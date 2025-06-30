РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9089 посетителей онлайн
Новости Санкции США против России
1 736 22

Принятие законопроекта о санкциях США против РФ помешает "урегулированию конфликта" в Украине, - Кремль

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков

Спикер Кремля Дмитрий Песков прокомментировал заявление сенатора-республиканца Линдси Грэма о готовности Конгресса США одобрить его законопроект о новых санкциях против России.

Слова Пескова на брифинге цитирует российский "Интерфакс", передает Цензор.НЕТ.

Песков заявил, что в России приняли "к сведению" заявление Грэма о том, что президент США Дональд Трамп поддерживает одобрение санкционного законопроекта, и назвал сенатора "ярым русофобом".

"Если бы его (Грэма. - Ред.) воля, эти санкции были бы введены давно. Помогло бы это урегулированию конфликта? Это вопрос, который должны задавать себе те, кто инициирует такие действия", - добавил спикер Кремля.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Администрация Трампа вывела из-под санкций финансирование проекта "Росатома" в Венгрии (обновлено)

Напомним, накануне сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что президент США Дональд Трамп поддержит новые санкции против России, которые предусматривают пошлины для стран, покупающих товары у РФ.

Законопроект Грэма-Блюменталя о санкциях против РФ

1 апреля стало известно, что в Сенат США внесен законопроект о новых санкционных мерах против России. Согласно документу, может быть введен 500% тариф на импорт товаров из стран, которые продолжают закупать российскую нефть и другое сырье.

Предлагаемые меры направлены на усиление экономического давления на Россию и создание дополнительных препятствий для стран, которые продолжают торговлю российскими энергоресурсами.

Инициатива представлена сенатором-республиканцем Линдси Грэмом и сенатором-демократом Ричардом Блюменталем. Известно, что законопроект поддерживает 82 сенатора США из 100.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На закрытом ужине НАТО европейские лидеры пытались убедить Трампа усилить санкции против РФ, - Павел

Автор: 

Песков Дмитрий (1956) россия (96455) санкции (11590) Линдси Грэм (89)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+15
показать весь комментарий
30.06.2025 17:22 Ответить
+11
Только полное физическое уничтожение параши и всех её свинособак поможет "врегулюванню конфлікту в Україні".
показать весь комментарий
30.06.2025 17:24 Ответить
+9
Значить пришвидшить мир
показать весь комментарий
30.06.2025 17:23 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
30.06.2025 17:22 Ответить
Не пісяй пісько. Не буде ніяких реальних санкцій. Це рижий понти кидає.
показать весь комментарий
30.06.2025 17:45 Ответить
Значить пришвидшить мир
показать весь комментарий
30.06.2025 17:23 Ответить
Только полное физическое уничтожение параши и всех её свинособак поможет "врегулюванню конфлікту в Україні".
показать весь комментарий
30.06.2025 17:24 Ответить
Та не очкуй тЫ!
показать весь комментарий
30.06.2025 17:26 Ответить
Більше 14 років, московської брехні та пропаганди прутіна, у війні проти Мирної України!! Балачки прутіна і його обстріли України!
Західні партнери України, знають ще більше про маніяка прутіна, ніж це робить піськов!!
Смерть московським окупантам!
Слава Україні!!
показать весь комментарий
30.06.2025 17:27 Ответить
Якби ці санкції були б запроваджені давно, наприклад у 2022-23 роках, то рашистська економіка якраз би сьогодні і здохла, разом із режимом і війною
показать весь комментарий
30.06.2025 17:29 Ответить
Санкції у 2014 треба було вводити. Тоді б всього йього не було.
показать весь комментарий
30.06.2025 17:32 Ответить
ага. отстрел волков угрожает целости и сохранности овец...
показать весь комментарий
30.06.2025 17:31 Ответить
Врегулювання конфлікту? Чи зупинення агресії? Бо в Україні той конфлікт нікому не був потрібен.
показать весь комментарий
30.06.2025 17:33 Ответить
А то типу він був близький до врегулювання.
показать весь комментарий
30.06.2025 17:38 Ответить
Так на користь жеж. Крепчайте.
показать весь комментарий
30.06.2025 17:38 Ответить
Если введете санкции мы начнем активнее крутить вентилятор и мешать воздух!
показать весь комментарий
30.06.2025 17:38 Ответить
один в один кацапи доніну пісню співають,
мабуть разом її писали.
показать весь комментарий
30.06.2025 17:41 Ответить
Значить хороші санкції. Треба впроваджувати. Піська брехати не буде.
показать весь комментарий
30.06.2025 17:42 Ответить
заверещали,заскиглили кацапські під@раси.
показать весь комментарий
30.06.2025 17:47 Ответить
Какие 500%. Биляд, бред сивой кобылы. Штаты только договорились с Китаем о торговле, с грехом пополам и они ща введут против него санкции?
показать весь комментарий
30.06.2025 17:55 Ответить
Дебіл, ліпше ти не відривався від валізи, бо мало того що ху...ню несеш, так ще і смердить
показать весь комментарий
30.06.2025 17:56 Ответить
Ну если запищали - значит надо вводить.
Санкции Росиюшке только на пользу (с)
показать весь комментарий
30.06.2025 18:03 Ответить
Піськов іде *****
показать весь комментарий
30.06.2025 18:12 Ответить
показать весь комментарий
30.06.2025 18:21 Ответить
Так ще немає цих санкцій! Чому тоді ,,конфлікт,, не врегульовується!?
показать весь комментарий
30.06.2025 18:26 Ответить
 
 