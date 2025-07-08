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Новости Нарушения во время мобилизации Мобилизация в Украине
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Сырский провел совещание: Выявлены нарушения порядка призыва по мобилизации в нескольких регионах

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский во время совещания подвел итоги деятельности Вооруженных Сил Украины в июне и проанализировал нарушения порядка призыва военнообязанных во время мобилизации. Недостатки должны быть исправлены.

Об этом он сообщил в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Война с таким врагом требует проведения мобилизации и рекрутинга. На этом пути есть немало проблемных вопросов, но главное в ходе мобилизации - обеспечить нормальное отношение к людям и надлежащую подготовку. На совещании проанализировали нарушения порядка призыва по мобилизации в нескольких регионах. Выявили ошибки и недостатки, которые должны быть проанализированы и исправлены", - отметил Сырский.

В то же время, отметил он, фиксация роста показателей возвращения из СЗЧ обнадеживает.

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По его словам, в течение этого времени российский агрессор пытался разбалансировать украинскую оборону, увеличивал интенсивность и количество ударов, стремился растянуть линию боевого соприкосновения.

"Нашей задачей была стабилизация обстановки и сдерживание противника на угрожающих направлениях - прежде всего Северослобожанском, Добропольском, Покровском и Новопавловском, где враг сосредоточивает свои основные усилия, создал наибольшую концентрацию войск и, к сожалению, ощутимо преобладает в силах и средствах", - отметил он.

По словам главкома, противник последовательно увеличивает количество личного состава, задействованного в агрессивной войне против нашей страны, наращивает производство ракет и дронов.

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"Поэтому мы вынуждены прибегать к симметричным и асимметричным ходам, искать новые тактические и технологические решения для противодействия оккупантам. Наши воины храбро сдерживают наступательные попытки врага, метко уничтожают личный состав и технику россиян, наносят эффективное поражение по военным и логистическим целям агрессора в глубине территории РФ, последовательно ослабляют его производственный потенциал", - подчеркнул он.

Так, в течение июня защитники Украины выполнили 115 огневых задач по направлению DeepStrike. Нашей артиллерией поражено 2864 вражеские цели.

"Россияне за месяц в 1,6 раза увеличили количество средств воздушного направления - ракет и дронов, выпущенных по территории Украины. В то же время, Силами обороны Украины поражено около 4 тысяч целей. Среди наших приоритетов - укрепление и повышение эффективности системы ПВО", - рассказал главнокомандующий ВСУ.

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Кроме того, учитывая нестабильность международной ситуации, Украина ищет новые способы получения и приобретения вооружений и военной техники, расширения возможности ее ремонта, модернизации дополнительных элементов защиты, подчеркивает он.

"Неизменное требование - развитие направления ударных дронов, которые компенсируют часть номенклатуры артиллерийских снарядов. Впереди - новый сложный месяц войны. Определил конкретные задачи для укрепления наших оборонительных возможностей.

Вооруженные Силы Украины и в дальнейшем будут стоять стеной и разрушать планы врага относительно его "летнего наступления". Кровью и потом. Благодаря поддержке и единству украинского народа", - резюмировал Сырский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ хочет затяжной войны: направила в Украину 695 тыс. военных и еще имеет резерв. Мобилизация не должна быть шоком для наших людей, - Сырский

Автор: 

мобилизация (2837) ВСУ (6749) Александр Сырский (648) война в Украине (5102)


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Топ комментарии
+12
4(11) рік війни ... але до цих пір не здатні вирішити базові речі :

!!!! забезпечити нормальне ставлення до людей та належну підготовку. !!!! Джерело: https://censor.net/ua/n3562175

Виявляється ,кріпаки закінчуються , і якщо ще ставитися до них як до худоби - ще й дуже швидко..

І як тепер воювати совковому генералу ? Це ,що ще може накажете ставитися до простих солдат, як до людей ? Це руйнування самих основ совєцько-совково-української армії!!!
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08.07.2025 16:23 Ответить
+9
Уряд відмовився затвердити обраного керівника БЕБ ніби-то через наявність російського пачпарта у його батька, який перебував на тот. А от факт, що батьки сирського знаходяться в расєї, як її громадяни, якось нікого не хвилює. А що там з папашкою єрмака? Теж нікого не тре?
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08.07.2025 16:31 Ответить
+8
Поганому танцюристу яйця мішають.Влада і дальше хоче,щоб нам давали зброю і людей,а самі,тим часом,крадуть гроші на чому можуть і скільки зможуть.
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08.07.2025 16:20 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
так до кошового нормально поставилися - ну не хоче щоб його снайпер вбив, то і не йде
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08.07.2025 16:21 Ответить
є порушення призову- кримінальна справа і на передок розміновувати поля перед наступом. в цю гру можна грати у двох.
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08.07.2025 16:19 Ответить
Добру ти зарплату маєш в ТЦК і часу вільного--тільки сидиш тут дрищеш..а потім дивуємся -армія майже міліон а воювать нікому
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08.07.2025 16:52 Ответить
нігадяй такий! скажи?
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08.07.2025 16:57 Ответить
СТАРИЙ там зольдат півень старий .Дід Степан....
Ви на цьому спеціально наголошуєте шо ви старі діди і не було до вас питань чому самі не мобілізуєтесь а хочете шоб замість вас 45 річних пенсіонерів ішли 18 річні діти помирати???
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08.07.2025 17:03 Ответить
тобі хтось таке писав?
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08.07.2025 17:24 Ответить
"*********" - голос із толпи
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08.07.2025 16:20 Ответить
То ви не так зрозуміли. Недоліки виявлені лише в тому, що не виконується план заготівель. Треба посилювати бусифікацію!
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08.07.2025 16:45 Ответить
Це просто балачки: "помилки та недоліки, які мають бути проаналізовані й виправлені"
Хто їх буде аналізувати? Хто буде виправляти? Які терміни виконання?
Ось бачите, це лише вібрації повітря...
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08.07.2025 17:17 Ответить
Поганому танцюристу яйця мішають.Влада і дальше хоче,щоб нам давали зброю і людей,а самі,тим часом,крадуть гроші на чому можуть і скільки зможуть.
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08.07.2025 16:20 Ответить
и ты хочешь вместо власти чтобы тоже самое делали русские с тобой?
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08.07.2025 17:12 Ответить
4(11) рік війни ... але до цих пір не здатні вирішити базові речі :

!!!! забезпечити нормальне ставлення до людей та належну підготовку. !!!! Джерело: https://censor.net/ua/n3562175

Виявляється ,кріпаки закінчуються , і якщо ще ставитися до них як до худоби - ще й дуже швидко..

І як тепер воювати совковому генералу ? Це ,що ще може накажете ставитися до простих солдат, як до людей ? Це руйнування самих основ совєцько-совково-української армії!!!
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08.07.2025 16:23 Ответить
Дочка яка у 18 років на хвилі патріотизму в лютому 2022 року пішла в ЗСУ в цьому році на моє зауваження ,що пропонують вигідні умови контракту для нових людей у віці 18 -25 років - сказала :
"Краще вони б по людськи почали ставитися до тих ,хто вже служить "
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08.07.2025 16:53 Ответить
Це точно ... І до тих хто відслужив
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08.07.2025 17:06 Ответить
Приймав участь в бусифікації особисто, щоб виявити недоліки?
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08.07.2025 16:27 Ответить
Багатослівно, обтічно та ніачьом.
Наче повернувся у молодість та слухаю доповідь Брежнєва .
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08.07.2025 16:28 Ответить
Ну так і є. Згадайте що усі доповіді потім розбирали. Ось якщо розібрати, то слово "законодавство" в речені нема. Тому як на мене то фраза має вигля - "План мобілізації не виконали"
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08.07.2025 16:42 Ответить
Уряд відмовився затвердити обраного керівника БЕБ ніби-то через наявність російського пачпарта у його батька, який перебував на тот. А от факт, що батьки сирського знаходяться в расєї, як її громадяни, якось нікого не хвилює. А що там з папашкою єрмака? Теж нікого не тре?
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08.07.2025 16:31 Ответить
На цій нараді не обговорювали недостатність дронів які можуть невілювати подальше просування РФ на фронті.Бо для цього прийдеться Умерову надавати по соплях,бо для цього треба напрягти розум і подумати.Пішли тим шляхом про який говорив Залужний що РФ живою силою не перемогти,потрібен технологічний прорив.За те його і звільнили бо надто розумно виглядає на фоні Зе.Не вирішили питання про які говорив Маркус і Ширшин,і далі продовжують стирати людей посилаючи на операції не обовязкові і непідготовлені.Бо саме найлегше-це наловити людей яких потім безросудно знищим.---,,Американський доброволець Раян О'Лірі, командир підрозділу Chosen Company: Ми втратили більше людей через неякісне командування, ніж від дій Росії. Я закриваю "Chosen Роту", так як вести людей на забій без жодної причини - це суперечить моїм переконанням і цінностям. Повторю ще раз: як солдат із лютого 2022 року, я стверджую, що ми втратили більше людей через погане керівництво та радянське мислення, ніж від прямих дій Росії. Офіцерський корпус України поводиться як кастова система недоторканних або "армійських князів".,,
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08.07.2025 17:01 Ответить
Гадаю, пан Сирський вперше чує про "бусифікацію" чоловічого населення України.
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08.07.2025 17:20 Ответить
 
 