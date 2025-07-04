Массированные атаки подтверждают, что РФ не заинтересована в прекращении огня и военной агрессии, - пресс-секретарь Еврокомиссии Гиппер.

Последние массированные атаки на Украину еще раз подтверждают, что Россия не заинтересована в прекращении огня или своей военной агрессии.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявила в Брюсселе пресс-секретарь Еврокомиссии Анитта Гиппер.

"Вчера мы видели, что Россия осуществила одну из крупнейших атак с начала своей военной агрессии, запустив 530 ракет и беспилотников. Подобные массированные атаки еще раз подтверждают, что Россия не заинтересована в прекращении огня или прекращении своей военной агрессии", - подчеркнула она.

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Кроме того, Гиппер заверила в увеличении поддержки Украины.

"Мы продолжаем быть рядом с Украиной и ее народом. И мы будем увеличивать нашу поддержку", - добавила пресс-секретарь.

Напомним, в ночь на 4 июля РФ атаковала Украину 550 целями, в частности ракетами и беспилотниками различных типов. По данным Воздушных сил, по состоянию на 08:00 противовоздушной обороной обезврежено 478 средств воздушного нападения противника, 270 сбито огневыми средствами, 208 - локально потеряны

В частности, в ночь на 4 июля российские захватчики нанесли комбинированный удар беспилотниками и ракетами по Киеву. Враг бил по жилым кварталам, школам, больницам, транспортной инфраструктуре. Пострадали жилые дома, образовательная, медицинская, транспортная инфраструктура.

По состоянию на утро - более 20 раненых, среди них 10-летняя девочка.

Также повреждена железнодорожная инфраструктура в черте города. Часть контактной сети уже восстановлена, подано напряжение. Поезда восстанавливают движение по стандартному маршруту. Однако отправление из столицы происходит с задержками.