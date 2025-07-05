"Любимая газета" Трампа New York Post призвала его вооружить Украину

Редакция консервативного американского издания The New York Post опубликовала обращение к президенту США Дональду Трампу с призывом возобновить поставки всей военной помощи Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на редакционный материал The New York Post.

"Господин президент, мы знаем, что вы понимаете, что основным препятствием на пути к миру в Украине является агрессия России. Вы сказали, что были "разочарованы" разговором с российским диктатором Владимиром Путиным и что "не думаете, что он стремится остановиться". Путин снова настаивал, что не желает брать обязательств по прекращению огня, пока не будут устранены "коренные причины" конфликта. Для Путина "коренной причиной" является существование Украины. После вашего звонка он нанес самый большой удар беспилотников и ракет за всю войну, в результате чего погиб по меньшей мере один человек. Так почему, господин президент, ваша администрация наказывает Украину?" - говорится в обращении.

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Издание напоминает, что Пентагон приостановил поставки Украине средств противовоздушной обороны, необходимых для защиты от воздушных атак РФ. NYP отмечает, что убеждение, что якобы военная помощь Украине как-то вредит США и не соответствует их интересам, является "полностью далеким от истины".

Официальные лица утверждают, что у нас дефицит оружия, но многое из этого оружия уже было выделено - некоторое уже было в Польше. Украина платит за него, частично за счет конфискованных российских активов и европейских грантов, что является стимулом для нашей промышленности производить больше, сказано в статье.

"Самое главное, судьба Украины посылает миру сигнал об Америке. Россия - это не экономическая сверхдержава. Это умирающее террористическое государство. Путин готов потратить кровь своего народа в последней борьбе за империю. Если мы позволим ему добиться успеха, если мы поможем ему добиться успеха, это не только будет угрожать Европе. Это покажет Китаю, что наши союзы неустойчивы, а наше терпение коротко", - пишут журналисты.

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Издание отмечает, что Путин понимает только силу.

"Он будет продолжать презирать и игнорировать вас, если США не возьмут на себя обязательства защищать Киев... Падение Украины - это не катастрофа, в которой можно обвинить кого-то другого или объяснить как незначительную. Это дестабилизирует мир, ослабит Америку и негативно скажется на вашем президентстве. Не уходите оттуда (из Украины. - Ред.)", - призвала редакция.

В свое время Трамп называл New York Post "своей любимой газетой". Издание последовательно поддерживало нынешнего главы США.

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