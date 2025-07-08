В Кремле считают, что решение Дональда Трампа возобновить поставки оружия Украине таким, что не будет способствовать попыткам мирного урегулирования.

Об этом заявил пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, Кремль понял, что поставки оружия Украине продолжаются.

"Очевидно, что и европейцы принимают активное участие в том, чтобы накачивать Украину вооружениями", - сказал Песков.

Также он заявил, что Кремль считает действия Трампа такими, что "не лежат в русле попыток способствовать мирному урегулированию".

Песков считает, что европейцы выбрали линию, направленную на "продолжение боевых действий.

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США приостановили помощь Украине

Ранее СМИ сообщили, что США приостановили отправку ракет и боеприпасов в Украину из-за беспокойства относительно состояния американских арсеналов. Впоследствии в Белом доме подтвердили приостановку поставок ракет и боеприпасов в Украину и заявили, что в приоритете интересы США.

Журналист PBS заявил, что кроме ракет-перехватчиков PAC-3, предназначенных для систем Patriot, Пентагон также остановил поставки 155-мм артиллерийских снарядов, ракет GMLRS, предназначенных для систем M270 MLRS и HIMARS, противотанковых ракет Stinger, а также авиаракет AIM-7 и Hellfire.

В Минобороны заявили, что Украина не получала официальных сообщений о приостановлении или пересмотре графиков поставок оборонной помощи от Соединенных Штатов, согласованной еще при предыдущей администрации.

Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении 2 июля рассказал о ходе переговоров с США о приостановке оборонной помощи.

Впоследствии пресс-секретарь Госдепа США Тэмми Брюс заявила, что США не остановили поставки вооружения Украине, а ситуация с одним из решений не влияет на общие обязательства Вашингтона.

Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация намерена поставлять Украине больше оборонительного оружия.

По данным СМИ, Трамп пообещал Зеленскому прислать Украине 10 ракет для Patriot.

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