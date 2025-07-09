Еврокомиссия уволила переводчицу, которая записывала слова Зеленского: ее заподозрили в шпионаже в пользу РФ

Еврокомиссия уволила переводчицу с двойным гражданством Франции и Украины по подозрению в шпионаже в пользу России. Ее разоблачили на расшифровке записей, сделанных во время закрытой встречи Владимира Зеленского с лидерами ЕС в Брюсселе в конце 2024 года.

Об этом пишут Politico и французская газета Le Monde, передает Цензор.НЕТ.

Инцидент произошел 19 декабря 2024 года во время заседания Евросовета в Брюсселе. На встрече присутствовал президент Украины Владимир Зеленский.

Согласно кодексу поведения Еврокомиссии, во время закрытых заседаний, на которых обсуждаются вопросы обороны и безопасности, запрещено делать письменные заметки.

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Результаты внутреннего расследования были переданы бельгийским властям, которые определят, продолжать ли расследование и являются ли действия переводчицы частью российской шпионской операции.

Как пишет Le Monde, на том заседании лидеры ЕС пообещали предоставить Украине не менее 30 млрд евро финансовой помощи в 2025 году, которые должны были пойти на закупку оружия и защиту энергетической инфраструктуры.

Во время обсуждений чешские переводчики заметили свою коллегу, ответственную за украинский перевод, госпожу И., в соседней кабине, которая расшифровывала содержание текущих дискуссий. Об этом немедленно сообщили службы безопасности, которые ворвались в кабину и поймали "на горячем" переводчицу.

Они изъяли все ее записи и заставили ее покинуть помещение. В тот же день было начато расследование, ее аккредитация была отозвана, а вход в помещение Еврокомиссии -- запрещен.

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Издание пишет, что девушка родилась в российской семье, вместе со своей сестрой, которая также была переводчицей, проживала в Украине.

Они работали около 20 лет фрилансерами-переводчиками в НАТО, Еврокомиссии и Министерствах обороны и МИД Франции.

На вопрос Le Monde Европейская комиссия подтвердила: "Инцидент, связанный с ведением заметок, запрещенный нашим кодексом поведения, действительно произошел во время встречи 19 декабря 2024 года. Заметки были конфискованы. После тщательного рассмотрения фактов было решено больше не пользоваться услугами переводчика".

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Издание добавляет, что украинские посольства во Франции и Брюсселе в течение нескольких лет отказывались позволить этому лицу присутствовать на встречах президента Украины.

Они указывали на тот факт, что она поддерживает профессиональные отношения с российскими чиновниками.

В комментарии Le Monde она заявила, что "очень удивлена, что к ней обратились с таким незначительным вопросом".

По ее словам, это было просто недоразумение. Затем она отказалась комментировать незаконное ведение записей в Еврокомиссии, лишь заявив, что "все, что касается моей работы переводчицы, засекречено".

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