С начала суток на фронте произошло 150 боевых столкновений, - Генштаб

С начала этих суток произошло 150 боевых столкновений. Российские захватчики нанесли пять ракетных ударов пятнадцатью ракетами и 48 авиационных ударов, применив 65 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, россияне привлекли для поражения 1161 дрон-камикадзе и осуществили 3562 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук Генштаба ВСУ.

Боевые действия на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток произошло десять боестолкновений. Противник нанес 6 авиационных ударов, в общем сбросил одиннадцать управляемых авиационных бомб и совершил 210 артиллерийских обстрелов, в том числе два - из реактивных систем залпового огня.

Боевые действия на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении в течение дня наши войска отразили шесть атак противника в районах населенных пунктов Волчанск, Каменка, Красное Первое и в сторону Липцов и Петро-Ивановки. До сих пор продолжается одно боестолкновение. Авиационным ударам подверглись населенные пункты Охримовка, Круглое, Отрадное и Артельное.

На Купянском направлении украинские защитники отразили четыре штурма вблизи Степной Новоселовки, Радьковки и в сторону Новоосинового.

На Лиманском направлении в течение суток российские захватчики 20 раз атаковали позиции украинцев вблизи населенных пунктов Новый Мир, Редкодуб, Среднее, Карповка, Зеленая Долина, Торское и в сторону Серебрянки. Четыре боестолкновения продолжаются до сих пор.

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Боевые действия на востоке

На Северском направлении с начала суток враг провел семь наступательных действий в районах населенных пунктов Серебрянка, Верхнекаменское и Выемка.

На Краматорском направлении наши защитники отразили четыре вражеских штурма в районах Белой Горы, Часова Яра и Предтечино.

На Торецком направлении россияне семь раз атаковали позиции Сил обороны. Основные усилия наступления оккупанты сконцентрировали в районах населенных пунктов Дилиевка, Щербиновка, Торецк, Русин Яр и в сторону Плещеевки.

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С начала этих суток на Покровском направлении захватнические подразделения 42 раза пытались прорвать нашу оборону в районах населенных пунктов Попов Яр, Полтавка, Новоторецкое, Мирноград, Новоэкономическое, Мирное, Миролюбовка, Николаевка, Луч, Лысовка, Котлино, Удачное, Дачное, Новосергиевка, Ялта, Алексеевка и в сторону населенных пунктов Новоподгородное, Покровск, Разино, Родинское. До сих пор продолжается четыре боестолкновения.

Сегодня на этом направлении, по предварительным подсчетам, украинские воины обезвредили 105 оккупантов, 74 из них - безвозвратно. Уничтожен один автомобиль противника, восемь беспилотных летательных аппаратов, два спутниковых терминала и один вражеский миномет.

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Боевые действия на юге

На Новопавловском направлении враг 23 раза атаковал вблизи населенных пунктов Ялта, Мирное, Зеленое Поле, Шевченко, Вольное Поле. Пять боестолкновений продолжаются до сих пор.

На Гуляйпольском направлении авиаудару неуправляемыми ракетами подвергся населенный пункт Вербово.

На Ореховском направлении наши защитники отразили один вражеский штурм в районе Новоданиловки. Враг нанес авиаудары по населенным пунктам Степногорск, Приморское и Плавни.

На Приднепровском направлении враг совершил шесть попыток продвинуться вперед в сторону населенного пункта Приднепровское и острова Белогрудый - противник успеха не имел. Населенный пункт Отрадокаменка подвергся авиационным ударам управляемыми бомбами.

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На других направлениях ситуация существенных изменений не претерпела.

Сегодня следует отметить отважных воинов 121-й отдельной бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины и 17-й Полтавской бригады "Рейд" Национальной гвардии Украины, которые эффективно отражают натиск захватчиков.