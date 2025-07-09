Єврокомісія звільнила перекладачку, яка нотувала слова Зеленського: її запідозрили у шпигунстві на РФ
Єврокомісія звільнила перекладачку з подвійним громадянством Франції та України за підозрою в шпигунстві на користь Росії. Її викрили на розшифровці записів, зроблених під час закритої зустрічі Володимира Зеленського з лідерами ЄС у Брюсселі наприкінці 2024 року.
Про це пишуть Politico та французька газета Le Monde, передає Цензор.НЕТ.
Інцидент стався 19 грудня 2024 року під час засідання Євроради в Брюсселі. На зустрічі був присутній президент України Володимир Зеленський.
Згідно з кодексом поведінки Єврокомісії, під час закритих засідань, на яких обговорюються питання оборони та безпеки, заборонено робити письмові нотатки.
Результати внутрішнього розслідування були передані бельгійській владі, яка визначить, чи продовжувати розслідування і чи є дії перекладачки частиною російської шпигунської операції.
Як пише Le Monde, на тому засідання лідери ЄС пообіцяли надати Україні щонайменше 30 млрд євро фінансової допомоги у 2025 році, які мали піти на закупівлю зброї та захист енергетичної інфраструктури.
Під час обговорень чеські перекладачі помітили свою колегу, відповідальну за український переклад, пані І., у сусідній кабіні, яка розшифровувала зміст поточних дискусій. Про це негайно повідомили служби безпеки, які увірвалися до кабіни та спіймали "на гарячому" перекладачку.
Вони вилучили всі її записи та змусили її залишити приміщення. Того ж дня було розпочато розслідування, її акредитацію було відкликано, а вхід до приміщення Єврокомісії –– заборонено.
Видання пише, що дівчина народилася в російській родині, разом зі своєю сестрою, яка також була перекладачкою, проживала в Україні.
Вони працювали близько 20 років фрілансерами-перекладачами в НАТО, Єврокомісії та Міністерствах оборони та МЗС Франції.
На запитання Le Monde Європейська комісія підтвердила: "Інцидент, пов’язаний із веденням нотаток, заборонений нашим кодексом поведінки, справді стався під час зустрічі 19 грудня 2024 року. Нотатки були конфісковані. Після ретельного розгляду фактів було вирішено більше не користуватися послугами перекладача".
Видання додає, що українські посольства у Франції та Брюсселі протягом кількох років відмовлялися дозволити цій особі бути присутньою на зустрічах президента України.
Вони вказували на той факт, що вона підтримує професійні стосунки з російськими посадовцями.
У коментарі Le Monde вона заявила, що "дуже здивована, що до неї звернулися з таким незначним питанням".
За її словами, це було просто непорозуміння. Потім вона відмовилася коментувати незаконне ведення записів у Єврокомісії, лише заявивши, що "все, що стосується моєї роботи перекладачки, засекречено".
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цій дурі треба було просто запам'ятати основний зміст розмови і ввечері записати їх для "Алекса".
Ан ні - повної стенограми захотілось
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а може вона все ж таки не шпигунка, а намагалась перекласти брєд ЗЄлі літерами
.
Вони вказували на той факт, що вона підтримує професійні стосунки з російськими посадовцями. Джерело: https://censor.net/ua/n3562455
Джерело: https://censor.net/ua/n3562455
а хто на цей раз дозволив ? Ермак?
наша контррозвідка все ж таки працює
а тепер справа за "застєнками" Служби Божої - ми маємо право вимагати передачі громадянки України на батьківщину.
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"Вони працювали близько 20 років фрілансерами-перекладачами"
сорокалетние теперь тоже девушки? буду знать