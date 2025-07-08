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Новости Возможна атака РФ на НАТО
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Крупнейший порт Европы готовится к возможной войне с Россией, - FT

В Европе готовятся к возможной войне с Россией

Крупнейший порт Европы в Роттердаме готовится к возможной войне против РФ. Сейчас там "резервируют" места для кораблей с военными грузами на случай боевых действий.

Об этом пишет издание FT, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.

Глава администрации порта Будевейн Симонс пояснил, что порт координирует подготовку с соседним Антверпеном на случай того, если прибудут британские, американские и канадские транспортные средства и грузы.

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"Не каждый терминал пригоден для принятия военных грузов. Если нужно будет отправить большие объемы военных грузов, мы обратимся к Антверпену или другим портам, чтобы они взяли на себя часть мощностей, и наоборот. Мы все меньше рассматриваем друг друга как конкурентов. Конечно, мы конкурируем там, где это необходимо, но работаем вместе там, где это возможно", - рассказал он.

По данным издания, такие меры являются частью более широкой волны подготовки к потенциальной войне: ЕС разрабатывает план перевооружения на сумму до 800 миллиардов евро, пытаясь стать более самодостаточным в обороне в ответ на требования президента США Дональда Трампа, и сдерживать российскую агрессию, поскольку полномасштабное вторжение РФ в Украину продолжается уже четвертый год. Нидерланды вместе со своими союзниками по НАТО пообещали увеличить расходы на оборону до 5% ВВП. В мае Министерство обороны Нидерландов объявило, что Роттердам по требованию НАТО должен будет предоставить место для принятия нескольких кораблей с военными грузами.

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Отмечается, что контейнерный терминал Роттердама - единственное место, где порт может безопасно перегружать боеприпасы с одного корабля на другой. Там также несколько раз в год будут проходить десантные военные учения.

Порт работал с военными грузами и раньше, в частности во время войны в Персидском заливе с 2003 года.

Антверпен регулярно получает грузы для американских военных, дислоцированных в Европе.

Порт Роттердама, который ежегодно обрабатывает около 436 млн тонн грузов, потерял около 8% грузов, преимущественно нефти, после того, как ЕС ввел санкции против России. Антверпен обрабатывает 240 миллионов тонн грузов в год, что делает этот порт вторым по величине в ЕС.

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Автор: 

война (1415) Нидерланды (1618) порт (742) россия (96521)


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Топ комментарии
+6
***** сам в афує від двіжухі
****
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08.07.2025 11:19 Ответить
+5
Один плішивий підарас мордує всю планету...
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08.07.2025 11:27 Ответить
+4
Європа "заворушилася"... І саме "дякуючи" "божевільному на троні"... Зрозуміли європейські країни, що на сході постає "червона загроза"., а з-за океану підтримки може не буть..
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08.07.2025 11:29 Ответить
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Та вони сцикливіші ніж я думав🤣🤣🤣
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08.07.2025 11:17 Ответить
Звичайно сцимкливіші і живуть без туалетів, країни у війнах, люди недоїдають, постійно ховаються від ракет і кацапського мотлоху - дронів і 11 тисяч млсковських церков, які гадять лайном у мізки європейців і блокпости по встому ЄС? Нас дуже цікавила Ваша думка, як би ми жили без неї?
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08.07.2025 11:41 Ответить
***** сам в афує від двіжухі
****
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08.07.2025 11:19 Ответить
Європа "заворушилася"... І саме "дякуючи" "божевільному на троні"... Зрозуміли європейські країни, що на сході постає "червона загроза"., а з-за океану підтримки може не буть..
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08.07.2025 11:29 Ответить
Петріоти виставляйте по периметру. Бо якщо прилетить балістика, то всі ваші кораблі з контейнерами накриються мідним тазом...
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08.07.2025 11:19 Ответить
Один плішивий підарас мордує всю планету...
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08.07.2025 11:27 Ответить
Не тільки той плешивимй підорас, там близько 80% лапотного бидла за війну. Вся кацапська орда підлягає знищенню
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08.07.2025 11:35 Ответить
На жаль в 2021 році ми готувалися до шашликів тільки.
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08.07.2025 11:28 Ответить
Ми не готувались, готувався блазень і його ЗЕбануті виборці.
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08.07.2025 11:36 Ответить
не всі, дехто, такі як Залужний, Шаптала, Марченко та інші планів на шашлики не мали, роззосереджували сили та засоби, наскільки могли
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08.07.2025 11:41 Ответить
Цьому порту просто потрібно припинити приймати танкери з газом і нафтою з *********, тоді і готуватись не треба буде.
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08.07.2025 11:35 Ответить
Вони не приймають. Кацапам приходиться по декілька раз перегружати нафту щоб замісти сліди,
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08.07.2025 12:22 Ответить
Чим раніше відгородитеся від кацапів - тим менше їх мікробів і бруду залізе до ЄС. Не перекриють потік підсанкційних нафтовозів, то скоріше будуть задихатися в розлитій нафті по Балтійському морі.
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08.07.2025 11:43 Ответить
От жеж є нормальні країни, відповідальні люди - ще жодна з розвідок світу не бачила ударних рашистських угрупованнь на кордонах Нідерландів, але люди готуються до можливих сценаріїв. От су..и зелені та їх виборці.
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08.07.2025 12:05 Ответить
 
 