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Ракетна атака на Дніпро: кількість постраждалих зросла до 314 осіб
Кількість постраждалих унаслідок ракетної атаки на Дніпро, згідно з останніми даними, становить 314 осіб.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.
"За останніми даними, через ракетну атаку на Дніпро постраждали 314 людей", - йдеться в повідомленні.
Також зазначається, що понад сто постраждалих досі перебувають у лікарні, серед них - п’ятеро дітей.
Нагадаємо, 24 червня 2025 року російські війська завдали удару по Дніпру та Самару. Повідомлялося, що понад 150 постраждалих через удар РФ по Дніпру перебувають у лікарнях.
У Дніпрі середу, 25 червня, оголошували Днем жалоби за загиблими внаслідок російської атаки. У н.п. Самар агресор вбив двох людей.
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Гончарук і шмигаль з відповідними керовніками та держСекретарями з КМУ і ЦОВВ, ховаються за кордоном або читають, в Будинку Уряду, регламент КМУ?!?!
А в ГПУ, могильна тиша, з грошовими окладами, з грошей, постраждалих Українців ?!?