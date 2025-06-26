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Новини Атака на Дніпро
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Ракетна атака на Дніпро: кількість постраждалих зросла до 314 осіб

РФ вдарила по Дніпру 24 червня 2025 року

Кількість постраждалих унаслідок ракетної атаки на Дніпро, згідно з останніми даними, становить 314 осіб.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

"За останніми даними, через ракетну атаку на Дніпро постраждали 314 людей", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що понад сто постраждалих досі перебувають у лікарні, серед них - п’ятеро дітей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Удар РФ по Дніпру: кількість загиблих зросла до 20

Нагадаємо, 24 червня 2025 року російські війська завдали удару по Дніпру та Самару. Повідомлялося, що понад 150 постраждалих через удар РФ по Дніпру перебувають у лікарнях.

У Дніпрі середу, 25 червня, оголошували Днем жалоби за загиблими внаслідок російської атаки. У н.п. Самар агресор вбив двох людей.

Автор: 

Дніпро (3317) обстріл (29517) Дніпропетровська область (3928) Дніпровський район (113)


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Наслідки для Українців, саботування зеленським з групою осіб, виконання ДОЗ і ракетних програм України з 2019 року!!
Гончарук і шмигаль з відповідними керовніками та держСекретарями з КМУ і ЦОВВ, ховаються за кордоном або читають, в Будинку Уряду, регламент КМУ?!?!
А в ГПУ, могильна тиша, з грошовими окладами, з грошей, постраждалих Українців ?!?
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26.06.2025 21:19 Відповісти
 
 