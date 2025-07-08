Радник президента США Дональда Трампа Серджіо Гор 30 листопада 1986 року в Ташкенті, Узбекистан, який на той час був частиною Радянського Союзу. При народжені отримав ім'я Серхіо Гороховський.

Про це пишуть OCCRP (Organized Crime and Corruption Reporting Project - Проєкт з викриття організованої злочинності та корупції, - Ред.) та Times of Malta, передає Цензор.НЕТ.

В матеріалі зазначається, що коли Гор був призначений директором Управління кадрових питань Білого дому при президенті США Дональді Трампі, "в ЗМІ про нього писали як про "можливо найвпливовішу людину, про яку ви ніколи не чули".

Нещодавно він став більш відомим, оскільки продовжував керувати призначенням тисяч чиновників в адміністрації Трампа. ЗМІ опублікували багато інформації про його біографію, за винятком одного важливого факту — місця народження.

Times of Malta та OCCRP отримали нотаріально завірений малтійський документ про власність, який показує походження Гора. Він народився Серхіо Гороховський 30 листопада 1986 року в Ташкенті, Узбекистан, який на той час був частиною Радянського Союзу.

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Крім того, адвокат Гора, Роберт Гарсон, підтвердив електронною поштою, що його клієнт народився в Ташкенті.

Раніше Гор відмовлявся говорити про місце свого народження. Його назвали іммігрантом із середземноморської острівної держави Мальта.

Документи вказують, що Гор провів щонайменше п'ять років свого дитинства на Мальті. Його мати створила мальтійську компанію в 1994 році, вказавши свою національність як ізраїльську. Через цю фірму вона володіла будинком у Коспікуа, старовинному прибережному місті з укріпленим портом.

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Коли він був хлопчиком, родина Гора емігрувала до США, де він отримав громадянство. Його шлях у політику зрештою привів його до роботи з республіканським сенатором Рендом Полом, а потім до кола Трампа.

Зазначається, що в 2018 році Гор разом з сенатором їздив до Москви. Візит був охарактеризований як "поїздка з метою збору фактів для дослідження, обговорення та вивчення питань, пов'язаних з Росією та США".

"Згідно з витоком російських прикордонних записів, Гор також відвідував Москву роком раніше. Він летів з Вашингтона до Москви російською державною авіакомпанією "Аерофлот" і наступного дня вилетів до Рима", - йдеться в матеріалі.

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