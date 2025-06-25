Передала военным заминированный скутер: СБУ задержала агента РФ в Харькове. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Харькове задержана российская агент, которая 20 июня совершила теракт против военных.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

Тогда спецслужбы РФ активировали взрывчатку, спрятанную в багажнике скутера, когда рядом находились двое военных.

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Это произошло возле харьковского кафе, куда враг заманил воинов под видом передачи им "волонтерского" мотороллера.

"Для подготовки преступления агрессор завербовал 19-летнюю харьковчанку, которую "нашел" на Телеграмм-каналах по поиску работы. После вербовки агент получила детальные инструкции от куратора на изготовление СВП в "домашних" условиях. После этого она приобрела бытовые химикаты, аккумулятор, провода и два телефона для дистанционного подрыва. Готовую взрывчатку фигурант привезла на место стоянки скутера и спрятала СВП в его багажнике", - говорится в сообщении.

С помощью камеры, которая была замаскирована на месте спланированного теракта, российские спецслужбисты отследили прибытие военных на "локацию".

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После этого террористка пыталась "залечь на дно", но через несколько часов после взрыва ее задержали правоохранители. Во время обыска у нее изъяты неиспользованные компоненты взрывного устройства и телефон с доказательствами работы на врага.

Сейчас ей сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт, который привел к гибели человека).

Злоумышленница находится под стражей. Ей грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

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