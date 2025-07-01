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Новости Убийство Фарион
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Филатов повторно обратился к Клименко: Почему о досье Зинченко предупредили только Бужанского? Это двойные стандарты МВД

Филатов обратился к главе МВД Клименко по поводу покушения

Мэр Днепра Борис Филатов снова обратился к главе МВД Игорю Клименко относительно того, что в телефоне подозреваемого в убийстве Ирины Фарион Вячеслава Зинченко нашли досье на него.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

26 июня 2025 года во время заседания Шевченковского райсуда Львова по делу об убийстве Ирины Фарион были обнародованы данные, содержавшиеся в телефоне подозреваемого Зинченко. Там были, в частности, досье на волонтера Сергея Стерненко и мэра Днепра Бориса Филатова.

После этого глава Днепра обратился к главе МВД Игорю Клименко:

Почему я, как гражданин Украины и городской голова миллионного прифронтового города, не был предупрежден сотрудниками МВД Украины о наличии в отношении меня досье у Зинченко? ... Почему я должен узнавать вышеуказанную информацию от журналистов, которые присутствовали во время судебного заседания, а не от представителей правоохранительных органов, в чьи обязанности входят профилактика и предотвращение преступлений?

Правоохранители впоследствии ответили: "По результатам установления всех объективных обстоятельств, по делу не получена информация, которая бы свидетельствовала о подготовке к преступлениям в отношении активиста и главы городского совета".

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Мэр Борис Филатов напомнил, что в прошлом году глава МВД Игорь Клименко сделал публичное заявление, что следующей жертвой Зинченко должен был стать нардеп Бужанский, поскольку в телефоне подозреваемого нашли на него досье.

"Меня удивляет тот факт, что Вы выбрали публично предупредить только одну вероятную жертву. Зато ни я, ни Сергей Стерненко, на которого подозреваемый в убийстве Фарион также имел досье, не слышали об этом от Вас и Ваших подчиненных ни слова.
Даже непублично - хотя основания были одинаковые.

Создается впечатление, что именно бездействие и нежелание должным образом реагировать на информацию о подготовке преступлений со стороны сотрудников МВД Украины привели к совершению 01.05.2025 года очередного покушения на жизнь уже господина Стерненко", - отметил он.

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Также глава города адресовал министру внутренних дел такие вопросы: "Проинформировали бы Ваши подчиненные лично Вас, если бы в телефоне вероятного убийцы Фарион было досье на Ваше имя? Как бы Вы действовали в таком случае? Не считаете ли Вы, что в возглавляемой Вами системе МВД действуют двойные стандарты?".

Ассоциация городов Украины обратилась к главе МВД и просит предоставить "рекомендации относительно необходимых действий со стороны органов местного самоуправления в случае возникновения аналогичных обстоятельств".

Читайте: Филатов - Клименко: Почему я не был предупрежден о досье Зинченко на меня? Это может быть список на уничтожение

АГУ обратилась к Клименко после ответа Нацполиции Филатову

Филатов обратился к главе МВД Клименко по поводу покушения
Филатов обратился к главе МВД Клименко по поводу покушения
Филатов обратился к главе МВД Клименко по поводу покушения
Филатов обратился к главе МВД Клименко по поводу покушения

Автор: 

покушение (1056) Филатов Борис (564) Клименко Игорь (417) Ассоциация городов Украины (17)


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Топ комментарии
+6
Судячи з невідомо ким і з якого джерела зроблених скріншотів, Зінченко готував ще і замах на Гітлера, разом з фон Штауффенбергом...
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01.07.2025 10:51 Ответить
+5
Навіщо тоді цілий міністр МВС публічно заявляв про загрозу життю совкодрочеру Бужанському, якого сам поеЗедент взяв в свою партію і фракцію в парламенті, і тримає його до сих пір?

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01.07.2025 11:34 Ответить
+4
Не прикилывайся дуриком филашка,ты прекрасно знаешь,что файлы фальшивы и угрожаеть тебе может только тщательное расследование городских тендеров.
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01.07.2025 10:43 Ответить
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01.07.2025 10:39 Ответить
«Рождьоннийє в ссср», Сэр. »
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01.07.2025 11:11 Ответить
кто то опубликовал Кэш Telegram, и понеслось - смотрите, смотрите у него было досье, гитлер, и прочая херня
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01.07.2025 10:39 Ответить
Не прикилывайся дуриком филашка,ты прекрасно знаешь,что файлы фальшивы и угрожаеть тебе может только тщательное расследование городских тендеров.
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01.07.2025 10:43 Ответить
Навіщо тоді цілий міністр МВС публічно заявляв про загрозу життю совкодрочеру Бужанському, якого сам поеЗедент взяв в свою партію і фракцію в парламенті, і тримає його до сих пір?

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01.07.2025 11:34 Ответить
Позвони узнай,или дай задание своим помощникам,я тебе не информатор по внутренней политике.
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01.07.2025 12:50 Ответить
А по Філатову ти знатний інформатор.
Хоча він також наш, "внутрішній" мер.
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01.07.2025 13:33 Ответить
Дійсно, керує МВС, ціла група осіб з Опу, а не клименко!!
ДержСекретарі з ЦОВВ та Секретаріату КМУ, можуть, про це засвідчити, поки ще, як свідки та виконавці, цих завдань від дзвонарів з ОПУ!!
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01.07.2025 10:48 Ответить
Свідки єгови ОПу?
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01.07.2025 11:05 Ответить
УТОЧНЕННЯ: ... жОПи.
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01.07.2025 11:34 Ответить
Судячи з невідомо ким і з якого джерела зроблених скріншотів, Зінченко готував ще і замах на Гітлера, разом з фон Штауффенбергом...
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01.07.2025 10:51 Ответить
Бо бужанський то свої, але мені чомусь здається, що то фальсифікація(підтасовка доказів для закриття хлопця, які створює поліція і нічого спільного з підготовкогю до замаху немає). А тому і домовляються зі своїми.
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01.07.2025 10:53 Ответить
Так Борис Альбертович сам додав зусилля, щоб побудувати таку країну - клептократично-кланову. Пожинайте плоди, як кажуть
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01.07.2025 10:54 Ответить
БОРИСЕ,ЩО МОЖНА ПИТАТИ У ФУНТА?
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01.07.2025 11:01 Ответить
Там ще має бути п'ять, а то і більше планів замаху на Веліяайшого лідора світу.
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01.07.2025 11:01 Ответить
Як там хтось казав в 23му році хроніки країни без майбутнього , ну і скажіть що він був не правий
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01.07.2025 11:08 Ответить
Патаму што Бужанскій свой.
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01.07.2025 11:09 Ответить
Може цього хлопчину-суперкіллера перевербувати і відправити в рашку , щоб з пуйло ,,парєшал" ?
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01.07.2025 11:12 Ответить
кто про что а вшивый про баню...
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01.07.2025 11:19 Ответить
коли вже вибори мера будуть!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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01.07.2025 11:20 Ответить
все равны в Украине, но есть те, кто ровнее. К примеру, Бужанский.
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01.07.2025 12:08 Ответить
Фаріон влада повинна була оголосити Національним Героєм-тоді можна було б повірити, що воює за Україну. А так… буде ублажати бужанських, філатових і буде рвати на собі вишиванку та продовжуватиме рузькоязичити.
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01.07.2025 12:57 Ответить
 
 