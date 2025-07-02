Атака дронов на завод "Купол" в Ижевске: повреждены четыре цеха по производству БПЛА. ФОТО
Четыре цеха по производству БПЛА повреждены на заводе "Купол" в российском Ижевске после вчерашней атаки украинских дронов. Работа предприятия остановлена.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ASTRA.
По данным источников в экстренных службах региона, вследствие вчерашнего прилета двух БПЛА по ИЭМЗ "Купол" было повреждено здание 1-го корпуса, где производят беспилотники.
Как отмечается, один дрон влетел в окно цеха 106, второй ударил в крышу цеха 110 и взорвался. Произошел пожар. Как следствие, обвалилась кровля здания на площади 1300 кв.м.
Удар повредил цеха, где занимаются металлообработкой, пайкой микросхем и выпускают готовые БПЛА.
Как узнала ASTRA, производственная площадка предприятия по этому адресу отвечает за разработку и производство микросхем для военных дронов. Там работают круглосуточно в три смены.
После атаки работа предприятия была приостановлена.
Погибло трое сотрудников "Купола", еще 45 пострадали, из них 35 госпитализированы.
Ранее источники сообщали, что СБУ атаковала завод "Купол" в Ижевске, где изготавливали ЗРК и БпЛА для армии РФ.
Впоследствии Генштаб ВСУ подтвердил поражение завода "Купол" в Ижевске, где изготавливали ЗРК и БпЛА для армии оккупантов.
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Коцапи відключили інтернет щоб дрони не прилетіли - в результаті дрони все одно прилетіли але не було повітряної тривоги.
https://streamable.com/hzh5bs