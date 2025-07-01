Філатов повторно звернувся до Клименка: Чому про досьє Зінченка попередили лише Бужанського? Це подвійні стандарти МВС

Мер Дніпра Борис Філатов знову звернувся до глави МВС Ігоря Клименка щодо того, що у телефоні підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон В'ячеслава Зінченка знайшли досьє на нього.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

26 червня 2025 року під час засідання Шевченківського райсуду Львова у справі щодо вбивства Ірини Фаріон було оприлюднено дані, що містилися в телефоні підозрюваного Зінченка. Там були, зокрема, досьє на волонтера Сергія Стерненка та мера Дніпра Бориса Філатова.

Після цього очільник Дніпра звернувся до глави МВС Ігоря Клименка:

Чому я, як громадянин України та міський голова мільйонного прифронтового міста, не був попереджений працівниками МВС України про наявність відносно мене досьє у Зінченка? ... Чому я повинен дізнаватись вищевказану інформацію від журналістів, які були присутні під час судового засідання, а не від представників правоохоронних органів, до чиїх обовʼязків входять профілактика та запобігання злочинам?

Правоохоронці згодом відповіли: "За результатами встановлення всіх об’єктивних обставин, у справі не здобуто інформацію, яка б свідчила про підготовку до злочинів відносно активіста та очільника міської ради".

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Мер Борис Філатов нагадав, що минулого року глава МВС Ігор Клименко зробив публічну заяву, що наступною жертвою Зінченка мав стати нардеп Бужанський, оскільки в телефоні підозрюваного знайшли на нього досьє.

"Мене дивує той факт, що Ви обрали публічно попередити лише одну ймовірну жертву. Натомість ані я, ані Сергій Стерненко, на якого підозрюваний у вбивстві Фаріон також мав досьє, не чули про це від Вас та Ваших підлеглих жодного слова.

Навіть непублічно - хоча підстави були однакові.

Складається враження, що саме бездіяльність та небажання належним чином реагувати на інформацію про підготовку злочинів з боку працівників МВС України призвели до скоєння 01.05.2025 року чергового замаху на життя вже пана Стерненка", - зауважив він.

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Також очільник міста адресував міністру внутрішніх справ такі питання: "Чи поінформували б Ваші підлеглі особисто Вас, якби у телефоні ймовірного вбивці Фаріон було досьє на Ваше імʼя? Як би Ви діяли у такому випадку? Чи не вважаєте Ви, що в очолюваній Вами системі МВС діють подвійні стандарти?".

Асоціація міст України звернулася до глави МВС та просить надати "рекомендації щодо необхідних дій з боку органів місцевого самоврядування в разі виникнення аналогічних обставин".

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