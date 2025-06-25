Дівчина передала воїнам замінований скутер, один із військових загинув внаслідок вибуху. ФОТОрепортаж

У Харкові затримано російську агентку, яка 20 червня здійснила теракт проти військових.

Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

Тоді спецслужби РФ активували вибухівку, заховано у багажнику скутера, коли поряд перебували двоє військових.

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Це сталося біля харківського кафе, куди ворог заманив воїнів під виглядом передачі їм "волонтерського" моторолера.

"Для підготовки злочину агресор завербував 19-річну харків’янку, яку "знайшов" на Телеграм-каналах з пошуку роботи. Після вербування агентка отримала детальні інструкції від куратора на виготовлення СВП в "домашніх" умовах. Після цього вона придбала побутові хімікати, акумулятор, дроти і два телефони для дистанційного підриву. Готову вибухівку фігурантка привезла на місце стоянки скутера та заховала СВП в його багажнику", - йдеться в повідомленні.

За допомогою камери, що була замаскована на місці спланованого теракту, російські спецслужбісти відстежили прибуття військових на "локацію".

За даними прокуратури Харківщини, внаслідок вибуху скутера загинув 26-річний військовослужбовець. 29-річний військовий отримав тяжкі поранення.







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Після цього терористка намагалася "залягти на дно", але за декілька годин після вибуху її затримали правоохоронці. Під час обшуку у неї вилучено невикористані компоненти вибухового пристрою і телефон із доказами роботи на ворога.

Наразі їй повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт, який призвів до загибелі людини).

Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

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