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Новини Можлива атака РФ на НАТО
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Найбільший порт Європи готується до можливої війни з Росією, - FT

У Європі готуються до можливої війни з Росією

Найбільший порт Європи у Роттердамі готується до можливої війни проти РФ. Наразі там "резервують" місця для кораблів із військовими вантажами на випадок бойових дій.

Про це пише видання FT, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.

Очільник адміністрації порту Будевейн Сімонс пояснив, що порт координує підготовку з сусіднім Антверпеном на випадок того, якщо прибудуть британські, американські та канадські транспортні засоби та вантажі.

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"Не кожен термінал придатний для прийняття військових вантажів. Якщо потрібно буде відправити великі обсяги військових вантажів, ми звернемося до Антверпена або інших портів, щоб вони взяли на себе частину потужностей, і навпаки. Ми дедалі менше розглядаємо один одного як конкурентів. Звичайно, ми конкуруємо там, де це необхідно, але працюємо разом там, де це можливо", - розповів він.

За даними видання, такі заходи є частиною ширшої хвилі підготовки до потенційної війни: ЄС розробляє план переозброєння на суму до 800 мільярдів євро, намагаючись стати більш самодостатнім в обороні у відповідь на вимоги президента США Дональда Трампа, і стримувати російську агресію, оскільки повномасштабне вторгнення РФ в Україну триває вже четвертий рік. Нідерланди разом зі своїми союзниками по НАТО пообіцяли збільшити витрати на оборону до 5% ВВП. У травні Міністерство оборони Нідерландів оголосило, що Роттердам на вимогу НАТО повинен буде надати місце для прийняття декількох кораблів з військовими вантажами.

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Зазначається, що контейнерний термінал Роттердама - єдине місце, де порт може безпечно перевантажувати боєприпаси з одного корабля на інший. Там також кілька разів на рік відбуватимуться десантні військові навчання.

Порт працював з військовими вантажами й раніше, зокрема під час війни в Перській затоці з 2003 року.

Антверпен регулярно отримує вантажі для американських військових, дислокованих у Європі.

Порт Роттердама, який щорічно обробляє близько 436 млн тонн вантажів, втратив близько 8% вантажів, переважно нафти, після того, як ЄС запровадив санкції проти Росії. Антверпен обробляє 240 мільйонів тонн вантажів на рік, що робить цей порт другим за величиною в ЄС.

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Автор: 

війна (1444) Нідерланди (1604) порт (2066) росія (66594)


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Топ коментарі
+6
***** сам в афує від двіжухі
****
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08.07.2025 11:19 Відповісти
+6
Один плішивий підарас мордує всю планету...
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08.07.2025 11:27 Відповісти
+5
Європа "заворушилася"... І саме "дякуючи" "божевільному на троні"... Зрозуміли європейські країни, що на сході постає "червона загроза"., а з-за океану підтримки може не буть..
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08.07.2025 11:29 Відповісти
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Та вони сцикливіші ніж я думав🤣🤣🤣
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08.07.2025 11:17 Відповісти
Звичайно сцимкливіші і живуть без туалетів, країни у війнах, люди недоїдають, постійно ховаються від ракет і кацапського мотлоху - дронів і 11 тисяч млсковських церков, які гадять лайном у мізки європейців і блокпости по встому ЄС? Нас дуже цікавила Ваша думка, як би ми жили без неї?
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08.07.2025 11:41 Відповісти
ну й насрав🤣🤣🤣думаєш я читатиму твою мазню??Твоя думка мене взагалі не цікавить..
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08.07.2025 13:26 Відповісти
***** сам в афує від двіжухі
****
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08.07.2025 11:19 Відповісти
Європа "заворушилася"... І саме "дякуючи" "божевільному на троні"... Зрозуміли європейські країни, що на сході постає "червона загроза"., а з-за океану підтримки може не буть..
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08.07.2025 11:29 Відповісти
Петріоти виставляйте по периметру. Бо якщо прилетить балістика, то всі ваші кораблі з контейнерами накриються мідним тазом...
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08.07.2025 11:19 Відповісти
Один плішивий підарас мордує всю планету...
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08.07.2025 11:27 Відповісти
Не тільки той плешивимй підорас, там близько 80% лапотного бидла за війну. Вся кацапська орда підлягає знищенню
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08.07.2025 11:35 Відповісти
На жаль в 2021 році ми готувалися до шашликів тільки.
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08.07.2025 11:28 Відповісти
Ми не готувались, готувався блазень і його ЗЕбануті виборці.
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08.07.2025 11:36 Відповісти
не всі, дехто, такі як Залужний, Шаптала, Марченко та інші планів на шашлики не мали, роззосереджували сили та засоби, наскільки могли
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08.07.2025 11:41 Відповісти
Цьому порту просто потрібно припинити приймати танкери з газом і нафтою з *********, тоді і готуватись не треба буде.
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08.07.2025 11:35 Відповісти
Вони не приймають. Кацапам приходиться по декілька раз перегружати нафту щоб замісти сліди,
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08.07.2025 12:22 Відповісти
Чим раніше відгородитеся від кацапів - тим менше їх мікробів і бруду залізе до ЄС. Не перекриють потік підсанкційних нафтовозів, то скоріше будуть задихатися в розлитій нафті по Балтійському морі.
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08.07.2025 11:43 Відповісти
От жеж є нормальні країни, відповідальні люди - ще жодна з розвідок світу не бачила ударних рашистських угрупованнь на кордонах Нідерландів, але люди готуються до можливих сценаріїв. От су..и зелені та їх виборці.
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08.07.2025 12:05 Відповісти
Зачинити для росіян Балтику - і ніякої війни не буде
1. Зруйнується налагоджена логістика для росіян - хтось робив хоч раз аналитику?
чому орда не дійшла до Европи - тому що обоз логистически не зміг подолати перевали Карпат та Альп .
якщо росіяне не зможуть користуватись балтикою , то вікно у ЕС ДЛЯ НИХ ЗАЧИНИТЬСЯ
2. а як вони будуть доставляти усе для війни ? Через аркический шлях ? Так теж є можливість їм шляхи перекрити . До речі, китайці воювати у Арктику не полізуть - на фіга їм мерзнути
ось і отброшени орки за Урал
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08.07.2025 12:52 Відповісти
Нічого дивного - все до того йшло ... Кажуть Петро I колись прорубав , 300 років тому , вікно у Європу ...С тих пір оті європейці бачать у тому вікні то п"яну червону морду , то взагалі - голу сраку .....
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08.07.2025 13:05 Відповісти
 
 