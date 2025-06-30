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Новини Санкції США проти Росії
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Ухвалення законопроєкту про санкції США проти РФ завадить "врегулюванню конфлікту" в Україні, - Кремль

Речник Кремля Дмитро Пєсков

Речник Кремля Дмитро Пєсков прокоментував заяву сенатора-республіканця Ліндсі Грема про готовність Конгресу США схвалити його законопроєкт щодо нових санкцій проти Росії.

Слова Пєскова на брифінгу цитує російський "Интерфакс", передає Цензор.НЕТ.

Пєсков заявив, що у Росії взяли "до відома" заяву Грема про те, що президент США Дональд Трамп підтримує схвалення санкційного законопроєкту, і назвав сенатора "затятим русофобом".

"Якби його (Грема. – Ред.) воля, ці санкції були б запроваджені давно. Чи допомогло б це врегулюванню конфлікту? Це питання, яке повинні ставити собі ті, хто ініціює такі дії", - додав речник Кремля.

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Нагадаємо, напередодні сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявив, що президент США Дональд Трамп підтримає нові санкції проти Росії, які передбачають мита для країн, що купують товари у РФ. 

Законопроєкт Грема-Блюменталя щодо санкцій проти РФ

1 квітня стало відомо, що до Сенату США внесено законопроєкт про нові санкційні заходи проти Росії. Згідно з документом, може бути запроваджено 500% тариф на імпорт товарів із країн, які продовжують закуповувати російську нафту та іншу сировину.

Пропоновані заходи спрямовані на посилення економічного тиску на Росію і створення додаткових перешкод для країн, які продовжують торгівлю російськими енергоресурсами.

Ініціатива представлена сенатором-республіканцем Ліндсі Гремом і сенатором-демократом Річардом Блюменталем. Наразі відомо, законопроєкт підтримує 82 сенатори США зі 100.

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Автор: 

Пєсков Дмитро (1707) росія (66478) санкції (12284) Грем Ліндсі (98)


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Топ коментарі
+19
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30.06.2025 17:22 Відповісти
+14
Только полное физическое уничтожение параши и всех её свинособак поможет "врегулюванню конфлікту в Україні".
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30.06.2025 17:24 Відповісти
+10
Значить пришвидшить мир
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30.06.2025 17:23 Відповісти
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30.06.2025 17:22 Відповісти
Не пісяй пісько. Не буде ніяких реальних санкцій. Це рижий понти кидає.
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30.06.2025 17:45 Відповісти
Значить пришвидшить мир
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30.06.2025 17:23 Відповісти
Только полное физическое уничтожение параши и всех её свинособак поможет "врегулюванню конфлікту в Україні".
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30.06.2025 17:24 Відповісти
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30.06.2025 19:00 Відповісти
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30.06.2025 19:01 Відповісти
Та не очкуй тЫ!
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30.06.2025 17:26 Відповісти
Більше 14 років, московської брехні та пропаганди прутіна, у війні проти Мирної України!! Балачки прутіна і його обстріли України!
Західні партнери України, знають ще більше про маніяка прутіна, ніж це робить піськов!!
Смерть московським окупантам!
Слава Україні!!
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30.06.2025 17:27 Відповісти
Якби ці санкції були б запроваджені давно, наприклад у 2022-23 роках, то рашистська економіка якраз би сьогодні і здохла, разом із режимом і війною
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30.06.2025 17:29 Відповісти
Санкції у 2014 треба було вводити. Тоді б всього йього не було.
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30.06.2025 17:32 Відповісти
Не для того Обама подарував хуьлу Крим, щоб вводити санкції
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30.06.2025 19:23 Відповісти
ага. отстрел волков угрожает целости и сохранности овец...
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30.06.2025 17:31 Відповісти
Врегулювання конфлікту? Чи зупинення агресії? Бо в Україні той конфлікт нікому не був потрібен.
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30.06.2025 17:33 Відповісти
А то типу він був близький до врегулювання.
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30.06.2025 17:38 Відповісти
Так на користь жеж. Крепчайте.
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30.06.2025 17:38 Відповісти
Если введете санкции мы начнем активнее крутить вентилятор и мешать воздух!
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30.06.2025 17:38 Відповісти
один в один кацапи доніну пісню співають,
мабуть разом її писали.
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30.06.2025 17:41 Відповісти
Значить хороші санкції. Треба впроваджувати. Піська брехати не буде.
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30.06.2025 17:42 Відповісти
заверещали,заскиглили кацапські під@раси.
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30.06.2025 17:47 Відповісти
Какие 500%. Биляд, бред сивой кобылы. Штаты только договорились с Китаем о торговле, с грехом пополам и они ща введут против него санкции?
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30.06.2025 17:55 Відповісти
Дебіл, ліпше ти не відривався від валізи, бо мало того що ху...ню несеш, так ще і смердить
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30.06.2025 17:56 Відповісти
Ну если запищали - значит надо вводить.
Санкции Росиюшке только на пользу (с)
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30.06.2025 18:03 Відповісти
Піськов іде *****
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30.06.2025 18:12 Відповісти
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30.06.2025 18:21 Відповісти
Так ще немає цих санкцій! Чому тоді ,,конфлікт,, не врегульовується!?
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30.06.2025 18:26 Відповісти
Значить треба ухвалювати.
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30.06.2025 19:03 Відповісти
 
 