Китай опроверг обвинения Германии в лазерной атаке на самолет в Красном море

Пекин отверг обвинения Германии в том, что китайские военные применили лазер против немецкого самолета в Красном море во время операции Евросоюза ASPIDES.

Об этом заявила спикер МИД КНР Мао Нин, цитирует ее пресс-служба министерства, передает Цензор.НЕТ.

По ее словам, информация, опубликованная Германией, "не соответствует фактам, собранным Китаем".

Китайский МИД утверждает, что ВМС страны проводили сопроводительные миссии в Аденском заливе и водах Сомали.

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"ВМС выполняли свои обязанности как великая страна и внесли свой вклад в обеспечение безопасности международных водных путей. Они также поддерживали хорошую связь с Германией и ЕС", - подчеркнула Мао Нин.

Спикер МИД Китая добавила, что важно "своевременно усиливать коммуникацию и основываться на фактах, чтобы избежать недоразумений и просчетов".

Напомним, накануне Германия заявила об использовании лазера против немецкого самолета, участвовавшего в морской операции ЕС ASPIDES.

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