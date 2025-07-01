Не обнаружено никаких признаков подготовки к совершению преступлений в отношении Филатова. Его имя не фигурировало в материалах до первого брифинга, - МВД

Информация о сборе Александром Зинченко информации о Борисе Филатове была установлена во время углубленного анализа его цифровых следов в процессе дальнейших процессуальных действий.

Так департамент коммуникаций МВД комментирует публичное обращение городского головы Днепра Филатова к главе МВД Игорю Клименко, информирует Цензор.НЕТ.

Как уверяют в МВД, факты остаются неизменными и проверенными следствием Национальной полиции Украины и прокурорами в данном уголовном производстве:

На момент первого брифинга по задержанию подозреваемого в убийстве Ирины Фарион (июль 2024 года) имя Филатова не фигурировало в материалах уголовного производства.

Единственная зафиксированная в то время активность подозреваемого касалась отдельных публичных лиц, в частности упоминавшегося во время брифинга народного депутата, на которого была собрана информация о месте жительства и членах семьи.

Информация о введении подозреваемым в поисковых системах фамилии Бориса Филатова была установлена позже - уже во время углубленного анализа его цифровых следов в ходе дальнейших процессуальных действий.

"В результате всесторонней проработки полученной информации, следствие Национальной полиции не выявило никаких признаков подготовки к совершению преступлений в отношении указанного лица. Отсутствуют какие-либо материалы, которые бы свидетельствовали о реальной угрозе его жизни или здоровью", - убеждают правоохранители.

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"Подчеркиваем: Национальная полиция действует исключительно в правовом поле и опирается на факты, полученные в рамках досудебного расследования.

Призываем отдельных политиков воздержаться от распространения субъективных оценок, которые могут дезинформировать общество и создавать иллюзию "двойных стандартов", которых на самом деле не существует. Единственный стандарт, на который опирается следствие Национальной полиции, это Закон. Министерство внутренних дел и Национальная полиция остаются открытыми к коммуникации, но категорически осуждают попытки давления на следствие или манипулирования общественным мнением с использованием вопросов безопасности", - говорится в сообщении.

Напомним, 1 июля мэр Днепра Борис Филатов повторно обратился к главе МВД Игорю Клименко относительно того, что в телефоне подозреваемого в убийстве Ирины Фарион Вячеслава Зинченко нашли досье на него.

Ранее сообщалось, что на заседании по делу об убийстве языковеда и общественного деятеля Ирины Фарион исследовали содержимое мобильного телефона обвиняемого Вячеслава Зинченко. В облачном хранилище найден файл с досье на Фарион. Там указаны личные данные и место работы. Похожие досье были на Стерненко, Филатова и Корбана. После этого Филатов публично обратился к Клименко за комментарием. Тогда в Нацполиции заявили, что в деле по сбору обвиняемым в убийстве Фарион Зинченко данных о Филатове и Стерненко не получена информация, которая бы свидетельствовала о подготовке к преступлениям в отношении активиста и главы городского совета.