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Новости Атаки БпЛА по РФ
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Атака дронов на завод "Купол" в Ижевске: повреждены четыре цеха по производству БПЛА. ФОТО

Четыре цеха по производству БПЛА повреждены на заводе "Купол" в российском Ижевске после вчерашней атаки украинских дронов. Работа предприятия остановлена.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ASTRA.

По данным источников в экстренных службах региона, вследствие вчерашнего прилета двух БПЛА по ИЭМЗ "Купол" было повреждено здание 1-го корпуса, где производят беспилотники.

Как отмечается, один дрон влетел в окно цеха 106, второй ударил в крышу цеха 110 и взорвался. Произошел пожар. Как следствие, обвалилась кровля здания на площади 1300 кв.м.

Также смотрите: Последствия попадания ВСУ по нефтебазе "Комбинат "Атлас" в Ростовской области РФ. СПУТНИКОВОЕ ФОТО

Удар повредил цеха, где занимаются металлообработкой, пайкой микросхем и выпускают готовые БПЛА.

Как узнала ASTRA, производственная площадка предприятия по этому адресу отвечает за разработку и производство микросхем для военных дронов. Там работают круглосуточно в три смены.

После атаки работа предприятия была приостановлена.

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Поражение дронами завода в Ижевске
Поражение дронами завода в Ижевске

Погибло трое сотрудников "Купола", еще 45 пострадали, из них 35 госпитализированы.

Ранее источники сообщали, что СБУ атаковала завод "Купол" в Ижевске, где изготавливали ЗРК и БпЛА для армии РФ.

Впоследствии Генштаб ВСУ подтвердил поражение завода "Купол" в Ижевске, где изготавливали ЗРК и БпЛА для армии оккупантов.

Автор: 

дроны (4223) Удары по РФ (392)


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Топ комментарии
+9
Це добре, але треба частіше і більше
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02.07.2025 18:06 Ответить
+5
Так не погано, частіше так щоб вся кацапщина відчула що таке війна і насамперед це має бути москва.
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02.07.2025 18:11 Ответить
+3
Там гламурно.
Коцапи відключили інтернет щоб дрони не прилетіли - в результаті дрони все одно прилетіли але не було повітряної тривоги.
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02.07.2025 18:10 Ответить
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Це добре, але треба частіше і більше
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02.07.2025 18:06 Ответить
набагато частіше і набагато більше, щоб кацапи взвили
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02.07.2025 18:14 Ответить
Там гламурно.
Коцапи відключили інтернет щоб дрони не прилетіли - в результаті дрони все одно прилетіли але не було повітряної тривоги.
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02.07.2025 18:10 Ответить
Сигнал повітряної тривоги передається наземними засобами та вмикаються гучномовці. Інтернет для цього справа десята
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02.07.2025 18:27 Ответить
Так не погано, частіше так щоб вся кацапщина відчула що таке війна і насамперед це має бути москва.
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02.07.2025 18:11 Ответить
то напевно тому сша допомогу перекрило, бо це не входить в їх "мирний план" узгоджений з путіним
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02.07.2025 18:12 Ответить
Пошкоджено це коли пів будинку знесено
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02.07.2025 18:12 Ответить
покоджено, це коли НЕ працює
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02.07.2025 18:17 Ответить
3 кацапа забаранено і 45 виведено з ладу-непоганий результат. оскільки їхня оборонка в 3 зміни працює, то бий в любий час-не прогадаєш.
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02.07.2025 18:20 Ответить
В принципі це один з найуспішніших ударів по кацооборонці.
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02.07.2025 18:24 Ответить
А где всёпропальщики? 🤔
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02.07.2025 18:19 Ответить
ильяш,скєла і бєгємот рера ще не на зміні, або методички читають, як діяти в подібних ситуаціях.
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02.07.2025 18:22 Ответить
Ууууу, а де удари по Москві, уууу, а де удари по Бєлгороду, уууу, де удар "Зірки смерті" по мавзолею, ууууу....
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02.07.2025 18:22 Ответить
Гарні новини від русні

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02.07.2025 18:31 Ответить
І когось присмалили у мацкві (може того, що вище згадується):

https://streamable.com/hzh5bs
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02.07.2025 18:33 Ответить
Можно повторить на бис..
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02.07.2025 18:40 Ответить
 
 