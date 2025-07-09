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Новини лазер
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Китай заперечив звинувачення Німеччини в лазерній атаці на літак у Червоному морі

Китай заперечив лазерну атаку на літак Німеччини

Пекін відкинув звинувачення Німеччини в тому, що китайські військові застосували лазер проти німецького літака в Червоному морі під час операції Євросоюзу ASPIDES.

Про це заявила речниця МЗС КНР Мао Нін, цитує її пресслужба міністерства, передає Цензор.НЕТ.

За її словами, інформація, опублікована Німеччиною, "не відповідає фактам, зібраним Китаєм".

Китайське МЗС стверджує, що ВМС країни проводили супровідні місії в Аденській затоці та водах Сомалі.

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"ВМС виконували свої обов'язки як велика країна та зробили свій внесок у забезпечення безпеки міжнародних водних шляхів. Вони також підтримували гарний зв'язок з Німеччиною та ЄС", - наголосила Мао Нін.

Речниця МЗС Китаю додала, що важливо "своєчасно посилювати комунікацію і ґрунтуватися на фактах, щоб уникнути непорозумінь і прорахунків".

Нагадаємо, напередодні Німеччина заявила про використання лазера проти німецького літака, що брав участь у морській операції ЄС ASPIDES.

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Автор: 

Німеччина (7559) Китай (4755) лазерна зброя (27)


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Топ коментарі
+11
Брехливі краснопузі скоти
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09.07.2025 17:33 Відповісти
+8
китайозам ніколи не було, немає та ніколи не буде віри
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09.07.2025 17:34 Відповісти
+8
сподіваюсь Китай скоро просреться економічно і вже ніколи не відновиться
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09.07.2025 17:39 Відповісти
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09.07.2025 17:31 Відповісти
Китай давно шпионов сюда засылает помнится Порошенко назначал управлять ПриватБанком Чешско-китайского шпиона Павла Крумханзла которы передал всю клиентскую базу ПриватБанка в Китай…
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09.07.2025 18:39 Відповісти
Брехливі краснопузі скоти
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09.07.2025 17:33 Відповісти
китайозам ніколи не було, немає та ніколи не буде віри
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09.07.2025 17:34 Відповісти
Точно так і московитам, вся історія цих обох псевдо недокраїн про це говорить!!!
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09.07.2025 18:08 Відповісти
китаєць коли смієтсься очі заплююшються вгеть...
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09.07.2025 17:37 Відповісти
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09.07.2025 17:38 Відповісти
сподіваюсь Китай скоро просреться економічно і вже ніколи не відновиться
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09.07.2025 17:39 Відповісти
там таке не проходить.
Там проходить-втрата "Мандата Неба"...
А далі сраний "переворот членіна-троцького"
Просто дитячі ігри в пісочку.
Це історія Китаю.
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09.07.2025 17:49 Відповісти
Ага. І кацапам не допомагають. Сволота косоока.
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09.07.2025 17:39 Відповісти
Кажуть, що не допомогають
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09.07.2025 18:35 Відповісти
Кислооких і можна, і бажано пиззити просто так.
******* всє планету, як і лаптєви!
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09.07.2025 17:42 Відповісти
всє
всю
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09.07.2025 17:49 Відповісти
******* як китайці-це точно китайці.
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09.07.2025 17:46 Відповісти
...видно Китай такі ж самі ******* як і карлик, швидко навчилися у рашистів!
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09.07.2025 17:48 Відповісти
с ковидом же прокатило. Потрібно було тоді вірус назвати "китайським" (що саме і сталося) і не йти на поводу у китайіців і нічого не змінювати. Тепер вони будуть брехати і надалі по всьому.
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09.07.2025 17:52 Відповісти
в росіян навчилися брехати
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09.07.2025 17:59 Відповісти
Ясен пень они будут отрицать, они и технологии не воруют, да и страна открытая как ни кто больше! Там же Японию они нагнули, а не 2 атомные бомбы от США, да и вообще они спасали слабых американцев, ну вот у рашки лендлиз не помог, а тут бомбы не помогли! И это кроме шуток, шо там, шо там штаты выставляются как обосраные неудачники, которые не умели воевать, но в рашке не упоминают что после 2 скидов кгб и политбюро срали под себя от ужаса, как и товарищь мао с его партийцами!
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09.07.2025 18:06 Відповісти
Еще не вечер, китайцы такая же радутая армия мира потужная как и русня. Дойдёт до дела вынесут вперед ногами
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09.07.2025 18:28 Відповісти
"А ето нє ми!" "А ви дакажитє!"...
Всі людожерські режими подібні між собою.
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09.07.2025 18:08 Відповісти
Хтось вірить китайцям? Вони брешуть
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09.07.2025 18:25 Відповісти
Такие же лживые твари как и кацапы
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09.07.2025 18:26 Відповісти
 
 