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Новости Убийство Фарион
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Не обнаружено никаких признаков подготовки к совершению преступлений в отношении Филатова. Его имя не фигурировало в материалах до первого брифинга, - МВД

Филатов заявил, что правоохранители блокируют помощь военным от мэрии Днепра

Информация о сборе Александром Зинченко информации о Борисе Филатове была установлена во время углубленного анализа его цифровых следов в процессе дальнейших процессуальных действий.

Так департамент коммуникаций МВД комментирует публичное обращение городского головы Днепра Филатова к главе МВД Игорю Клименко, информирует Цензор.НЕТ.

Как уверяют в МВД, факты остаются неизменными и проверенными следствием Национальной полиции Украины и прокурорами в данном уголовном производстве:

  • На момент первого брифинга по задержанию подозреваемого в убийстве Ирины Фарион (июль 2024 года) имя Филатова не фигурировало в материалах уголовного производства.
  • Единственная зафиксированная в то время активность подозреваемого касалась отдельных публичных лиц, в частности упоминавшегося во время брифинга народного депутата, на которого была собрана информация о месте жительства и членах семьи.
  • Информация о введении подозреваемым в поисковых системах фамилии Бориса Филатова была установлена позже - уже во время углубленного анализа его цифровых следов в ходе дальнейших процессуальных действий.

"В результате всесторонней проработки полученной информации, следствие Национальной полиции не выявило никаких признаков подготовки к совершению преступлений в отношении указанного лица. Отсутствуют какие-либо материалы, которые бы свидетельствовали о реальной угрозе его жизни или здоровью", - убеждают правоохранители.

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"Подчеркиваем: Национальная полиция действует исключительно в правовом поле и опирается на факты, полученные в рамках досудебного расследования.

Призываем отдельных политиков воздержаться от распространения субъективных оценок, которые могут дезинформировать общество и создавать иллюзию "двойных стандартов", которых на самом деле не существует. Единственный стандарт, на который опирается следствие Национальной полиции, это Закон. Министерство внутренних дел и Национальная полиция остаются открытыми к коммуникации, но категорически осуждают попытки давления на следствие или манипулирования общественным мнением с использованием вопросов безопасности", - говорится в сообщении.

Напомним, 1 июля мэр Днепра Борис Филатов повторно обратился к главе МВД Игорю Клименко относительно того, что в телефоне подозреваемого в убийстве Ирины Фарион Вячеслава Зинченко нашли досье на него.

Ранее сообщалось, что на заседании по делу об убийстве языковеда и общественного деятеля Ирины Фарион исследовали содержимое мобильного телефона обвиняемого Вячеслава Зинченко. В облачном хранилище найден файл с досье на Фарион. Там указаны личные данные и место работы. Похожие досье были на Стерненко, Филатова и Корбана. После этого Филатов публично обратился к Клименко за комментарием. Тогда в Нацполиции заявили, что в деле по сбору обвиняемым в убийстве Фарион Зинченко данных о Филатове и Стерненко не получена информация, которая бы свидетельствовала о подготовке к преступлениям в отношении активиста и главы городского совета.

Автор: 

МВД (9331) Филатов Борис (564) Зинченко Александр (7) Клименко Игорь (417)


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Мишина возня для відволікання уваги від основних проблем в Україні
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01.07.2025 11:38 Ответить
Спи спокойно, Боря. Сказали, что ты на"ер никому не нужен
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01.07.2025 11:38 Ответить
Клоун
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01.07.2025 11:44 Ответить
Стає лячно, коли уявляю, скільки цифрових слідів стосовно Потужного можна знайти у телефонах посполитих ...
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01.07.2025 11:45 Ответить
Зате виявлені ознаки хайпу.
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01.07.2025 11:48 Ответить
Тобто, поки не вбили, або не покалічили - немає ,,ознак підготовки"...., ,,немає тіла- немає діла"...
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01.07.2025 11:59 Ответить
Та плювати на того Філатова. Головне, зберегти Бужанського. Бо хто ж буде разом з Влащенко на каналах Медведчука виблискувати.
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01.07.2025 12:05 Ответить
 
 