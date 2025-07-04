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Новости Обстрелы Украины
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Массированные атаки подтверждают, что РФ не заинтересована в прекращении огня и военной агрессии, - пресс-секретарь Еврокомиссии Гиппер.

Массированный удар по Киеву

Последние массированные атаки на Украину еще раз подтверждают, что Россия не заинтересована в прекращении огня или своей военной агрессии.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявила в Брюсселе пресс-секретарь Еврокомиссии Анитта Гиппер.

"Вчера мы видели, что Россия осуществила одну из крупнейших атак с начала своей военной агрессии, запустив 530 ракет и беспилотников. Подобные массированные атаки еще раз подтверждают, что Россия не заинтересована в прекращении огня или прекращении своей военной агрессии", - подчеркнула она.

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Кроме того, Гиппер заверила в увеличении поддержки Украины.

"Мы продолжаем быть рядом с Украиной и ее народом. И мы будем увеличивать нашу поддержку", - добавила пресс-секретарь.

Напомним, в ночь на 4 июля РФ атаковала Украину 550 целями, в частности ракетами и беспилотниками различных типов. По данным Воздушных сил, по состоянию на 08:00 противовоздушной обороной обезврежено 478 средств воздушного нападения противника, 270 сбито огневыми средствами, 208 - локально потеряны

В частности, в ночь на 4 июля российские захватчики нанесли комбинированный удар беспилотниками и ракетами по Киеву. Враг бил по жилым кварталам, школам, больницам, транспортной инфраструктуре. Пострадали жилые дома, образовательная, медицинская, транспортная инфраструктура.

По состоянию на утро - более 20 раненых, среди них 10-летняя девочка.

Также повреждена железнодорожная инфраструктура в черте города. Часть контактной сети уже восстановлена, подано напряжение. Поезда восстанавливают движение по стандартному маршруту. Однако отправление из столицы происходит с задержками.

Автор: 

Еврокомиссия (1479) обстрел (28318)


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Ще одна міс очевидність. Сьогодні вони з'являються як гриби після дощу.
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04.07.2025 15:17 Ответить
> Крім того, Гіппер запевнила в збільшенні підтримки України.

імпотентні заяви, які ніколи не переходять в реальні дії. Як же це заїпало
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04.07.2025 15:18 Ответить
Європа багато говорить - але мало що дає , а КНДР нічого не говорить - але дає кацапам ВСЕ що потрібно !
Висновки робіть самі ...
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04.07.2025 15:20 Ответить
У Трампа відбулася чудова розмова, але постачання озброєння він зупинив мовчки.
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04.07.2025 15:27 Ответить
Так як вже показало життя автократія з автократію взаємодіють набагато краще та швидше демократії. Зараз ЕС нагадує лебідь, рак та щука.Немає одностайності а значить немає і згідно їх статуту швидких рішень. В умовах збройних війн демократія лише зашкоджує на мій погляд.
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04.07.2025 15:30 Ответить
Так ото ж ... може тому в нас і війна вже 12-й рік , що ми й досі до ліберальних демократій тягнемось ? А вони , у війнах , абсолютно не дієві
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04.07.2025 15:44 Ответить
ооо.....
анітта гіппер роздуплілась!
анітта, невже тобі ранковий круасан з лате в горло не лізе?
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04.07.2025 15:24 Ответить
нахіба вони по черзі це кожен день повторюють. Це всі знають і час від часу кремлівські терористи самі про це говорять. До кого вони звертаються? До вищих сил?
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04.07.2025 15:28 Ответить
капитан Очевидность
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04.07.2025 16:42 Ответить
 
 