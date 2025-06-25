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Новини Теракти в Україні
14 274 90

Дівчина передала воїнам замінований скутер, один із військових загинув внаслідок вибуху. ФОТОрепортаж

У Харкові затримано російську агентку, яка 20 червня здійснила теракт проти військових.

Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

Тоді спецслужби РФ активували вибухівку, заховано у багажнику скутера, коли поряд перебували двоє військових.

Читайте також: Теракт біля ТРЦ у Рівному: СБУ затримала причетних до вибуху

Це сталося біля харківського кафе, куди ворог заманив воїнів під виглядом передачі їм "волонтерського" моторолера.

"Для підготовки злочину агресор завербував 19-річну харків’янку, яку "знайшов" на Телеграм-каналах з пошуку роботи. Після вербування агентка отримала детальні інструкції від куратора на виготовлення СВП в "домашніх" умовах. Після цього вона придбала побутові хімікати, акумулятор, дроти і два телефони для дистанційного підриву. Готову вибухівку фігурантка привезла на місце стоянки скутера та заховала СВП в його багажнику", - йдеться в повідомленні.

За допомогою камери, що була замаскована на місці спланованого теракту, російські спецслужбісти відстежили прибуття військових на "локацію".

За даними прокуратури Харківщини, внаслідок вибуху скутера загинув 26-річний військовослужбовець. 29-річний військовий отримав тяжкі поранення.

Агентка РФ влаштувала теракт у Харкові. СБУ її затримала
Агентка РФ влаштувала теракт у Харкові. СБУ її затримала
Агентка РФ влаштувала теракт у Харкові. СБУ її затримала

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ затримала агентку ГРУ на Одещині: виготовляла вибухові пристрої для терактів

Після цього терористка намагалася "залягти на дно", але за декілька годин після вибуху її затримали правоохоронці. Під час обшуку у неї вилучено невикористані компоненти вибухового пристрою і телефон із доказами роботи на ворога.

Наразі їй повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт, який призвів до загибелі людини).

Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Також читайте: Офіцера ЗСУ планували підірвати в Одесі, ворожого агента затримано, - СБУ. ФОТОрепортаж

Агентка РФ влаштувала теракт у Харкові. СБУ її затримала
Агентка РФ влаштувала теракт у Харкові. СБУ її затримала
Агентка РФ влаштувала теракт у Харкові. СБУ її затримала

Автор: 

СБУ (13052) теракт (1035) Харків (5740)


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Топ коментарі
+62
Оце хтось виростив бидло, яке готове вбивати власних військових за вказівками москалоти. 19 років і вже така нелюдь. І такого біосміття в нас тисячі.
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25.06.2025 10:17 Відповісти
+43
Виростили рускоязичниє радітєлі, тоскующіє за радянським союзом та любящіє водку.
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25.06.2025 10:35 Відповісти
+19
Оцій 19 років? Такий вигляд мають пенсіонери.

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25.06.2025 10:23 Відповісти
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манька-тєлєграмщіца.
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25.06.2025 10:14 Відповісти
Так Аблигация, или Облигация?
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25.06.2025 10:55 Відповісти
*********...
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25.06.2025 11:28 Відповісти
Как на меня, там тетка на фото, а не деваха 19+. Но настаивать не буду.
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25.06.2025 12:37 Відповісти
Обычно молоденькие Оксаны зарабатывают вареником на Онлифанс, но эта видимо уродина, значит интим не получится монетизировать. Остаётся терроризм. За криминал тоже платят, но она попалась и теперь присядет в тюрьму.
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25.06.2025 13:06 Відповісти
Чому Оксани, а не Наташи?
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25.06.2025 22:40 Відповісти
************ из русских зовутся Наташи, а из украинок - обычно говорят Оксанки или Олеськи
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25.06.2025 22:48 Відповісти
Тут на обговоренні і йдеться, що ця "************" сама русская за своїм походженням і вихованням, хоча і має український паспорт. Не сумніваюсь, що її "радітєлі" переїхали в Харків з росії.
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25.06.2025 22:59 Відповісти
вік суті не змінює.
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25.06.2025 15:44 Відповісти
Бройлер.Типова представниця ********* хрюського міра...
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25.06.2025 16:20 Відповісти
Звичайна кацапська свіноматка
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25.06.2025 17:32 Відповісти
Оце хтось виростив бидло, яке готове вбивати власних військових за вказівками москалоти. 19 років і вже така нелюдь. І такого біосміття в нас тисячі.
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25.06.2025 10:17 Відповісти
Хто виростив?- Влада мародерів і зрадників починаючі від Чучми до ЗЕбіла
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25.06.2025 10:28 Відповісти
Та ні, то папа с мамой викохали таке.
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25.06.2025 10:34 Відповісти
Виростили рускоязичниє радітєлі, тоскующіє за радянським союзом та любящіє водку.
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25.06.2025 10:35 Відповісти
А, може, батьки? Мої діти росли, починаючи ще з кінця СРСР - але такими не стали... Як ти думаєш - ЧОМУ?
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25.06.2025 10:36 Відповісти
Мої теж такими не стали, хоча в школі їх ВЛАДА примушувала вивчати руській ізик, руське література і істория та прикожній нагоді вбивали тезис " брацкій народ!"...
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25.06.2025 10:49 Відповісти
"Саша"... Не бреши... Від перших твоїх коментарів, які я тут читать почав, засмерділо "лаптями"... Твоя "украйонська" мова мене вже не обмане...
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25.06.2025 10:56 Відповісти
Російську, а не "руський"!
Приклади "Руського язика" можна подивитися у Грамматиці Малєтія Смотрицього - це фактично - украиїнська мова. Ось вам приклад "руського язика": "Гамуй язик свій од злого, і уста твої нехай не мовлять зради".

А кацапи говорять російською мовою, а не руською!
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25.06.2025 12:14 Відповісти
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25.06.2025 16:11 Відповісти
Примазуються...
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25.06.2025 18:06 Відповісти
Як зручно все валити на владу. 🤮
Та ні. До цього віку вирощують і виховують батьки. А батьки там є типове для сходу і півдня України, бмдло ватоголове, москвороте, продажне і зрадницьке. Таких там є 80-95% бидлонаселення. Все то є суки і гниди. Вороги народу України.
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25.06.2025 17:52 Відповісти
По вашому в теробороні Харківської області було 5%? А всі інші "бидло москвороте"? А хто ж в Херсоні в перші дні окупації виходив на вулиці? Ви вже забули ті фото і відео? На якій підставі ви 95% мешканців сходу і півдня називаєте ******, гнидами і ворогами народу України? Ви були у Харкові під час Майдану? Ви були тут у перші дні війни? До речі, Бутусов був у перші дні і розповідав про харків'ян. Та ви цього не бачили, бо вас і на сайті не було. Виродків вистачає по всій Україні і не потрібно народ Україні називати ****** і гнидами. Оце так ви образилися за улюблену владу, яка перед самою війною говорила про про капітуляцію Харкова, бо він же "кацапський". Підспівуєте їм. А Харків і Херсон -патріоти України. І не менше, а, може й більше, ніж деякі інші.
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26.06.2025 00:02 Відповісти
І речівка, знаменита тепер на увесь світ, народилася у Харкові!
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26.06.2025 00:03 Відповісти
Яака влада? Я в совку народився і жив 24 роки! І яка влада мені зашкодила виходити на всі Майдани і моїм дітям??? Це чисто батьки та сволотна егоїстична натура цих тварюк!
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25.06.2025 18:10 Відповісти
Так глянути личинок совків 14 -19 років навіть в Києві, це не українці...
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25.06.2025 16:23 Відповісти
І такого біосміття в вас 73%
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25.06.2025 16:29 Відповісти
Це в вас, і не 73, а 89 тих, що за ***** топлять
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25.06.2025 18:03 Відповісти
за )(уйла всі 100 відсотків, але ж то таке.. Цікаво - а скільки того біосміття в Україні? Хіба не 73 відсотки?
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25.06.2025 18:46 Відповісти
Біосміття здриснуло з України та підвонює з-за кордону, бо вважає, що всі повинні бути таким самим біосміттям... Та нічого, ми якось без вас розберемось, бо ми українці, на відміну від здриснувших запроданців...
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25.06.2025 19:09 Відповісти
Та і не звизди про 100 відсотків, інакше не було б РДК, Ахєджакової, Макарєвіча, Габишева, та тисяч закатованих ****** нормальних людей, що відкрито виступили проти *****! Є і ті хто допомагав лупити дронами стратєгів та закладає бомби під генералів... Дійсно, у відсотках це мало, та не 100!
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25.06.2025 19:18 Відповісти
ну ок, не 100 99 відсотків! майже всі
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25.06.2025 19:38 Відповісти
У "Прем'єр-Палац" у центрі Києва зареєстровано нове казино без ліцензії. Готелем , за https://epravda.com.ua/news/2022/12/14/695007/ даними СБУ володіє група VS Energy, контрольована громадянами РФ Олександром Бабаковим, Євгеном Гінером і Михайлом Воєводіним.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на https://www.rbc.ua/rus/news РБК-Україна Джерело: https://censor.net/ua/n3559977
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25.06.2025 20:48 Відповісти
Та вже виклали ібло цієї паскуди - грета тумберг, здичавіла версія... Маю надію, що цю тварину не поміняють і воно згниє в якомусь підвалі...
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25.06.2025 17:40 Відповісти
Такого бидла на сході і півдні України є 80-95% населення. Все то є суки продажні і зрадницькі. Бидло ватоголове, москвороте, продажне і зрадницьке.
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25.06.2025 17:46 Відповісти
80-95 відсотків Але ж це майже всі
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25.06.2025 18:48 Відповісти
19 річна, со слєдами буйно прожитих 19ти років на "літце" ))
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25.06.2025 10:18 Відповісти
Банка меду мала б вже навчити...
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25.06.2025 10:19 Відповісти
Надовго забезпечила себе зайнятістю і баландою...
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25.06.2025 10:19 Відповісти
Тобто військових таки підірвала? Курва.
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25.06.2025 10:20 Відповісти
Оцій 19 років? Такий вигляд мають пенсіонери.

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25.06.2025 10:23 Відповісти
як 19-ти річне бидло, за вказівками з ТГ, спромоглося зібрати саморбний вибуховий пристрій, купивши все необхідне в магазинах, та скласти все до купи не підірвавши себе?
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25.06.2025 10:24 Відповісти
Там по відео так рвонуло, щось сумніви беруть, що з магазину добрив черпала натхнення
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25.06.2025 10:34 Відповісти
Вибухівку для терактів залишила россійська агентура. Совок любив організовувати такі схрони.
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25.06.2025 11:32 Відповісти
Чому її не відправлять на розмінування та розбір завалів, а до камери, яка для неї другий дім?
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25.06.2025 10:37 Відповісти
Так а що з військовими?
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25.06.2025 11:23 Відповісти
Читайте статтю а не тільки заголовки
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25.06.2025 16:45 Відповісти
Я читав повністю. Зараз вже доповнили.
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25.06.2025 21:58 Відповісти
1 = "200", 1 = "300".
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25.06.2025 17:01 Відповісти
Волонтерську допомогу треба приймати не в ресторації, а за місцем служби,з належною перевіркою та оформленням...тоді буде меньше вибухів та отруєнь.
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25.06.2025 11:27 Відповісти
За місцем служби? Тобто - дати можливість кацапні таким чином визначати місця зосередження українських військових???
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25.06.2025 12:18 Відповісти
Забезпечувати повинна держава, а не волонтери на четвертому році війни.
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26.06.2025 00:07 Відповісти
Ну то посадити цю істоту на той скутер і вперед- нехай в останнє покатається
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25.06.2025 12:03 Відповісти
З язика зняв!
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25.06.2025 16:34 Відповісти
Треба заборонити телеграм давно.
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25.06.2025 12:20 Відповісти
відсутність РОЗСТРІЛІВ ворогів під час війни за виживання України - злочин ЗЕбанди!
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25.06.2025 12:35 Відповісти
В чому ти думаєш, що розстрілювати будуть ворогів країни? Будуть ліквідувати скоріше ворогів офісу президента
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25.06.2025 16:46 Відповісти
Під час війни на виживання України ворогів потрібно знищувати, не думаючи. Той, хто цього не робить - стає на бік ворога. Толерування одних ворогів заохочує інших ворогів на нові вбивства захисників України.
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25.06.2025 17:51 Відповісти
Цю купу гівна треба з самальота москалям на бункер якийсь скинути, як сейсмо-бомбу...
Гнида ї*ана...
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25.06.2025 12:35 Відповісти
купити хімікати, скласти бомбу, закласти в скутер, спланувати логістіку теракту.......ну дуже "способниє" безробітні...
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25.06.2025 13:02 Відповісти
упц мп допомагає, а дєрьмаки їх ігнорують
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25.06.2025 16:26 Відповісти
Чому блурять лице? - ту непотріб повинні бачити всі
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25.06.2025 15:49 Відповісти
яке чудовисько, мабуть, і батькі такі самі, що отримували грошову допомогу від України за народження дитини, аби виростити це чудовисько (19 років).
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25.06.2025 15:51 Відповісти
Її батьків треба арештувати як спільників - вони прихильники руССкаго міра, відповідно виховали дочку.
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25.06.2025 17:57 Відповісти
Чому заблюрують фейс? Народ хоче знати особу терористки.
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25.06.2025 15:57 Відповісти
До москалів перекиньте, нехай потішаться. А то годуй пожиттєво,. Батьків туди ж за порєбрік.
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25.06.2025 15:57 Відповісти
Шось, якось дивно.

Для підготовки злочину агресор завербував 19-річну харків'янку, яку "знайшов" на Телеграм-каналах з пошуку роботи. Після вербування агентка отримала детальні інструкції від куратора на виготовлення СВП в "домашніх" умовах. Після цього вона придбала побутові хімікати, акумулятор, дроти і два телефони для дистанційного підриву. Готову вибухівку фігурантка привезла на місце стоянки скутера та заховала СВП в його багажнику", - йдеться в повідомленні.

Так легко на просторах телеграму знайти звичайну, 19 річну шмару, яка на це погодилась, "в домашніх умовах" виготовила вибухівку, все підготовила, "потрібний" скутер потрапив до заданого місця.... Та й на фото, хоча воно й заблюрено, ну ніяк не 19 років...
Шось Малюка поперло....)
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25.06.2025 16:15 Відповісти
Те, що копірайтери-спічрайтери СБУ шаблонно пишуть тексти, не змінює суті злочину ворога. Не важливо скільки в неї років і чи є яйця. Не дивно, що кремлівський посіпака vit iwit використовує будь-яку можливість, щоб дискредитувати захисників України.
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25.06.2025 18:02 Відповісти
....кремлівський посіпака vit iwit використовує будь-яку можливість, щоб дискредитувати захисників України.

І знову тупі, стандартні шаблони з методічки від зеленого лайна
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25.06.2025 18:10 Відповісти
назвати кремлівського посіпаку vit iwit по його суті - це факт, а не якась метадічка. Бо виходить як в анекдоті - стоїть vit iwit весь обмазаний лайном і каже: "А ви дакажитє!"
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25.06.2025 18:25 Відповісти
Ігор Смотренко #536351 , Бо виходить як в анекдоті - стоїть vit iwit весь обмазаний лайном і каже: "А ви дакажитє!"

Смішно це чути від шмата зеленого лайна. А за анекдот тобі куратор забашляє, чекай...
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25.06.2025 20:03 Відповісти
Просрали ...
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25.06.2025 18:13 Відповісти
********
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25.06.2025 20:51 Відповісти
Занадто поблажливо до ворогів України відношення під час військового стану!!! В тому числі терористів , потрібно міняти закон і створювати з них штрафбати ! Заборонити сатанистів упц мп які це все і фінансують та організовують
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25.06.2025 16:22 Відповісти
ТАК, під час війни потрібно воювати, а не соплі намотувати.
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25.06.2025 18:03 Відповісти
якщо вона винна , то цього покемона слід четвертувати на площі щоб була наука всім нуждающимся російських грошей
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25.06.2025 16:42 Відповісти
Ключове слово - "якщо вона винна"! А хто впевнений, що в Україні існує правосуддя і що її буде судити не "портновська" суддя, птічка з ківаловського гнізда? Або інститу експертизи "по походке" не встановить, шо в тому скутері так вибухнуло випадково перекачане колесо?
Але "безробітна" буде сидіти во славу і за гріхи Боневтіка Першого.
Загинув військовий у тилу. Винні повинні понести заслужену кару. А хто винен?
1. Хто не виключив ФСБовський месенджер Телеграм на четвертому році війні?
2. Хто не виключив з вільного обігу незареєстровані мобільники і напівфабрикати для виготовлення вибухівки.
3. І одна з багатьох легіона сук і підарів, які заробляють на війні і крові, бо їх життя і суспільство навколо них навчило, що головне в житті - гроші!
І ні до чого тут російськомовність і совок! То жвачка для дебилів - калька з кацапської казки про кровожерливих бандерівців, які мальчика розпяли.
А 73% піпла не змінилися з часів Пілата з їхнім "Розпни його!"
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26.06.2025 08:44 Відповісти
Смертна кара по законах воєнного часу років зо три як на часі, вибачте за тавтологію.
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25.06.2025 18:14 Відповісти
це ЖИТТЄВО необхідно запровадити
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25.06.2025 18:33 Відповісти
Читала нещодавно - на ім'я військового прийшла посилка на нову пошту. Відправник його побратим. Електронне устаткування. Все збігалось, ПІБ, місце відправки, тощо. І добре що він якраз передзвонив і в розмові з'ясувалось що нічого той не надсилав. Вибухівка була у посилці
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25.06.2025 19:32 Відповісти
В мене враження, що хтось з працівників НП зливає базу постійних клієнтів. В силу того, що я не ходжу, замовляю необхідне або доставку з маркетів, або з розетки/прому на НП, а син забирає. Кілька тижнів тому прийшли дві посилки, я такого не замовляла..реальна людина не відправляла..причому за накладеним платежем, 100- грн. Тобто, доставка вдвічі здорожчує ту фігню ще..НП теж дефективні, я кажу не замовляла, відправник каже, що не відправляв..а вони два тижні мені мізки посилками клювали, щоб забрала..
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26.06.2025 10:38 Відповісти
зашла по ссылке , потеряла аккаунт, начали шантажировать что фото шмоньки разошлют всем контактам.
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25.06.2025 19:51 Відповісти
Є категорія населення, яка гірша ніж совки - це вата, що любить росію і путіна. І здається це ублюдочне створіння до цієї вати і належить, а виховання звічайно, саме від "радітелєй".
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25.06.2025 22:55 Відповісти
Падлюка! за грати!
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26.06.2025 00:10 Відповісти
***** воинам вообще скутер???
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26.06.2025 03:38 Відповісти
Москалі- хрюшки-повторюшки. Скористалися підказкою СБУ в теракті з генералом Кириловим. Там СБУ використали якраз скутер.
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26.06.2025 08:17 Відповісти
 
 