Зеленський доручив розробити графік запуску спецтрибуналу щодо агресії РФ: Потрібне реальне досягнення справедливості

Президент Володимир Зеленський доручив команді Офісу президента та Міністерству закордонних справ розробити чіткий графік практичних кроків для запуску спецтрибуналу щодо агресії РФ проти України.

Про це глава держави повідомив у своєму телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

Президент розповів, що сьогодні, 27 червня, заслухав доповідь щодо результатів зовнішньополітичної роботи за тиждень.

Зокрема, йшлося про імплементацію угоди України та Ради Європи про створення трибуналу щодо російської агресії проти України.

"Доручив команді Офісу та Міністерству закордонних справ сформувати чіткий графік практичних кроків для створення трибуналу – фіналізації необхідних домовленостей із партнерами, запуску інституції та забезпечення її реальної роботи. Потрібне реальне досягнення справедливості, і цей процес не має тривати протягом довгих років чи десятиліть",- наголосив Зеленський.

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Очільник держави зазначив, що спільні з партнерами дії заради справедливого покарання Росії за агресію мають бути достатньо швидкими та незмінно професійними.

Нагадаємо, що 25 червня президент України Володимир Зеленський та генсек Ради Європи Ален Берсе підписали угоду про створення Спеціального трибуналу для розслідування злочину агресії проти України.

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