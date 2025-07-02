С начала суток на фронте 140 боестолкновений, больше всего на Покровском направлении, - Генштаб

Силы обороны направляют усилия на срыв выполнения российскими захватчиками планов наступления и истощения их боевого потенциала. С начала суток произошло 140 боевых столкновений, противник нанес два ракетных и 50 авиационных ударов, применив семь ракет и 60 управляемых авиабомб, использовал для ударов 1206 дронов-камикадзе, совершил почти 4000 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук Генштаба.

Боевые действия на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло 11 боестолкновений с российскими захватчиками, из которых одно продолжается до сих пор. Враг нанес девять авиационных ударов, сбросив 19 управляемых бомб, осуществил 337 обстрелов, в том числе 19 - из реактивных систем залпового огня.

Боевые действия на Харьковщине

Сегодня враг 19 раз атаковал на Южно-Слобожанском направлении, в районах Глубокого, Зеленого, Волчанска, Мелового, Амбарного и в сторону Митрофановки, три боестолкновения продолжаются до сих пор.

Враг девять раз атаковал наши укрепления на Купянском направлении в районах населенных пунктов Степная Новоселовка, Колесниковка, Загризово, Зеленый Гай и в направлении Петропавлики, два боестолкновения еще продолжаются.

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Боевые действия на востоке

На Лиманском направлении сегодня российские войска 14 раз штурмовали позиции украинских защитников вблизи населенных пунктов Редкодуб, Торское, Грековка, Григорьевка, Зеленая Долина, Ямполовка, Колодязи и в направлениях Чернещины, Шандриголово, Среднего и Нового Мира, пять боестолкновений продолжается до сих пор.

На Северском направлении Силы обороны отразили один штурм вражеских войск в сторону Федоровки.

Сегодня наши войска отразили пять атак противника в направлении Бондарного, Маркового и в районе Часова Яра на Краматорском направлении.

На Торецком направлении оккупанты за сегодня 10 раз штурмовали позиции наших защитников вблизи Торецка, Дилиевки, Щербиновки, Петровки, Русиного Яра и в направлении Плещеевки, три боестолкновения продолжаются до сих пор.

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На Покровском направлении в течение дня враг совершил 41 штурмовое и наступательное действие. Активность российских оккупантов наблюдалась в районах населенных пунктов Попов Яр, Полтавка, Мирное, Новоэкономичное, Миролюбовка, Луч, Лисовка, Удачное, Новосергиевка, Дачное, Алексеевка, Ореховое и в направлениях Владимировки, Разино, Молодецкого. Бои не утихают до сих пор в четырех локациях. Авиационные удары КАБами враг нанес по районам населенных пунктов Полтавка и Маяк.

По предварительным подсчетам, сегодня наши воины ликвидировали 124 и ранили 87 оккупантов на данном направлении, уничтожили 13 мотоциклов, две пушки, шесть БпЛА, три терминала спутниковой связи, пункт управления БпЛА и два укрытия для личного состава; кроме этого, повреждены четыре мотоцикла, две пушки, три миномета и три укрытия личного состава противника.

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Боевые действия на юге

На Новопавловском направлении захватчики совершили 14 атак на позиции украинских войск, противник пытался продвинуться в районах населенных пунктов Запорожье, Ялта, Мирное, Поддубное и Шевченко. Два боестолкновения пока продолжаются.

На Гуляйпольском направлении противник наступательных действий не проводил.

На Ореховском направлении украинские защитники отразили одно наступательное действие врага вблизи населенного пункта Каменское.

В течение суток на Приднепровском направлении враг совершил пять неудачных попыток продвинуться вперед. Также противник нанес авиационный удар по Казацкому.

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На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.

Сегодня отметим украинских воинов 117-й отдельной бригады территориальной обороны, 426-го отдельного батальона беспилотных систем, которые устойчиво сдерживают противника.