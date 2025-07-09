РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6101 посетитель онлайн
Новости Шпионаж в пользу РФ
3 839 25

Еврокомиссия уволила переводчицу, которая записывала слова Зеленского: ее заподозрили в шпионаже в пользу РФ

Переводчица на закрытой встрече с Зеленским могла шпионить для России

Еврокомиссия уволила переводчицу с двойным гражданством Франции и Украины по подозрению в шпионаже в пользу России. Ее разоблачили на расшифровке записей, сделанных во время закрытой встречи Владимира Зеленского с лидерами ЕС в Брюсселе в конце 2024 года.

Об этом пишут Politico и французская газета Le Monde, передает Цензор.НЕТ.

Инцидент произошел 19 декабря 2024 года во время заседания Евросовета в Брюсселе. На встрече присутствовал президент Украины Владимир Зеленский.

Согласно кодексу поведения Еврокомиссии, во время закрытых заседаний, на которых обсуждаются вопросы обороны и безопасности, запрещено делать письменные заметки.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Еврокомиссия готовит новую программу финансирования Украины на 100 миллиардов евро после 2027 года, - Bloomberg

Результаты внутреннего расследования были переданы бельгийским властям, которые определят, продолжать ли расследование и являются ли действия переводчицы частью российской шпионской операции.

Как пишет Le Monde, на том заседании лидеры ЕС пообещали предоставить Украине не менее 30 млрд евро финансовой помощи в 2025 году, которые должны были пойти на закупку оружия и защиту энергетической инфраструктуры.

Во время обсуждений чешские переводчики заметили свою коллегу, ответственную за украинский перевод, госпожу И., в соседней кабине, которая расшифровывала содержание текущих дискуссий. Об этом немедленно сообщили службы безопасности, которые ворвались в кабину и поймали "на горячем" переводчицу.

Они изъяли все ее записи и заставили ее покинуть помещение. В тот же день было начато расследование, ее аккредитация была отозвана, а вход в помещение Еврокомиссии -- запрещен.

Также читайте: Задержаны два китайских шпиона, которые собирали секретные технологии производства украинских ракет "Нептун", - СБУ. ФОТОрепортаж

Издание пишет, что девушка родилась в российской семье, вместе со своей сестрой, которая также была переводчицей, проживала в Украине.

Они работали около 20 лет фрилансерами-переводчиками в НАТО, Еврокомиссии и Министерствах обороны и МИД Франции.

На вопрос Le Monde Европейская комиссия подтвердила: "Инцидент, связанный с ведением заметок, запрещенный нашим кодексом поведения, действительно произошел во время встречи 19 декабря 2024 года. Заметки были конфискованы. После тщательного рассмотрения фактов было решено больше не пользоваться услугами переводчика".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский сообщил Маркаровой о ее замене и предложил остаться в команде, - СМИ

Издание добавляет, что украинские посольства во Франции и Брюсселе в течение нескольких лет отказывались позволить этому лицу присутствовать на встречах президента Украины.

Они указывали на тот факт, что она поддерживает профессиональные отношения с российскими чиновниками.

В комментарии Le Monde она заявила, что "очень удивлена, что к ней обратились с таким незначительным вопросом".

По ее словам, это было просто недоразумение. Затем она отказалась комментировать незаконное ведение записей в Еврокомиссии, лишь заявив, что "все, что касается моей работы переводчицы, засекречено".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Агент ФСБ шпионил за украинской ПВО возле Черного моря в Одесской области: его приговорили к 15 годам заключения, - СБУ

Автор: 

Еврокомиссия (1481) Зеленский Владимир (21170) увольнение (2692) шпионаж (1423)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+8
Видання додає, що українські посольства у Франції та Брюсселі протягом кількох років відмовлялися дозволити цій особі бути присутньою на зустрічах президента України.

Джерело: https://censor.net/ua/n3562455
а хто на цей раз дозволив ? Ермак?
показать весь комментарий
09.07.2025 23:26 Ответить
+4
Рашу треба розвалити , бо вона весь світ своїми метастазами засорила
показать весь комментарий
09.07.2025 23:28 Ответить
+4
Сколько их понаехало во время совка и в 90-е, и притворяются украинцами. Патриотам еще предстоит вычистить эти авгиевы конюшни.
показать весь комментарий
09.07.2025 23:32 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Треба два наукових інститути, щоб розшифрувати її нотатки потужних промов
показать весь комментарий
09.07.2025 23:26 Ответить
кацапи повні кретин !

цій дурі треба було просто запам'ятати основний зміст розмови і ввечері записати їх для "Алекса".
Ан ні - повної стенограми захотілось

.
показать весь комментарий
09.07.2025 23:35 Ответить
могла би навіть і записати якимось мікропристроєм.
показать весь комментарий
09.07.2025 23:57 Ответить
+ 💯 👍🏿!

а може вона все ж таки не шпигунка, а намагалась перекласти брєд ЗЄлі літерами

.
показать весь комментарий
10.07.2025 00:18 Ответить
Питання є
Вони вказували на той факт, що вона підтримує професійні стосунки з російськими посадовцями. Джерело: https://censor.net/ua/n3562455
показать весь комментарий
10.07.2025 00:26 Ответить
Єврокомісія звільнила перекладачку з подвійним громадянством Франції та України Джерело: https://censor.net/ua/n3562455
показать весь комментарий
10.07.2025 00:25 Ответить
В Донецкой области в ПриватБанке засела группа российских диверсантов их имена Карпенко Владимир Евгениевич, Мотов Николай Николаевич и другие они начиная с 2014 года вывезли свои семьи в Москву и купили недвижимость в Москве, с 2022 года они наводят российские обстрелы по силам обороны Украины поскольку имеют доступ к координатам клиентов банка и агентурную сеть. Арестуйте их или давайте лучше убьём этих российских военных по законам военного времени! Они совместно со своими детьми работающими в ФСБ в Москве организовали тер-ракт в Полт-авском институте связи в результате которого погибли сотни военно-служащих!
показать весь комментарий
10.07.2025 00:33 Ответить
Видання додає, що українські посольства у Франції та Брюсселі протягом кількох років відмовлялися дозволити цій особі бути присутньою на зустрічах президента України.

Джерело: https://censor.net/ua/n3562455
а хто на цей раз дозволив ? Ермак?
показать весь комментарий
09.07.2025 23:26 Ответить
це гарно !

наша контррозвідка все ж таки працює

а тепер справа за "застєнками" Служби Божої - ми маємо право вимагати передачі громадянки України на батьківщину.

.
показать весь комментарий
09.07.2025 23:38 Ответить
показать весь комментарий
09.07.2025 23:54 Ответить
Рашу треба розвалити , бо вона весь світ своїми метастазами засорила
показать весь комментарий
09.07.2025 23:28 Ответить
Відомо, що перекладачка, яка фігурує в розслідуванні під ім'ям І., та її сестра, також перекладачка, народилися в Рóсії, а виросли в Україні. Близько двадцяти років вони безперервно працюють як фрилансерки для НАТО, Европейської комісії, а також французьких міністерств оборони й закордонних справ.
показать весь комментарий
09.07.2025 23:29 Ответить
Сколько их понаехало во время совка и в 90-е, и притворяются украинцами. Патриотам еще предстоит вычистить эти авгиевы конюшни.
показать весь комментарий
09.07.2025 23:32 Ответить
...і підпалити, як отой 20-ти річний юнак
показать весь комментарий
09.07.2025 23:40 Ответить
Увольнение? За шпионаж? А не сильно ли это жестоко
показать весь комментарий
09.07.2025 23:30 Ответить
Дєйствітєльно. Моглі би огранічітся виговором без занесения.
показать весь комментарий
09.07.2025 23:41 Ответить
В общем ничего не смогли доказать, кроме нарушения кодекса поведения.
показать весь комментарий
09.07.2025 23:33 Ответить
А що доказувати ? Є підозра ? Тоді на виход
показать весь комментарий
10.07.2025 00:28 Ответить
Шоб расшифровать смісл потужного долбо*бизма зеденка нужно шота типа ИНИГМЫ.
показать весь комментарий
09.07.2025 23:35 Ответить
"дівчина народилася в російській родині, разом зі своєю сестрою"
"Вони працювали близько 20 років фрілансерами-перекладачами"

сорокалетние теперь тоже девушки? буду знать
показать весь комментарий
09.07.2025 23:36 Ответить
А як вона незаймана? (-:
показать весь комментарий
09.07.2025 23:44 Ответить
Вспомнилось, что дочь пескова была "стажером" в парламенте ЕС и никого это возмущало, никто ее не запрещал вход туда...
показать весь комментарий
09.07.2025 23:40 Ответить
Дивно, що вона навіть не шифрувалась під якусь венесуелку чи новозеландку. Як силенна купа інших працівників міжнародних органцізацій яких випадково ловлять на тому що ,,уродзоний,, кіпріот чи мексиканець виявляється по факту з-під Саратова. І зовсім не Педро. Це вже навіть не смішно. Москва напхала шпигунів у всі міжнародні контори і, як мінімум, знає все зсередини. Деякими вже навіть керує.
показать весь комментарий
09.07.2025 23:47 Ответить
Юльке Мендель еще повезло,что не "присела" лет на 15.
показать весь комментарий
09.07.2025 23:48 Ответить
 
 