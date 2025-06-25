"Centuria" про інцидент з "азовцем" Кориневичем: Замість вирішення конфлікту ми побачили хайп
Організація "Centuria", сформована другим командиром полку "Азов" Ігорем Михайленком (Черкасом), відреагувала на інцидент із нападом на "азовця" Андрія Кориневича.
Як передає Цензор.НЕТ, відповідну заяву оприлюднено в Telegram.
"Після 2022 героїчні чини легіонерів Центурії з 3 окремої штурмової бригади та "Азову", надихнули нові тисячі молодих українців долучитися до Центурії. І сьогодні юні бійці Організації, яка є кузнею молодих кадрів для Nаціоналістичного Руху, вкрай розчаровані не чоловічою поведінкою представників підрозділу, з якого вийшли їх старші побратими", - наголосили там.
"Замість вирішення конфлікту, як цього вимагає честь, ми побачили винесення його на медіа хайп для отримання сумнівних дивідендів від гарячих обговорень і заголовків ЗМІ. Насправді ж, нічого крім ганьби, автори "викривально - звинувачувального" відео з 12-ї бригади НГУ, не отримали.
Nаш шлях — це шлях Честі! З ганьбою нам не по дорозі!" - підсумували там.
Нагадаємо, раніше майор 12-ї бригади спецпризначення НГУ "Азов" Андрій Кориневич (Корінь) заявив, що на нього скоїли напад в Івано-Франківську. Він звинуватив у причетності до побиття військовослужбовців Третьої окремої штурмової бригади.
На побиття військового Кориневича згодом відреагувала й сама бригада. Там заявили, що засуджують такі дії та вимагають "якнайшвидшого притягнення нападників до відповідальності".
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йой чим далі в ліс тим більше дубів
Більше немає про що балакати
Чомусь не пишуть про "честь" тих що групою з балончиками та кійками напали на одного.....
Це утопія......
Кого більше - той й "правий".
Хто краще може битися, чи у кого більша толпа - той й "головнійше".
До Поліції чи у медіа звертатись- "западло" , "не по пацанячі".
Конфлікти вирішувати не цивілізовано а мордобоєм.
Ну й своя єрархія- Бос, Старші, середняки, малиє/молодиє.
2013 рік Свобода набирає відсотків, як єдина системна опозиція розвороту в бік росії.
Потрібно щось із цим робити.
Беня через створює медійну підтримку ПС делегувавши Березу в речники.
Чи Ярош був в темі, чи його зіграли втемну скоро взнаємо.
Через Корбана з Філатовим створюється партія Укроп.
Також медійна і фінансова підтримка Семенченка, як правильного "націоналіста".
Аваков прибирає Сашка Білого, який, попри неоднозначну репутацію, був таки щирим українцем і до того ж мав досвід війни з росією.
На роль героя націоналіста медійно розкручується Білецький, щедро фінансується Азов до складу якого залучаються члени такої організації як Білий Молот, керують малюти-боцмани і подібні.
Паралельно усі масмедіа, інтернет боти обсирають Свободу, ігнорять підрозділ Карпатська Січ.
Вибори в ВРУ - прихильники націоналістів розділені і не проходять до парламенту, ура.
Ахмєтов розкручує клоуна Ляжка як героя.
Фінансує вілкулів та іже з ними.
Благо грошики є.
Не ідеалізую Свободу, але без них ВРУ вийшла *******, 5 років займалася гризнею за потоки, інколи відволікаючись на прийняття потрібних законів з під батога.
Наразі націоналістичний рух розділено, знецінено, маргіналізовано.
Профіт!!!