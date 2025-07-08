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Новини Політика Трампа щодо РФ Розмова Трампа та Путіна
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Голова комітету розвідки США Кроуфорд: Терпіння Трампа щодо Путіна "вичерпується" після нещодавньої розмови

У США критик допомоги Україні Рік Кроуфорд очолив впливовий комітет Палати Представників

Голова комітету з питань розвідки Палати представників США Рік Кроуфорд заявив, що президент Дональд Трамп змінює свою позицію щодо президента Росії Володимира Путіна - його "терпіння вичерпується" після особистої розмови з російським лідером наприкінці минулого тижня.

Про це повідомляє The Hill, пекредає Цензор.НЕТ.

"Президент не зацікавлений у тому, щоб починати війни. Він зацікавлений у їх завершенні або припиненні. Він не хоче бачити нас у стані війни. І президент Трамп має ініціативу, люди прислухаються до нього", - заявив Кроуфорд, коментуючи зовнішньополітичні пріоритети Трампа.

Конгресмен навів як приклад підсумки останнього саміту НАТО, на якому союзники погодилися підвищити витрати на оборону до 5% ВВП. За його словами, така позиція стала результатом "керівництва Трампа".

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"Володимиру Путіну варто було б прислухатися, тому що, схоже, терпіння президента Трампа вичерпується", - додав Кроуфорд.

Розмова Трампа та Путіна

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп та російський диктатор Володимир Путін провели анонсовану раніше 3 липня телефонну розмову. Говорили, зокрема, про "якнайшвидше припинення бойових дій".

Трамп заявив, що не досягнув прогресу щодо припинення війни під час розмови з кремлівським диктатором Володимиром Путіним.

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Автор: 

путін володимир (24266) Трамп Дональд (6389)


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Топ коментарі
+4
та ты что, и что сделает ваш миротворец ?

1. позвонит вове?
2. поедет играть в гольф ?
3 скажет что это война Байдена?
4. Перестанет поставлять оружие ?
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08.07.2025 12:27 Відповісти
+3
Как говорил путлер: Нравится, не нравится - терпи краснов-красавец.
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08.07.2025 12:29 Відповісти
+2
Трамп у нас "Витязль на раздарожье"... Або рятувать свою жопу, яку "взяли за сраку" КДБшники, що "вели" багато років, спонсорували, а потім вивели в президенти США, або підтримувать НАТО... От він і "сидить, врозкаряку", уже кілька місяців... А, враховуючи його деменція, це, взагалі, проблема, яка не має вирішення...
Чому? спробую "розкласти по погличках":
1. Трамп - нарцис". Саме ця риса характеру керує ним у все життя.
2. Нарциситична фігура керується лише своїми уявленнями, які кнцентруються навкруги власної особи;
3. Його "вели" довгий час, "гасячи" його фінансові "пройоби"...
Прийшов час - і "троянського коня" оживили"...
А зараз він руйнує всі міжнародні стосунки, які створювалися десятеліттями... Скільки десятиліть знадобиться, щоб все відновить - не знаю...
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08.07.2025 12:48 Відповісти
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та ты что, и что сделает ваш миротворец ?

1. позвонит вове?
2. поедет играть в гольф ?
3 скажет что это война Байдена?
4. Перестанет поставлять оружие ?
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08.07.2025 12:27 Відповісти
Дасть два тижні
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08.07.2025 12:30 Відповісти
Ще залишилося терпіння в рудого на три з половиною роки. А потім як сказане пуйлові.
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08.07.2025 12:51 Відповісти
Подасть на "развод і дєвічья фамілія".
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08.07.2025 12:33 Відповісти
Как говорил путлер: Нравится, не нравится - терпи краснов-красавец.
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08.07.2025 12:29 Відповісти
Скільки ж можна ще
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08.07.2025 12:32 Відповісти
І скільки ще воно буде вичерпуатися? Два тижні, а потім подивимося?
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08.07.2025 12:34 Відповісти
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08.07.2025 12:38 Відповісти
***** нобілівка вже не світіть , а світіть електричний стул в Гаазі ( і лаврову з шойгу теж)
Ось вони хочуть і Трампу пересрати ту нобілівку . А трамп цієї ВІЗАНТІЙСЬКОЇ ГРИ не розуміє
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08.07.2025 12:42 Відповісти
хотелось бы верить. як кажуть, дай босх
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08.07.2025 12:45 Відповісти
Трамп піде в рознос?
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08.07.2025 12:47 Відповісти
Трамп у нас "Витязль на раздарожье"... Або рятувать свою жопу, яку "взяли за сраку" КДБшники, що "вели" багато років, спонсорували, а потім вивели в президенти США, або підтримувать НАТО... От він і "сидить, врозкаряку", уже кілька місяців... А, враховуючи його деменція, це, взагалі, проблема, яка не має вирішення...
Чому? спробую "розкласти по погличках":
1. Трамп - нарцис". Саме ця риса характеру керує ним у все життя.
2. Нарциситична фігура керується лише своїми уявленнями, які кнцентруються навкруги власної особи;
3. Його "вели" довгий час, "гасячи" його фінансові "пройоби"...
Прийшов час - і "троянського коня" оживили"...
А зараз він руйнує всі міжнародні стосунки, які створювалися десятеліттями... Скільки десятиліть знадобиться, щоб все відновить - не знаю...
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08.07.2025 12:48 Відповісти
Таку зраду вже ніколи не забудуть та не пробачать. Агент краснов привів світ до іншої реальності...
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08.07.2025 13:00 Відповісти
Яка мужня людина! Хоче,але терпить! Аж очі повилазили!!
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08.07.2025 13:15 Відповісти
Судячи з усього, "терпіння" цього рудого муд...ка не має меж.
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08.07.2025 13:24 Відповісти
А у Краснова ???
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08.07.2025 13:34 Відповісти
 
 