Крупнейший порт Европы готовится к возможной войне с Россией, - FT

Крупнейший порт Европы в Роттердаме готовится к возможной войне против РФ. Сейчас там "резервируют" места для кораблей с военными грузами на случай боевых действий.

Об этом пишет издание FT, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.

Глава администрации порта Будевейн Симонс пояснил, что порт координирует подготовку с соседним Антверпеном на случай того, если прибудут британские, американские и канадские транспортные средства и грузы.

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"Не каждый терминал пригоден для принятия военных грузов. Если нужно будет отправить большие объемы военных грузов, мы обратимся к Антверпену или другим портам, чтобы они взяли на себя часть мощностей, и наоборот. Мы все меньше рассматриваем друг друга как конкурентов. Конечно, мы конкурируем там, где это необходимо, но работаем вместе там, где это возможно", - рассказал он.

По данным издания, такие меры являются частью более широкой волны подготовки к потенциальной войне: ЕС разрабатывает план перевооружения на сумму до 800 миллиардов евро, пытаясь стать более самодостаточным в обороне в ответ на требования президента США Дональда Трампа, и сдерживать российскую агрессию, поскольку полномасштабное вторжение РФ в Украину продолжается уже четвертый год. Нидерланды вместе со своими союзниками по НАТО пообещали увеличить расходы на оборону до 5% ВВП. В мае Министерство обороны Нидерландов объявило, что Роттердам по требованию НАТО должен будет предоставить место для принятия нескольких кораблей с военными грузами.

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Отмечается, что контейнерный терминал Роттердама - единственное место, где порт может безопасно перегружать боеприпасы с одного корабля на другой. Там также несколько раз в год будут проходить десантные военные учения.

Порт работал с военными грузами и раньше, в частности во время войны в Персидском заливе с 2003 года.

Антверпен регулярно получает грузы для американских военных, дислоцированных в Европе.

Порт Роттердама, который ежегодно обрабатывает около 436 млн тонн грузов, потерял около 8% грузов, преимущественно нефти, после того, как ЕС ввел санкции против России. Антверпен обрабатывает 240 миллионов тонн грузов в год, что делает этот порт вторым по величине в ЕС.

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