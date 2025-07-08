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Новини Порушення під час мобілізації Мобілізація в Україні
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Сирський провів нараду: Виявлено порушення порядку призову за мобілізацією в кількох регіонах

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський під час наради підбив підсумки діяльності Збройних Сил України у червні та проаналізував порушення порядку призову військовозобов'язаних під час мобілізації. Недоліки мають бути виправлені.

Про це він повідомив у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Війна з таким ворогом вимагає проведення мобілізації та рекрутингу. На цьому шляху є чимало проблемних питань, але головне в ході мобілізації – забезпечити нормальне ставлення до людей та належну підготовку. На нараді проаналізували порушення порядку призову за мобілізацією в кількох регіонах. Виявили помилки та недоліки, які мають бути проаналізовані й виправлені", - зазначив Сирський.

Водночас, зауважив він, фіксація зростання показників повернення із СЗЧ тим часом обнадіює.

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За його словами, упродовж цього часу російський агресор намагався розбалансувати українську оборону, збільшував інтенсивність та кількість ударів, прагнув розтягнути лінію бойового зіткнення.

"Нашою задачею була стабілізація обстановки та стримування противника на загрозливих напрямках – насамперед Північнослобожанському, Добропільському, Покровському та Новопавлівському, де ворог зосереджує свої основні зусилля, створив найбільшу концентрацію військ та, на жаль, відчутно переважає в силах і засобах", - зазначив він.

За словами головкома, противник послідовно збільшує кількість особового складу, задіяного в агресивній війні проти нашої країни, нарощує виробництво ракет і дронів.

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"Відтак ми змушені вдаватися до симетричних та асиметричних ходів, шукати нові тактичні й технологічні рішення для протидії окупантам. Наші воїни хоробро стримують наступальні спроби ворога, влучно нищать особовий склад та техніку росіян, завдають ефективного ураження по військових та логістичних цілях агресора в глибині території РФ, послідовно послаблюють його виробничий потенціал", - наголосив він.

Так, протягом червня захисники України виконали 115 вогневих завдань за напрямком DeepStrike. Нашою артилерією уражено 2864 ворожі цілі.

"Росіяни за місяць в 1,6 раза збільшили кількість засобів повітряного напряму – ракет і дронів, випущених по території України. Водночас Силами оборони України уражено близько 4 тисяч цілей. Серед наших пріоритетів – зміцнення та підвищення ефективності системи ППО", -  розповів головнокомандувач ЗСУ.

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Крім того, з огляду на нестабільність міжнародної ситуації, Україна шукає нові способи отримання та придбання озброєнь і військової техніки, розширення можливості її ремонту, модернізації додаткових елементів захисту, наголошує він.

"Незмінна вимога – розвиток напрямку ударних дронів, які компенсують частину номенклатури артилерійських снарядів. Попереду – новий складний місяць війни. Визначив конкретні завдання для зміцнення наших оборонних спроможностей.

Збройні Сили України і надалі стоятимуть стіною та руйнуватимуть плани ворога щодо його "літнього наступу". Кров’ю і потом. Завдяки підтримці та єдності українського народу", - резюмував Сирський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ хоче затяжної війни: направила в Україну 695 тис. військових і ще має резерв. Мобілізація не повинна бути шоком для наших людей, - Сирський

Автор: 

мобілізація (3149) ЗСУ (7732) Сирський Олександр (674) війна в Україні (5140)


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Топ коментарі
+10
4(11) рік війни ... але до цих пір не здатні вирішити базові речі :

!!!! забезпечити нормальне ставлення до людей та належну підготовку. !!!! Джерело: https://censor.net/ua/n3562175

Виявляється ,кріпаки закінчуються , і якщо ще ставитися до них як до худоби - ще й дуже швидко..

І як тепер воювати совковому генералу ? Це ,що ще може накажете ставитися до простих солдат, як до людей ? Це руйнування самих основ совєцько-совково-української армії!!!
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08.07.2025 16:23 Відповісти
+8
Поганому танцюристу яйця мішають.Влада і дальше хоче,щоб нам давали зброю і людей,а самі,тим часом,крадуть гроші на чому можуть і скільки зможуть.
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08.07.2025 16:20 Відповісти
+7
Уряд відмовився затвердити обраного керівника БЕБ ніби-то через наявність російського пачпарта у його батька, який перебував на тот. А от факт, що батьки сирського знаходяться в расєї, як її громадяни, якось нікого не хвилює. А що там з папашкою єрмака? Теж нікого не тре?
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08.07.2025 16:31 Відповісти
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так до кошового нормально поставилися - ну не хоче щоб його снайпер вбив, то і не йде
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08.07.2025 16:21 Відповісти
є порушення призову- кримінальна справа і на передок розміновувати поля перед наступом. в цю гру можна грати у двох.
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08.07.2025 16:19 Відповісти
Добру ти зарплату маєш в ТЦК і часу вільного--тільки сидиш тут дрищеш..а потім дивуємся -армія майже міліон а воювать нікому
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08.07.2025 16:52 Відповісти
нігадяй такий! скажи?
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08.07.2025 16:57 Відповісти
СТАРИЙ там зольдат півень старий .Дід Степан....
Ви на цьому спеціально наголошуєте шо ви старі діди і не було до вас питань чому самі не мобілізуєтесь а хочете шоб замість вас 45 річних пенсіонерів ішли 18 річні діти помирати???
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08.07.2025 17:03 Відповісти
"*********" - голос із толпи
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08.07.2025 16:20 Відповісти
То ви не так зрозуміли. Недоліки виявлені лише в тому, що не виконується план заготівель. Треба посилювати бусифікацію!
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08.07.2025 16:45 Відповісти
Поганому танцюристу яйця мішають.Влада і дальше хоче,щоб нам давали зброю і людей,а самі,тим часом,крадуть гроші на чому можуть і скільки зможуть.
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08.07.2025 16:20 Відповісти
и ты хочешь вместо власти чтобы тоже самое делали русские с тобой?
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08.07.2025 17:12 Відповісти
4(11) рік війни ... але до цих пір не здатні вирішити базові речі :

!!!! забезпечити нормальне ставлення до людей та належну підготовку. !!!! Джерело: https://censor.net/ua/n3562175

Виявляється ,кріпаки закінчуються , і якщо ще ставитися до них як до худоби - ще й дуже швидко..

І як тепер воювати совковому генералу ? Це ,що ще може накажете ставитися до простих солдат, як до людей ? Це руйнування самих основ совєцько-совково-української армії!!!
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08.07.2025 16:23 Відповісти
Дочка яка у 18 років на хвилі патріотизму в лютому 2022 року пішла в ЗСУ в цьому році на моє зауваження ,що пропонують вигідні умови контракту для нових людей у віці 18 -25 років - сказала :
"Краще вони б по людськи почали ставитися до тих ,хто вже служить "
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08.07.2025 16:53 Відповісти
Це точно ... І до тих хто відслужив
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08.07.2025 17:06 Відповісти
Приймав участь в бусифікації особисто, щоб виявити недоліки?
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08.07.2025 16:27 Відповісти
Багатослівно, обтічно та ніачьом.
Наче повернувся у молодість та слухаю доповідь Брежнєва .
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08.07.2025 16:28 Відповісти
Ну так і є. Згадайте що усі доповіді потім розбирали. Ось якщо розібрати, то слово "законодавство" в речені нема. Тому як на мене то фраза має вигля - "План мобілізації не виконали"
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08.07.2025 16:42 Відповісти
Уряд відмовився затвердити обраного керівника БЕБ ніби-то через наявність російського пачпарта у його батька, який перебував на тот. А от факт, що батьки сирського знаходяться в расєї, як її громадяни, якось нікого не хвилює. А що там з папашкою єрмака? Теж нікого не тре?
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08.07.2025 16:31 Відповісти
На цій нараді не обговорювали недостатність дронів які можуть невілювати подальше просування РФ на фронті.Бо для цього прийдеться Умерову надавати по соплях,бо для цього треба напрягти розум і подумати.Пішли тим шляхом про який говорив Залужний що РФ живою силою не перемогти,потрібен технологічний прорив.За те його і звільнили бо надто розумно виглядає на фоні Зе.Не вирішили питання про які говорив Маркус і Ширшин,і далі продовжують стирати людей посилаючи на операції не обовязкові і непідготовлені.Бо саме найлегше-це наловити людей яких потім безросудно знищим.---,,Американський доброволець Раян О'Лірі, командир підрозділу Chosen Company: Ми втратили більше людей через неякісне командування, ніж від дій Росії. Я закриваю "Chosen Роту", так як вести людей на забій без жодної причини - це суперечить моїм переконанням і цінностям. Повторю ще раз: як солдат із лютого 2022 року, я стверджую, що ми втратили більше людей через погане керівництво та радянське мислення, ніж від прямих дій Росії. Офіцерський корпус України поводиться як кастова система недоторканних або "армійських князів".,,
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08.07.2025 17:01 Відповісти
 
 