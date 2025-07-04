Масовані атаки підтверджують, що РФ не зацікавлена в припиненні вогню та військової агресії, - речниця Єврокомісії Гіппер
Останні масовані атаки на Україну ще вкотре підтверджують, що Росія не зацікавлена в припиненні вогню чи своєї військової агресії.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявила у Брюсселі речниця Єврокомісії Анітта Гіппер.
"Вчора ми бачили, що Росія здійснила одну з найбільших атак з початку своєї військової агресії, запустивши 530 ракет та безпілотників. Подібні масовані атаки ще раз підтверджують, що Росія не зацікавлена в припиненні вогню чи припиненні своєї військової агресії", - наголосила вона.
Крім того, Гіппер запевнила в збільшенні підтримки України.
"Ми продовжуємо бути поруч з Україною та її народом. І ми збільшуватимемо нашу підтримку", - додала речниця.
Нагадаємо, у ніч на 4 липня РФ атакувала Україну 550 цілями, зокрема ракетами та безпілотниками різних типів. За даними Повітряних сил, станом на 08:00 протиповітряною обороною знешкоджено 478 засобів повітряного нападу противника, 270 збито вогневими засобами, 208 – локаційно втрачені
Зокрема, у ніч на 4 липня російські загарбники завдали комбінованого удару безпілотниками та ракетами по Києву. Ворог бив по житлових кварталах, школах, лікарнях, транспортній інфраструктурі. Постраждали житлові будинки, освітня, медична, транспортна інфраструктура.
Станом на ранок - понад 20 поранених, серед них 10-річна дівчинка.
Також пошкоджено залізничну інфраструктуру в межах міста. Частину контактної мережі вже відновлено, подано напругу. Потяги відновлюють рух стандартним маршрутом. Проте відправлення зі столиці відбувається із затримками.
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імпотентні заяви, які ніколи не переходять в реальні дії. Як же це заїпало
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анітта гіппер роздуплілась!
анітта, невже тобі ранковий круасан з лате в горло не лізе?