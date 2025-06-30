Речник Кремля Дмитро Пєсков прокоментував заяву сенатора-республіканця Ліндсі Грема про готовність Конгресу США схвалити його законопроєкт щодо нових санкцій проти Росії.

Слова Пєскова на брифінгу цитує російський "Интерфакс", передає Цензор.НЕТ.

Пєсков заявив, що у Росії взяли "до відома" заяву Грема про те, що президент США Дональд Трамп підтримує схвалення санкційного законопроєкту, і назвав сенатора "затятим русофобом".

"Якби його (Грема. – Ред.) воля, ці санкції були б запроваджені давно. Чи допомогло б це врегулюванню конфлікту? Це питання, яке повинні ставити собі ті, хто ініціює такі дії", - додав речник Кремля.

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Нагадаємо, напередодні сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявив, що президент США Дональд Трамп підтримає нові санкції проти Росії, які передбачають мита для країн, що купують товари у РФ.

Законопроєкт Грема-Блюменталя щодо санкцій проти РФ

1 квітня стало відомо, що до Сенату США внесено законопроєкт про нові санкційні заходи проти Росії. Згідно з документом, може бути запроваджено 500% тариф на імпорт товарів із країн, які продовжують закуповувати російську нафту та іншу сировину.

Пропоновані заходи спрямовані на посилення економічного тиску на Росію і створення додаткових перешкод для країн, які продовжують торгівлю російськими енергоресурсами.

Ініціатива представлена сенатором-республіканцем Ліндсі Гремом і сенатором-демократом Річардом Блюменталем. Наразі відомо, законопроєкт підтримує 82 сенатори США зі 100.

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