"Любимая газета" Трампа New York Post призвала его вооружить Украину
Редакция консервативного американского издания The New York Post опубликовала обращение к президенту США Дональду Трампу с призывом возобновить поставки всей военной помощи Украине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на редакционный материал The New York Post.
"Господин президент, мы знаем, что вы понимаете, что основным препятствием на пути к миру в Украине является агрессия России. Вы сказали, что были "разочарованы" разговором с российским диктатором Владимиром Путиным и что "не думаете, что он стремится остановиться". Путин снова настаивал, что не желает брать обязательств по прекращению огня, пока не будут устранены "коренные причины" конфликта. Для Путина "коренной причиной" является существование Украины. После вашего звонка он нанес самый большой удар беспилотников и ракет за всю войну, в результате чего погиб по меньшей мере один человек. Так почему, господин президент, ваша администрация наказывает Украину?" - говорится в обращении.
Издание напоминает, что Пентагон приостановил поставки Украине средств противовоздушной обороны, необходимых для защиты от воздушных атак РФ. NYP отмечает, что убеждение, что якобы военная помощь Украине как-то вредит США и не соответствует их интересам, является "полностью далеким от истины".
Официальные лица утверждают, что у нас дефицит оружия, но многое из этого оружия уже было выделено - некоторое уже было в Польше. Украина платит за него, частично за счет конфискованных российских активов и европейских грантов, что является стимулом для нашей промышленности производить больше, сказано в статье.
"Самое главное, судьба Украины посылает миру сигнал об Америке. Россия - это не экономическая сверхдержава. Это умирающее террористическое государство. Путин готов потратить кровь своего народа в последней борьбе за империю. Если мы позволим ему добиться успеха, если мы поможем ему добиться успеха, это не только будет угрожать Европе. Это покажет Китаю, что наши союзы неустойчивы, а наше терпение коротко", - пишут журналисты.
Издание отмечает, что Путин понимает только силу.
"Он будет продолжать презирать и игнорировать вас, если США не возьмут на себя обязательства защищать Киев... Падение Украины - это не катастрофа, в которой можно обвинить кого-то другого или объяснить как незначительную. Это дестабилизирует мир, ослабит Америку и негативно скажется на вашем президентстве. Не уходите оттуда (из Украины. - Ред.)", - призвала редакция.
В свое время Трамп называл New York Post "своей любимой газетой". Издание последовательно поддерживало нынешнего главы США.
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Трамп постійно закликав до перемовин і розуміння потужності росії.
Трамп робить саме те, до чого сам закликав попередню американську адміністрацію.
- зняв санкції з частини банків росії (під шумок, коли знімав з сирії)
- вкрав допомогу Україні під час інтенсивних атак параші, при чому не наступальне, а оборонне озброєння (прикрився типу не трамп, а хегсет; і типу самим сша дуже треба) .
і хтось після цього думає, що трамп послухає когось? Та чувак відбитий на голову: якщо доньку трампа ґвалтуватимуть, він в неї відбере балончик, щоб "скоріше закінчилось"
Я пам'ятаю, яка була радість, коли Польща передавала 200 танків Т-72, коли Словаччина передавала С-300, коли Словаччина передавала "запчастини" до МіГ-29, а все це - старе радянське озброєння, та навіть з його передачі зробили сенсацію, бо постійно п_3діли про "ескалацію".
Те, що США вже не ті, що раніше, можна було зрозуміти ще по відсутності реакції на окупацію Грузії і на слова #уйла, що він знищить Україну у разі вступу в НАТО (читайте одне з інтерв'ю Кондолізи Райс).
На очах Заходу з середини 2000-х ріс монстр, а вони з ним ще й торгували і робили вигляд, що все ОК.
Дожилися, що Саллівана ніхто не згадує, а Байден здається сміливим ковбоєм. То лише на тлі Трампа, який боїться #уйла ще набагато більше, Байден хоча б дозволив обстрілювати росію західними ракетами та захоплювати Курську область західною бронетехнікою, це взагалі ні про що і дрібничка, але на тлі кремлядської шльондри-цуцика Трампа це зараз здається ого-го! Світ прогнив.
У будь-якому випадку, українське суспільство тоді продовжувало гратися у дружбу з росією, підтвердженням чого стала перемога яника на президентських виборах та результати всіх опитувань про можливий вступ в НАТО - якщо більшість громадян проти вступу в НАТО, то навіщо НАТО потрібен такий новий член? В Україні навіть зараз є падли, які наводять рашистські ракети і здають дислокацію ЗСУ ворогу, палять автомобілі ЗСУ, а армії НАТО вони взагалі у спину стріляли б - навіщо НАТО було потрібне таке нещастя?
Кацапи сунуть і захоплюють нові території, тому треба не просто відновити, а збільшити.
> Після вашого дзвінка він завдав найбільшого удару безпілотників та ракет за всю війну, в результаті чого загинула щонайменше одна людина
Можна було написати "в результаті чого знову постраждали цивільні", а не "одна людина".
> Це покаже Китаю, що наші союзи нестійкі, а наше терпіння коротке
"Терпіння коротке" в якому сенсі?
Не хоче він бачити відоси в наших з вами інтернетах
коли йому сцуть на обличчя проституки кгб.
Натякніть Трумпові, що то буде дуже-дуже велике і прекрасне озброєння!