Председатель комитета по вопросам разведки Палаты представителей США Рик Кроуфорд заявил, что президент Дональд Трамп меняет свою позицию в отношении президента России Владимира Путина - его "терпение иссякает" после личного разговора с российским лидером в конце прошлой недели.

Об этом сообщает The Hill, пекредает Цензор.НЕТ.

"Президент не заинтересован в том, чтобы начинать войны. Он заинтересован в их завершении или прекращении. Он не хочет видеть нас в состоянии войны. И президент Трамп имеет инициативу, люди прислушиваются к нему", - заявил Кроуфорд, комментируя внешнеполитические приоритеты Трампа.

Конгрессмен привел в пример итоги последнего саммита НАТО, на котором союзники согласились повысить расходы на оборону до 5% ВВП. По его словам, такая позиция стала результатом "руководства Трампа".

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"Владимиру Путину стоило бы прислушаться, потому что, похоже, терпение президента Трампа иссякает", - добавил Кроуфорд.

Разговор Трампа и Путина

Напомним, президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин провели анонсированный ранее 3 июля телефонный разговор. Говорили, в частности, о "скорейшем прекращении боевых действий".

Трамп заявил, что не достиг прогресса по прекращению войны во время разговора с кремлевским диктатором Владимиром Путиным.

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