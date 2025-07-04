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Новини Обстріли України
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Масовані атаки підтверджують, що РФ не зацікавлена ​​в припиненні вогню та військової агресії, - речниця Єврокомісії Гіппер

Масований удар по Києву

Останні масовані атаки на Україну ще вкотре підтверджують, що Росія не зацікавлена ​​в припиненні вогню чи своєї військової агресії.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявила у Брюсселі речниця Єврокомісії Анітта Гіппер.

"Вчора ми бачили, що Росія здійснила одну з найбільших атак з початку своєї військової агресії, запустивши 530 ракет та безпілотників. Подібні масовані атаки ще раз підтверджують, що Росія не зацікавлена ​​в припиненні вогню чи припиненні своєї військової агресії", - наголосила вона.

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Крім того, Гіппер запевнила в збільшенні підтримки України.

"Ми продовжуємо бути поруч з Україною та її народом. І ми збільшуватимемо нашу підтримку", - додала речниця.

Нагадаємо, у ніч на 4 липня РФ атакувала Україну 550 цілями, зокрема ракетами та безпілотниками різних типів. За даними Повітряних сил, станом на 08:00 протиповітряною обороною знешкоджено 478 засобів повітряного нападу противника, 270 збито вогневими засобами, 208 – локаційно втрачені

Зокрема, у ніч на 4 липня російські загарбники завдали комбінованого удару безпілотниками та ракетами по Києву. Ворог бив по житлових кварталах, школах, лікарнях, транспортній інфраструктурі. Постраждали житлові будинки, освітня, медична, транспортна інфраструктура.

Станом на ранок - понад 20 поранених, серед них 10-річна дівчинка.

Також пошкоджено залізничну інфраструктуру в межах міста. Частину контактної мережі вже відновлено, подано напругу. Потяги відновлюють рух стандартним маршрутом. Проте відправлення зі столиці відбувається із затримками.

Автор: 

Єврокомісія (2197) обстріл (29640)


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Ще одна міс очевидність. Сьогодні вони з'являються як гриби після дощу.
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04.07.2025 15:17 Відповісти
> Крім того, Гіппер запевнила в збільшенні підтримки України.

імпотентні заяви, які ніколи не переходять в реальні дії. Як же це заїпало
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04.07.2025 15:18 Відповісти
Європа багато говорить - але мало що дає , а КНДР нічого не говорить - але дає кацапам ВСЕ що потрібно !
Висновки робіть самі ...
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04.07.2025 15:20 Відповісти
У Трампа відбулася чудова розмова, але постачання озброєння він зупинив мовчки.
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04.07.2025 15:27 Відповісти
Так як вже показало життя автократія з автократію взаємодіють набагато краще та швидше демократії. Зараз ЕС нагадує лебідь, рак та щука.Немає одностайності а значить немає і згідно їх статуту швидких рішень. В умовах збройних війн демократія лише зашкоджує на мій погляд.
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04.07.2025 15:30 Відповісти
Так ото ж ... може тому в нас і війна вже 12-й рік , що ми й досі до ліберальних демократій тягнемось ? А вони , у війнах , абсолютно не дієві
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04.07.2025 15:44 Відповісти
ооо.....
анітта гіппер роздуплілась!
анітта, невже тобі ранковий круасан з лате в горло не лізе?
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04.07.2025 15:24 Відповісти
нахіба вони по черзі це кожен день повторюють. Це всі знають і час від часу кремлівські терористи самі про це говорять. До кого вони звертаються? До вищих сил?
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04.07.2025 15:28 Відповісти
капитан Очевидность
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04.07.2025 16:42 Відповісти
 
 