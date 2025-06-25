"Centuria" об инциденте с "азовцем" Кориневичем: Вместо решения конфликта мы увидели хайп
Организация "Centuria", сформированная вторым командиром полка "Азов" Игорем Михайленко (Черкассом), отреагировала на инцидент с нападением на "азовца" Андрея Кориневича.
Как передает Цензор.НЕТ, соответствующее заявление обнародовано в Telegram.
"После 2022 героические чины легионеров Центурии из 3 отдельной штурмовой бригады и "Азова", вдохновили новые тысячи молодых украинцев присоединиться к Центурии. И сегодня юные бойцы Организации, которая является кузницей молодых кадров для Националистического Движения, крайне разочарованы не мужским поведением представителей подразделения, из которого вышли их старшие побратимы", - отметили там.
"Вместо решения конфликта, как этого требует честь, мы увидели вынесение его на медиа хайп для получения сомнительных дивидендов от горячих обсуждений и заголовков СМИ. На самом же деле, ничего кроме позора, авторы "разоблачительно - обвинительного" видео из 12-й бригады НГУ, не получили.
Наш путь - это путь Чести! С позором нам не по пути!" - подытожили там.
Напомним, ранее майор 12-й бригады спецназначения НГУ "Азов" Андрей Кориневич (Корень) заявил, что на него совершили нападение в Ивано-Франковске. Он обвинил в причастности к избиению военнослужащих Третьей отдельной штурмовой бригады.
На избиение военного Кориневича впоследствии отреагировала и сама бригада. Там заявили, что осуждают такие действия и требуют "скорейшего привлечения нападавших к ответственности".
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йой чим далі в ліс тим більше дубів
Більше немає про що балакати
Чомусь не пишуть про "честь" тих що групою з балончиками та кійками напали на одного.....
Це утопія......
Кого більше - той й "правий".
Хто краще може битися, чи у кого більша толпа - той й "головнійше".
До Поліції чи у медіа звертатись- "западло" , "не по пацанячі".
Конфлікти вирішувати не цивілізовано а мордобоєм.
Ну й своя єрархія- Бос, Старші, середняки, малиє/молодиє.
2013 рік Свобода набирає відсотків, як єдина системна опозиція розвороту в бік росії.
Потрібно щось із цим робити.
Беня через створює медійну підтримку ПС делегувавши Березу в речники.
Чи Ярош був в темі, чи його зіграли втемну скоро взнаємо.
Через Корбана з Філатовим створюється партія Укроп.
Також медійна і фінансова підтримка Семенченка, як правильного "націоналіста".
Аваков прибирає Сашка Білого, який, попри неоднозначну репутацію, був таки щирим українцем і до того ж мав досвід війни з росією.
На роль героя націоналіста медійно розкручується Білецький, щедро фінансується Азов до складу якого залучаються члени такої організації як Білий Молот, керують малюти-боцмани і подібні.
Паралельно усі масмедіа, інтернет боти обсирають Свободу, ігнорять підрозділ Карпатська Січ.
Вибори в ВРУ - прихильники націоналістів розділені і не проходять до парламенту, ура.
Ахмєтов розкручує клоуна Ляжка як героя.
Фінансує вілкулів та іже з ними.
Благо грошики є.
Не ідеалізую Свободу, але без них ВРУ вийшла *******, 5 років займалася гризнею за потоки, інколи відволікаючись на прийняття потрібних законів з під батога.
Наразі націоналістичний рух розділено, знецінено, маргіналізовано.
Профіт!!!