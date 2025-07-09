67 вражеских атак отбито на Покровском направлении, продолжаются боевые столкновения на Курщине, - Генштаб

В общем, за прошедшие сутки, 8 июля 2025 года, на фронте было зафиксировано 183 боевых столкновения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Удары по территории Украины

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам три ракетных удара с применением восьми ракет, а также 83 авиаудара, в том числе сбросил 139 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, совершил 5928 обстрелов, из них 122 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 5928 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов Плавни Запорожской области; Николаевка и Львов Херсонской области.

Удары по врагу

Вчера авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили две артиллерийские системы, 10 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и один пункт управления врага.

Генштаб напоминает, что в целом, потери российских захватчиков за прошедшие сутки составили 1050 человек. Также украинские воины обезвредили пять танков, две боевые бронированные машины, 68 артиллерийских систем, одно средство ПВО, 227 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня, 119 единиц автомобильной техники, две единицы специальной техники оккупантов.

Обстановка на Севере

Как отмечается, на Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло 16 боестолкновений. Противник нанес 12 авиационных ударов, в общем сбросил 21 управляемую авиационную бомбу и совершил 326 артиллерийских обстрелов, в том числе шесть - из реактивных систем залпового огня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Силы обороны обезвредили 177 оккупантов на Покровском направлении, - Генштаб

Обстановка на Харьковщине

За прошедшие сутки на Южно-Слобожанском направлении произошло 11 боестолкновений в районах Волчанска, Зеленого, Амбарного и Каменки.

На Купянском направлении за сутки зафиксировано четыре атаки оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в районах Загрызово, Степной Новоселовки и Голубовки.

Также читайте: Враг продолжает накапливать силы для дальнейших атак на Покровском направлении. На Южно-Слобожанском – продолжаются боевые действия, – ОСГВ "Хортица"

Обстановка на Востоке

По данным Генштаба, на Лиманском направлении враг атаковал 19 раз. Пытался продвинуться вперед в районах населенных пунктов Новый Мир, Карповка, Зеленая Долина, Торское, Редкодуб, Григорьевка и в направлении Шандриголово и Среднего.

На Северском направлении противник четыре раза атаковал позиции Сил обороны вблизи Ивано-Дарьевки и в направлениях Серебрянки и Выемки.

За прошедшие сутки на Краматорском направлении произошло три боестолкновения в сторону Ступочек и Белой Горы.

Также отмечается, что на Торецком направлении враг совершил десять атак в районах Делиевки, Торецка, Яблоновки, Русина Яра и в направлениях Катериновки, Александро-Калиново.

"На Покровском направлении наши защитники остановили 67 атак агрессора в районах населенных пунктов Попов Яр, Полтавка, Мирное, Малиновка, Миролюбовка, Разино, Лысовка, Шевченко, Зверево, Удачное, Проминь, Новосергиевка, Муравка, Алексеевка, Зеленый Кут, Орехово и в направлениях Покровска, Владимировки, Молодецкого и Новопавловки", - говорится в сообщении.

Смотрите также: Бойцы 31 ОМБр вышли из "кармана" севернее Ровнополя в Донецкой области, - DeepState. КАРТА

Обстановка на Юге

На Новопавловском направлении Силы обороны отбили 36 вражеских штурмов вблизи населенных пунктов Запорожье, Поддубное, Мирное, Комар, Воскресенка, Шевченко, Зеленое Поле, Свободное Поле и Новополь.

Противник один раз атаковал позиции наших защитников вблизи Малиновки на Гуляйпольском направлении.

На Ореховском направлении российские оккупанты наступательных действий не проводили.

За прошедшие сутки на Приднепровском направлении враг один раз безуспешно пытался приблизиться к укреплениям наших защитников.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике, активно подрывая наступательный потенциал агрессора в тылу.