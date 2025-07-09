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Новости лазер
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Китай опроверг обвинения Германии в лазерной атаке на самолет в Красном море

Китай опроверг лазерную атаку на самолет Германии

Пекин отверг обвинения Германии в том, что китайские военные применили лазер против немецкого самолета в Красном море во время операции Евросоюза ASPIDES.

Об этом заявила спикер МИД КНР Мао Нин, цитирует ее пресс-служба министерства, передает Цензор.НЕТ.

По ее словам, информация, опубликованная Германией, "не соответствует фактам, собранным Китаем".

Китайский МИД утверждает, что ВМС страны проводили сопроводительные миссии в Аденском заливе и водах Сомали.

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"ВМС выполняли свои обязанности как великая страна и внесли свой вклад в обеспечение безопасности международных водных путей. Они также поддерживали хорошую связь с Германией и ЕС", - подчеркнула Мао Нин.

Спикер МИД Китая добавила, что важно "своевременно усиливать коммуникацию и основываться на фактах, чтобы избежать недоразумений и просчетов".

Напомним, накануне Германия заявила об использовании лазера против немецкого самолета, участвовавшего в морской операции ЕС ASPIDES.

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Автор: 

Германия (7135) Китай (3080) лазерное оружие (25)


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Топ комментарии
+11
Брехливі краснопузі скоти
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09.07.2025 17:33 Ответить
+8
китайозам ніколи не було, немає та ніколи не буде віри
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09.07.2025 17:34 Ответить
+8
сподіваюсь Китай скоро просреться економічно і вже ніколи не відновиться
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09.07.2025 17:39 Ответить
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То не ми - то Зінка
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09.07.2025 17:31 Ответить
Сюжет лихо закручений і як китайози скористались тими даними?
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09.07.2025 18:52 Ответить
З Україною зрозуміло - а Китаю шо це дало?
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09.07.2025 18:57 Ответить
В гори пішов - йому й парабеллум видали
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09.07.2025 18:59 Ответить
Круто! - нігуя собі дєвки пляшут!
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09.07.2025 19:01 Ответить
Брехливі краснопузі скоти
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09.07.2025 17:33 Ответить
китайозам ніколи не було, немає та ніколи не буде віри
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09.07.2025 17:34 Ответить
Точно так і московитам, вся історія цих обох псевдо недокраїн про це говорить!!!
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09.07.2025 18:08 Ответить
китаєць коли смієтсься очі заплююшються вгеть...
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09.07.2025 17:37 Ответить
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09.07.2025 17:38 Ответить
сподіваюсь Китай скоро просреться економічно і вже ніколи не відновиться
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09.07.2025 17:39 Ответить
там таке не проходить.
Там проходить-втрата "Мандата Неба"...
А далі сраний "переворот членіна-троцького"
Просто дитячі ігри в пісочку.
Це історія Китаю.
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09.07.2025 17:49 Ответить
Ага. І кацапам не допомагають. Сволота косоока.
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09.07.2025 17:39 Ответить
Кажуть, що не допомогають
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09.07.2025 18:35 Ответить
Кислооких і можна, і бажано пиззити просто так.
******* всє планету, як і лаптєви!
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09.07.2025 17:42 Ответить
всє
всю
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09.07.2025 17:49 Ответить
******* як китайці-це точно китайці.
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09.07.2025 17:46 Ответить
...видно Китай такі ж самі ******* як і карлик, швидко навчилися у рашистів!
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09.07.2025 17:48 Ответить
с ковидом же прокатило. Потрібно було тоді вірус назвати "китайським" (що саме і сталося) і не йти на поводу у китайіців і нічого не змінювати. Тепер вони будуть брехати і надалі по всьому.
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09.07.2025 17:52 Ответить
в росіян навчилися брехати
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09.07.2025 17:59 Ответить
Ясен пень они будут отрицать, они и технологии не воруют, да и страна открытая как ни кто больше! Там же Японию они нагнули, а не 2 атомные бомбы от США, да и вообще они спасали слабых американцев, ну вот у рашки лендлиз не помог, а тут бомбы не помогли! И это кроме шуток, шо там, шо там штаты выставляются как обосраные неудачники, которые не умели воевать, но в рашке не упоминают что после 2 скидов кгб и политбюро срали под себя от ужаса, как и товарищь мао с его партийцами!
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09.07.2025 18:06 Ответить
Еще не вечер, китайцы такая же радутая армия мира потужная как и русня. Дойдёт до дела вынесут вперед ногами
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09.07.2025 18:28 Ответить
"А ето нє ми!" "А ви дакажитє!"...
Всі людожерські режими подібні між собою.
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09.07.2025 18:08 Ответить
Хтось вірить китайцям? Вони брешуть
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09.07.2025 18:25 Ответить
Такие же лживые твари как и кацапы
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09.07.2025 18:26 Ответить
2014 так удобненько було закривати очі на кацапську війну, - вони ж клялися що то "не вони". А шо там та Україна белькоче, пофік.
Тепер ох'уєвша мразь робить те саме але вже з тоді "незрячими" германіями. Гукайте ОБСЄ...
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09.07.2025 18:49 Ответить
 
 