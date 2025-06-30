Принятие законопроекта о санкциях США против РФ помешает "урегулированию конфликта" в Украине, - Кремль
Спикер Кремля Дмитрий Песков прокомментировал заявление сенатора-республиканца Линдси Грэма о готовности Конгресса США одобрить его законопроект о новых санкциях против России.
Слова Пескова на брифинге цитирует российский "Интерфакс", передает Цензор.НЕТ.
Песков заявил, что в России приняли "к сведению" заявление Грэма о том, что президент США Дональд Трамп поддерживает одобрение санкционного законопроекта, и назвал сенатора "ярым русофобом".
"Если бы его (Грэма. - Ред.) воля, эти санкции были бы введены давно. Помогло бы это урегулированию конфликта? Это вопрос, который должны задавать себе те, кто инициирует такие действия", - добавил спикер Кремля.
Напомним, накануне сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что президент США Дональд Трамп поддержит новые санкции против России, которые предусматривают пошлины для стран, покупающих товары у РФ.
Законопроект Грэма-Блюменталя о санкциях против РФ
1 апреля стало известно, что в Сенат США внесен законопроект о новых санкционных мерах против России. Согласно документу, может быть введен 500% тариф на импорт товаров из стран, которые продолжают закупать российскую нефть и другое сырье.
Предлагаемые меры направлены на усиление экономического давления на Россию и создание дополнительных препятствий для стран, которые продолжают торговлю российскими энергоресурсами.
Инициатива представлена сенатором-республиканцем Линдси Грэмом и сенатором-демократом Ричардом Блюменталем. Известно, что законопроект поддерживает 82 сенатора США из 100.
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Західні партнери України, знають ще більше про маніяка прутіна, ніж це робить піськов!!
Смерть московським окупантам!
Слава Україні!!
мабуть разом її писали.
Санкции Росиюшке только на пользу (с)