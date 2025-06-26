Совет Евросоюза утвердил выводы по безопасности и обороне, учитывая решения саммита НАТО в Гааге
Для реализации цели по существенному усилению обороноспособности ЕС в течение 5 лет Европейский Союз должен увеличивать расходы на оборону и безопасность, как было решено во время саммита НАТО в Гааге 24-25 июня.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом говорится в части выводов Европейского Совета, касающейся безопасности и обороны, утвержденной 26 июня.
Евросоюз должен увеличивать расходы на безопасность и оборону, чтобы воплотить в жизнь план стать более обороноспособным в течение пяти лет.
"Агрессивная война России против Украины и ее последствия для европейской и глобальной безопасности... представляют экзистенциальный вызов для Европейского Союза. Для достижения своей цели - решительного усиления оборонной готовности Европы в течение следующих пяти лет - Европейский совет проанализировал прогресс в выполнении своих предыдущих выводов", - говорится в документе.
Европейский совет напомнил, что сильный Европейский Союз сделает положительный вклад в глобальную и трансатлантическую безопасность. Но оборонный потенциал ЕС все равно должен рассматриваться лишь как "дополнение к НАТО, который остается для государств, являющихся его членами, основой их коллективной обороны".
"Европейский Совет подчеркивает необходимость продолжать существенно увеличивать расходы на оборону и безопасность Европы и лучше инвестировать вместе, отмечая также обязательства, взятые на Саммите НАТО в июне 2025 года", - отмечается в выводах Европейского Совета.
Европейский Совет просит государства-члены быстро согласовать предложение по стимулированию инвестиций, связанных с обороной, в рамках инструмента SAFE в бюджете ЕС.
"Необходимо ускорить работу над силами и средствами в приоритетных сферах, определенных на уровне ЕС, в полной согласованности с НАТО. Европейский совет поощряет быструю разработку и реализацию совместных проектов в этом направлении", - говорится в документе.
Также Евросовет призывает к усилению военной мобильности, что позволит эффективно перемещать оборонную технику и личный состав по всему Евросоюзу.
"Европейский Совет подчеркивает важность сотрудничества с партнерами-единомышленниками, которые разделяют наши цели в сфере внешней политики и политики безопасности. В связи с этим он приветствует недавнее партнерство ЕС в сфере безопасности и обороны с Великобританией и Канадой", - подчеркивают авторы документа.
Европейский Совет рассмотрит прогресс выполнения данных выводов на своем заседании в октябре 2025 года и обсудит следующие шаги в достижении своей цели по оборонной готовности.
Напомним, лидеры государств НАТО согласовали итоговую декларацию, по которой обязуются ежегодно инвестировать 5% от ВВП своей страны на основные оборонные нужды.
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