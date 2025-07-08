Председатель комитета разведки США Кроуфорд: Терпение Трампа в отношении Путина "иссякает" после недавнего разговора
Председатель комитета по вопросам разведки Палаты представителей США Рик Кроуфорд заявил, что президент Дональд Трамп меняет свою позицию в отношении президента России Владимира Путина - его "терпение иссякает" после личного разговора с российским лидером в конце прошлой недели.
Об этом сообщает The Hill, пекредает Цензор.НЕТ.
"Президент не заинтересован в том, чтобы начинать войны. Он заинтересован в их завершении или прекращении. Он не хочет видеть нас в состоянии войны. И президент Трамп имеет инициативу, люди прислушиваются к нему", - заявил Кроуфорд, комментируя внешнеполитические приоритеты Трампа.
Конгрессмен привел в пример итоги последнего саммита НАТО, на котором союзники согласились повысить расходы на оборону до 5% ВВП. По его словам, такая позиция стала результатом "руководства Трампа".
"Владимиру Путину стоило бы прислушаться, потому что, похоже, терпение президента Трампа иссякает", - добавил Кроуфорд.
Разговор Трампа и Путина
Напомним, президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин провели анонсированный ранее 3 июля телефонный разговор. Говорили, в частности, о "скорейшем прекращении боевых действий".
Трамп заявил, что не достиг прогресса по прекращению войны во время разговора с кремлевским диктатором Владимиром Путиным.
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1. позвонит вове?
2. поедет играть в гольф ?
3 скажет что это война Байдена?
4. Перестанет поставлять оружие ?
Ось вони хочуть і Трампу пересрати ту нобілівку . А трамп цієї ВІЗАНТІЙСЬКОЇ ГРИ не розуміє
Чому? спробую "розкласти по погличках":
1. Трамп - нарцис". Саме ця риса характеру керує ним у все життя.
2. Нарциситична фігура керується лише своїми уявленнями, які кнцентруються навкруги власної особи;
3. Його "вели" довгий час, "гасячи" його фінансові "пройоби"...
Прийшов час - і "троянського коня" оживили"...
А зараз він руйнує всі міжнародні стосунки, які створювалися десятеліттями... Скільки десятиліть знадобиться, щоб все відновить - не знаю...