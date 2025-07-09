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Новини Шпигунство на користь РФ
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Єврокомісія звільнила перекладачку, яка нотувала слова Зеленського: її запідозрили у шпигунстві на РФ

Перекладачка на закритій зустрічі із Зеленським могла шпигувати для Росії

Єврокомісія звільнила перекладачку з подвійним громадянством Франції та України за підозрою в шпигунстві на користь Росії. Її викрили на розшифровці записів, зроблених під час закритої зустрічі Володимира Зеленського з лідерами ЄС у Брюсселі наприкінці 2024 року.

Про це пишуть Politico та французька газета Le Monde, передає Цензор.НЕТ.

Інцидент стався 19 грудня 2024 року під час засідання Євроради в Брюсселі. На зустрічі був присутній президент України Володимир Зеленський.

Згідно з кодексом поведінки Єврокомісії, під час закритих засідань, на яких обговорюються питання оборони та безпеки, заборонено робити письмові нотатки.

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Результати внутрішнього розслідування були передані бельгійській владі, яка визначить, чи продовжувати розслідування і чи є дії перекладачки частиною російської шпигунської операції.

Як пише Le Monde, на тому засідання лідери ЄС пообіцяли надати Україні щонайменше 30 млрд євро фінансової допомоги у 2025 році, які мали піти на закупівлю зброї та захист енергетичної інфраструктури.

Під час обговорень чеські перекладачі помітили свою колегу, відповідальну за український переклад, пані І., у сусідній кабіні, яка розшифровувала зміст поточних дискусій. Про це негайно повідомили служби безпеки, які увірвалися до кабіни та спіймали "на гарячому" перекладачку.

Вони вилучили всі її записи та змусили її залишити приміщення. Того ж дня було розпочато розслідування, її акредитацію було відкликано, а вхід до приміщення Єврокомісії –– заборонено.

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Видання пише, що дівчина народилася в російській родині, разом зі своєю сестрою, яка також була перекладачкою, проживала в Україні.

Вони працювали близько 20 років фрілансерами-перекладачами в НАТО, Єврокомісії та Міністерствах оборони та МЗС Франції.

На запитання Le Monde Європейська комісія підтвердила: "Інцидент, пов’язаний із веденням нотаток, заборонений нашим кодексом поведінки, справді стався під час зустрічі 19 грудня 2024 року. Нотатки були конфісковані. Після ретельного розгляду фактів було вирішено більше не користуватися послугами перекладача".

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Видання додає, що українські посольства у Франції та Брюсселі протягом кількох років відмовлялися дозволити цій особі бути присутньою на зустрічах президента України.

Вони вказували на той факт, що вона підтримує професійні стосунки з російськими посадовцями.

У коментарі Le Monde вона заявила, що "дуже здивована, що до неї звернулися з таким незначним питанням".

За її словами, це було просто непорозуміння. Потім вона відмовилася коментувати незаконне ведення записів у Єврокомісії, лише заявивши, що "все, що стосується моєї роботи перекладачки, засекречено".

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Автор: 

Єврокомісія (2203) Зеленський Володимир (24673) звільнення (2702) шпигунство (1028)


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Топ коментарі
+8
Видання додає, що українські посольства у Франції та Брюсселі протягом кількох років відмовлялися дозволити цій особі бути присутньою на зустрічах президента України.

Джерело: https://censor.net/ua/n3562455
а хто на цей раз дозволив ? Ермак?
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09.07.2025 23:26 Відповісти
+5
Рашу треба розвалити , бо вона весь світ своїми метастазами засорила
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09.07.2025 23:28 Відповісти
+4
Треба два наукових інститути, щоб розшифрувати її нотатки потужних промов
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09.07.2025 23:26 Відповісти
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Треба два наукових інститути, щоб розшифрувати її нотатки потужних промов
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09.07.2025 23:26 Відповісти
кацапи повні кретин !

цій дурі треба було просто запам'ятати основний зміст розмови і ввечері записати їх для "Алекса".
Ан ні - повної стенограми захотілось

.
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09.07.2025 23:35 Відповісти
могла би навіть і записати якимось мікропристроєм.
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09.07.2025 23:57 Відповісти
+ 💯 👍🏿!

а може вона все ж таки не шпигунка, а намагалась перекласти брєд ЗЄлі літерами

.
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10.07.2025 00:18 Відповісти
Питання є
Вони вказували на той факт, що вона підтримує професійні стосунки з російськими посадовцями. Джерело: https://censor.net/ua/n3562455
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10.07.2025 00:26 Відповісти
Єврокомісія звільнила перекладачку з подвійним громадянством Франції та України Джерело: https://censor.net/ua/n3562455
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10.07.2025 00:25 Відповісти
В Донецкой области в ПриватБанке засела группа российских диверсантов их имена Карпенко Владимир Евгениевич, Мотов Николай Николаевич и другие они начиная с 2014 года вывезли свои семьи в Москву и купили недвижимость в Москве, с 2022 года они наводят российские обстрелы по силам обороны Украины поскольку имеют доступ к координатам клиентов банка и агентурную сеть. Арестуйте их или давайте лучше убьём этих российских военных по законам военного времени! Они совместно со своими детьми работающими в ФСБ в Москве организовали тер-ракт в Полт-авском институте связи в результате которого погибли сотни военно-служащих!
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10.07.2025 00:33 Відповісти
Видання додає, що українські посольства у Франції та Брюсселі протягом кількох років відмовлялися дозволити цій особі бути присутньою на зустрічах президента України.

Джерело: https://censor.net/ua/n3562455
а хто на цей раз дозволив ? Ермак?
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09.07.2025 23:26 Відповісти
це гарно !

наша контррозвідка все ж таки працює

а тепер справа за "застєнками" Служби Божої - ми маємо право вимагати передачі громадянки України на батьківщину.

.
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09.07.2025 23:38 Відповісти
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09.07.2025 23:54 Відповісти
Рашу треба розвалити , бо вона весь світ своїми метастазами засорила
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09.07.2025 23:28 Відповісти
Відомо, що перекладачка, яка фігурує в розслідуванні під ім'ям І., та її сестра, також перекладачка, народилися в Рóсії, а виросли в Україні. Близько двадцяти років вони безперервно працюють як фрилансерки для НАТО, Европейської комісії, а також французьких міністерств оборони й закордонних справ.
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09.07.2025 23:29 Відповісти
Сколько их понаехало во время совка и в 90-е, и притворяются украинцами. Патриотам еще предстоит вычистить эти авгиевы конюшни.
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09.07.2025 23:32 Відповісти
...і підпалити, як отой 20-ти річний юнак
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09.07.2025 23:40 Відповісти
Увольнение? За шпионаж? А не сильно ли это жестоко
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09.07.2025 23:30 Відповісти
Дєйствітєльно. Моглі би огранічітся виговором без занесения.
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09.07.2025 23:41 Відповісти
В общем ничего не смогли доказать, кроме нарушения кодекса поведения.
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09.07.2025 23:33 Відповісти
А що доказувати ? Є підозра ? Тоді на виход
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10.07.2025 00:28 Відповісти
Шоб расшифровать смісл потужного долбо*бизма зеденка нужно шота типа ИНИГМЫ.
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09.07.2025 23:35 Відповісти
"дівчина народилася в російській родині, разом зі своєю сестрою"
"Вони працювали близько 20 років фрілансерами-перекладачами"

сорокалетние теперь тоже девушки? буду знать
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09.07.2025 23:36 Відповісти
А як вона незаймана? (-:
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09.07.2025 23:44 Відповісти
Вспомнилось, что дочь пескова была "стажером" в парламенте ЕС и никого это возмущало, никто ее не запрещал вход туда...
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09.07.2025 23:40 Відповісти
Дивно, що вона навіть не шифрувалась під якусь венесуелку чи новозеландку. Як силенна купа інших працівників міжнародних органцізацій яких випадково ловлять на тому що ,,уродзоний,, кіпріот чи мексиканець виявляється по факту з-під Саратова. І зовсім не Педро. Це вже навіть не смішно. Москва напхала шпигунів у всі міжнародні контори і, як мінімум, знає все зсередини. Деякими вже навіть керує.
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09.07.2025 23:47 Відповісти
Юльке Мендель еще повезло,что не "присела" лет на 15.
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09.07.2025 23:48 Відповісти
 
 