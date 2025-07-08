Найбільший порт Європи готується до можливої війни з Росією, - FT

Найбільший порт Європи у Роттердамі готується до можливої війни проти РФ. Наразі там "резервують" місця для кораблів із військовими вантажами на випадок бойових дій.

Про це пише видання FT, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.

Очільник адміністрації порту Будевейн Сімонс пояснив, що порт координує підготовку з сусіднім Антверпеном на випадок того, якщо прибудуть британські, американські та канадські транспортні засоби та вантажі.

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"Не кожен термінал придатний для прийняття військових вантажів. Якщо потрібно буде відправити великі обсяги військових вантажів, ми звернемося до Антверпена або інших портів, щоб вони взяли на себе частину потужностей, і навпаки. Ми дедалі менше розглядаємо один одного як конкурентів. Звичайно, ми конкуруємо там, де це необхідно, але працюємо разом там, де це можливо", - розповів він.

За даними видання, такі заходи є частиною ширшої хвилі підготовки до потенційної війни: ЄС розробляє план переозброєння на суму до 800 мільярдів євро, намагаючись стати більш самодостатнім в обороні у відповідь на вимоги президента США Дональда Трампа, і стримувати російську агресію, оскільки повномасштабне вторгнення РФ в Україну триває вже четвертий рік. Нідерланди разом зі своїми союзниками по НАТО пообіцяли збільшити витрати на оборону до 5% ВВП. У травні Міністерство оборони Нідерландів оголосило, що Роттердам на вимогу НАТО повинен буде надати місце для прийняття декількох кораблів з військовими вантажами.

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Зазначається, що контейнерний термінал Роттердама - єдине місце, де порт може безпечно перевантажувати боєприпаси з одного корабля на інший. Там також кілька разів на рік відбуватимуться десантні військові навчання.

Порт працював з військовими вантажами й раніше, зокрема під час війни в Перській затоці з 2003 року.

Антверпен регулярно отримує вантажі для американських військових, дислокованих у Європі.

Порт Роттердама, який щорічно обробляє близько 436 млн тонн вантажів, втратив близько 8% вантажів, переважно нафти, після того, як ЄС запровадив санкції проти Росії. Антверпен обробляє 240 мільйонів тонн вантажів на рік, що робить цей порт другим за величиною в ЄС.

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