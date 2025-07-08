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Новини США відновили постачання допомоги Україні
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Кремль про рішення Трампа відновити поставки зброї Україні: Це не сприятиме мирному врегулюванню

США відновили поставки зброї Україні. Реакція Кремля

У Кремлі вважають рішення Дональда Трампа відновити поставки зброї Україні таким, що не сприятиме спробам мирного врегулювання.

Про це заявив речник російського диктатора Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, Кремль зрозумів, що поставки зброї Україні тривають.

"Очевидно, що і європейці беруть активну участь у тому, щоб накачувати Україну озброєннями", - сказав Пєсков.

Також він заявив, що Кремль вважає дії Трампа такими, що "не лежать у руслі спроб сприяти мирному врегулюванню".

Пєсков вважає, що європейці обрали лінію, спрямовану на "продовження бойових дій.

Читайте: США передадуть Україні ще зброї для оборони, - Трамп. ВIДЕО

США призупинили допомогу Україні

Раніше ЗМІ повідомили, що США призупинили відправку ракет і боєприпасів в Україну через занепокоєння щодо стану американських арсеналів. Згодом у Білому домі підтвердили призупинку постачання ракет і боєприпасів в Україну та заявили, що у пріоритеті інтереси США.

Журналіст PBS заявив, що окрім ракет-перехоплювачів PAC-3, призначених для систем Patriot, Пентагон також зупинив постачання 155-мм артилерійських снарядів, ракет GMLRS, призначених для систем M270 MLRS та HIMARS, протитанкових ракет Stinger, а також авіаракет AIM-7 та Hellfire.

У Міноборони заявили, що Україна не отримувала офіційних повідомлень про зупинення чи перегляд графіків поставок оборонної допомоги від Сполучених Штатів, погодженої ще за попередньої адміністрації.

Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні 2 липня розповів про перебіг переговорів зі США щодо призупинки оборонної допомоги.

Згодом речниця Держдепу США Теммі Брюс заявила, що США не зупинили постачання озброєння Україні, а ситуація з одним із рішень не впливає на загальні зобов’язання Вашингтону.

Президент США Дональд Трамп заявив, що його адміністрація має намір постачати Україні більше оборонної зброї.

За даними ЗМІ, Трамп пообіцяв  Зеленському надіслати Україні 10 ракет для Patriot.

Дивіться: Пєсков - Келлогу: Ніхто нічого не затягує, РФ намагається досягти цілей "СВО" політико-дипломатичними засобами. АУДIО

Автор: 

Пєсков Дмитро (1715) допомога (8537) росія (66594) США (23715)


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Топ коментарі
+11
Постачання зброї звісно не сприяє врегулюванню, а от твоя смерть трошки сприятиме, тож потрібно щось таке щоб ти забаранився і це буде пришвидшення врегулювання
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08.07.2025 14:12 Відповісти
+10
Коли таракану кремлівському,а рівно пуйлу щось не подобається значить такому бути.
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08.07.2025 14:13 Відповісти
+8
Пішов нах - хоче підписувати мирне врегулювання десь у Львові
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08.07.2025 14:13 Відповісти
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Постачання зброї звісно не сприяє врегулюванню, а от твоя смерть трошки сприятиме, тож потрібно щось таке щоб ти забаранився і це буде пришвидшення врегулювання
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08.07.2025 14:12 Відповісти
Навпаки, єдиний шлях "мирно врегулювати» російську агресію проти України є посилення військової допомоги Україні та розширення санкцій проти Росії. А ліквідація Піськова нічого не змінить, адже на його місце прийде такий же ідіот, як і він сам
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08.07.2025 14:37 Відповісти
Нічого подібного!
знищення ватажків будь якого угруповування призводить до того що всі інші розбіжаться .
так було і з гітлером ...
і вони не ідіоти , вони підари і фашисти це різне
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08.07.2025 14:45 Відповісти
Будьте реалістом, цього ніколи не станеться, адже знищення російських ватажків призведе до дзеркальної відповіді. На це Зеленський навряд чи наважиться. Для еліт будь-якої сторони набагато легше ризикувати звичайними українцями
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08.07.2025 15:01 Відповісти
До чого тут зеленський? Він керівник країни 3 світу що самотужки не виживе та існує завдяки підтримці цивілізованого світу, навіть якщо зеленський зникне або полетить на марс нічого не зміниться.
знищення московмьких ватажків це справа всього циввлізованого світу як колись знищення вагітлера і всвх його ватажків. рятує хуцла твльки те що він ароджений боягуз і наважився воювати твльки зі слабкою мплегькою позаблоковою країною, тож сввт і не поспішає їх ліквідувати і ***** про це знає.
у вас дуже пласке усвідомлення ситуаціі на жаль , або від недалекості або від неосвідченості не знаю
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08.07.2025 15:12 Відповісти
Піськов навіть попри те, що ошивається навколо ватажків, сам є ніким, російський аналог Гебельса, нациського рупора
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08.07.2025 15:11 Відповісти
Постачання зброї Україні ще й як впливає врегулюванню. Тільки не такому, яке хочется кремлівським фашистам.
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08.07.2025 14:40 Відповісти
Коли таракану кремлівському,а рівно пуйлу щось не подобається значить такому бути.
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08.07.2025 14:13 Відповісти
Пішов нах - хоче підписувати мирне врегулювання десь у Львові
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08.07.2025 14:13 Відповісти
Тільки кацапам можна стіляти та тероризувати Україну? Так, *********** йоршик смердючий?!
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08.07.2025 14:20 Відповісти
Пурганосний піськоструй !!))
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08.07.2025 14:41 Відповісти
Пісок, це добре що вам монголоїдам це не подобається!!! Це означатиме, що вам пісець!!!!
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08.07.2025 14:20 Відповісти
Пісець наближається непомітно !!)
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08.07.2025 14:42 Відповісти
Як завжди - кремлівську брехню треба сприймати з точністю до навпаки !
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08.07.2025 14:22 Відповісти
ну по коментару, схоже що лгбт-підараст саме ти
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08.07.2025 14:33 Відповісти
Як же ботву плавить почало
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08.07.2025 14:43 Відповісти
Те,що ти зареєстрований з 2014 р аж ніяк не добавляє розуму.Розуму лише,щоб реєстацію подивитись і нагрубити,а також поїсти і поржать по приколу
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08.07.2025 14:46 Відповісти
путінський пісьок знов обпіськався!
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08.07.2025 14:25 Відповісти
мирному врегулюванню на тих маразматичних умовах, які процявкали рашисти - нє, не сприяє.
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08.07.2025 14:26 Відповісти
А от поставки зброї Сосії з Китаю, Ірану і північної кореї сприяють мирному врегулюванню. Які ж ці рашисти виродки цинічні і брехливі. Тому цих кацапоїдів потрібно їбашити мовчки
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08.07.2025 14:30 Відповісти
що пськов, пісьнув?? Йди міняй трусєля..
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08.07.2025 14:30 Відповісти
а удари кинжалами, крилатими ракетами та шахедами по цивільних допомагають?
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08.07.2025 14:31 Відповісти
Головне що вони свідомо б'ють по мірному населенню, ху...ло же казало що ракети високоточні і попадання тільки туди, куди воно целіт
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08.07.2025 15:08 Відповісти
цинічні кацапські ********.
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08.07.2025 14:36 Відповісти
Коли Тампон заблокував Україні зброю так рашисти так зраділи що послали Тампона нахер з його мирними ініціативами. А тепер ти ба як рашисти заскавчали. Це черговий доказ що рашистів потрібно тільки *******. Бо найменші поступки рашисти сприймають як слабкість жертви і це збуджує їх атакувати ще сильніше. І я впевнений що рашисти давно би зупинилися якби сша і Європа твердо сказали що ніколи і ніприяких обставинах не визнають окуповані рашистами території і не знімуть санкцій. Бо який тоді сенс цієї війни. якщо захопленим не можна буде скористатися. ***** ж впевнений що після війни йому все простять і все легалізують. І на жаль і Тампон і Європа запевнили ***** що готові піти на такі кроки аби тільки закінчилась віна цім самим тільки підбадьоривши *****.
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08.07.2025 14:43 Відповісти
А вот тут ершик не прав.
Если вы при самообороне убили насильника и убийцу, то ваш мир наступил.
Чем больше будет оружия с помощью которого можно убить больше кацапов, то мир быстро настанет.
Планета станет чище.
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08.07.2025 14:43 Відповісти
Та не, так дело не пойдёт, надо кацапам уже отбросить дипломатию и прямо заявить, что Трамп чмо и послать его нах...от тогда будет геть не скучно и пойдёт движуха...
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08.07.2025 14:51 Відповісти
суки а шахеды над головой кожну нич сприяють миру?...гондурасы конченные
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08.07.2025 14:52 Відповісти
Піскова пора наказати, постійно відволікається від обов'язків по чищенню валізи ху...ла і його дупи
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08.07.2025 15:04 Відповісти
Мир наступить лише тоді, коли Росія "отримає по *****" ... Без цього вона буде6 перти - поки її не зупинять...
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08.07.2025 15:08 Відповісти
Трамп плавно превращается в Байдена
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08.07.2025 15:08 Відповісти
не нявкай...
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08.07.2025 15:08 Відповісти
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08.07.2025 15:11 Відповісти
Унітазний йоржик, с тобою згоден!
Бажаєш отримати премію миру? Відвези свого карлика до Гааги, та й отримай гроші!
Головне знай, що тільки це сприяє мирному врегулюванню! До речі: ще куйла врятуєш!
PS: Але є багато альтернативних рішень! А там, будеш висіти поряд з куйлом, у кожному випадку!!!
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08.07.2025 15:21 Відповісти
Немає ніякого сенсу сперечатися з дурнями: вони й далі будуть доводити, що їхні ракети несуть більше миру, ніж зброя яка їх збиває. Треба лише дії у відповідь: сильні і рішучі. Тільки коли на голови цих моральних уродів упадуть ракети, прийде мирне урегулювання
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08.07.2025 15:21 Відповісти
підорам не сподобалось!
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08.07.2025 15:24 Відповісти
 
 