"Centuria" об инциденте с "азовцем" Кориневичем: Вместо решения конфликта мы увидели хайп

Организация "Centuria", сформированная вторым командиром полка "Азов" Игорем Михайленко (Черкассом), отреагировала на инцидент с нападением на "азовца" Андрея Кориневича.

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующее заявление обнародовано в Telegram.

"После 2022 героические чины легионеров Центурии из 3 отдельной штурмовой бригады и "Азова", вдохновили новые тысячи молодых украинцев присоединиться к Центурии. И сегодня юные бойцы Организации, которая является кузницей молодых кадров для Националистического Движения, крайне разочарованы не мужским поведением представителей подразделения, из которого вышли их старшие побратимы", - отметили там.

"Вместо решения конфликта, как этого требует честь, мы увидели вынесение его на медиа хайп для получения сомнительных дивидендов от горячих обсуждений и заголовков СМИ. На самом же деле, ничего кроме позора, авторы "разоблачительно - обвинительного" видео из 12-й бригады НГУ, не получили.



Наш путь - это путь Чести! С позором нам не по пути!" - подытожили там.





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Напомним, ранее майор 12-й бригады спецназначения НГУ "Азов" Андрей Кориневич (Корень) заявил, что на него совершили нападение в Ивано-Франковске. Он обвинил в причастности к избиению военнослужащих Третьей отдельной штурмовой бригады.

На избиение военного Кориневича впоследствии отреагировала и сама бригада. Там заявили, что осуждают такие действия и требуют "скорейшего привлечения нападавших к ответственности".

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