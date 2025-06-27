Зеленский поручил разработать график запуска спецтрибунала относительно агрессии РФ: Нужно реальное достижение справедливости
Президент Владимир Зеленский поручил команде Офиса президента и Министерству иностранных дел разработать четкий график практических шагов для запуска спецтрибунала по агрессии РФ против Украины.
Об этом глава государства сообщил в своем телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.
Президент рассказал, что сегодня, 27 июня, доклад о результатах внешнеполитической работы за неделю.
В частности, речь шла об имплементации соглашения Украины и Совета Европы о создании трибунала по российской агрессии против Украины.
"Поручил команде Офиса и Министерству иностранных дел сформировать четкий график практических шагов для создания трибунала - финализации необходимых договоренностей с партнерами, запуска института и обеспечения его реальной работы. Нужно реальное достижение справедливости, и этот процесс не должен длиться в течение долгих лет или десятилетий",- подчеркнул Зеленский.
Глава государства отметил, что совместные с партнерами действия ради справедливого наказания России за агрессию должны быть достаточно быстрыми и неизменно профессиональными.
Напомним, что 25 июня президент Украины Владимир Зеленский и генсек Совета Европы Ален Берсе подписали соглашение о создании Специального трибунала для расследования преступления агрессии против Украины.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
План стійкості ✅
План трибуналу ♾️
Який кретинізм..
і це не про зеленського, це про суддівську систему взагалі.
я б ще зрозумів якби за вироком суду звучало так - ЗА ОРДЕРОМ ОКРУЖНОГО СУДДІ ГЕНРІ АЛАНА ЛОДЕРМІЛКА З ОСТІНУ, ТЕХАС ВИДАЄТЬСЯ ДОЗВІЛ НА ПРАВО АРЕШТУ АБО ЗАТРИМАННЯ ЖИВИМ АБО МЕРТВИМ ПУТІНА, ОРБАНА, ФІЦО ТА ТРАМПА.
і тоді нехай буде порожня лава - береш зброю і валиш паскудь.
і все по закону.
А Зеленський знає, що це НЕ український трибунал, а європейсикй і Зеленський ніхріна ДОРУЧАТИ в даному випадку не може? Але воно ж "найдосвідченіше"...
Україна опинилася під новим типом удару - не лише фізичним, а й концептуальним. Збитий на Сумщині у червні 2025 року Shahed-136 MS001 відкрив вікно у повітряну війну нового покоління. Цей безпілотник - продукт російської співпраці - виявився носієм технологій, які донедавна залишалися прерогативою лабораторій НАТО: вбудований штучний інтелект, тепловізійна камера, високоточна навігація з антиспуфінгом, канали телеметрії та групового управління.
Йдеться не про одиничну модернізацію, а про сигнал: світ вступив у фазу повітряної війни нового типу.
У цій війні дрони вже не є засобом доставки заряду - вони діють як автономні бойові платформи. Вони бачать, обробляють, вирішують. І атакують без зовнішньої команди.
Shahed MS001 не просто летить. Він спостерігає за обстановкою, виявляє потенційні цілі, обирає серед них найбільш привабливу, уточнює траєкторію, і лише потім уражає. Якщо GPS заглушено - він переходить на тепловізор. Якщо об'єкт маневрує - дрон адаптує маршрут. Якщо цілей кілька - алгоритм обирає ту, що має найвищу пріоритетність. Це не ракета з координатами. Це цифровий мисливець.
До цього не готова більшість систем протиповітряної оборони, особливо на локальному рівні. І саме тому ситуація вимагає не «оновлення ППО», а переосмислення всієї стратегії повітряного захисту.
Розгортання повітряної війни проти тилу..
Від початку 2024 року Росія дедалі частіше вдається до атак не по лінії фронту, а по містах, енергетиці, логістиці, цивільних вузлах. Shahed-136 став ключовим інструментом цієї кампанії. Масовий, дешевий, придатний для нічних операцій. Із появою версії MS001 його ефективність вийшла на інший рівень.
Йдеться не просто про розширення арсеналу. Йдеться про зміну логіки: удари здійснюються серійно, за шаблоном, по інфраструктурі, яка має стратегічну, а не тактичну вагу. Тепер Shahed здатен самостійно обирати маршрут в обхід ППО, пристосовуватись до обстановки і продовжувати операцію навіть у складних умовах РЕБ.
Технологічне наповнення Shahed-136 MS001
Розбір збитого апарату виявив:
Nvidia Jetson Orin - мікрокомп'ютер, який забезпечує машинне навчання, виявлення об'єктів, опрацювання відеопотоку;
Тепловізор - дозволяє діяти вночі та в умовах відсутності оптичної видимості;
GPS-модуль Nasir із CRPA-антеною - забезпечує завадостійке супутникове позиціювання;
Радіомодем - для телеметрії, передачі відео, синхронізації з іншими дронами;
FPGA-чипи (Xilinx, США) - програмована логіка для вогневої або сенсорної адаптації;
Це означає, що перед нами не просто баражуючий *********, а компактна цифрова платформа з автономним цілевказанням і здатністю до самостійної навігації в умовах невизначеності.
Рої і сіткові атаки
Окрема особливість MS001 - наявність логіки для ройового застосування. Українська розвідка зафіксувала використання Shahed-ів у груповій структурі... Shahed-136 MS001 - це лакмусовий папірець. Він показав, що ворог уже діє в майбутньому, поки ми дискутуємо про тендери. Він атакує не тим, що має, а тим, що зумів зібрати в один адаптивний модуль. І він довів: вартість не визначає силу. Визначає інтеграція.
Питання тепер одне: де наша відповідь?Де, блдь, наша відповідь на це? де наші лінії дронів із ШІ, де 5 млн дронів на рік у Держзамовленні? Чи вони загубилися в 1 млрді дерев? Ми воюємо не лише з росією. Ми воюємо з інерцією. І якщо не зламаємо її зараз - Shahed наступного покоління зробить це за нас.
Уже не над Сумами, а над Києвом. ЗАЙМИСЬ ВЖЕ НАРЕШТІ СПРАВАМИ !