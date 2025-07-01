Филатов повторно обратился к Клименко: Почему о досье Зинченко предупредили только Бужанского? Это двойные стандарты МВД

Мэр Днепра Борис Филатов снова обратился к главе МВД Игорю Клименко относительно того, что в телефоне подозреваемого в убийстве Ирины Фарион Вячеслава Зинченко нашли досье на него.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

26 июня 2025 года во время заседания Шевченковского райсуда Львова по делу об убийстве Ирины Фарион были обнародованы данные, содержавшиеся в телефоне подозреваемого Зинченко. Там были, в частности, досье на волонтера Сергея Стерненко и мэра Днепра Бориса Филатова.

После этого глава Днепра обратился к главе МВД Игорю Клименко:

Почему я, как гражданин Украины и городской голова миллионного прифронтового города, не был предупрежден сотрудниками МВД Украины о наличии в отношении меня досье у Зинченко? ... Почему я должен узнавать вышеуказанную информацию от журналистов, которые присутствовали во время судебного заседания, а не от представителей правоохранительных органов, в чьи обязанности входят профилактика и предотвращение преступлений?

Правоохранители впоследствии ответили: "По результатам установления всех объективных обстоятельств, по делу не получена информация, которая бы свидетельствовала о подготовке к преступлениям в отношении активиста и главы городского совета".

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Мэр Борис Филатов напомнил, что в прошлом году глава МВД Игорь Клименко сделал публичное заявление, что следующей жертвой Зинченко должен был стать нардеп Бужанский, поскольку в телефоне подозреваемого нашли на него досье.

"Меня удивляет тот факт, что Вы выбрали публично предупредить только одну вероятную жертву. Зато ни я, ни Сергей Стерненко, на которого подозреваемый в убийстве Фарион также имел досье, не слышали об этом от Вас и Ваших подчиненных ни слова.

Даже непублично - хотя основания были одинаковые.

Создается впечатление, что именно бездействие и нежелание должным образом реагировать на информацию о подготовке преступлений со стороны сотрудников МВД Украины привели к совершению 01.05.2025 года очередного покушения на жизнь уже господина Стерненко", - отметил он.

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Также глава города адресовал министру внутренних дел такие вопросы: "Проинформировали бы Ваши подчиненные лично Вас, если бы в телефоне вероятного убийцы Фарион было досье на Ваше имя? Как бы Вы действовали в таком случае? Не считаете ли Вы, что в возглавляемой Вами системе МВД действуют двойные стандарты?".

Ассоциация городов Украины обратилась к главе МВД и просит предоставить "рекомендации относительно необходимых действий со стороны органов местного самоуправления в случае возникновения аналогичных обстоятельств".

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