Один из главных советников Трампа Гор родился в Советском Союзе, - СМИ

Советник президента США Дональда Трампа Серджио Гор 30 ноября 1986 года в Ташкенте, Узбекистан, который в то время был частью Советского Союза. При рождении получил имя Серхио Гороховский.

Об этом пишут OCCRP (Organized Crime and Corruption Reporting Project - Проект по разоблачению организованной преступности и коррупции, - Ред.) и Times of Malta, передает Цензор.НЕТ.

В материале отмечается, что когда Гор был назначен директором Управления кадровых вопросов Белого дома при президенте США Дональде Трампе, "в СМИ о нем писали как о "возможно самом влиятельном человеке, о котором вы никогда не слышали".

Недавно он стал более известным, поскольку продолжал руководить назначением тысяч чиновников в администрации Трампа. СМИ опубликовали много информации о его биографии, за исключением одного важного факта - места рождения.

Times of Malta и OCCRP получили нотариально заверенный малтийский документ о собственности, который показывает происхождение Гора. Он родился Серхио Гороховский 30 ноября 1986 года в Ташкенте, Узбекистан, который в то время был частью Советского Союза.

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Кроме того, адвокат Гора, Роберт Гарсон, подтвердил по электронной почте, что его клиент родился в Ташкенте.

Ранее Гор отказывался говорить о месте своего рождения. Его назвали иммигрантом из средиземноморского островного государства Мальта.

Документы указывают, что Гор провел, по меньшей мере, пять лет своего детства на Мальте. Его мать создала мальтийскую компанию в 1994 году, указав свою национальность как израильскую. Через эту фирму она владела домом в Коспикуа, старинном прибрежном городе с укрепленным портом.

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Когда он был мальчиком, семья Гора эмигрировала в США, где он получил гражданство. Его путь в политику, в конце концов, привел его к работе с республиканским сенатором Рэндом Полом, а затем - в круг Трампа.

Отмечается, что в 2018 году Гор вместе с сенатором ездил в Москву. Визит был охарактеризован как "поездка с целью сбора фактов для исследования, обсуждения и изучения вопросов, связанных с Россией и США".

"Согласно утечке российских пограничных записей, Гор также посещал Москву годом ранее. Он летел из Вашингтона в Москву российской государственной авиакомпанией "Аэрофлот" и на следующий день вылетел в Рим", - говорится в материале.

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