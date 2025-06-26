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Ракетная атака на Днепр: количество пострадавших возросло до 314 человек
Количество пострадавших в результате ракетной атаки на Днепр, согласно последним данным, составляет 314 человек.
Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.
"По последним данным, из-за ракетной атаки на Днепр пострадали 314 человек", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что более ста пострадавших до сих пор находятся в больнице, среди них - пятеро детей.
Напомним, 24 июня 2025 года российские войска нанесли удар по Днепру и Самару. Сообщалось, что более 150 пострадавших из-за удара РФ по Днепру находятся в больницах.
В Днепре среду, 25 июня, объявляли Днем траура по погибшим в результате российской атаки. В н.п. Самар агрессор убил двух человек.
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Гончарук і шмигаль з відповідними керовніками та держСекретарями з КМУ і ЦОВВ, ховаються за кордоном або читають, в Будинку Уряду, регламент КМУ?!?!
А в ГПУ, могильна тиша, з грошовими окладами, з грошей, постраждалих Українців ?!?