С начала суток на фронте 140 боестолкновений, больше всего на Покровском направлении, - Генштаб
Силы обороны направляют усилия на срыв выполнения российскими захватчиками планов наступления и истощения их боевого потенциала. С начала суток произошло 140 боевых столкновений, противник нанес два ракетных и 50 авиационных ударов, применив семь ракет и 60 управляемых авиабомб, использовал для ударов 1206 дронов-камикадзе, совершил почти 4000 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук Генштаба.
Боевые действия на севере
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло 11 боестолкновений с российскими захватчиками, из которых одно продолжается до сих пор. Враг нанес девять авиационных ударов, сбросив 19 управляемых бомб, осуществил 337 обстрелов, в том числе 19 - из реактивных систем залпового огня.
Боевые действия на Харьковщине
Сегодня враг 19 раз атаковал на Южно-Слобожанском направлении, в районах Глубокого, Зеленого, Волчанска, Мелового, Амбарного и в сторону Митрофановки, три боестолкновения продолжаются до сих пор.
Враг девять раз атаковал наши укрепления на Купянском направлении в районах населенных пунктов Степная Новоселовка, Колесниковка, Загризово, Зеленый Гай и в направлении Петропавлики, два боестолкновения еще продолжаются.
Боевые действия на востоке
На Лиманском направлении сегодня российские войска 14 раз штурмовали позиции украинских защитников вблизи населенных пунктов Редкодуб, Торское, Грековка, Григорьевка, Зеленая Долина, Ямполовка, Колодязи и в направлениях Чернещины, Шандриголово, Среднего и Нового Мира, пять боестолкновений продолжается до сих пор.
На Северском направлении Силы обороны отразили один штурм вражеских войск в сторону Федоровки.
Сегодня наши войска отразили пять атак противника в направлении Бондарного, Маркового и в районе Часова Яра на Краматорском направлении.
На Торецком направлении оккупанты за сегодня 10 раз штурмовали позиции наших защитников вблизи Торецка, Дилиевки, Щербиновки, Петровки, Русиного Яра и в направлении Плещеевки, три боестолкновения продолжаются до сих пор.
На Покровском направлении в течение дня враг совершил 41 штурмовое и наступательное действие. Активность российских оккупантов наблюдалась в районах населенных пунктов Попов Яр, Полтавка, Мирное, Новоэкономичное, Миролюбовка, Луч, Лисовка, Удачное, Новосергиевка, Дачное, Алексеевка, Ореховое и в направлениях Владимировки, Разино, Молодецкого. Бои не утихают до сих пор в четырех локациях. Авиационные удары КАБами враг нанес по районам населенных пунктов Полтавка и Маяк.
По предварительным подсчетам, сегодня наши воины ликвидировали 124 и ранили 87 оккупантов на данном направлении, уничтожили 13 мотоциклов, две пушки, шесть БпЛА, три терминала спутниковой связи, пункт управления БпЛА и два укрытия для личного состава; кроме этого, повреждены четыре мотоцикла, две пушки, три миномета и три укрытия личного состава противника.
Боевые действия на юге
На Новопавловском направлении захватчики совершили 14 атак на позиции украинских войск, противник пытался продвинуться в районах населенных пунктов Запорожье, Ялта, Мирное, Поддубное и Шевченко. Два боестолкновения пока продолжаются.
На Гуляйпольском направлении противник наступательных действий не проводил.
На Ореховском направлении украинские защитники отразили одно наступательное действие врага вблизи населенного пункта Каменское.
В течение суток на Приднепровском направлении враг совершил пять неудачных попыток продвинуться вперед. Также противник нанес авиационный удар по Казацкому.
На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.
Сегодня отметим украинских воинов 117-й отдельной бригады территориальной обороны, 426-го отдельного батальона беспилотных систем, которые устойчиво сдерживают противника.
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