Дівчина передала воїнам замінований скутер, один із військових загинув внаслідок вибуху. ФОТОрепортаж
У Харкові затримано російську агентку, яка 20 червня здійснила теракт проти військових.
Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.
Тоді спецслужби РФ активували вибухівку, заховано у багажнику скутера, коли поряд перебували двоє військових.
Це сталося біля харківського кафе, куди ворог заманив воїнів під виглядом передачі їм "волонтерського" моторолера.
"Для підготовки злочину агресор завербував 19-річну харків’янку, яку "знайшов" на Телеграм-каналах з пошуку роботи. Після вербування агентка отримала детальні інструкції від куратора на виготовлення СВП в "домашніх" умовах. Після цього вона придбала побутові хімікати, акумулятор, дроти і два телефони для дистанційного підриву. Готову вибухівку фігурантка привезла на місце стоянки скутера та заховала СВП в його багажнику", - йдеться в повідомленні.
За допомогою камери, що була замаскована на місці спланованого теракту, російські спецслужбісти відстежили прибуття військових на "локацію".
За даними прокуратури Харківщини, внаслідок вибуху скутера загинув 26-річний військовослужбовець. 29-річний військовий отримав тяжкі поранення.
Після цього терористка намагалася "залягти на дно", але за декілька годин після вибуху її затримали правоохоронці. Під час обшуку у неї вилучено невикористані компоненти вибухового пристрою і телефон із доказами роботи на ворога.
Наразі їй повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт, який призвів до загибелі людини).
Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.
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Приклади "Руського язика" можна подивитися у Грамматиці Малєтія Смотрицього - це фактично - украиїнська мова. Ось вам приклад "руського язика": "Гамуй язик свій од злого, і уста твої нехай не мовлять зради".
А кацапи говорять російською мовою, а не руською!
Та ні. До цього віку вирощують і виховують батьки. А батьки там є типове для сходу і півдня України, бмдло ватоголове, москвороте, продажне і зрадницьке. Таких там є 80-95% бидлонаселення. Все то є суки і гниди. Вороги народу України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на https://www.rbc.ua/rus/news РБК-Україна Джерело: https://censor.net/ua/n3559977
Гнида ї*ана...
Для підготовки злочину агресор завербував 19-річну харків'янку, яку "знайшов" на Телеграм-каналах з пошуку роботи. Після вербування агентка отримала детальні інструкції від куратора на виготовлення СВП в "домашніх" умовах. Після цього вона придбала побутові хімікати, акумулятор, дроти і два телефони для дистанційного підриву. Готову вибухівку фігурантка привезла на місце стоянки скутера та заховала СВП в його багажнику", - йдеться в повідомленні.
Так легко на просторах телеграму знайти звичайну, 19 річну шмару, яка на це погодилась, "в домашніх умовах" виготовила вибухівку, все підготовила, "потрібний" скутер потрапив до заданого місця.... Та й на фото, хоча воно й заблюрено, ну ніяк не 19 років...
Шось Малюка поперло....)
І знову тупі, стандартні шаблони з методічки від зеленого лайна
Смішно це чути від шмата зеленого лайна. А за анекдот тобі куратор забашляє, чекай...
Але "безробітна" буде сидіти во славу і за гріхи Боневтіка Першого.
Загинув військовий у тилу. Винні повинні понести заслужену кару. А хто винен?
1. Хто не виключив ФСБовський месенджер Телеграм на четвертому році війні?
2. Хто не виключив з вільного обігу незареєстровані мобільники і напівфабрикати для виготовлення вибухівки.
3. І одна з багатьох легіона сук і підарів, які заробляють на війні і крові, бо їх життя і суспільство навколо них навчило, що головне в житті - гроші!
І ні до чого тут російськомовність і совок! То жвачка для дебилів - калька з кацапської казки про кровожерливих бандерівців, які мальчика розпяли.
А 73% піпла не змінилися з часів Пілата з їхнім "Розпни його!"