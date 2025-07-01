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Новини Вбивство Фаріон
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Філатов повторно звернувся до Клименка: Чому про досьє Зінченка попередили лише Бужанського? Це подвійні стандарти МВС

Філатов звернувся до глави МВС Клименка щодо замаху

Мер Дніпра Борис Філатов знову звернувся до глави МВС Ігоря Клименка щодо того, що у телефоні підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон В'ячеслава Зінченка знайшли досьє на нього. 

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

26 червня 2025 року під час засідання Шевченківського райсуду Львова у справі щодо вбивства Ірини Фаріон було оприлюднено дані, що містилися в телефоні підозрюваного Зінченка. Там були, зокрема, досьє на волонтера Сергія Стерненка та мера Дніпра Бориса Філатова. 

Після цього очільник Дніпра звернувся до глави МВС Ігоря Клименка:

Чому я, як громадянин України та міський голова мільйонного прифронтового міста, не був попереджений працівниками МВС України про наявність відносно мене досьє у Зінченка? ... Чому я повинен дізнаватись вищевказану інформацію від журналістів, які були присутні під час судового засідання, а не від представників правоохоронних органів, до чиїх обовʼязків входять профілактика та запобігання злочинам?

Правоохоронці згодом відповіли: "За результатами встановлення всіх об’єктивних обставин, у справі не здобуто інформацію, яка б свідчила про підготовку до злочинів відносно активіста та очільника міської ради".

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Мер Борис Філатов нагадав, що минулого року глава МВС Ігор Клименко зробив публічну заяву, що наступною жертвою Зінченка мав стати нардеп Бужанський, оскільки в телефоні підозрюваного знайшли на нього досьє.

"Мене дивує той факт, що Ви обрали публічно попередити лише одну ймовірну жертву. Натомість ані я, ані Сергій Стерненко, на якого підозрюваний у вбивстві Фаріон також мав досьє, не чули про це від Вас та Ваших підлеглих жодного слова.
Навіть непублічно - хоча підстави були однакові.

Складається враження, що саме бездіяльність та небажання належним чином реагувати на інформацію про підготовку злочинів з боку працівників МВС України призвели до скоєння 01.05.2025 року чергового замаху на життя вже пана Стерненка", - зауважив він.

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Також очільник міста адресував міністру внутрішніх справ такі питання: "Чи поінформували б Ваші підлеглі особисто Вас, якби у телефоні ймовірного вбивці Фаріон було досьє на Ваше імʼя? Як би Ви діяли у такому випадку? Чи не вважаєте Ви, що в очолюваній Вами системі МВС діють подвійні стандарти?".

Асоціація міст України звернулася до глави МВС та просить надати "рекомендації щодо необхідних дій з боку органів місцевого самоврядування в разі виникнення аналогічних обставин".

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АМУ звернулася до Клименка після відповіді Нацполіції Філатову

Філатов звернувся до глави МВС Клименка щодо замаху
Філатов звернувся до глави МВС Клименка щодо замаху
Філатов звернувся до глави МВС Клименка щодо замаху
Філатов звернувся до глави МВС Клименка щодо замаху

Автор: 

замах (568) Філатов Борис (466) Клименко Ігор (505) Асоціація міст України (20)


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Топ коментарі
+5
Судячи з невідомо ким і з якого джерела зроблених скріншотів, Зінченко готував ще і замах на Гітлера, разом з фон Штауффенбергом...
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01.07.2025 10:51 Відповісти
+5
Клименко не навчений попереджати Філатова чи Стерненка. Тільки ватного пєтуха бужанського.
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01.07.2025 10:52 Відповісти
+4
Не прикилывайся дуриком филашка,ты прекрасно знаешь,что файлы фальшивы и угрожаеть тебе может только тщательное расследование городских тендеров.
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01.07.2025 10:43 Відповісти
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01.07.2025 10:39 Відповісти
«Рождьоннийє в ссср», Сэр. »
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01.07.2025 11:11 Відповісти
кто то опубликовал Кэш Telegram, и понеслось - смотрите, смотрите у него было досье, гитлер, и прочая херня
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01.07.2025 10:39 Відповісти
Не прикилывайся дуриком филашка,ты прекрасно знаешь,что файлы фальшивы и угрожаеть тебе может только тщательное расследование городских тендеров.
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01.07.2025 10:43 Відповісти
Навіщо тоді цілий міністр МВС публічно заявляв про загрозу життю совкодрочеру Бужанському, якого сам поеЗедент взяв в свою партію і фракцію в парламенті, і тримає його до сих пір?

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01.07.2025 11:34 Відповісти
Дійсно, керує МВС, ціла група осіб з Опу, а не клименко!!
ДержСекретарі з ЦОВВ та Секретаріату КМУ, можуть, про це засвідчити, поки ще, як свідки та виконавці, цих завдань від дзвонарів з ОПУ!!
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01.07.2025 10:48 Відповісти
Свідки єгови ОПу?
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01.07.2025 11:05 Відповісти
УТОЧНЕННЯ: ... жОПи.
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01.07.2025 11:34 Відповісти
Судячи з невідомо ким і з якого джерела зроблених скріншотів, Зінченко готував ще і замах на Гітлера, разом з фон Штауффенбергом...
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01.07.2025 10:51 Відповісти
Клименко не навчений попереджати Філатова чи Стерненка. Тільки ватного пєтуха бужанського.
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01.07.2025 10:52 Відповісти
Бо бужанський то свої, але мені чомусь здається, що то фальсифікація(підтасовка доказів для закриття хлопця, які створює поліція і нічого спільного з підготовкогю до замаху немає). А тому і домовляються зі своїми.
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01.07.2025 10:53 Відповісти
Так Борис Альбертович сам додав зусилля, щоб побудувати таку країну - клептократично-кланову. Пожинайте плоди, як кажуть
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01.07.2025 10:54 Відповісти
БОРИСЕ,ЩО МОЖНА ПИТАТИ У ФУНТА?
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01.07.2025 11:01 Відповісти
Там ще має бути п'ять, а то і більше планів замаху на Веліяайшого лідора світу.
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01.07.2025 11:01 Відповісти
Як там хтось казав в 23му році хроніки країни без майбутнього , ну і скажіть що він був не правий
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01.07.2025 11:08 Відповісти
Патаму што Бужанскій свой.
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01.07.2025 11:09 Відповісти
Може цього хлопчину-суперкіллера перевербувати і відправити в рашку , щоб з пуйло ,,парєшал" ?
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01.07.2025 11:12 Відповісти
кто про что а вшивый про баню...
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01.07.2025 11:19 Відповісти
коли вже вибори мера будуть!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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01.07.2025 11:20 Відповісти
все равны в Украине, но есть те, кто ровнее. К примеру, Бужанский.
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01.07.2025 12:08 Відповісти
 
 