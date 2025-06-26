Рада Євросоюзу затвердила висновки щодо безпеки та оборони, врахувавши рішення саміту НАТО в Гаазі

Для реалізації мети щодо істотного посилення обороноздатності ЄС протягом 5 років Європейський Союз має збільшувати витрати на оборону та безпеку, як було вирішено під час саміту НАТО в Гаазі 24-25 червня.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це йдеться у частині висновків Європейської Ради, що стосується безпеки та оборони, затвердженій 26 червня.

Євросоюз мусить збільшувати витрати на безпеку та оборону, щоб втілити в життя план стати більш обороноздатним протягом п’яти років.

"Агресивна війна Росії проти України та її наслідки для європейської та глобальної безпеки… становлять екзистенційний виклик для Європейського Союзу. Для досягнення своєї мети – рішучого посилення оборонної готовності Європи протягом наступних п'яти років – Європейська Рада проаналізувала прогрес у виконанні своїх попередніх висновків", – йдеться в документі.

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Європейська Рада нагадала, що сильний Європейський Союз зробить позитивний внесок у глобальну і трансатлантичну безпеку. Але оборонний потенціал ЄС все одно мусить розглядатися лише як "доповненням до НАТО, який залишається для держав, що є його членами, основою їхньої колективної оборони".

"Європейська Рада наголошує на необхідності продовжувати суттєво збільшувати витрати на оборону і безпеку Європи та краще інвестувати разом, відзначаючи також зобов'язання, взяті на Саміті НАТО у червні 2025 року", – наголошується у висновках Європейської Ради.

Європейська Рада просить держави-члени швидко узгодити пропозицію щодо стимулювання інвестицій, пов'язаних з обороною, в рамках інструменту SAFE в бюджеті ЄС.

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"Необхідно прискорити роботу над силами і засобами в пріоритетних сферах, визначених на рівні ЄС, у повній узгодженості з НАТО. Європейська Рада заохочує швидку розробку і реалізацію спільних проєктів у цьому напрямку", – йдеться в документі.

Також Єврорада закликає до посилення військової мобільності, що дозволить ефективно переміщувати оборонну техніку та особовий склад по всьому Євросоюзу.

"Європейська Рада підкреслює важливість співпраці з партнерами-однодумцями, які поділяють наші цілі у сфері зовнішньої та безпекової політики. У зв'язку з цим вона вітає нещодавнє партнерство ЄС у сфері безпеки і оборони з Великою Британією та Канадою", – підкреслюють автори документа.

Європейська Рада розгляне прогрес виконання даних висновків на своєму засіданні у жовтні 2025 року та обговорить наступні кроки у досягненні своєї мети щодо оборонної готовності.

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Нагадаємо, лідери держав НАТО погодили підсумкову декларацію, за якою зобов’язуються щорічно інвестувати 5% від ВВП своєї країни на основні оборонні потреби.