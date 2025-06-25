Передала военным заминированный скутер: СБУ задержала агента РФ в Харькове. ФОТОРЕПОРТАЖ
В Харькове задержана российская агент, которая 20 июня совершила теракт против военных.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.
Тогда спецслужбы РФ активировали взрывчатку, спрятанную в багажнике скутера, когда рядом находились двое военных.
Это произошло возле харьковского кафе, куда враг заманил воинов под видом передачи им "волонтерского" мотороллера.
"Для подготовки преступления агрессор завербовал 19-летнюю харьковчанку, которую "нашел" на Телеграмм-каналах по поиску работы. После вербовки агент получила детальные инструкции от куратора на изготовление СВП в "домашних" условиях. После этого она приобрела бытовые химикаты, аккумулятор, провода и два телефона для дистанционного подрыва. Готовую взрывчатку фигурант привезла на место стоянки скутера и спрятала СВП в его багажнике", - говорится в сообщении.
С помощью камеры, которая была замаскирована на месте спланированного теракта, российские спецслужбисты отследили прибытие военных на "локацию".
После этого террористка пыталась "залечь на дно", но через несколько часов после взрыва ее задержали правоохранители. Во время обыска у нее изъяты неиспользованные компоненты взрывного устройства и телефон с доказательствами работы на врага.
Сейчас ей сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт, который привел к гибели человека).
Злоумышленница находится под стражей. Ей грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
Пожалуйста, подождите...
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Приклади "Руського язика" можна подивитися у Грамматиці Малєтія Смотрицього - це фактично - украиїнська мова. Ось вам приклад "руського язика": "Гамуй язик свій од злого, і уста твої нехай не мовлять зради".
А кацапи говорять російською мовою, а не руською!
Та ні. До цього віку вирощують і виховують батьки. А батьки там є типове для сходу і півдня України, бмдло ватоголове, москвороте, продажне і зрадницьке. Таких там є 80-95% бидлонаселення. Все то є суки і гниди. Вороги народу України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на https://www.rbc.ua/rus/news РБК-Україна Джерело: https://censor.net/ua/n3559977
Гнида ї*ана...
Для підготовки злочину агресор завербував 19-річну харків'янку, яку "знайшов" на Телеграм-каналах з пошуку роботи. Після вербування агентка отримала детальні інструкції від куратора на виготовлення СВП в "домашніх" умовах. Після цього вона придбала побутові хімікати, акумулятор, дроти і два телефони для дистанційного підриву. Готову вибухівку фігурантка привезла на місце стоянки скутера та заховала СВП в його багажнику", - йдеться в повідомленні.
Так легко на просторах телеграму знайти звичайну, 19 річну шмару, яка на це погодилась, "в домашніх умовах" виготовила вибухівку, все підготовила, "потрібний" скутер потрапив до заданого місця.... Та й на фото, хоча воно й заблюрено, ну ніяк не 19 років...
Шось Малюка поперло....)
І знову тупі, стандартні шаблони з методічки від зеленого лайна
Смішно це чути від шмата зеленого лайна. А за анекдот тобі куратор забашляє, чекай...
Але "безробітна" буде сидіти во славу і за гріхи Боневтіка Першого.
Загинув військовий у тилу. Винні повинні понести заслужену кару. А хто винен?
1. Хто не виключив ФСБовський месенджер Телеграм на четвертому році війні?
2. Хто не виключив з вільного обігу незареєстровані мобільники і напівфабрикати для виготовлення вибухівки.
3. І одна з багатьох легіона сук і підарів, які заробляють на війні і крові, бо їх життя і суспільство навколо них навчило, що головне в житті - гроші!
І ні до чого тут російськомовність і совок! То жвачка для дебилів - калька з кацапської казки про кровожерливих бандерівців, які мальчика розпяли.
А 73% піпла не змінилися з часів Пілата з їхнім "Розпни його!"