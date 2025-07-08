Голова комітету розвідки США Кроуфорд: Терпіння Трампа щодо Путіна "вичерпується" після нещодавньої розмови

Голова комітету з питань розвідки Палати представників США Рік Кроуфорд заявив, що президент Дональд Трамп змінює свою позицію щодо президента Росії Володимира Путіна - його "терпіння вичерпується" після особистої розмови з російським лідером наприкінці минулого тижня.

Про це повідомляє The Hill, пекредає Цензор.НЕТ.

"Президент не зацікавлений у тому, щоб починати війни. Він зацікавлений у їх завершенні або припиненні. Він не хоче бачити нас у стані війни. І президент Трамп має ініціативу, люди прислухаються до нього", - заявив Кроуфорд, коментуючи зовнішньополітичні пріоритети Трампа.

Конгресмен навів як приклад підсумки останнього саміту НАТО, на якому союзники погодилися підвищити витрати на оборону до 5% ВВП. За його словами, така позиція стала результатом "керівництва Трампа".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Звільненого сьогодні міністра транспорту РФ знайшли застреленим. Його звинувачували у розкраданні коштів на фортифікаціях

"Володимиру Путіну варто було б прислухатися, тому що, схоже, терпіння президента Трампа вичерпується", - додав Кроуфорд.

Розмова Трампа та Путіна

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп та російський диктатор Володимир Путін провели анонсовану раніше 3 липня телефонну розмову. Говорили, зокрема, про "якнайшвидше припинення бойових дій".

Трамп заявив, що не досягнув прогресу щодо припинення війни під час розмови з кремлівським диктатором Володимиром Путіним.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Путін розглядає Трампа як єдиного співрозмовника на можливих мирних переговорах щодо війни в Україні, - Павел