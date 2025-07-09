Китай заперечив звинувачення Німеччини в лазерній атаці на літак у Червоному морі

Пекін відкинув звинувачення Німеччини в тому, що китайські військові застосували лазер проти німецького літака в Червоному морі під час операції Євросоюзу ASPIDES.

Про це заявила речниця МЗС КНР Мао Нін, цитує її пресслужба міністерства, передає Цензор.НЕТ.

За її словами, інформація, опублікована Німеччиною, "не відповідає фактам, зібраним Китаєм".

Китайське МЗС стверджує, що ВМС країни проводили супровідні місії в Аденській затоці та водах Сомалі.

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"ВМС виконували свої обов'язки як велика країна та зробили свій внесок у забезпечення безпеки міжнародних водних шляхів. Вони також підтримували гарний зв'язок з Німеччиною та ЄС", - наголосила Мао Нін.

Речниця МЗС Китаю додала, що важливо "своєчасно посилювати комунікацію і ґрунтуватися на фактах, щоб уникнути непорозумінь і прорахунків".

Нагадаємо, напередодні Німеччина заявила про використання лазера проти німецького літака, що брав участь у морській операції ЄС ASPIDES.

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