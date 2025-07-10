Готовил подрыв электроподстанций в Харькове: СБУ задержала российского агента

В Харькове задержан российский агент, который готовил подрывы ключевых электроподстанций, питающих город.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

Заказ РФ выполнял завербованный российской спецслужбой детский аниматор из областного центра. Во внимание оккупантов он попал через свою знакомую, которая проживает в России.

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"После дистанционной вербовки агент получил задание от куратора: подорвать опорную электроподстанцию, которая обеспечивает электроснабжение одного из районов прифронтового города. Для совершения преступления фигурант получил инструкцию от российского спецслужбиста на изготовление самодельного взрывного устройства (СВУ) в "домашних" условиях", - говорится в сообщении.

СБУ задержала агента, когда он делал взрывчатку в своем доме.

Также установлено, что фигурант фиксировал локации Сил обороны по дороге на детские праздники.

"Это было "тестовым" заданием для агента, которого куратор проверял на готовность к выполнению более сложных поручений. По материалам дела, в случае успешного подрыва первой электроподстанции, агент должен был совершить аналогичные диверсии на других энергообъектах города", - добавили в СБУ.

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Во время обыска у мужчины изъяты составляющие к СВП, прокремлевскую символику, в частности украинский паспорт в обложке с триколором, а также планшет и телефон с доказательствами работы на врага.

Сейчас ему сообщено о подозрении по ч.2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Он находится под стражей. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

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