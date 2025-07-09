Китай опроверг обвинения Германии в лазерной атаке на самолет в Красном море
Пекин отверг обвинения Германии в том, что китайские военные применили лазер против немецкого самолета в Красном море во время операции Евросоюза ASPIDES.
Об этом заявила спикер МИД КНР Мао Нин, цитирует ее пресс-служба министерства, передает Цензор.НЕТ.
По ее словам, информация, опубликованная Германией, "не соответствует фактам, собранным Китаем".
Китайский МИД утверждает, что ВМС страны проводили сопроводительные миссии в Аденском заливе и водах Сомали.
"ВМС выполняли свои обязанности как великая страна и внесли свой вклад в обеспечение безопасности международных водных путей. Они также поддерживали хорошую связь с Германией и ЕС", - подчеркнула Мао Нин.
Спикер МИД Китая добавила, что важно "своевременно усиливать коммуникацию и основываться на фактах, чтобы избежать недоразумений и просчетов".
Напомним, накануне Германия заявила об использовании лазера против немецкого самолета, участвовавшего в морской операции ЕС ASPIDES.
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Там проходить-втрата "Мандата Неба"...
А далі сраний "переворот членіна-троцького"
Просто дитячі ігри в пісочку.
Це історія Китаю.
******* всє планету, як і лаптєви!
всєвсю
Всі людожерські режими подібні між собою.
Тепер ох'уєвша мразь робить те саме але вже з тоді "незрячими" германіями. Гукайте ОБСЄ...