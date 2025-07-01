Не виявлено жодних ознак підготовки до вчинення злочинів відносно Філатова. Його ім’я не фігурувало в матеріалах до першого брифінгу, - МВС

Інформація про збір Олександром Зінченком інформації про Бориса Філатова була встановлена під час поглибленого аналізу його цифрових слідів у процесі подальших процесуальних дій.

Так департамент комунікацій МВС коментує публічне звершення міського голови Дніпра Філатова до голови МВС Ігоря Клименка, інформує Цензор.НЕТ.

Як запевняють у МВС, факти залишаються незмінними й перевіреними слідством Національної поліції України та прокурорами в даному кримінальному провадженні:

На момент першого брифінгу щодо затримання підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон (липень 2024 року) імʼя Філатова не фігурувало в матеріалах кримінального провадження.

Єдина зафіксована на той час активність підозрюваного стосувалася окремих публічних осіб, зокрема згадуваного під час брифінгу народного депутата, на якого була зібрана інформація про місце проживання та членів сімʼї.

Інформація про введення підозрюваним у пошукових системах прізвища Бориса Філатова була встановлена пізніше — уже під час поглибленого аналізу його цифрових слідів під час подальших процесуальних дій.

"У результаті всебічного опрацювання отриманої інформації, слідство Національної поліції не виявило жодних ознак підготовки до вчинення злочинів відносно зазначеної особи. Відсутні будь-які матеріали, які б свідчили про реальну загрозу його життю чи здоров’ю", - переконують правоохоронці.

Також читайте: Обвинувачений у вбивстві Фаріон Зінченко збирав також дані про Філатова, Корбана та Стерненка. ФОТОрепортаж

"Наголошуємо: Національна поліція діє виключно у правовому полі й спирається на факти, отримані в межах досудового розслідування.

Закликаємо окремих політиків утриматися від поширення суб’єктивних оцінок, які можуть дезінформувати суспільство і створювати ілюзію "подвійних стандартів", яких насправді не існує. Єдиний стандарт, на який опирається слідство Національної поліції, це Закон. Міністерство внутрішніх справ та Національна поліція залишаються відкритими до комунікації, але категорично засуджують спроби тиску на слідство або маніпулювання громадською думкою з використанням безпекових питань", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 1 липня мер Дніпра Борис Філатов повторно звернувся до глави МВС Ігоря Клименка щодо того, що у телефоні підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон В'ячеслава Зінченка знайшли досьє на нього.

Раніше повідомлялося, що на засіданні у справі про вбивство мовознавиці та громадської діячки Ірини Фаріон дослідили вміст мобільного телефона обвинуваченого В’ячеслава Зінченка. У хмарному сховищі знайдено файл з досьє на Фаріон. Там зазначено особисті дані та місце роботи. Схожі досьє були на Стерненка, Філатова та Корбана. Після цього Філатов публічно звернувся до Клименка за коментарем. Тоді у Нацполіції заявили, що у справі щодо збору обвинуваченим у вбивстві Фаріон Зінченком даних про Філатова та Стерненка не здобуто інформацію, яка б свідчила про підготовку до злочинів щодо активіста та очільника міської ради.