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Новости Советник Трампа Серджио Гор
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Один из главных советников Трампа Гор родился в Советском Союзе, - СМИ

Дональд Трамп и Серджио Гор

Советник президента США Дональда Трампа Серджио Гор 30 ноября 1986 года в Ташкенте, Узбекистан, который в то время был частью Советского Союза. При рождении получил имя Серхио Гороховский.

Об этом пишут OCCRP (Organized Crime and Corruption Reporting Project - Проект по разоблачению организованной преступности и коррупции, - Ред.) и Times of Malta, передает Цензор.НЕТ.

В материале отмечается, что когда Гор был назначен директором Управления кадровых вопросов Белого дома при президенте США Дональде Трампе, "в СМИ о нем писали как о "возможно самом влиятельном человеке, о котором вы никогда не слышали".

Недавно он стал более известным, поскольку продолжал руководить назначением тысяч чиновников в администрации Трампа. СМИ опубликовали много информации о его биографии, за исключением одного важного факта - места рождения.

Times of Malta и OCCRP получили нотариально заверенный малтийский документ о собственности, который показывает происхождение Гора. Он родился Серхио Гороховский 30 ноября 1986 года в Ташкенте, Узбекистан, который в то время был частью Советского Союза.

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Кроме того, адвокат Гора, Роберт Гарсон, подтвердил по электронной почте, что его клиент родился в Ташкенте.

Ранее Гор отказывался говорить о месте своего рождения. Его назвали иммигрантом из средиземноморского островного государства Мальта.

Документы указывают, что Гор провел, по меньшей мере, пять лет своего детства на Мальте. Его мать создала мальтийскую компанию в 1994 году, указав свою национальность как израильскую. Через эту фирму она владела домом в Коспикуа, старинном прибрежном городе с укрепленным портом.

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Когда он был мальчиком, семья Гора эмигрировала в США, где он получил гражданство. Его путь в политику, в конце концов, привел его к работе с республиканским сенатором Рэндом Полом, а затем - в круг Трампа.

Отмечается, что в 2018 году Гор вместе с сенатором ездил в Москву. Визит был охарактеризован как "поездка с целью сбора фактов для исследования, обсуждения и изучения вопросов, связанных с Россией и США".

"Согласно утечке российских пограничных записей, Гор также посещал Москву годом ранее. Он летел из Вашингтона в Москву российской государственной авиакомпанией "Аэрофлот" и на следующий день вылетел в Рим", - говорится в материале.

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Автор: 

США (27421) Трамп Дональд (5917)


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Топ комментарии
+20
Сполучені штати америки це країна можливостей. Особливо для фсб-кдб.
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08.07.2025 19:33 Ответить
+17
Оце сором, схоже спец служби Америки деградували і перетворились на покірних слуг "чаво ізволітє"
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08.07.2025 19:33 Ответить
+7
писали, що в Саратові він народився. а ящо і в Ташкенті, то шось він той Сергєй Гороховскій не ****** на узбека, а ****** на синуню якогось касапа військового. і якщо батьки петляли у Штати із срасії через Мальту, щоб замести сліди, то за тим петлянням точно стоїть слід кгб чи зовнішньої розвідки.
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08.07.2025 19:39 Ответить
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Оце сором, схоже спец служби Америки деградували і перетворились на покірних слуг "чаво ізволітє"
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08.07.2025 19:33 Ответить
У кого, у вас "фєдя"?
Ти уточняй а то мало хто знає що ти лахтинський "трампіст"...
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08.07.2025 19:45 Ответить
Сполучені штати америки це країна можливостей. Особливо для фсб-кдб.
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08.07.2025 19:33 Ответить
касапа, тута для тібя водкі нєт...
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08.07.2025 19:36 Ответить
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08.07.2025 19:36 Ответить
Я ж казав, що Трамп наш слоянра!!!
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08.07.2025 21:15 Ответить
Все зрозуміло: директор управління з кадрових питань обклав Трампа своїми людьми з кацапськими наративами як і наказали йому в мацкві в 17-18рр.
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08.07.2025 19:36 Ответить
писали, що в Саратові він народився. а ящо і в Ташкенті, то шось він той Сергєй Гороховскій не ****** на узбека, а ****** на синуню якогось касапа військового. і якщо батьки петляли у Штати із срасії через Мальту, щоб замести сліди, то за тим петлянням точно стоїть слід кгб чи зовнішньої розвідки.
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08.07.2025 19:39 Ответить
Справа ж не в тім де він народився. Справа в тім що він це приховував і якось так вийшло шо всі рішення були на користь бувшої родіни...
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08.07.2025 19:52 Ответить
А тепер хай розкажуть хто його батьки і яким чином вони потрапили на Мальту.
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08.07.2025 19:42 Ответить
У нас такі талановиті нами керують.
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08.07.2025 19:46 Ответить
Ги...
І ні будьоновка, ні парашют, - нічо не видавало...(с)
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08.07.2025 19:48 Ответить
На узбека не схожий...Та хто він?Ну, не схожий зовсім...капець.
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08.07.2025 19:48 Ответить
Чому б йому бути скожим на узбека, якщо його прізвище -Гороховскій?
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08.07.2025 20:04 Ответить
Та чого там знаємо... Гор, Тот, Анубіс...
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08.07.2025 20:05 Ответить
Я ще про Маска очікую подібну інформацію. Там також незрозумілі переїзди по світу та звідки гроші, Зін.
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08.07.2025 20:20 Ответить
Всі знають, що гороховський саме розповсюдженнае узбекське прізвище
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08.07.2025 20:41 Ответить
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08.07.2025 21:04 Ответить
Ну чому адміни Цензора так ревниво відносяться лиш до згадки про синів ізраїлевих? Гороховських всіляких чи їм подібних?
От що не так, що так відразу і видалили. Мало того, ще й забанити можуть...
панове адміни, а що не так?
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08.07.2025 21:06 Ответить
І ще, панове адміни, у вас не виникає запитання, а скільки людських життів нам коштують о той страх про них згадувати?
ну, скільки крові нам коштують їх "поради"? Тих всіх віткоФФів і всіляких горів?
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08.07.2025 21:19 Ответить
Какую страну просрал!
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08.07.2025 21:28 Ответить
 
 