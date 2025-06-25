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Новини Напад на азовця Андрія Кориневича
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"Centuria" про інцидент з "азовцем" Кориневичем: Замість вирішення конфлікту ми побачили хайп

Centuria відреагувала на інцидент з азовцем Кориневичем

Організація "Centuria", сформована другим командиром полку "Азов" Ігорем Михайленком (Черкасом), відреагувала на інцидент із нападом на "азовця" Андрія Кориневича.

Як передає Цензор.НЕТ, відповідну заяву оприлюднено в Telegram.

"Після 2022 героїчні чини легіонерів Центурії з 3 окремої штурмової бригади та "Азову", надихнули нові тисячі молодих українців долучитися до Центурії. І сьогодні юні бійці Організації, яка є кузнею молодих кадрів для Nаціоналістичного Руху, вкрай розчаровані не чоловічою поведінкою представників підрозділу, з якого вийшли їх старші побратими", - наголосили там.

"Замість вирішення конфлікту, як цього вимагає честь, ми побачили винесення його на медіа хайп для отримання сумнівних дивідендів від гарячих обговорень і заголовків ЗМІ. Насправді ж, нічого крім ганьби, автори "викривально - звинувачувального" відео з 12-ї бригади НГУ, не отримали.

Nаш шлях — це шлях Честі! З ганьбою нам не по дорозі!" - підсумували там.

Centuria відреагувала на інцидент з азовцем Кориневичем
Centuria відреагувала на інцидент з азовцем Кориневичем

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Заступник командира 3-го АК Кухарчук прокоментував заяву майора "Азову" про побиття: "Бути "азовцем" - це відповідати принципам"

Нагадаємо, раніше майор 12-ї бригади спецпризначення НГУ "Азов" Андрій Кориневич (Корінь) заявив, що на нього скоїли напад в Івано-Франківську. Він звинуватив у причетності до побиття військовослужбовців Третьої окремої штурмової бригади.

На побиття військового Кориневича згодом відреагувала й сама бригада. Там заявили, що засуджують такі дії та вимагають "якнайшвидшого притягнення нападників до відповідальності".

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Автор: 

Азов (794) 3 Окрема штурмова бригада (466)


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Топ коментарі
+18
І тому відповіли хайпом на хайп. А по конкретиці, чомусь не сказали
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25.06.2025 10:29 Відповісти
+18
а що по сутті іценденту вони сказали? А що хотіли сказати?
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25.06.2025 10:30 Відповісти
+18
Дитячий садочок з пафосом та переліком військових звитяг - пів країни через війну пройшло і воюють без нафіг нікому не потріної медійної популярності (звичайний медійний підрозділ). Ще раз нагадую: це не інцидент, це кримінал: напад групи осіб за попередньої змовою та нанесення травм потерпілому середньї тяжкості - це стаття 122 ККУ

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25.06.2025 10:59 Відповісти
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І тому відповіли хайпом на хайп. А по конкретиці, чомусь не сказали
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25.06.2025 10:29 Відповісти
Короче ця заява повністю дискредитувала Азов ісЦентурію. Треба змінювати не тільки керівництво а і підхідд де дозволяеться прикриття ганебних вчинків одних азовців проти інших, нападати двох проти одного, в масках ноччю.
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25.06.2025 11:04 Відповісти
Так, тут складна ситуація. У тцкунів усе простіше, у машину засунули і все. А тут, шановні особистості. Ну... Знайшла коса на камінь
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25.06.2025 11:11 Відповісти
а що по сутті іценденту вони сказали? А що хотіли сказати?
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25.06.2025 10:30 Відповісти
..мне кажется, этот поток говна связан с крайним интервью Билецкого.. зелёные сильно нервничают .
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25.06.2025 10:35 Відповісти
Хлопці. Читайте статути. В паперчику про те як себе поводити в тилу також ставите підписи з ознайомленням правил поведінки. Все давно прописано що можна робити а чого не можна. Всі порушили купу статей . Тобто всі мають нести відповідальність. До чого тут хайпи і ще інша лабуда. Ха ха ха.
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25.06.2025 10:36 Відповісти
У нас мільярди крадуть і нічого, а ви за статути.
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25.06.2025 10:39 Відповісти
панам, можна! холопам, ні!
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25.06.2025 10:53 Відповісти
Та немає ніяких проблем в тих питаннях які намагаються висвітлити підрозділи. В усі часи одні підрозділи обзивали інші підрозділи поганими словами. І сутички були в будуть. Треба служити по статутах в не понятіях. Ха ха ха.
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25.06.2025 10:56 Відповісти
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25.06.2025 10:36 Відповісти
Сидячи в Польщі - українською весь час спілкуєшся ... ?
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25.06.2025 14:25 Відповісти
Заняття веду польською, ясна справа. Але вдома - українською. Я на початку завжди своїх польських студентів попереджую про акцент і можливі помилки, бо домашнє спілкування і думання - українською.
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25.06.2025 14:56 Відповісти
У нас мільйони по інших країнах переїхали. До чого тут мова?
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25.06.2025 23:43 Відповісти
Пафосно але неінформативно. Тема, хто на кому стояв і хто за ким підглядав, не розкрита...
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25.06.2025 10:46 Відповісти
якщо я зрозумів правильно, то Кориневич мав зібрати своїх хлопців та вломити ***** обідчикам...
йой чим далі в ліс тим більше дубів
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25.06.2025 10:50 Відповісти
лгбт+
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25.06.2025 10:54 Відповісти
Дитячий садочок з пафосом та переліком військових звитяг - пів країни через війну пройшло і воюють без нафіг нікому не потріної медійної популярності (звичайний медійний підрозділ). Ще раз нагадую: це не інцидент, це кримінал: напад групи осіб за попередньої змовою та нанесення травм потерпілому середньї тяжкості - це стаття 122 ККУ

Більше немає про що балакати
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25.06.2025 10:59 Відповісти
Давайте, так: з націоналізмом цей хайп від усіх, в тому чисмлі і свіжоспечених коментаторіа не має нічого спільного. Нацвоналізм - це про принципи і світоглчд, а не про дивіденди і хайпожерство. Не треба пхати націоналізм там, де національна ідея вмерла.
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25.06.2025 11:02 Відповісти
З таким розумінням про "честь" вони вам збудують країну.......
Чомусь не пишуть про "честь" тих що групою з балончиками та кійками напали на одного.....
Це утопія......
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25.06.2025 11:13 Відповісти
Схоже що країну "пацанов" вони хочуть бачити....
Кого більше - той й "правий".
Хто краще може битися, чи у кого більша толпа - той й "головнійше".
До Поліції чи у медіа звертатись- "западло" , "не по пацанячі".
Конфлікти вирішувати не цивілізовано а мордобоєм.
Ну й своя єрархія- Бос, Старші, середняки, малиє/молодиє.
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25.06.2025 11:31 Відповісти
Якесь в вас дивне поняття про ,,честь''. Такою відповіддю ви самі себе обісрали.
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25.06.2025 11:25 Відповісти
"Честь" в масках з кийками та балончиками 4 на 1. Це і є обличча Білецького.
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25.06.2025 11:35 Відповісти
радий за себе, що з самого початку правильно оцінив обстановку і став на світлу сторону - ганьба, коли бойових побратимів намагаються через інтернет та ЗМІ поливати брудом! вся місцева тусовка, що поливали тут добірними помиями командира третього корпусу, нехай залишиться з вічною ганьбою!
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25.06.2025 11:56 Відповісти
Шлях честі? Це про напад кодлом на одного? Слава Перуну!
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25.06.2025 12:34 Відповісти
Повторюся. десь у 2015 вже писав.
2013 рік Свобода набирає відсотків, як єдина системна опозиція розвороту в бік росії.
Потрібно щось із цим робити.
Беня через створює медійну підтримку ПС делегувавши Березу в речники.
Чи Ярош був в темі, чи його зіграли втемну скоро взнаємо.
Через Корбана з Філатовим створюється партія Укроп.
Також медійна і фінансова підтримка Семенченка, як правильного "націоналіста".
Аваков прибирає Сашка Білого, який, попри неоднозначну репутацію, був таки щирим українцем і до того ж мав досвід війни з росією.
На роль героя націоналіста медійно розкручується Білецький, щедро фінансується Азов до складу якого залучаються члени такої організації як Білий Молот, керують малюти-боцмани і подібні.
Паралельно усі масмедіа, інтернет боти обсирають Свободу, ігнорять підрозділ Карпатська Січ.
Вибори в ВРУ - прихильники націоналістів розділені і не проходять до парламенту, ура.
Ахмєтов розкручує клоуна Ляжка як героя.
Фінансує вілкулів та іже з ними.
Благо грошики є.
Не ідеалізую Свободу, але без них ВРУ вийшла *******, 5 років займалася гризнею за потоки, інколи відволікаючись на прийняття потрібних законів з під батога.
Наразі націоналістичний рух розділено, знецінено, маргіналізовано.
Профіт!!!
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25.06.2025 13:11 Відповісти
 
 