Сирський провів нараду: Виявлено порушення порядку призову за мобілізацією в кількох регіонах

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський під час наради підбив підсумки діяльності Збройних Сил України у червні та проаналізував порушення порядку призову військовозобов'язаних під час мобілізації. Недоліки мають бути виправлені.

Про це він повідомив у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Війна з таким ворогом вимагає проведення мобілізації та рекрутингу. На цьому шляху є чимало проблемних питань, але головне в ході мобілізації – забезпечити нормальне ставлення до людей та належну підготовку. На нараді проаналізували порушення порядку призову за мобілізацією в кількох регіонах. Виявили помилки та недоліки, які мають бути проаналізовані й виправлені", - зазначив Сирський.

Водночас, зауважив він, фіксація зростання показників повернення із СЗЧ тим часом обнадіює.

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За його словами, упродовж цього часу російський агресор намагався розбалансувати українську оборону, збільшував інтенсивність та кількість ударів, прагнув розтягнути лінію бойового зіткнення.

"Нашою задачею була стабілізація обстановки та стримування противника на загрозливих напрямках – насамперед Північнослобожанському, Добропільському, Покровському та Новопавлівському, де ворог зосереджує свої основні зусилля, створив найбільшу концентрацію військ та, на жаль, відчутно переважає в силах і засобах", - зазначив він.

За словами головкома, противник послідовно збільшує кількість особового складу, задіяного в агресивній війні проти нашої країни, нарощує виробництво ракет і дронів.

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"Відтак ми змушені вдаватися до симетричних та асиметричних ходів, шукати нові тактичні й технологічні рішення для протидії окупантам. Наші воїни хоробро стримують наступальні спроби ворога, влучно нищать особовий склад та техніку росіян, завдають ефективного ураження по військових та логістичних цілях агресора в глибині території РФ, послідовно послаблюють його виробничий потенціал", - наголосив він.

Так, протягом червня захисники України виконали 115 вогневих завдань за напрямком DeepStrike. Нашою артилерією уражено 2864 ворожі цілі.

"Росіяни за місяць в 1,6 раза збільшили кількість засобів повітряного напряму – ракет і дронів, випущених по території України. Водночас Силами оборони України уражено близько 4 тисяч цілей. Серед наших пріоритетів – зміцнення та підвищення ефективності системи ППО", - розповів головнокомандувач ЗСУ.

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Крім того, з огляду на нестабільність міжнародної ситуації, Україна шукає нові способи отримання та придбання озброєнь і військової техніки, розширення можливості її ремонту, модернізації додаткових елементів захисту, наголошує він.

"Незмінна вимога – розвиток напрямку ударних дронів, які компенсують частину номенклатури артилерійських снарядів. Попереду – новий складний місяць війни. Визначив конкретні завдання для зміцнення наших оборонних спроможностей.

Збройні Сили України і надалі стоятимуть стіною та руйнуватимуть плани ворога щодо його "літнього наступу". Кров’ю і потом. Завдяки підтримці та єдності українського народу", - резюмував Сирський.

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