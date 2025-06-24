Заступник командира 3-го АК Кухарчук прокоментував заяву майора "Азову" про побиття: "Бути "азовцем" - це відповідати принципам"

У Третьому армійському корпусі назвали ситуацію з побиттям бійця полку "Азов" Андрія Кориневича провокацією ворожих спецслужб.

Про це повідомив заступник командира 3-го армійського корпусу ЗСУ Дмитро Кухарчук, передає Цензор.НЕТ.

"Бути азовцем — це не носити шеврон, отриманий після БЗВП. Це — відповідати принципам, які заклали Андрій Білецький і перше покоління азовців. Мусоризм і підлість ніколи не були серед цих принципів.



Армія — це колектив чоловіків. І як між чоловіками, конфлікти трапляються — як у межах одного підрозділу, так і між різними. Але якби кожен такий епізод супроводжувався спробами командування запускати істерики в ЗМІ, ми щодня жили б у скандалах. В Азові подібні речі завжди вирішувалися всередині. Без винесення сміття з хати. А враховуючи політичний характер останньої заяви, маю всі підстави вважати, що ситуація не відповідає дійсності", - наголосив він.

Кухарчук зазначив, що все схоже на провокацію ворожих спецслужб.

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"Питання лише в тому — грають в темну, чи роблять це свідомо? ... Командування підрозділу, яке тримає менше 10 кілометрів фронту, хайпує на обливанні брудом бригади, яка тримає шістдесят. Вони звинувачують топових розвідників, які воюють із 2014 року, в участі у "спецоперації" проти ноунейма, який є просто чиїмось водієм без жодного бойового досвіду.



Я вірю в порядність багатьох у складі 12-ї бригади НГУ. Але ті, хто толерує подібну поведінку, не мають права називати себе ані азовцями, ані націоналістами. Показуйте себе на полі бою, а не у вигадуванні провокацій, просякнутих вашими вологими фантазіями", - підсумував він.

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Нагадаємо, раніше майор 12-ї бригади спецпризначення НГУ "Азов" Андрій Кориневич (Корінь) заявив, що на нього скоїли напад в Івано-Франківську. Він звинуватив у причетності до побиття військовослужбовців Третьої окремої штурмової бригади.

На побиття військового Кориневича згодом відреагувала й сама бригада. Там заявили, що засуджують такі дії та вимагають "якнайшвидшого притягнення нападників до відповідальності".

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