Сырский провел совещание: Выявлены нарушения порядка призыва по мобилизации в нескольких регионах

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский во время совещания подвел итоги деятельности Вооруженных Сил Украины в июне и проанализировал нарушения порядка призыва военнообязанных во время мобилизации. Недостатки должны быть исправлены.

Об этом он сообщил в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Война с таким врагом требует проведения мобилизации и рекрутинга. На этом пути есть немало проблемных вопросов, но главное в ходе мобилизации - обеспечить нормальное отношение к людям и надлежащую подготовку. На совещании проанализировали нарушения порядка призыва по мобилизации в нескольких регионах. Выявили ошибки и недостатки, которые должны быть проанализированы и исправлены", - отметил Сырский.

В то же время, отметил он, фиксация роста показателей возвращения из СЗЧ обнадеживает.

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По его словам, в течение этого времени российский агрессор пытался разбалансировать украинскую оборону, увеличивал интенсивность и количество ударов, стремился растянуть линию боевого соприкосновения.

"Нашей задачей была стабилизация обстановки и сдерживание противника на угрожающих направлениях - прежде всего Северослобожанском, Добропольском, Покровском и Новопавловском, где враг сосредоточивает свои основные усилия, создал наибольшую концентрацию войск и, к сожалению, ощутимо преобладает в силах и средствах", - отметил он.

По словам главкома, противник последовательно увеличивает количество личного состава, задействованного в агрессивной войне против нашей страны, наращивает производство ракет и дронов.

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"Поэтому мы вынуждены прибегать к симметричным и асимметричным ходам, искать новые тактические и технологические решения для противодействия оккупантам. Наши воины храбро сдерживают наступательные попытки врага, метко уничтожают личный состав и технику россиян, наносят эффективное поражение по военным и логистическим целям агрессора в глубине территории РФ, последовательно ослабляют его производственный потенциал", - подчеркнул он.

Так, в течение июня защитники Украины выполнили 115 огневых задач по направлению DeepStrike. Нашей артиллерией поражено 2864 вражеские цели.

"Россияне за месяц в 1,6 раза увеличили количество средств воздушного направления - ракет и дронов, выпущенных по территории Украины. В то же время, Силами обороны Украины поражено около 4 тысяч целей. Среди наших приоритетов - укрепление и повышение эффективности системы ПВО", - рассказал главнокомандующий ВСУ.

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Кроме того, учитывая нестабильность международной ситуации, Украина ищет новые способы получения и приобретения вооружений и военной техники, расширения возможности ее ремонта, модернизации дополнительных элементов защиты, подчеркивает он.

"Неизменное требование - развитие направления ударных дронов, которые компенсируют часть номенклатуры артиллерийских снарядов. Впереди - новый сложный месяц войны. Определил конкретные задачи для укрепления наших оборонительных возможностей.

Вооруженные Силы Украины и в дальнейшем будут стоять стеной и разрушать планы врага относительно его "летнего наступления". Кровью и потом. Благодаря поддержке и единству украинского народа", - резюмировал Сырский.

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