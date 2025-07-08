Сырский провел совещание: Выявлены нарушения порядка призыва по мобилизации в нескольких регионах
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский во время совещания подвел итоги деятельности Вооруженных Сил Украины в июне и проанализировал нарушения порядка призыва военнообязанных во время мобилизации. Недостатки должны быть исправлены.
Об этом он сообщил в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
"Война с таким врагом требует проведения мобилизации и рекрутинга. На этом пути есть немало проблемных вопросов, но главное в ходе мобилизации - обеспечить нормальное отношение к людям и надлежащую подготовку. На совещании проанализировали нарушения порядка призыва по мобилизации в нескольких регионах. Выявили ошибки и недостатки, которые должны быть проанализированы и исправлены", - отметил Сырский.
В то же время, отметил он, фиксация роста показателей возвращения из СЗЧ обнадеживает.
По его словам, в течение этого времени российский агрессор пытался разбалансировать украинскую оборону, увеличивал интенсивность и количество ударов, стремился растянуть линию боевого соприкосновения.
"Нашей задачей была стабилизация обстановки и сдерживание противника на угрожающих направлениях - прежде всего Северослобожанском, Добропольском, Покровском и Новопавловском, где враг сосредоточивает свои основные усилия, создал наибольшую концентрацию войск и, к сожалению, ощутимо преобладает в силах и средствах", - отметил он.
По словам главкома, противник последовательно увеличивает количество личного состава, задействованного в агрессивной войне против нашей страны, наращивает производство ракет и дронов.
"Поэтому мы вынуждены прибегать к симметричным и асимметричным ходам, искать новые тактические и технологические решения для противодействия оккупантам. Наши воины храбро сдерживают наступательные попытки врага, метко уничтожают личный состав и технику россиян, наносят эффективное поражение по военным и логистическим целям агрессора в глубине территории РФ, последовательно ослабляют его производственный потенциал", - подчеркнул он.
Так, в течение июня защитники Украины выполнили 115 огневых задач по направлению DeepStrike. Нашей артиллерией поражено 2864 вражеские цели.
"Россияне за месяц в 1,6 раза увеличили количество средств воздушного направления - ракет и дронов, выпущенных по территории Украины. В то же время, Силами обороны Украины поражено около 4 тысяч целей. Среди наших приоритетов - укрепление и повышение эффективности системы ПВО", - рассказал главнокомандующий ВСУ.
Кроме того, учитывая нестабильность международной ситуации, Украина ищет новые способы получения и приобретения вооружений и военной техники, расширения возможности ее ремонта, модернизации дополнительных элементов защиты, подчеркивает он.
"Неизменное требование - развитие направления ударных дронов, которые компенсируют часть номенклатуры артиллерийских снарядов. Впереди - новый сложный месяц войны. Определил конкретные задачи для укрепления наших оборонительных возможностей.
Вооруженные Силы Украины и в дальнейшем будут стоять стеной и разрушать планы врага относительно его "летнего наступления". Кровью и потом. Благодаря поддержке и единству украинского народа", - резюмировал Сырский.
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Ви на цьому спеціально наголошуєте шо ви старі діди і не було до вас питань чому самі не мобілізуєтесь а хочете шоб замість вас 45 річних пенсіонерів ішли 18 річні діти помирати???
Хто їх буде аналізувати? Хто буде виправляти? Які терміни виконання?
Ось бачите, це лише вібрації повітря...
!!!! забезпечити нормальне ставлення до людей та належну підготовку. !!!! Джерело: https://censor.net/ua/n3562175
Виявляється ,кріпаки закінчуються , і якщо ще ставитися до них як до худоби - ще й дуже швидко..
І як тепер воювати совковому генералу ? Це ,що ще може накажете ставитися до простих солдат, як до людей ? Це руйнування самих основ совєцько-совково-української армії!!!
"Краще вони б по людськи почали ставитися до тих ,хто вже служить "
Наче повернувся у молодість та слухаю доповідь Брежнєва .