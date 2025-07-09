67 ворожих атак відбито на Покровському напрямку, тривають боєзіткнення на Курщині, - Генштаб. КАРТИ

Загалом, упродовж минулої доби, 8 липня 2025 року, на фронті було зафіксовано 183 бойові зіткнення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Удари по території України

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах трьох ракетних ударів із застосуванням восьми ракет, а також 83 авіаудари, зокрема скинув 139 керованих авіаційних бомб. Крім цього, здійснив 5928 обстрілів, з них 122 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5928 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Плавні Запорізької області; Миколаївка та Львове Херсонської області.

Удари по ворогу

Вчора авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили дві артилерійські системи, 10 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та один пункт управління ворога.

Генштаб нагадує, що загалом, втрати російських загарбників минулої доби становили 1050 осіб. Також українські воїни знешкодили п’ять танків, дві бойові броньовані машини, 68 артилерійських систем, один засіб ППО, 227 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 119 одиниць автомобільної техніки, дві одиниці спеціальної техніки окупантів.

Обстановка на Півночі

Як зазначається, на Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося 16 боєзіткнень. Противник завдав 12 авіаційних ударів, загалом скинув 21 керовану авіаційну бомбу та здійснив 326 артилерійських обстрілів, зокрема шість – із реактивних систем залпового вогню.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сили оборони знешкодили 177 окупантів на Покровському напрямку, - Генштаб

Обстановка на Харківщині

Минулої доби на Південно-Слобожанському напрямку відбулося 11 боєзіткнень в районах Вовчанська, Зеленого, Амбарного та Кам’янки.

На Куп’янському напрямку за добу зафіксовано чотири атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника у районах Загризового, Степової Новоселівки та Голубівки.

Також читайте: Ворог продовжує накопичувати сили для подальших атак на Покровському напрямку. На Південно-Слобожанському - тривають бойові дії, - ОСУВ "Хортиця"

Обстановка на Сході

За даними Генштабу, на Лиманському напрямку ворог атакував 19 разів. Намагався просунутися вперед у районах населених пунктів Новий Мир, Карпівка, Зелена Долина, Торське, Рідкодуб, Григорівка та в напрямку Шандриголового й Середнього.

На Сіверському напрямку противник чотири рази атакував позиції Сил оборони поблизу Івано-Дар’ївки та в напрямках Серебрянки й Виїмки.

Минулої доби на Краматорському напрямку відбулося три боєзіткнення у бік Ступочок та Білої Гори.

Також зазначається, що на Торецькому напрямку ворог здійснив десять атак в районах Диліївки, Торецька, Яблунівки, Русиного Яру та в напрямках Катеринівки, Олександро-Калинового.

"На Покровському напрямку наші захисники зупинили 67 атак агресора в районах населених пунктів Попів Яр, Полтавка, Мирне, Малинівка, Миролюбівка, Разіне, Лисівка, Шевченко, Звірове, Удачне, Промінь, Новосергіївка, Муравка, Олексіївка, Зелений Кут, Горіхове та в напрямках Покровська, Володимирівки, Молодецького й Новопавлівки", - йдеться у повідомленні.

Дивіться також: Бійці 31 ОМБр вийшли з "кишені" північніше Рівнополя на Донеччині, - DeepState. КАРТА

Обстановка на Півдні

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 36 ворожих штурмів поблизу населених пунктів Запоріжжя, Піддубне, Мирне, Комар, Воскресенка, Шевченко, Зелене Поле, Вільне Поле та Новопіль.

Противник один раз атакував позиції наших захисників поблизу Малинівки на Гуляйпільському напрямку.

На Оріхівському напрямку російські окупанти наступальних дій не проводили.

Минулої доби на Придніпровському напрямку ворог один раз без успіху намагався наблизитися до укріплень наших оборонців.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі та техніці, активно підриваючи наступальний потенціал агресора в тилу.