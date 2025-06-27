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Новини Спецтрибунал щодо злочинів РФ
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Зеленський доручив розробити графік запуску спецтрибуналу щодо агресії РФ: Потрібне реальне досягнення справедливості

Зеленський

Президент Володимир Зеленський доручив команді Офісу президента та Міністерству закордонних справ розробити чіткий графік практичних кроків для запуску спецтрибуналу щодо агресії РФ проти України.

Про це глава держави повідомив у своєму телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

Президент розповів, що сьогодні, 27 червня, заслухав доповідь щодо результатів зовнішньополітичної роботи за тиждень. 

Зокрема, йшлося про імплементацію угоди України та Ради Європи про створення трибуналу щодо російської агресії проти України.

"Доручив команді Офісу та Міністерству закордонних справ сформувати чіткий графік практичних кроків для створення трибуналу – фіналізації необхідних домовленостей із партнерами, запуску інституції та забезпечення її реальної роботи. Потрібне реальне досягнення справедливості, і цей процес не має тривати протягом довгих років чи десятиліть",- наголосив Зеленський.

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Очільник держави зазначив, що спільні з партнерами дії заради справедливого покарання Росії за агресію мають бути достатньо швидкими та незмінно професійними.

Нагадаємо, що 25 червня президент України Володимир Зеленський та генсек Ради Європи Ален Берсе підписали угоду про створення Спеціального трибуналу для розслідування злочину агресії проти України.

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Автор: 

Зеленський Володимир (24558) росія (66431) трибунал (282) воєнні злочини (1894)


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Топ коментарі
+21
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27.06.2025 20:04 Відповісти
+14
План перемоги ✅
План стійкості ✅
План трибуналу ♾️
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27.06.2025 20:09 Відповісти
+8
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27.06.2025 20:34 Відповісти
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27.06.2025 20:04 Відповісти
без планів та графіків вони лише в курилку та до банкомату ходять
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27.06.2025 20:07 Відповісти
пизтец оркостану
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27.06.2025 20:08 Відповісти
План перемоги ✅
План стійкості ✅
План трибуналу ♾️
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27.06.2025 20:09 Відповісти
догоним и перевыполним!
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27.06.2025 20:11 Відповісти
Пятілєтку за трі года!
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27.06.2025 20:16 Відповісти
Боба-плановий після ставки пішов розробляти графік розробки графиків щоб було про що з незламно-потужним **...м гундосити у відосіках
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28.06.2025 02:13 Відповісти
Розробити графік...строки розробки графіку встановив?

Який кретинізм..
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27.06.2025 20:15 Відповісти
а Міністерство графіку створили?
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27.06.2025 20:16 Відповісти
спочатку Міністерство Плану
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27.06.2025 20:17 Відповісти
І шо тільки цей поц не розробляв починаючи від планів незламності стійкості, миру та перемоги до цього плану. Вгомонись вже плановий ти наш.
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27.06.2025 20:23 Відповісти
Спочатку треба перемогти. А з цим у нас проблеми.
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27.06.2025 20:23 Відповісти
вироки суду проти порожньої лави виглядає як дурнувате витрачання грошей на суддівську банду.
і це не про зеленського, це про суддівську систему взагалі.
я б ще зрозумів якби за вироком суду звучало так - ЗА ОРДЕРОМ ОКРУЖНОГО СУДДІ ГЕНРІ АЛАНА ЛОДЕРМІЛКА З ОСТІНУ, ТЕХАС ВИДАЄТЬСЯ ДОЗВІЛ НА ПРАВО АРЕШТУ АБО ЗАТРИМАННЯ ЖИВИМ АБО МЕРТВИМ ПУТІНА, ОРБАНА, ФІЦО ТА ТРАМПА.
і тоді нехай буде порожня лава - береш зброю і валиш паскудь.
і все по закону.
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27.06.2025 20:29 Відповісти
Макулатура, макулатура, макулатура - це все, що здатен продукувати зеленський!
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27.06.2025 20:32 Відповісти
Воно доручило...

А Зеленський знає, що це НЕ український трибунал, а європейсикй і Зеленський ніхріна ДОРУЧАТИ в даному випадку не може? Але воно ж "найдосвідченіше"...
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27.06.2025 20:32 Відповісти
Чим би дитя не тішилось…
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27.06.2025 20:32 Відповісти
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27.06.2025 20:34 Відповісти
непогано було б зробити трибунал по розмінуванню бухти в маріку, чонгару, зданих в херсоні списках тероборони, зраді баканова, сепаратних переговорах в омані. і звісно великому крадівництві. а то якось все однобоко
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27.06.2025 20:39 Відповісти
Не на часі ви що раєвську (хмосійчук ) по хмарафону не дивитесь
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27.06.2025 21:06 Відповісти
Доручив, заявив, записав, підписав, вимагає, сердиться, кривиться... Який Потужний
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27.06.2025 21:11 Відповісти
Це все до сраки поки рф не ослабне, а що б це сталося потрібно нищити її нафтоекпорт який приносить колосальні доходи.
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27.06.2025 21:17 Відповісти
то хто в кого на роботі? як ти міг свому босу (єрмаку) доручення давати?
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27.06.2025 21:28 Відповісти
Даже позавчера вроде прошло по сми, что этот спецтрибунал оперетка! Там вроде он не будет работать, пока лицо занимает гос-должность. А в условиях кацапии даже в опале дают должность на перефирии, своих не кидают. Это нам дуракам пускают дурика. И проходит. А по кацапии ржака с этого. Машка с мида дули вертит и обзывает евро-чиновников как хочет! Мне даже завидно.
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27.06.2025 21:31 Відповісти
І знову імітація кипучоі діяльності бес уілякого сенсу.Графік Трибуналу кажеш.? А він нам зараз допоможе? Більш важливих питань вже немає, все вирішено?Ащо відносно цього ? Ну що..українців можна привітати...поки нам втюхували по зомбімарафоні про величність "боневтіка".. Про його "1001" і одне "покушение".. Про 5 000 000 БПЛА на фронт до кінця року (якого не уточнили(.. Про потужні побудовані обороні укріпленя вдоль лінії фронту.. Та про При тулені виробничі площі по ТВ наших БПЛА.. Які на наступний день атакуют балістикою.. Ворог не спить!!! Ворог починає другу фазу широкомасштабного...***
Україна опинилася під новим типом удару - не лише фізичним, а й концептуальним. Збитий на Сумщині у червні 2025 року Shahed-136 MS001 відкрив вікно у повітряну війну нового покоління. Цей безпілотник - продукт російської співпраці - виявився носієм технологій, які донедавна залишалися прерогативою лабораторій НАТО: вбудований штучний інтелект, тепловізійна камера, високоточна навігація з антиспуфінгом, канали телеметрії та групового управління.
Йдеться не про одиничну модернізацію, а про сигнал: світ вступив у фазу повітряної війни нового типу.
У цій війні дрони вже не є засобом доставки заряду - вони діють як автономні бойові платформи. Вони бачать, обробляють, вирішують. І атакують без зовнішньої команди.
Shahed MS001 не просто летить. Він спостерігає за обстановкою, виявляє потенційні цілі, обирає серед них найбільш привабливу, уточнює траєкторію, і лише потім уражає. Якщо GPS заглушено - він переходить на тепловізор. Якщо об'єкт маневрує - дрон адаптує маршрут. Якщо цілей кілька - алгоритм обирає ту, що має найвищу пріоритетність. Це не ракета з координатами. Це цифровий мисливець.
До цього не готова більшість систем протиповітряної оборони, особливо на локальному рівні. І саме тому ситуація вимагає не «оновлення ППО», а переосмислення всієї стратегії повітряного захисту.
Розгортання повітряної війни проти тилу..
Від початку 2024 року Росія дедалі частіше вдається до атак не по лінії фронту, а по містах, енергетиці, логістиці, цивільних вузлах. Shahed-136 став ключовим інструментом цієї кампанії. Масовий, дешевий, придатний для нічних операцій. Із появою версії MS001 його ефективність вийшла на інший рівень.
Йдеться не просто про розширення арсеналу. Йдеться про зміну логіки: удари здійснюються серійно, за шаблоном, по інфраструктурі, яка має стратегічну, а не тактичну вагу. Тепер Shahed здатен самостійно обирати маршрут в обхід ППО, пристосовуватись до обстановки і продовжувати операцію навіть у складних умовах РЕБ.
Технологічне наповнення Shahed-136 MS001
Розбір збитого апарату виявив:
Nvidia Jetson Orin - мікрокомп'ютер, який забезпечує машинне навчання, виявлення об'єктів, опрацювання відеопотоку;
Тепловізор - дозволяє діяти вночі та в умовах відсутності оптичної видимості;
GPS-модуль Nasir із CRPA-антеною - забезпечує завадостійке супутникове позиціювання;
Радіомодем - для телеметрії, передачі відео, синхронізації з іншими дронами;
FPGA-чипи (Xilinx, США) - програмована логіка для вогневої або сенсорної адаптації;
Це означає, що перед нами не просто баражуючий *********, а компактна цифрова платформа з автономним цілевказанням і здатністю до самостійної навігації в умовах невизначеності.
Рої і сіткові атаки
Окрема особливість MS001 - наявність логіки для ройового застосування. Українська розвідка зафіксувала використання Shahed-ів у груповій структурі... Shahed-136 MS001 - це лакмусовий папірець. Він показав, що ворог уже діє в майбутньому, поки ми дискутуємо про тендери. Він атакує не тим, що має, а тим, що зумів зібрати в один адаптивний модуль. І він довів: вартість не визначає силу. Визначає інтеграція.
Питання тепер одне: де наша відповідь?Де, блдь, наша відповідь на це? де наші лінії дронів із ШІ, де 5 млн дронів на рік у Держзамовленні? Чи вони загубилися в 1 млрді дерев? Ми воюємо не лише з росією. Ми воюємо з інерцією. І якщо не зламаємо її зараз - Shahed наступного покоління зробить це за нас.
Уже не над Сумами, а над Києвом. ЗАЙМИСЬ ВЖЕ НАРЕШТІ СПРАВАМИ !
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27.06.2025 21:31 Відповісти
 
 