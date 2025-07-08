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Новости Политика Трампа относительно РФ Разговор Тампа с Путиним
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Председатель комитета разведки США Кроуфорд: Терпение Трампа в отношении Путина "иссякает" после недавнего разговора

В США критик помощи Украине Рик Кроуфорд возглавил влиятельный комитет Палаты представителей

Председатель комитета по вопросам разведки Палаты представителей США Рик Кроуфорд заявил, что президент Дональд Трамп меняет свою позицию в отношении президента России Владимира Путина - его "терпение иссякает" после личного разговора с российским лидером в конце прошлой недели.

Об этом сообщает The Hill, пекредает Цензор.НЕТ.

"Президент не заинтересован в том, чтобы начинать войны. Он заинтересован в их завершении или прекращении. Он не хочет видеть нас в состоянии войны. И президент Трамп имеет инициативу, люди прислушиваются к нему", - заявил Кроуфорд, комментируя внешнеполитические приоритеты Трампа.

Конгрессмен привел в пример итоги последнего саммита НАТО, на котором союзники согласились повысить расходы на оборону до 5% ВВП. По его словам, такая позиция стала результатом "руководства Трампа".

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"Владимиру Путину стоило бы прислушаться, потому что, похоже, терпение президента Трампа иссякает", - добавил Кроуфорд.

Разговор Трампа и Путина

Напомним, президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин провели анонсированный ранее 3 июля телефонный разговор. Говорили, в частности, о "скорейшем прекращении боевых действий".

Трамп заявил, что не достиг прогресса по прекращению войны во время разговора с кремлевским диктатором Владимиром Путиным.

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Автор: 

путин владимир (31688) Трамп Дональд (5917)


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Топ комментарии
+5
та ты что, и что сделает ваш миротворец ?

1. позвонит вове?
2. поедет играть в гольф ?
3 скажет что это война Байдена?
4. Перестанет поставлять оружие ?
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08.07.2025 12:27 Ответить
+3
Как говорил путлер: Нравится, не нравится - терпи краснов-красавец.
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08.07.2025 12:29 Ответить
+3
Трамп у нас "Витязль на раздарожье"... Або рятувать свою жопу, яку "взяли за сраку" КДБшники, що "вели" багато років, спонсорували, а потім вивели в президенти США, або підтримувать НАТО... От він і "сидить, врозкаряку", уже кілька місяців... А, враховуючи його деменція, це, взагалі, проблема, яка не має вирішення...
Чому? спробую "розкласти по погличках":
1. Трамп - нарцис". Саме ця риса характеру керує ним у все життя.
2. Нарциситична фігура керується лише своїми уявленнями, які кнцентруються навкруги власної особи;
3. Його "вели" довгий час, "гасячи" його фінансові "пройоби"...
Прийшов час - і "троянського коня" оживили"...
А зараз він руйнує всі міжнародні стосунки, які створювалися десятеліттями... Скільки десятиліть знадобиться, щоб все відновить - не знаю...
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08.07.2025 12:48 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
та ты что, и что сделает ваш миротворец ?

1. позвонит вове?
2. поедет играть в гольф ?
3 скажет что это война Байдена?
4. Перестанет поставлять оружие ?
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08.07.2025 12:27 Ответить
Дасть два тижні
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08.07.2025 12:30 Ответить
Ще залишилося терпіння в рудого на три з половиною роки. А потім як сказане пуйлові.
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08.07.2025 12:51 Ответить
Подасть на "развод і дєвічья фамілія".
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08.07.2025 12:33 Ответить
Как говорил путлер: Нравится, не нравится - терпи краснов-красавец.
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08.07.2025 12:29 Ответить
Скільки ж можна ще
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08.07.2025 12:32 Ответить
І скільки ще воно буде вичерпуатися? Два тижні, а потім подивимося?
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08.07.2025 12:34 Ответить
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08.07.2025 12:38 Ответить
***** нобілівка вже не світіть , а світіть електричний стул в Гаазі ( і лаврову з шойгу теж)
Ось вони хочуть і Трампу пересрати ту нобілівку . А трамп цієї ВІЗАНТІЙСЬКОЇ ГРИ не розуміє
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08.07.2025 12:42 Ответить
хотелось бы верить. як кажуть, дай босх
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08.07.2025 12:45 Ответить
Трамп піде в рознос?
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08.07.2025 12:47 Ответить
Трамп у нас "Витязль на раздарожье"... Або рятувать свою жопу, яку "взяли за сраку" КДБшники, що "вели" багато років, спонсорували, а потім вивели в президенти США, або підтримувать НАТО... От він і "сидить, врозкаряку", уже кілька місяців... А, враховуючи його деменція, це, взагалі, проблема, яка не має вирішення...
Чому? спробую "розкласти по погличках":
1. Трамп - нарцис". Саме ця риса характеру керує ним у все життя.
2. Нарциситична фігура керується лише своїми уявленнями, які кнцентруються навкруги власної особи;
3. Його "вели" довгий час, "гасячи" його фінансові "пройоби"...
Прийшов час - і "троянського коня" оживили"...
А зараз він руйнує всі міжнародні стосунки, які створювалися десятеліттями... Скільки десятиліть знадобиться, щоб все відновить - не знаю...
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08.07.2025 12:48 Ответить
Таку зраду вже ніколи не забудуть та не пробачать. Агент краснов привів світ до іншої реальності...
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08.07.2025 13:00 Ответить
Яка мужня людина! Хоче,але терпить! Аж очі повилазили!!
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08.07.2025 13:15 Ответить
Судячи з усього, "терпіння" цього рудого муд...ка не має меж.
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08.07.2025 13:24 Ответить
А у Краснова ???
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08.07.2025 13:34 Ответить
І скільки ще його черпатимуть ополониками?
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08.07.2025 14:35 Ответить
 
 