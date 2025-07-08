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Новини Радник Трампа Серджіо Гор
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Один з головних радників Трампа Гор народився в Радянському Союзі, - ЗМІ

Дональд Трамп і Серджіо Гор

Радник президента США Дональда Трампа Серджіо Гор 30 листопада 1986 року в Ташкенті, Узбекистан, який на той час був частиною Радянського Союзу. При народжені отримав ім'я Серхіо Гороховський.

Про це пишуть OCCRP (Organized Crime and Corruption Reporting Project - Проєкт з викриття організованої злочинності та корупції, - Ред.) та Times of Malta, передає Цензор.НЕТ.

В матеріалі зазначається, що коли Гор був призначений директором Управління кадрових питань Білого дому при президенті США Дональді Трампі, "в ЗМІ про нього писали як про "можливо найвпливовішу людину, про яку ви ніколи не чули".

Нещодавно він став більш відомим, оскільки продовжував керувати призначенням тисяч чиновників в адміністрації Трампа. ЗМІ опублікували багато інформації про його біографію, за винятком одного важливого факту — місця народження.

Times of Malta та OCCRP отримали нотаріально завірений малтійський документ про власність, який показує походження Гора. Він народився Серхіо Гороховський 30 листопада 1986 року в Ташкенті, Узбекистан, який на той час був частиною Радянського Союзу.

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Крім того, адвокат Гора, Роберт Гарсон, підтвердив електронною поштою, що його клієнт народився в Ташкенті.

Раніше Гор відмовлявся говорити про місце свого народження. Його назвали іммігрантом із середземноморської острівної держави Мальта.

Документи вказують, що Гор провів щонайменше п'ять років свого дитинства на Мальті. Його мати створила мальтійську компанію в 1994 році, вказавши свою національність як ізраїльську. Через цю фірму вона володіла будинком у Коспікуа, старовинному прибережному місті з укріпленим портом.

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Коли він був хлопчиком, родина Гора емігрувала до США, де він отримав громадянство. Його шлях у політику зрештою привів його до роботи з республіканським сенатором Рендом Полом, а потім до кола Трампа.

Зазначається, що в 2018 році Гор разом з сенатором їздив до Москви. Візит був охарактеризований як "поїздка з метою збору фактів для дослідження, обговорення та вивчення питань, пов'язаних з Росією та США". 

"Згідно з витоком російських прикордонних записів, Гор також відвідував Москву роком раніше. Він летів з Вашингтона до Москви російською державною авіакомпанією "Аерофлот" і наступного дня вилетів до Рима", - йдеться в матеріалі.

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Автор: 

США (23715) Трамп Дональд (6389)


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Топ коментарі
+14
Сполучені штати америки це країна можливостей. Особливо для фсб-кдб.
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08.07.2025 19:33 Відповісти
+10
Оце сором, схоже спец служби Америки деградували і перетворились на покірних слуг "чаво ізволітє"
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08.07.2025 19:33 Відповісти
+9
нарешті до Цензора вже дійшло. Про того Горячева чи Гороховского пишуть уже більше 2 тижнів. нда, оператівнєнько. )
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08.07.2025 19:33 Відповісти
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нарешті до Цензора вже дійшло. Про того Горячева чи Гороховского пишуть уже більше 2 тижнів. нда, оператівнєнько. )
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08.07.2025 19:33 Відповісти
Оце сором, схоже спец служби Америки деградували і перетворились на покірних слуг "чаво ізволітє"
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08.07.2025 19:33 Відповісти
У нас скільки топ посадовців народилися в ссср? Шо там сбу каже?
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08.07.2025 19:42 Відповісти
У кого, у вас "фєдя"?
Ти уточняй а то мало хто знає що ти лахтинський "трампіст"...
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08.07.2025 19:45 Відповісти
Ти на питання дай відповідь
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08.07.2025 20:17 Відповісти
Сполучені штати америки це країна можливостей. Особливо для фсб-кдб.
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08.07.2025 19:33 Відповісти
касапа, тута для тібя водкі нєт...
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08.07.2025 19:36 Відповісти
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08.07.2025 19:36 Відповісти
Все зрозуміло: директор управління з кадрових питань обклав Трампа своїми людьми з кацапськими наративами як і наказали йому в мацкві в 17-18рр.
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08.07.2025 19:36 Відповісти
писали, що в Саратові він народився. а ящо і в Ташкенті, то шось він той Сергєй Гороховскій не ****** на узбека, а ****** на синуню якогось касапа військового. і якщо батьки петляли у Штати із срасії через Мальту, щоб замести сліди, то за тим петлянням точно стоїть слід кгб чи зовнішньої розвідки.
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08.07.2025 19:39 Відповісти
Справа ж не в тім де він народився. Справа в тім що він це приховував і якось так вийшло шо всі рішення були на користь бувшої родіни...
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08.07.2025 19:52 Відповісти
А тепер хай розкажуть хто його батьки і яким чином вони потрапили на Мальту.
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08.07.2025 19:42 Відповісти
У нас такі талановиті нами керують.
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08.07.2025 19:46 Відповісти
Ги...
І ні будьоновка, ні парашют, - нічо не видавало...(с)
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08.07.2025 19:48 Відповісти
На узбека не схожий...Та хто він?Ну, не схожий зовсім...капець.
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08.07.2025 19:48 Відповісти
Чому б йому бути скожим на узбека, якщо його прізвище -Гороховскій?
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08.07.2025 20:04 Відповісти
Та чого там знаємо... Гор, Тот, Анубіс...
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08.07.2025 20:05 Відповісти
Я ще про Маска очікую подібну інформацію. Там також незрозумілі переїзди по світу та звідки гроші, Зін.
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08.07.2025 20:20 Відповісти
Ще один з синів ізраїлевих родом з з імперії сатани...
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08.07.2025 20:36 Відповісти
Всі знають, що гороховський саме розповсюдженнае узбекське прізвище
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08.07.2025 20:41 Відповісти
 
 