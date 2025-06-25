"Centuria" про інцидент з "азовцем" Кориневичем: Замість вирішення конфлікту ми побачили хайп

Організація "Centuria", сформована другим командиром полку "Азов" Ігорем Михайленком (Черкасом), відреагувала на інцидент із нападом на "азовця" Андрія Кориневича.

Як передає Цензор.НЕТ, відповідну заяву оприлюднено в Telegram.

"Після 2022 героїчні чини легіонерів Центурії з 3 окремої штурмової бригади та "Азову", надихнули нові тисячі молодих українців долучитися до Центурії. І сьогодні юні бійці Організації, яка є кузнею молодих кадрів для Nаціоналістичного Руху, вкрай розчаровані не чоловічою поведінкою представників підрозділу, з якого вийшли їх старші побратими", - наголосили там.

"Замість вирішення конфлікту, як цього вимагає честь, ми побачили винесення його на медіа хайп для отримання сумнівних дивідендів від гарячих обговорень і заголовків ЗМІ. Насправді ж, нічого крім ганьби, автори "викривально - звинувачувального" відео з 12-ї бригади НГУ, не отримали.



Nаш шлях — це шлях Честі! З ганьбою нам не по дорозі!" - підсумували там.





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Нагадаємо, раніше майор 12-ї бригади спецпризначення НГУ "Азов" Андрій Кориневич (Корінь) заявив, що на нього скоїли напад в Івано-Франківську. Він звинуватив у причетності до побиття військовослужбовців Третьої окремої штурмової бригади.

На побиття військового Кориневича згодом відреагувала й сама бригада. Там заявили, що засуджують такі дії та вимагають "якнайшвидшого притягнення нападників до відповідальності".

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