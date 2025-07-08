Кремль про рішення Трампа відновити поставки зброї Україні: Це не сприятиме мирному врегулюванню

У Кремлі вважають рішення Дональда Трампа відновити поставки зброї Україні таким, що не сприятиме спробам мирного врегулювання.

Про це заявив речник російського диктатора Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, Кремль зрозумів, що поставки зброї Україні тривають.

"Очевидно, що і європейці беруть активну участь у тому, щоб накачувати Україну озброєннями", - сказав Пєсков.

Також він заявив, що Кремль вважає дії Трампа такими, що "не лежать у руслі спроб сприяти мирному врегулюванню".

Пєсков вважає, що європейці обрали лінію, спрямовану на "продовження бойових дій.

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США призупинили допомогу Україні

Раніше ЗМІ повідомили, що США призупинили відправку ракет і боєприпасів в Україну через занепокоєння щодо стану американських арсеналів. Згодом у Білому домі підтвердили призупинку постачання ракет і боєприпасів в Україну та заявили, що у пріоритеті інтереси США.

Журналіст PBS заявив, що окрім ракет-перехоплювачів PAC-3, призначених для систем Patriot, Пентагон також зупинив постачання 155-мм артилерійських снарядів, ракет GMLRS, призначених для систем M270 MLRS та HIMARS, протитанкових ракет Stinger, а також авіаракет AIM-7 та Hellfire.

У Міноборони заявили, що Україна не отримувала офіційних повідомлень про зупинення чи перегляд графіків поставок оборонної допомоги від Сполучених Штатів, погодженої ще за попередньої адміністрації.

Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні 2 липня розповів про перебіг переговорів зі США щодо призупинки оборонної допомоги.

Згодом речниця Держдепу США Теммі Брюс заявила, що США не зупинили постачання озброєння Україні, а ситуація з одним із рішень не впливає на загальні зобов’язання Вашингтону.

Президент США Дональд Трамп заявив, що його адміністрація має намір постачати Україні більше оборонної зброї.

За даними ЗМІ, Трамп пообіцяв Зеленському надіслати Україні 10 ракет для Patriot.

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