РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4203 посетителя онлайн
Новости Спецтрибунал по преступлениям РФ
814 32

Зеленский поручил разработать график запуска спецтрибунала относительно агрессии РФ: Нужно реальное достижение справедливости

Зеленський

Президент Владимир Зеленский поручил команде Офиса президента и Министерству иностранных дел разработать четкий график практических шагов для запуска спецтрибунала по агрессии РФ против Украины.

Об этом глава государства сообщил в своем телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

Президент рассказал, что сегодня, 27 июня, доклад о результатах внешнеполитической работы за неделю.

В частности, речь шла об имплементации соглашения Украины и Совета Европы о создании трибунала по российской агрессии против Украины.

"Поручил команде Офиса и Министерству иностранных дел сформировать четкий график практических шагов для создания трибунала - финализации необходимых договоренностей с партнерами, запуска института и обеспечения его реальной работы. Нужно реальное достижение справедливости, и этот процесс не должен длиться в течение долгих лет или десятилетий",- подчеркнул Зеленский.

Читайте также: Сибига о создании Спецтрибунала: Путин и его окружение должны знать, что правосудие неизбежно

Глава государства отметил, что совместные с партнерами действия ради справедливого наказания России за агрессию должны быть достаточно быстрыми и неизменно профессиональными.

Напомним, что 25 июня президент Украины Владимир Зеленский и генсек Совета Европы Ален Берсе подписали соглашение о создании Специального трибунала для расследования преступления агрессии против Украины.

Читайте также: Фон дер Ляйен о подписании соглашения о спецтрибунале над РФ: И справедливость победит

Автор: 

Зеленский Владимир (21064) россия (96420) трибунал (292) военные преступления (1466)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+21
показать весь комментарий
27.06.2025 20:04 Ответить
+14
План перемоги ✅
План стійкості ✅
План трибуналу ♾️
показать весь комментарий
27.06.2025 20:09 Ответить
+8
показать весь комментарий
27.06.2025 20:34 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
27.06.2025 20:04 Ответить
без планів та графіків вони лише в курилку та до банкомату ходять
показать весь комментарий
27.06.2025 20:07 Ответить
пизтец оркостану
показать весь комментарий
27.06.2025 20:08 Ответить
План перемоги ✅
План стійкості ✅
План трибуналу ♾️
показать весь комментарий
27.06.2025 20:09 Ответить
догоним и перевыполним!
показать весь комментарий
27.06.2025 20:11 Ответить
Пятілєтку за трі года!
показать весь комментарий
27.06.2025 20:16 Ответить
Боба-плановий після ставки пішов розробляти графік розробки графиків щоб було про що з незламно-потужним **...м гундосити у відосіках
показать весь комментарий
28.06.2025 02:13 Ответить
Розробити графік...строки розробки графіку встановив?

Який кретинізм..
показать весь комментарий
27.06.2025 20:15 Ответить
а Міністерство графіку створили?
показать весь комментарий
27.06.2025 20:16 Ответить
спочатку Міністерство Плану
показать весь комментарий
27.06.2025 20:17 Ответить
І шо тільки цей поц не розробляв починаючи від планів незламності стійкості, миру та перемоги до цього плану. Вгомонись вже плановий ти наш.
показать весь комментарий
27.06.2025 20:23 Ответить
Спочатку треба перемогти. А з цим у нас проблеми.
показать весь комментарий
27.06.2025 20:23 Ответить
вироки суду проти порожньої лави виглядає як дурнувате витрачання грошей на суддівську банду.
і це не про зеленського, це про суддівську систему взагалі.
я б ще зрозумів якби за вироком суду звучало так - ЗА ОРДЕРОМ ОКРУЖНОГО СУДДІ ГЕНРІ АЛАНА ЛОДЕРМІЛКА З ОСТІНУ, ТЕХАС ВИДАЄТЬСЯ ДОЗВІЛ НА ПРАВО АРЕШТУ АБО ЗАТРИМАННЯ ЖИВИМ АБО МЕРТВИМ ПУТІНА, ОРБАНА, ФІЦО ТА ТРАМПА.
і тоді нехай буде порожня лава - береш зброю і валиш паскудь.
і все по закону.
показать весь комментарий
27.06.2025 20:29 Ответить
Макулатура, макулатура, макулатура - це все, що здатен продукувати зеленський!
показать весь комментарий
27.06.2025 20:32 Ответить
Воно доручило...

А Зеленський знає, що це НЕ український трибунал, а європейсикй і Зеленський ніхріна ДОРУЧАТИ в даному випадку не може? Але воно ж "найдосвідченіше"...
показать весь комментарий
27.06.2025 20:32 Ответить
Чим би дитя не тішилось…
показать весь комментарий
27.06.2025 20:32 Ответить
показать весь комментарий
27.06.2025 20:34 Ответить
непогано було б зробити трибунал по розмінуванню бухти в маріку, чонгару, зданих в херсоні списках тероборони, зраді баканова, сепаратних переговорах в омані. і звісно великому крадівництві. а то якось все однобоко
показать весь комментарий
27.06.2025 20:39 Ответить
Не на часі ви що раєвську (хмосійчук ) по хмарафону не дивитесь
показать весь комментарий
27.06.2025 21:06 Ответить
Доручив, заявив, записав, підписав, вимагає, сердиться, кривиться... Який Потужний
показать весь комментарий
27.06.2025 21:11 Ответить
Це все до сраки поки рф не ослабне, а що б це сталося потрібно нищити її нафтоекпорт який приносить колосальні доходи.
показать весь комментарий
27.06.2025 21:17 Ответить
то хто в кого на роботі? як ти міг свому босу (єрмаку) доручення давати?
показать весь комментарий
27.06.2025 21:28 Ответить
Даже позавчера вроде прошло по сми, что этот спецтрибунал оперетка! Там вроде он не будет работать, пока лицо занимает гос-должность. А в условиях кацапии даже в опале дают должность на перефирии, своих не кидают. Это нам дуракам пускают дурика. И проходит. А по кацапии ржака с этого. Машка с мида дули вертит и обзывает евро-чиновников как хочет! Мне даже завидно.
показать весь комментарий
27.06.2025 21:31 Ответить
І знову імітація кипучоі діяльності бес уілякого сенсу.Графік Трибуналу кажеш.? А він нам зараз допоможе? Більш важливих питань вже немає, все вирішено?Ащо відносно цього ? Ну що..українців можна привітати...поки нам втюхували по зомбімарафоні про величність "боневтіка".. Про його "1001" і одне "покушение".. Про 5 000 000 БПЛА на фронт до кінця року (якого не уточнили(.. Про потужні побудовані обороні укріпленя вдоль лінії фронту.. Та про При тулені виробничі площі по ТВ наших БПЛА.. Які на наступний день атакуют балістикою.. Ворог не спить!!! Ворог починає другу фазу широкомасштабного...***
Україна опинилася під новим типом удару - не лише фізичним, а й концептуальним. Збитий на Сумщині у червні 2025 року Shahed-136 MS001 відкрив вікно у повітряну війну нового покоління. Цей безпілотник - продукт російської співпраці - виявився носієм технологій, які донедавна залишалися прерогативою лабораторій НАТО: вбудований штучний інтелект, тепловізійна камера, високоточна навігація з антиспуфінгом, канали телеметрії та групового управління.
Йдеться не про одиничну модернізацію, а про сигнал: світ вступив у фазу повітряної війни нового типу.
У цій війні дрони вже не є засобом доставки заряду - вони діють як автономні бойові платформи. Вони бачать, обробляють, вирішують. І атакують без зовнішньої команди.
Shahed MS001 не просто летить. Він спостерігає за обстановкою, виявляє потенційні цілі, обирає серед них найбільш привабливу, уточнює траєкторію, і лише потім уражає. Якщо GPS заглушено - він переходить на тепловізор. Якщо об'єкт маневрує - дрон адаптує маршрут. Якщо цілей кілька - алгоритм обирає ту, що має найвищу пріоритетність. Це не ракета з координатами. Це цифровий мисливець.
До цього не готова більшість систем протиповітряної оборони, особливо на локальному рівні. І саме тому ситуація вимагає не «оновлення ППО», а переосмислення всієї стратегії повітряного захисту.
Розгортання повітряної війни проти тилу..
Від початку 2024 року Росія дедалі частіше вдається до атак не по лінії фронту, а по містах, енергетиці, логістиці, цивільних вузлах. Shahed-136 став ключовим інструментом цієї кампанії. Масовий, дешевий, придатний для нічних операцій. Із появою версії MS001 його ефективність вийшла на інший рівень.
Йдеться не просто про розширення арсеналу. Йдеться про зміну логіки: удари здійснюються серійно, за шаблоном, по інфраструктурі, яка має стратегічну, а не тактичну вагу. Тепер Shahed здатен самостійно обирати маршрут в обхід ППО, пристосовуватись до обстановки і продовжувати операцію навіть у складних умовах РЕБ.
Технологічне наповнення Shahed-136 MS001
Розбір збитого апарату виявив:
Nvidia Jetson Orin - мікрокомп'ютер, який забезпечує машинне навчання, виявлення об'єктів, опрацювання відеопотоку;
Тепловізор - дозволяє діяти вночі та в умовах відсутності оптичної видимості;
GPS-модуль Nasir із CRPA-антеною - забезпечує завадостійке супутникове позиціювання;
Радіомодем - для телеметрії, передачі відео, синхронізації з іншими дронами;
FPGA-чипи (Xilinx, США) - програмована логіка для вогневої або сенсорної адаптації;
Це означає, що перед нами не просто баражуючий *********, а компактна цифрова платформа з автономним цілевказанням і здатністю до самостійної навігації в умовах невизначеності.
Рої і сіткові атаки
Окрема особливість MS001 - наявність логіки для ройового застосування. Українська розвідка зафіксувала використання Shahed-ів у груповій структурі... Shahed-136 MS001 - це лакмусовий папірець. Він показав, що ворог уже діє в майбутньому, поки ми дискутуємо про тендери. Він атакує не тим, що має, а тим, що зумів зібрати в один адаптивний модуль. І він довів: вартість не визначає силу. Визначає інтеграція.
Питання тепер одне: де наша відповідь?Де, блдь, наша відповідь на це? де наші лінії дронів із ШІ, де 5 млн дронів на рік у Держзамовленні? Чи вони загубилися в 1 млрді дерев? Ми воюємо не лише з росією. Ми воюємо з інерцією. І якщо не зламаємо її зараз - Shahed наступного покоління зробить це за нас.
Уже не над Сумами, а над Києвом. ЗАЙМИСЬ ВЖЕ НАРЕШТІ СПРАВАМИ !
показать весь комментарий
27.06.2025 21:31 Ответить
 
 