"Улюблена газета" Трампа New York Post закликала його озброїти Україну
Редакція консервативного американського видання The New York Post опублікувала звернення до президента США Дональда Трампа із закликом відновити постачання всієї військової допомоги Україні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на редакційний матеріал The New York Post.
"Пане президенте, ми знаємо, що ви розумієте, що основною перешкодою на шляху до миру в Україні є агресія Росії. Ви сказали, що були "розчаровані" розмовою з російським диктатором Володимиром Путіним і що "не думаєте, що він прагне зупинитися". Путін знову наполягав, що не бажає брати зобов'язань щодо припинення вогню, доки не будуть усунені "корінні причини" конфлікту. Для Путіна "корінною причиною" є існування України. Після вашого дзвінка він завдав найбільшого удару безпілотників та ракет за всю війну, в результаті чого загинула щонайменше одна людина. То чому, пане президенте, ваша адміністрація карає Україну?",- сказано у зверненні.
Видання нагадує, що Пентагон призупинив постачання Україні засобів протиповітряної оборони, необхідних для захисту від повітрянихатак РФ. NYP наголошує, що переконання, нібито військова допомога Україні якось шкодить США і не відповідає їхнім інтересам, є "повністю далеким від істини".
Офіційні особи стверджують, що у нас дефіцит зброї, але багато з цієї зброї вже було виділено - деяка вже була в Польщі. Україна платить за неї, частково за рахунок конфіскованих російських активів та європейських грантів, що є стимулом для нашої промисловості виробляти більше, сказано в статті.
"Найголовніше, доля України посилає світові сигнал про Америку. Росія - це не економічна наддержава. Це вмираюча терористична держава. Путін готовий витратити кров свого народу в останній боротьбі за імперію. Якщо ми дозволимо йому досягти успіху, якщо ми допоможемо йому досягти успіху, це не лише загрожуватиме Європі. Це покаже Китаю, що наші союзи нестійкі, а наше терпіння коротке", - пишуть журналісти.
Видання наголошує, що Путін розуміє лише силу.
"Він продовжуватиме зневажати та ігнорувати вас, якщо США не візьмуть на себе зобов'язання захищати Київ… Падіння України - це не катастрофа, в яку можна звинуватити когось іншого або пояснити як незначну. Це дестабілізує світ, послабить Америку та негативно позначиться на вашому президентстві. Не йдіть звідти (з України, - ред.)", - закликала редакція.
Свого часу Трамп називав New York Post "своєю улюбленою газетою". Видання послідовно підтримувало нинішнього очільника США.
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Трамп постійно закликав до перемовин і розуміння потужності росії.
Трамп робить саме те, до чого сам закликав попередню американську адміністрацію.
- зняв санкції з частини банків росії (під шумок, коли знімав з сирії)
- вкрав допомогу Україні під час інтенсивних атак параші, при чому не наступальне, а оборонне озброєння (прикрився типу не трамп, а хегсет; і типу самим сша дуже треба) .
і хтось після цього думає, що трамп послухає когось? Та чувак відбитий на голову: якщо доньку трампа ґвалтуватимуть, він в неї відбере балончик, щоб "скоріше закінчилось"
Я пам'ятаю, яка була радість, коли Польща передавала 200 танків Т-72, коли Словаччина передавала С-300, коли Словаччина передавала "запчастини" до МіГ-29, а все це - старе радянське озброєння, та навіть з його передачі зробили сенсацію, бо постійно п_3діли про "ескалацію".
Те, що США вже не ті, що раніше, можна було зрозуміти ще по відсутності реакції на окупацію Грузії і на слова #уйла, що він знищить Україну у разі вступу в НАТО (читайте одне з інтерв'ю Кондолізи Райс).
На очах Заходу з середини 2000-х ріс монстр, а вони з ним ще й торгували і робили вигляд, що все ОК.
Дожилися, що Саллівана ніхто не згадує, а Байден здається сміливим ковбоєм. То лише на тлі Трампа, який боїться #уйла ще набагато більше, Байден хоча б дозволив обстрілювати росію західними ракетами та захоплювати Курську область західною бронетехнікою, це взагалі ні про що і дрібничка, але на тлі кремлядської шльондри-цуцика Трампа це зараз здається ого-го! Світ прогнив.
У будь-якому випадку, українське суспільство тоді продовжувало гратися у дружбу з росією, підтвердженням чого стала перемога яника на президентських виборах та результати всіх опитувань про можливий вступ в НАТО - якщо більшість громадян проти вступу в НАТО, то навіщо НАТО потрібен такий новий член? В Україні навіть зараз є падли, які наводять рашистські ракети і здають дислокацію ЗСУ ворогу, палять автомобілі ЗСУ, а армії НАТО вони взагалі у спину стріляли б - навіщо НАТО було потрібне таке нещастя?
Кацапи сунуть і захоплюють нові території, тому треба не просто відновити, а збільшити.
> Після вашого дзвінка він завдав найбільшого удару безпілотників та ракет за всю війну, в результаті чого загинула щонайменше одна людина
Можна було написати "в результаті чого знову постраждали цивільні", а не "одна людина".
> Це покаже Китаю, що наші союзи нестійкі, а наше терпіння коротке
"Терпіння коротке" в якому сенсі?
Не хоче він бачити відоси в наших з вами інтернетах
коли йому сцуть на обличчя проституки кгб.
Натякніть Трумпові, що то буде дуже-дуже велике і прекрасне озброєння!