Атака дронов на завод "Купол" в Ижевске: повреждены четыре цеха по производству БПЛА. ФОТО

Четыре цеха по производству БПЛА повреждены на заводе "Купол" в российском Ижевске после вчерашней атаки украинских дронов. Работа предприятия остановлена.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ASTRA.

По данным источников в экстренных службах региона, вследствие вчерашнего прилета двух БПЛА по ИЭМЗ "Купол" было повреждено здание 1-го корпуса, где производят беспилотники.

Как отмечается, один дрон влетел в окно цеха 106, второй ударил в крышу цеха 110 и взорвался. Произошел пожар. Как следствие, обвалилась кровля здания на площади 1300 кв.м.

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Удар повредил цеха, где занимаются металлообработкой, пайкой микросхем и выпускают готовые БПЛА.

Как узнала ASTRA, производственная площадка предприятия по этому адресу отвечает за разработку и производство микросхем для военных дронов. Там работают круглосуточно в три смены.

После атаки работа предприятия была приостановлена.

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Погибло трое сотрудников "Купола", еще 45 пострадали, из них 35 госпитализированы.

Ранее источники сообщали, что СБУ атаковала завод "Купол" в Ижевске, где изготавливали ЗРК и БпЛА для армии РФ.

Впоследствии Генштаб ВСУ подтвердил поражение завода "Купол" в Ижевске, где изготавливали ЗРК и БпЛА для армии оккупантов.