейском корпусе назвали ситуацию с избиением бойца полка "Азов" Андрея Кориневича провокацией вражеских спецслужб.

Об этом сообщил заместитель командира 3-го армейского корпуса ВСУ Дмитрий Кухарчук, передает Цензор.НЕТ.

"Быть азовцем - это не носить шеврон, полученный после БЗВП. Это - соответствовать принципам, которые заложили Андрей Билецкий и первое поколение азовцев. Мусоризм и подлость никогда не были среди этих принципов.

Армия - это коллектив мужчин. И между мужчинами конфликты случаются - как в пределах одного подразделения, так и между разными. Но если бы каждый такой эпизод сопровождался попытками командования запускать истерики в СМИ, мы ежедневно жили бы в скандалах. В "Азове" подобные вещи всегда решались внутри. Без выноса сора из избы. А учитывая политический характер последнего заявления, имею все основания считать, что ситуация не соответствует действительности", - подчеркнул он.

Кухарчук отметил, что все выглядит как провокация вражеских спецслужб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Боец "Азова" Андрей Кориневич (Корень) обвинил в нападении и избиении военных Третьей штурмовой

"Вопрос только в том - играют в темную, или делают это сознательно? .... Командование подразделения, которое держит менее 10 километров фронта, хайпует на обливании грязью бригады, которая держит шестьдесят. Они обвиняют топовых разведчиков, которые воюют с 2014 года, в участии в "спецоперации" против ноунейма, который является просто чьим-то водителем без всякого боевого опыта.

Я верю в порядочность многих в составе 12-й бригады НГУ. Но те, кто терпит подобное поведение, не имеют права называть себя ни азовцами, ни националистами. Показывайте себя на поле боя, а не в придумывании провокаций, пропитанных вашими влажными фантазиями", - подытожил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сейчас мы проигрываем эту войну. Это очевидно, - комбат 3-й ОШБр Кухарчук

Напомним, ранее майор 12-й бригады спецназначения НГУ "Азов" Андрей Кориневич (Корень) заявил, что на него совершили нападение в Ивано-Франковске. Он обвинил в причастности к избиению военнослужащих Третьей отдельной штурмовой бригады.

На избиение военного Кориневича впоследствии отреагировала и сама бригада. Там заявили, что осуждают такие действия и требуют "скорейшего привлечения нападавших к ответственности".

Также читайте: Комбат 3 ОШБр Кухарчук: У меня в батальоне все рубились на Авдосе, а награды получили единицы. Где хоть намек на уважение от государства?

В 3 ОШБр отреагировали на инцидент с азовцем Кориневичем
В 3 ОШБр отреагировали на инцидент с азовцем Кориневичем

Автор: 

Азов (810) Кухарчук Дмитрий (22) 3-я Отдельная штурмовая бригада (455)


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Топ комментарии
+39
Тобто "хоробрим розвідникам" можна, одягнувши балаклави в глибокому тилу давати тягла іншим військовим? І про це не можна нікому заявляти?
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24.06.2025 17:21 Ответить
+21
білецький?
до чого тут білецький?

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24.06.2025 17:13 Ответить
+21
Якщо це вже вилізло на загал (а цього взагалі не мало статися), то надайте відповіді на основні питання.
Розповіді про іпсо вже не сприймаються навіть якщо це справді іпсо.
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24.06.2025 17:15 Ответить
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Не знаю, всі пишуть Андрій «Корень» Кориневич.
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24.06.2025 20:00 Ответить
А ні, то бути пизженим!
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24.06.2025 19:35 Ответить
Поліція Івано-Франківська завела кримінальну справу про напад на Кореневича і оголосила в розшук 4 чоловік, в яких підозрюють вояк із 3 ОШБр "Азов". Хай займаються цією справою правоохоронці, це їхня робота.
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24.06.2025 19:42 Ответить
Дуже дурно воняе ця історія. Там де Білецький ця вонь дійсно мусорска
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24.06.2025 19:51 Ответить
"відповідати принципам, які заклали Андрій Білецький" - вибори все ближче
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24.06.2025 19:55 Ответить
То вже ж пишуть які там в нього рейтинги,багато кого "обійшов" з толкових .Готують ....Як на мене то це другий Гришин (Семенченко),ну а про Кухарчука нехай скажуть черкащани.
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24.06.2025 20:24 Ответить
Шапіто...
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24.06.2025 20:09 Ответить
Азовці леви, але всі знають, що Білецький так , як і Дендей завжди були на побігушках в Авакова і займалися криміналом і політичними заказухами
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24.06.2025 20:15 Ответить
а ХТО створив "азовців"??
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25.06.2025 00:04 Ответить
АЗОВ почався з "чорних чоловічків" і так, це був старт білецького, але все інше робили інші люди. білецький це суто медійна людина яка рветься в політику і все ніяк не дорветься, його заслуги до досягнень підрозділу - мінімальні.
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25.06.2025 02:28 Ответить
у тебе є претензії до бойової роботи 3 штурмової бригади під командуванням Білецького? якщо ні, то просто заткнися і не псує повітря!
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26.06.2025 18:59 Ответить
чуєш ти затикатель 2025 хвуєв, псуєш повітря тут тільки ти, боючись навіть з під аноніма вийти. Біжи клоун, обома ногами.
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27.06.2025 03:07 Ответить
ще раз! немає претензій - стули пельку! по мичанню про "анонімів" - тебе що цікавить, конкретно?
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27.06.2025 12:45 Ответить
Все за канонами портновського суду: рішення приймається ще до засідання, закон - це те, що зручно «потрібним» людям, а вирок залежить від номера телефону, з якого дзвонили.
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24.06.2025 21:18 Ответить
В радянськой армії теж доволі часто були п#зділки поміж різними підрозділами, або різними етнічними групами. Бувало, що стройбат п#здив десантуру і забирав в них блакитні берети.
Немає в цьому ніякої політики.
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24.06.2025 22:01 Ответить
Так то у Радянській армії. Ви бажаєте рухатись назад у радянщину чи до цивілізації та демократії???
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24.06.2025 23:14 Ответить
Україна вже нарешті опинилася в демократії і цивілізації..
Лохів ще вистачає - нехай і далі рухаються.
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25.06.2025 02:14 Ответить
Так а в чому провокація, якби Кухарчук вдарився головою і сказав шо його побили, це була б провокація
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25.06.2025 01:24 Ответить
кухарчук вдарився головою ще при народженні, не звертайне на нього уваг
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25.06.2025 02:12 Ответить
Якщо це не особистий конфлікт то виглядає наче ОПа намагається створити проблеми Азову. З Білецьким вони точно зможуть домовитись.
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25.06.2025 01:40 Ответить
знаючи яке тупе чмо цей "той самий кухарчук" я більше повірю "простому водієві без бойового досвіду" бо як і сам білецький так і кухарчук це суто медійні особи (а точніше - хвойди) які кілька разів намагались потрапити у владу але їх прокотили і для яких війна це отакі медійні піарні вилазки і сидіння десь в КП весь час, чи ви думаете він в штурмах участь приймає? сам кухарчук в 2014 був не на війні а на бордах по всім Черкасам кожні 5 метрів в деяких місцях (не перебільшення) а також влаштовували політичні провокації на замовлення. Поки хтось дійсно воює і здобуває славу підрозділу потом і кровью, такі от тилові криси які просто висижуть політичні бали до наступних виборів - більше всіх ******* і піаряться на чужій крові.

p.s. "містер ножик" (хто знає той знає)
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25.06.2025 02:11 Ответить
Дуже цікаво, але нікуя не зрозуміло
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25.06.2025 08:36 Ответить
Мусорство, то не честь, звісно. В бандитизм та кримінал, то честь? Потрібно знати суть конфлікту, причину, щоб зрозуміє хто є хто.
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25.06.2025 13:18 Ответить
Дивно Кухарчук говорить, дивно! По перше оці, за вуха притягнені некоректні порівняння, хто скільки км лбз тримає. Можливо ще й брехливі. По друге, мусорство то звісно погано, а кримінал - то добре? По третє, чого же бійці не на лінії, а в глибокому тилу планують і виконують якісь акції? Хто відпустив/відправив їх на ту акцію? По четверте, Редіс показав в Маріуполі, чого він вартий. І його геть не видно десь в піарі. А Кухарчук постійно на інтерв'ю та ефірах. І постійно другий бат в Ютуб воює, а за інші батальйони бригади не чуть нічого. Ну і на останок, якщо Кухарчук виступив з такою ганебною заявою, це вказує, що у нього "шапка горить". А заява Азову цілком коректна і виважена.
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25.06.2025 13:55 Ответить
Все схоже на те, що це була спланована провокація ворожої фсбшної зеленої влади проти 3-ї штурмової з використанням бійця Азову через публічний розголос про відсутність упродовж 3-х місяців постачання дронів у бригаду
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25.06.2025 16:21 Ответить
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