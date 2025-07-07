Взрывы на Житомирщине: о подозрении сообщили 5 лицам, наладившим незаконное изготовление взрывчатых веществ. ФОТОРЕПОРТАЖ

Сообщено о подозрении пяти фигурантам, организовавшим изготовление взрывчатых веществ на Житомирщине. Нарушение установленных законом правил и норм повлекло масштабные взрывы, в результате которых есть жертвы и повреждения.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Нацполиции области.

Правоохранители рассказали, что в результате инцидента погибли два человека, еще 83 – получили телесные повреждения разной степени тяжести, были повреждены здания и транспортные средства. Общая сумма нанесенного ущерба составила более 46 миллионов гривен.

"Установлено, что летом 2024 года 60-летний житель Сумщины вместе с четырьмя сообщниками наладил незаконное изготовление смесевого взрывчатого вещества и взрывных устройств, имея целью получение прибыли. Для этого предприниматель организовал приобретение и обустройство под такое производство помещений бывшего коровника, весовой и склада в селе Березина Житомирской области. Его бизнес-партнер, 31-летний киевлянин, обеспечил подключение помещений к необходимым коммуникациям и их эксплуатацию, наладил поставки необходимых химических компонентов, функционирование производства и хранение взрывчатых веществ.

Их подельник, 50-летний житель Сумщины, имеющий образование химика, разработал рецептуру изготовления взрывчатого вещества. Он же контролировал производственный процесс и руководил работниками: 37-летним жителем Сумской области и 41-летним жителем Киевщины. Оба рабочих постоянно проживали на территории предприятия и производили взрывчатку, принимали доставленные химические компоненты, выполняли другие работы", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что готовая продукция хранилась в неприспособленных для этого помещениях, в нарушение законодательства Украины, без разрешений, лицензий, сертификатов или других разрешительных документов, в непосредственной близости к жилым домам населенного пункта.

Так, 2 июля 2025 около 18:00 произошло возгорание помещений, что привело к детонации и последующим взрывам мощностью более четырех тонн в тротиловом эквиваленте. Все – из-за нарушения сообщниками правил и норм при изготовлении и хранении взрывчатых веществ.

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Мужчинам было сообщено о подозрении в совершении преступлений по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28 УК Украины):

- незаконном изготовлении взрывчатых веществ и взрывных устройств (ч. 2 ст. 263-1 УК Украины);

- незаконном хранении взрывчатых веществ и взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения (ч. 1 ст. 263 УК Украины);

- нарушении правил хранения взрывчатых веществ, повлекших гибель людей и другие тяжкие последствия (ч. 2 ст. 267 УК Украины).

Продолжается дальнейшее досудебное расследование, в частности, установление других, причастных к незаконному производству лиц. Фигурантам грозит до 12 лет лишения свободы.

Напомним, днем ​​2 июля, вблизи Житомира произошел взрыв. Глубочицкий сельский голова Сергей Сокальский сообщил, что взрыв произошел в селе Березина на производственном складе одного из промышленных предприятий.

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