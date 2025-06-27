Зеленский поручил разработать график запуска спецтрибунала относительно агрессии РФ: Нужно реальное достижение справедливости

Президент Владимир Зеленский поручил команде Офиса президента и Министерству иностранных дел разработать четкий график практических шагов для запуска спецтрибунала по агрессии РФ против Украины.

Об этом глава государства сообщил в своем телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

Президент рассказал, что сегодня, 27 июня, доклад о результатах внешнеполитической работы за неделю.

В частности, речь шла об имплементации соглашения Украины и Совета Европы о создании трибунала по российской агрессии против Украины.

"Поручил команде Офиса и Министерству иностранных дел сформировать четкий график практических шагов для создания трибунала - финализации необходимых договоренностей с партнерами, запуска института и обеспечения его реальной работы. Нужно реальное достижение справедливости, и этот процесс не должен длиться в течение долгих лет или десятилетий",- подчеркнул Зеленский.

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Глава государства отметил, что совместные с партнерами действия ради справедливого наказания России за агрессию должны быть достаточно быстрыми и неизменно профессиональными.

Напомним, что 25 июня президент Украины Владимир Зеленский и генсек Совета Европы Ален Берсе подписали соглашение о создании Специального трибунала для расследования преступления агрессии против Украины.

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