Голова комітету розвідки США Кроуфорд: Терпіння Трампа щодо Путіна "вичерпується" після нещодавньої розмови
Голова комітету з питань розвідки Палати представників США Рік Кроуфорд заявив, що президент Дональд Трамп змінює свою позицію щодо президента Росії Володимира Путіна - його "терпіння вичерпується" після особистої розмови з російським лідером наприкінці минулого тижня.
Про це повідомляє The Hill, пекредає Цензор.НЕТ.
"Президент не зацікавлений у тому, щоб починати війни. Він зацікавлений у їх завершенні або припиненні. Він не хоче бачити нас у стані війни. І президент Трамп має ініціативу, люди прислухаються до нього", - заявив Кроуфорд, коментуючи зовнішньополітичні пріоритети Трампа.
Конгресмен навів як приклад підсумки останнього саміту НАТО, на якому союзники погодилися підвищити витрати на оборону до 5% ВВП. За його словами, така позиція стала результатом "керівництва Трампа".
"Володимиру Путіну варто було б прислухатися, тому що, схоже, терпіння президента Трампа вичерпується", - додав Кроуфорд.
Розмова Трампа та Путіна
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп та російський диктатор Володимир Путін провели анонсовану раніше 3 липня телефонну розмову. Говорили, зокрема, про "якнайшвидше припинення бойових дій".
Трамп заявив, що не досягнув прогресу щодо припинення війни під час розмови з кремлівським диктатором Володимиром Путіним.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
1. позвонит вове?
2. поедет играть в гольф ?
3 скажет что это война Байдена?
4. Перестанет поставлять оружие ?
Ось вони хочуть і Трампу пересрати ту нобілівку . А трамп цієї ВІЗАНТІЙСЬКОЇ ГРИ не розуміє
Чому? спробую "розкласти по погличках":
1. Трамп - нарцис". Саме ця риса характеру керує ним у все життя.
2. Нарциситична фігура керується лише своїми уявленнями, які кнцентруються навкруги власної особи;
3. Його "вели" довгий час, "гасячи" його фінансові "пройоби"...
Прийшов час - і "троянського коня" оживили"...
А зараз він руйнує всі міжнародні стосунки, які створювалися десятеліттями... Скільки десятиліть знадобиться, щоб все відновить - не знаю...