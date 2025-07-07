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Взрывы на Житомирщине: о подозрении сообщили 5 лицам, наладившим незаконное изготовление взрывчатых веществ. ФОТОРЕПОРТАЖ

Сообщено о подозрении пяти фигурантам, организовавшим изготовление взрывчатых веществ на Житомирщине. Нарушение установленных законом правил и норм повлекло масштабные взрывы, в результате которых есть жертвы и повреждения.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Нацполиции области.

Правоохранители рассказали, что в результате инцидента погибли два человека, еще 83 – получили телесные повреждения разной степени тяжести, были повреждены здания и транспортные средства. Общая сумма нанесенного ущерба составила более 46 миллионов гривен.

На Житомирщині незаконно виготовляли вибухівку Що відомо

"Установлено, что летом 2024 года 60-летний житель Сумщины вместе с четырьмя сообщниками наладил незаконное изготовление смесевого взрывчатого вещества и взрывных устройств, имея целью получение прибыли. Для этого предприниматель организовал приобретение и обустройство под такое производство помещений бывшего коровника, весовой и склада в селе Березина Житомирской области. Его бизнес-партнер, 31-летний киевлянин, обеспечил подключение помещений к необходимым коммуникациям и их эксплуатацию, наладил поставки необходимых химических компонентов, функционирование производства и хранение взрывчатых веществ.

Их подельник, 50-летний житель Сумщины, имеющий образование химика, разработал рецептуру изготовления взрывчатого вещества. Он же контролировал производственный процесс и руководил работниками: 37-летним жителем Сумской области и 41-летним жителем Киевщины. Оба рабочих постоянно проживали на территории предприятия и производили взрывчатку, принимали доставленные химические компоненты, выполняли другие работы", - говорится в сообщении.

На Житомирщині незаконно виготовляли вибухівку Що відомо

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Отмечается, что готовая продукция хранилась в неприспособленных для этого помещениях, в нарушение законодательства Украины, без разрешений, лицензий, сертификатов или других разрешительных документов, в непосредственной близости к жилым домам населенного пункта.

Так, 2 июля 2025 около 18:00 произошло возгорание помещений, что привело к детонации и последующим взрывам мощностью более четырех тонн в тротиловом эквиваленте. Все – из-за нарушения сообщниками правил и норм при изготовлении и хранении взрывчатых веществ.

На Житомирщині незаконно виготовляли вибухівку Що відомо

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Мужчинам было сообщено о подозрении в совершении преступлений по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28 УК Украины):

- незаконном изготовлении взрывчатых веществ и взрывных устройств (ч. 2 ст. 263-1 УК Украины);

- незаконном хранении взрывчатых веществ и взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения (ч. 1 ст. 263 УК Украины);

- нарушении правил хранения взрывчатых веществ, повлекших гибель людей и другие тяжкие последствия (ч. 2 ст. 267 УК Украины).

Продолжается дальнейшее досудебное расследование, в частности, установление других, причастных к незаконному производству лиц. Фигурантам грозит до 12 лет лишения свободы.

Напомним, днем ​​2 июля, вблизи Житомира произошел взрыв. Глубочицкий сельский голова Сергей Сокальский сообщил, что взрыв произошел в селе Березина на производственном складе одного из промышленных предприятий.

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На Житомирщині незаконно виготовляли вибухівку Що відомо

Автор: 

взрыв (6845) подозрение (518) Офис Генпрокурора (2523) Житомирская область (1420) Житомирский район (22) Березина (1)


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Топ комментарии
+13
"залучивши до цього осіб без відповідного фахового рівня та спеціальної освіти" - а те, що по такому принципу вже сьомий рік на відповідальні державні посади призначається майже вся сволота від зеленої мародерні, це нормально?
А чому не пишуть, кому постачали продукцію? Мабуть клієнтами були військові, котрим держава не змогла забезпечити виготовлення і поставки вибухівки. А тепер "хто всравсь? - невістка!"
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07.07.2025 16:25 Ответить
+9
Серйозно? Це для дебілів заява?
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07.07.2025 16:39 Ответить
+7
Умєров з МО не можуть налагодити виробництво, а громадяни в старому корівнику можуть.
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07.07.2025 16:43 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Цікавий сюжет .
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07.07.2025 16:19 Ответить
А дільничий інспектор поліції та інспектор МНС нічого не знали?
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07.07.2025 16:21 Ответить
Вони за самогонниками полювали .
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07.07.2025 16:24 Ответить
якщо б знали, то вибухнуло б раніше, через прильот
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07.07.2025 16:56 Ответить
"залучивши до цього осіб без відповідного фахового рівня та спеціальної освіти" - а те, що по такому принципу вже сьомий рік на відповідальні державні посади призначається майже вся сволота від зеленої мародерні, це нормально?
А чому не пишуть, кому постачали продукцію? Мабуть клієнтами були військові, котрим держава не змогла забезпечити виготовлення і поставки вибухівки. А тепер "хто всравсь? - невістка!"
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07.07.2025 16:25 Ответить
Не можна було відміняти призов. Навіть у мирний час призов це легкий стрес, але після того хоч знаєш що до чого.
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07.07.2025 16:29 Ответить
тему не розкрито:
нахіба та для кого виготовляли?
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07.07.2025 16:32 Ответить
скіки та кому встигли реалізувати?
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07.07.2025 16:35 Ответить
і, як можна виготовляти вибухівку, і що б про це ніхто не знав?
навіть в гаражах, сусіди все про всіх знають!
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07.07.2025 16:36 Ответить
не згадуємо вже оперів з розшуку та служби божої, та ще й у таких масштабах
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07.07.2025 16:41 Ответить
Серйозно? Це для дебілів заява?
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07.07.2025 16:39 Ответить
Умєров з МО не можуть налагодити виробництво, а громадяни в старому корівнику можуть.
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07.07.2025 16:43 Ответить
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07.07.2025 16:54 Ответить
а для чого, або для кого її виготовляли? чому про це ніхто не знав? дивно якось...
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07.07.2025 16:47 Ответить
Мусора з прокурорами вже їх спільниками назвали. Що ж , очікувано. Про спонукання ідеями расової вищості ще буде?
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07.07.2025 16:50 Ответить
я так зрозумів, що цих людей потрібно було нагороджувати

до речі, чому вихухів в Ж. було два в двіх локаціях?

якщо до була ворожа диверсія, то все одно крайніми залишаться сірі виробники вибухівки?
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07.07.2025 16:54 Ответить
мини не зривалися бо кошти вкрали а народ робе сам треба виносити подяку а те шобло шо краде в офиси президента на палю ********* бо стакими керивниками скоро буде ******
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07.07.2025 17:03 Ответить
Гарна версія для лохотрона- НЕ ВІРЮ......
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07.07.2025 17:07 Ответить
треба змусити владу негайно припинити кримінальне переслідування цих людей і звільнити їх

вони діяли в стані крайньої необхідності - для захисту своєї крайни під час війни

я так розумію, мусарня яка їх називатиме "фігурантами" та "спільниками" і півроку тягатиме кота за хвіст з допитами та експертизами, сама жодного підпільного виробництва вибухівки для ЗСУ не відкрила і в ці півроку не відкриє
максимум - дивитимиться відосики зі скидами та влучаннями, а що саме вибухає в тих скидах та влучаннях, де і як береться - всім пох
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07.07.2025 17:12 Ответить
Техніка безпеки на хімічних виробництвах має бути на першому місці. Колись давно в одній з лабораторій, в порушення вимог безпеки (дісталось від попередника в спадок), було 80 л діетилового ефіру. В синтезі використовував за 1 раз 1,5 літра. Я довго лаявся з керівництвом фірми за те, що замість корпоративного зеленого халату з синтетичної тканини, я носив свій власний чорний хб халат. Бо найменша іскра від статичного заряду (а металеві корпуси, що тримають великі скляні реактори мають бути заземлені) - і ті 7 вогнегасників, що були в лабораторії хріна з два комусь допомогли б. Я б і одного навряд чи встигнув би використати. При роботі з ефіром вимикав все електрообладнання (навіть електрохолодильник, там знизу є реле термостата, а пари ефіра мають густину, набагато більшу за повітря і можуть стелитись на кілька метрів). Поки ретельно не провітрював приміщення, електрику не вмикав. На двері вішав попередження, щоб ніхто в синтетичному корпоративному халаті не припхався. Навіть мобільнік (тоді був у мене Сіменс А-36) про всяк випадок замотував в поліетиленовий пакет.
Бо береженого і бог береже...
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07.07.2025 17:28 Ответить
Цілий рік незаконно виготовляли вибухівку тоннами - а СБУ не знали ? Стільки "безпекових заходів" проводять, Бігусів - внєштатних агентів - купа - і не могли знайти сокирку за лавкою ? Або Малюку час у відставку , або хтось пиндить ...
Я схилаюся до другої версії - що вибухівку робили для ЗСУ - але потрібно знайти цапів -відбувайлів...
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07.07.2025 17:39 Ответить
 
 