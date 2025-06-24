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Новини Напад на азовця Андрія Кориневича
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Заступник командира 3-го АК Кухарчук прокоментував заяву майора "Азову" про побиття: "Бути "азовцем" - це відповідати принципам"

У 3 АК відреагували на інцидент з азовцем Кориневичем

У Третьому армійському корпусі назвали ситуацію з побиттям бійця полку "Азов" Андрія Кориневича провокацією ворожих спецслужб.

Про це повідомив  заступник командира 3-го армійського корпусу ЗСУ Дмитро Кухарчук, передає Цензор.НЕТ.

"Бути азовцем — це не носити шеврон, отриманий після БЗВП. Це — відповідати принципам, які заклали Андрій Білецький і перше покоління азовців. Мусоризм і підлість ніколи не були серед цих принципів.

Армія — це колектив чоловіків. І як між чоловіками, конфлікти трапляються — як у межах одного підрозділу, так і між різними. Але якби кожен такий епізод супроводжувався спробами командування запускати істерики в ЗМІ, ми щодня жили б у скандалах. В Азові подібні речі завжди вирішувалися всередині. Без винесення сміття з хати. А враховуючи політичний характер останньої заяви, маю всі підстави вважати, що ситуація не відповідає дійсності", - наголосив він.

Кухарчук зазначив, що все схоже на провокацію ворожих спецслужб.

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"Питання лише в тому — грають в темну, чи роблять це свідомо? ... Командування підрозділу, яке тримає менше 10 кілометрів фронту, хайпує на обливанні брудом бригади, яка тримає шістдесят. Вони звинувачують топових розвідників, які воюють із 2014 року, в участі у "спецоперації" проти ноунейма, який є просто чиїмось водієм без жодного бойового досвіду.

Я вірю в порядність багатьох у складі 12-ї бригади НГУ. Але ті, хто толерує подібну поведінку, не мають права називати себе ані азовцями, ані націоналістами. Показуйте себе на полі бою, а не у вигадуванні провокацій, просякнутих вашими вологими фантазіями", - підсумував він.

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Нагадаємо, раніше майор 12-ї бригади спецпризначення НГУ "Азов" Андрій Кориневич (Корінь) заявив, що на нього скоїли напад в Івано-Франківську. Він звинуватив у причетності до побиття військовослужбовців Третьої окремої штурмової бригади.

На побиття військового Кориневича згодом відреагувала й сама бригада. Там заявили, що засуджують такі дії та вимагають "якнайшвидшого притягнення нападників до відповідальності".

Читайте: Комбат 3 ОШБр Кухарчук: У мене в батальйоні всі, хто рубились на Авдосі, а нагороди отримали одиниці. Де хоч натяк на повагу від Держави?

У 3 ОШБр відреагували на інцидент з азовцем Кориневичем
У 3 ОШБр відреагували на інцидент з азовцем Кориневичем

Автор: 

Азов (794) Кухарчук Дмитро (22) 3 Окрема штурмова бригада (467)


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Топ коментарі
+39
Тобто "хоробрим розвідникам" можна, одягнувши балаклави в глибокому тилу давати тягла іншим військовим? І про це не можна нікому заявляти?
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24.06.2025 17:21 Відповісти
+21
білецький?
до чого тут білецький?

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24.06.2025 17:13 Відповісти
+21
Якщо це вже вилізло на загал (а цього взагалі не мало статися), то надайте відповіді на основні питання.
Розповіді про іпсо вже не сприймаються навіть якщо це справді іпсо.
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24.06.2025 17:15 Відповісти
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Не знаю, всі пишуть Андрій «Корень» Кориневич.
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24.06.2025 20:00 Відповісти
А ні, то бути пизженим!
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24.06.2025 19:35 Відповісти
Поліція Івано-Франківська завела кримінальну справу про напад на Кореневича і оголосила в розшук 4 чоловік, в яких підозрюють вояк із 3 ОШБр "Азов". Хай займаються цією справою правоохоронці, це їхня робота.
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24.06.2025 19:42 Відповісти
Дуже дурно воняе ця історія. Там де Білецький ця вонь дійсно мусорска
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24.06.2025 19:51 Відповісти
"відповідати принципам, які заклали Андрій Білецький" - вибори все ближче
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24.06.2025 19:55 Відповісти
То вже ж пишуть які там в нього рейтинги,багато кого "обійшов" з толкових .Готують ....Як на мене то це другий Гришин (Семенченко),ну а про Кухарчука нехай скажуть черкащани.
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24.06.2025 20:24 Відповісти
Шапіто...
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24.06.2025 20:09 Відповісти
Азовці леви, але всі знають, що Білецький так , як і Дендей завжди були на побігушках в Авакова і займалися криміналом і політичними заказухами
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24.06.2025 20:15 Відповісти
а ХТО створив "азовців"??
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25.06.2025 00:04 Відповісти
АЗОВ почався з "чорних чоловічків" і так, це був старт білецького, але все інше робили інші люди. білецький це суто медійна людина яка рветься в політику і все ніяк не дорветься, його заслуги до досягнень підрозділу - мінімальні.
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25.06.2025 02:28 Відповісти
у тебе є претензії до бойової роботи 3 штурмової бригади під командуванням Білецького? якщо ні, то просто заткнися і не псує повітря!
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26.06.2025 18:59 Відповісти
чуєш ти затикатель 2025 хвуєв, псуєш повітря тут тільки ти, боючись навіть з під аноніма вийти. Біжи клоун, обома ногами.
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27.06.2025 03:07 Відповісти
ще раз! немає претензій - стули пельку! по мичанню про "анонімів" - тебе що цікавить, конкретно?
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27.06.2025 12:45 Відповісти
Все за канонами портновського суду: рішення приймається ще до засідання, закон - це те, що зручно «потрібним» людям, а вирок залежить від номера телефону, з якого дзвонили.
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24.06.2025 21:18 Відповісти
В радянськой армії теж доволі часто були п#зділки поміж різними підрозділами, або різними етнічними групами. Бувало, що стройбат п#здив десантуру і забирав в них блакитні берети.
Немає в цьому ніякої політики.
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24.06.2025 22:01 Відповісти
Так то у Радянській армії. Ви бажаєте рухатись назад у радянщину чи до цивілізації та демократії???
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24.06.2025 23:14 Відповісти
Україна вже нарешті опинилася в демократії і цивілізації..
Лохів ще вистачає - нехай і далі рухаються.
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25.06.2025 02:14 Відповісти
Так а в чому провокація, якби Кухарчук вдарився головою і сказав шо його побили, це була б провокація
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25.06.2025 01:24 Відповісти
кухарчук вдарився головою ще при народженні, не звертайне на нього уваг
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25.06.2025 02:12 Відповісти
Якщо це не особистий конфлікт то виглядає наче ОПа намагається створити проблеми Азову. З Білецьким вони точно зможуть домовитись.
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25.06.2025 01:40 Відповісти
знаючи яке тупе чмо цей "той самий кухарчук" я більше повірю "простому водієві без бойового досвіду" бо як і сам білецький так і кухарчук це суто медійні особи (а точніше - хвойди) які кілька разів намагались потрапити у владу але їх прокотили і для яких війна це отакі медійні піарні вилазки і сидіння десь в КП весь час, чи ви думаете він в штурмах участь приймає? сам кухарчук в 2014 був не на війні а на бордах по всім Черкасам кожні 5 метрів в деяких місцях (не перебільшення) а також влаштовували політичні провокації на замовлення. Поки хтось дійсно воює і здобуває славу підрозділу потом і кровью, такі от тилові криси які просто висижуть політичні бали до наступних виборів - більше всіх ******* і піаряться на чужій крові.

p.s. "містер ножик" (хто знає той знає)
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25.06.2025 02:11 Відповісти
Дуже цікаво, але нікуя не зрозуміло
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25.06.2025 08:36 Відповісти
Мусорство, то не честь, звісно. В бандитизм та кримінал, то честь? Потрібно знати суть конфлікту, причину, щоб зрозуміє хто є хто.
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25.06.2025 13:18 Відповісти
Дивно Кухарчук говорить, дивно! По перше оці, за вуха притягнені некоректні порівняння, хто скільки км лбз тримає. Можливо ще й брехливі. По друге, мусорство то звісно погано, а кримінал - то добре? По третє, чого же бійці не на лінії, а в глибокому тилу планують і виконують якісь акції? Хто відпустив/відправив їх на ту акцію? По четверте, Редіс показав в Маріуполі, чого він вартий. І його геть не видно десь в піарі. А Кухарчук постійно на інтерв'ю та ефірах. І постійно другий бат в Ютуб воює, а за інші батальйони бригади не чуть нічого. Ну і на останок, якщо Кухарчук виступив з такою ганебною заявою, це вказує, що у нього "шапка горить". А заява Азову цілком коректна і виважена.
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25.06.2025 13:55 Відповісти
Все схоже на те, що це була спланована провокація ворожої фсбшної зеленої влади проти 3-ї штурмової з використанням бійця Азову через публічний розголос про відсутність упродовж 3-х місяців постачання дронів у бригаду
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25.06.2025 16:21 Відповісти
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