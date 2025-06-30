Принятие законопроекта о санкциях США против РФ помешает "урегулированию конфликта" в Украине, - Кремль

Спикер Кремля Дмитрий Песков прокомментировал заявление сенатора-республиканца Линдси Грэма о готовности Конгресса США одобрить его законопроект о новых санкциях против России.

Слова Пескова на брифинге цитирует российский "Интерфакс", передает Цензор.НЕТ.

Песков заявил, что в России приняли "к сведению" заявление Грэма о том, что президент США Дональд Трамп поддерживает одобрение санкционного законопроекта, и назвал сенатора "ярым русофобом".

"Если бы его (Грэма. - Ред.) воля, эти санкции были бы введены давно. Помогло бы это урегулированию конфликта? Это вопрос, который должны задавать себе те, кто инициирует такие действия", - добавил спикер Кремля.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Администрация Трампа вывела из-под санкций финансирование проекта "Росатома" в Венгрии (обновлено)

Напомним, накануне сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что президент США Дональд Трамп поддержит новые санкции против России, которые предусматривают пошлины для стран, покупающих товары у РФ.

Законопроект Грэма-Блюменталя о санкциях против РФ

1 апреля стало известно, что в Сенат США внесен законопроект о новых санкционных мерах против России. Согласно документу, может быть введен 500% тариф на импорт товаров из стран, которые продолжают закупать российскую нефть и другое сырье.

Предлагаемые меры направлены на усиление экономического давления на Россию и создание дополнительных препятствий для стран, которые продолжают торговлю российскими энергоресурсами.

Инициатива представлена сенатором-республиканцем Линдси Грэмом и сенатором-демократом Ричардом Блюменталем. Известно, что законопроект поддерживает 82 сенатора США из 100.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На закрытом ужине НАТО европейские лидеры пытались убедить Трампа усилить санкции против РФ, - Павел