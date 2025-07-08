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Новости США возобновили поставки помощи Украине
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Кремль о решении Трампа возобновить поставки оружия Украине: Это не будет способствовать мирному урегулированию

США возобновили поставки оружия Украине. Реакция Кремля

В Кремле считают, что решение Дональда Трампа возобновить поставки оружия Украине таким, что не будет способствовать попыткам мирного урегулирования.

Об этом заявил пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, Кремль понял, что поставки оружия Украине продолжаются.

"Очевидно, что и европейцы принимают активное участие в том, чтобы накачивать Украину вооружениями", - сказал Песков.

Также он заявил, что Кремль считает действия Трампа такими, что "не лежат в русле попыток способствовать мирному урегулированию".

Песков считает, что европейцы выбрали линию, направленную на "продолжение боевых действий.

Читайте: США передадут Украине еще оружия для обороны, - Трамп. ВИДЕО

США приостановили помощь Украине

Ранее СМИ сообщили, что США приостановили отправку ракет и боеприпасов в Украину из-за беспокойства относительно состояния американских арсеналов. Впоследствии в Белом доме подтвердили приостановку поставок ракет и боеприпасов в Украину и заявили, что в приоритете интересы США.

Журналист PBS заявил, что кроме ракет-перехватчиков PAC-3, предназначенных для систем Patriot, Пентагон также остановил поставки 155-мм артиллерийских снарядов, ракет GMLRS, предназначенных для систем M270 MLRS и HIMARS, противотанковых ракет Stinger, а также авиаракет AIM-7 и Hellfire.

В Минобороны заявили, что Украина не получала официальных сообщений о приостановлении или пересмотре графиков поставок оборонной помощи от Соединенных Штатов, согласованной еще при предыдущей администрации.

Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении 2 июля рассказал о ходе переговоров с США о приостановке оборонной помощи.

Впоследствии пресс-секретарь Госдепа США Тэмми Брюс заявила, что США не остановили поставки вооружения Украине, а ситуация с одним из решений не влияет на общие обязательства Вашингтона.

Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация намерена поставлять Украине больше оборонительного оружия.

По данным СМИ, Трамп пообещал Зеленскому прислать Украине 10 ракет для Patriot.

Смотрите: Песков - Келлогу: Никто ничего не затягивает, РФ пытается достичь целей "СВО" политико-дипломатическими средствами. АУДИО

Автор: 

Песков Дмитрий (1963) помощь (7953) россия (96521) США (27421)


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Топ комментарии
+13
Постачання зброї звісно не сприяє врегулюванню, а от твоя смерть трошки сприятиме, тож потрібно щось таке щоб ти забаранився і це буде пришвидшення врегулювання
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08.07.2025 14:12 Ответить
+11
Коли таракану кремлівському,а рівно пуйлу щось не подобається значить такому бути.
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08.07.2025 14:13 Ответить
+8
Пішов нах - хоче підписувати мирне врегулювання десь у Львові
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08.07.2025 14:13 Ответить
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Постачання зброї звісно не сприяє врегулюванню, а от твоя смерть трошки сприятиме, тож потрібно щось таке щоб ти забаранився і це буде пришвидшення врегулювання
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08.07.2025 14:12 Ответить
Навпаки, єдиний шлях "мирно врегулювати» російську агресію проти України є посилення військової допомоги Україні та розширення санкцій проти Росії. А ліквідація Піськова нічого не змінить, адже на його місце прийде такий же ідіот, як і він сам
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08.07.2025 14:37 Ответить
Нічого подібного!
знищення ватажків будь якого угруповування призводить до того що всі інші розбіжаться .
так було і з гітлером ...
і вони не ідіоти , вони підари і фашисти це різне
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08.07.2025 14:45 Ответить
Будьте реалістом, цього ніколи не станеться, адже знищення російських ватажків призведе до дзеркальної відповіді. На це Зеленський навряд чи наважиться. Для еліт будь-якої сторони набагато легше ризикувати звичайними українцями
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08.07.2025 15:01 Ответить
До чого тут зеленський? Він керівник країни 3 світу що самотужки не виживе та існує завдяки підтримці цивілізованого світу, навіть якщо зеленський зникне або полетить на марс нічого не зміниться.
знищення московмьких ватажків це справа всього циввлізованого світу як колись знищення вагітлера і всвх його ватажків. рятує хуцла твльки те що він ароджений боягуз і наважився воювати твльки зі слабкою мплегькою позаблоковою країною, тож сввт і не поспішає їх ліквідувати і ***** про це знає.
у вас дуже пласке усвідомлення ситуаціі на жаль , або від недалекості або від неосвідченості не знаю
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08.07.2025 15:12 Ответить
Спустіться вже на землю, жодна країна у світі добровільно не стане стороною російсько-української війни, хіба що якщо сама зазнає нападу. Варто вже нарешті на четвертий рік війни усвідомити очевидний факт, що попри ворожу риторику західного блоку з Росією, це лише РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКА війна, і якщо вже більшість українців уникають воювати з росіянами, то іноземні уряди тим більше не стануть направляти своїх громадян вмирати за українців. А до світової війни нашій війні як до неба рачки, для порівняння під час Другої світової війни ЩОДНЯ радянський союз втрачав близько 19 тис. своїх громадян
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08.07.2025 15:31 Ответить
Це ви шановна, будьте реалісткою, стадо Зла, має позбутися свого кумира за будь-яку ціну , тоді воно розбіжиться в різні боки. оркі з вузькоокими, мутять одне кіно, і зараз на кону, устрій цивілізації, якщо ви досі цього не зрозуміли, і це, тіки початок франшизи,
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08.07.2025 15:31 Ответить
Вже позбулися російських царів, радянських секретарів, а прагнення ******** ватажків ні на йоту не змінилися
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08.07.2025 15:38 Ответить
Піськов навіть попри те, що ошивається навколо ватажків, сам є ніким, російський аналог Гебельса, нациського рупора
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08.07.2025 15:11 Ответить
Постачання зброї Україні ще й як впливає врегулюванню. Тільки не такому, яке хочется кремлівським фашистам.
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08.07.2025 14:40 Ответить
Коли таракану кремлівському,а рівно пуйлу щось не подобається значить такому бути.
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08.07.2025 14:13 Ответить
Пішов нах - хоче підписувати мирне врегулювання десь у Львові
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08.07.2025 14:13 Ответить
Тільки кацапам можна стіляти та тероризувати Україну? Так, *********** йоршик смердючий?!
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08.07.2025 14:20 Ответить
Пурганосний піськоструй !!))
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08.07.2025 14:41 Ответить
Пісок, це добре що вам монголоїдам це не подобається!!! Це означатиме, що вам пісець!!!!
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08.07.2025 14:20 Ответить
Пісець наближається непомітно !!)
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08.07.2025 14:42 Ответить
Як завжди - кремлівську брехню треба сприймати з точністю до навпаки !
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08.07.2025 14:22 Ответить
ну по коментару, схоже що лгбт-підараст саме ти
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08.07.2025 14:33 Ответить
Як же ботву плавить почало
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08.07.2025 14:43 Ответить
Те,що ти зареєстрований з 2014 р аж ніяк не добавляє розуму.Розуму лише,щоб реєстацію подивитись і нагрубити,а також поїсти і поржать по приколу
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08.07.2025 14:46 Ответить
путінський пісьок знов обпіськався!
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08.07.2025 14:25 Ответить
мирному врегулюванню на тих маразматичних умовах, які процявкали рашисти - нє, не сприяє.
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08.07.2025 14:26 Ответить
А от поставки зброї Сосії з Китаю, Ірану і північної кореї сприяють мирному врегулюванню. Які ж ці рашисти виродки цинічні і брехливі. Тому цих кацапоїдів потрібно їбашити мовчки
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08.07.2025 14:30 Ответить
що пськов, пісьнув?? Йди міняй трусєля..
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08.07.2025 14:30 Ответить
а удари кинжалами, крилатими ракетами та шахедами по цивільних допомагають?
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08.07.2025 14:31 Ответить
Головне що вони свідомо б'ють по мірному населенню, ху...ло же казало що ракети високоточні і попадання тільки туди, куди воно целіт
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08.07.2025 15:08 Ответить
цинічні кацапські ********.
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08.07.2025 14:36 Ответить
Коли Тампон заблокував Україні зброю так рашисти так зраділи що послали Тампона нахер з його мирними ініціативами. А тепер ти ба як рашисти заскавчали. Це черговий доказ що рашистів потрібно тільки *******. Бо найменші поступки рашисти сприймають як слабкість жертви і це збуджує їх атакувати ще сильніше. І я впевнений що рашисти давно би зупинилися якби сша і Європа твердо сказали що ніколи і ніприяких обставинах не визнають окуповані рашистами території і не знімуть санкцій. Бо який тоді сенс цієї війни. якщо захопленим не можна буде скористатися. ***** ж впевнений що після війни йому все простять і все легалізують. І на жаль і Тампон і Європа запевнили ***** що готові піти на такі кроки аби тільки закінчилась віна цім самим тільки підбадьоривши *****.
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08.07.2025 14:43 Ответить
А вот тут ершик не прав.
Если вы при самообороне убили насильника и убийцу, то ваш мир наступил.
Чем больше будет оружия с помощью которого можно убить больше кацапов, то мир быстро настанет.
Планета станет чище.
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08.07.2025 14:43 Ответить
Та не, так дело не пойдёт, надо кацапам уже отбросить дипломатию и прямо заявить, что Трамп чмо и послать его нах...от тогда будет геть не скучно и пойдёт движуха...
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08.07.2025 14:51 Ответить
суки а шахеды над головой кожну нич сприяють миру?...гондурасы конченные
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08.07.2025 14:52 Ответить
Піскова пора наказати, постійно відволікається від обов'язків по чищенню валізи ху...ла і його дупи
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08.07.2025 15:04 Ответить
Мир наступить лише тоді, коли Росія "отримає по *****" ... Без цього вона буде6 перти - поки її не зупинять...
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08.07.2025 15:08 Ответить
Трамп плавно превращается в Байдена
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08.07.2025 15:08 Ответить
не нявкай...
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08.07.2025 15:08 Ответить
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08.07.2025 15:11 Ответить
Унітазний йоржик, с тобою згоден!
Бажаєш отримати премію миру? Відвези свого карлика до Гааги, та й отримай гроші!
Головне знай, що тільки це сприяє мирному врегулюванню! До речі: ще куйла врятуєш!
PS: Але є багато альтернативних рішень! А там, будеш висіти поряд з куйлом, у кожному випадку!!!
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08.07.2025 15:21 Ответить
Немає ніякого сенсу сперечатися з дурнями: вони й далі будуть доводити, що їхні ракети несуть більше миру, ніж зброя яка їх збиває. Треба лише дії у відповідь: сильні і рішучі. Тільки коли на голови цих моральних уродів упадуть ракети, прийде мирне урегулювання
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08.07.2025 15:21 Ответить
підорам не сподобалось!
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08.07.2025 15:24 Ответить
Піськов мусить таке говорити,бо боїться випасти з вікна☝️
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08.07.2025 16:05 Ответить
 
 