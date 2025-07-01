Філатов повторно звернувся до Клименка: Чому про досьє Зінченка попередили лише Бужанського? Це подвійні стандарти МВС
Мер Дніпра Борис Філатов знову звернувся до глави МВС Ігоря Клименка щодо того, що у телефоні підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон В'ячеслава Зінченка знайшли досьє на нього.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
26 червня 2025 року під час засідання Шевченківського райсуду Львова у справі щодо вбивства Ірини Фаріон було оприлюднено дані, що містилися в телефоні підозрюваного Зінченка. Там були, зокрема, досьє на волонтера Сергія Стерненка та мера Дніпра Бориса Філатова.
Після цього очільник Дніпра звернувся до глави МВС Ігоря Клименка:
Чому я, як громадянин України та міський голова мільйонного прифронтового міста, не був попереджений працівниками МВС України про наявність відносно мене досьє у Зінченка? ... Чому я повинен дізнаватись вищевказану інформацію від журналістів, які були присутні під час судового засідання, а не від представників правоохоронних органів, до чиїх обовʼязків входять профілактика та запобігання злочинам?
Правоохоронці згодом відповіли: "За результатами встановлення всіх об’єктивних обставин, у справі не здобуто інформацію, яка б свідчила про підготовку до злочинів відносно активіста та очільника міської ради".
Мер Борис Філатов нагадав, що минулого року глава МВС Ігор Клименко зробив публічну заяву, що наступною жертвою Зінченка мав стати нардеп Бужанський, оскільки в телефоні підозрюваного знайшли на нього досьє.
"Мене дивує той факт, що Ви обрали публічно попередити лише одну ймовірну жертву. Натомість ані я, ані Сергій Стерненко, на якого підозрюваний у вбивстві Фаріон також мав досьє, не чули про це від Вас та Ваших підлеглих жодного слова.
Навіть непублічно - хоча підстави були однакові.
Складається враження, що саме бездіяльність та небажання належним чином реагувати на інформацію про підготовку злочинів з боку працівників МВС України призвели до скоєння 01.05.2025 року чергового замаху на життя вже пана Стерненка", - зауважив він.
Також очільник міста адресував міністру внутрішніх справ такі питання: "Чи поінформували б Ваші підлеглі особисто Вас, якби у телефоні ймовірного вбивці Фаріон було досьє на Ваше імʼя? Як би Ви діяли у такому випадку? Чи не вважаєте Ви, що в очолюваній Вами системі МВС діють подвійні стандарти?".
Асоціація міст України звернулася до глави МВС та просить надати "рекомендації щодо необхідних дій з боку органів місцевого самоврядування в разі виникнення аналогічних обставин".
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