Готовил подрыв электроподстанций в Харькове: СБУ задержала российского агента
В Харькове задержан российский агент, который готовил подрывы ключевых электроподстанций, питающих город.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.
Заказ РФ выполнял завербованный российской спецслужбой детский аниматор из областного центра. Во внимание оккупантов он попал через свою знакомую, которая проживает в России.
"После дистанционной вербовки агент получил задание от куратора: подорвать опорную электроподстанцию, которая обеспечивает электроснабжение одного из районов прифронтового города. Для совершения преступления фигурант получил инструкцию от российского спецслужбиста на изготовление самодельного взрывного устройства (СВУ) в "домашних" условиях", - говорится в сообщении.
СБУ задержала агента, когда он делал взрывчатку в своем доме.
Также установлено, что фигурант фиксировал локации Сил обороны по дороге на детские праздники.
"Это было "тестовым" заданием для агента, которого куратор проверял на готовность к выполнению более сложных поручений. По материалам дела, в случае успешного подрыва первой электроподстанции, агент должен был совершить аналогичные диверсии на других энергообъектах города", - добавили в СБУ.
Во время обыска у мужчины изъяты составляющие к СВП, прокремлевскую символику, в частности украинский паспорт в обложке с триколором, а также планшет и телефон с доказательствами работы на врага.
Сейчас ему сообщено о подозрении по ч.2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).
Он находится под стражей. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
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Вони ж бачать, що безкарність. І крутять вам дулі, і працюють на вашу СМЕРТЬ.
А ви їх залишаєте ЖИТИ. Це тєрпілізм.
Україна зобов*язана виконувати всі гуманні методи.
Тому Україні і допомагають всі цивілізовані країни.
Хочеш щоб перестали допомагати і повернутись в Україну яка стане таким собі "сомалі"?
Ти де проживаєш?
Правильна відповідь- на території Республіки Франція.
Будь ласкавий лотримуватись місцевого законодавства.
Це тобі не кацапія з її "грабь каравани і їби гусей" і тобі ніц не буде.
Ок?
Ти з Франції на мене хвоста зпружинив, воєн? Ану скидай адресу, ди ти там побздикуєєш.
Приїду - абмажу й тебе. лайном. Щоб не ****** дурню.
код 06000.
Приїжай чмо.
Я не знаю, яйцюн ти чи ні, але закрив хавало, завалив ***** і тихо сидиш на своєму обісраному хвості, європєйскій гражданін.
Воно ще буде щось кувікати проти мене, законопослушнік. Пішов ти на *** або впердоль сам себе, падло нарване.
Як до розуміння кодів і адрес у Франції так і до розуміння де ти є?
Просто новіоп кацапський.
Ніца. Центр міста.
Приїдеш напиши і я під*їду.
Я тут поруч живу, маю скутер щоб підскочити.
Навіть 17 небуду набирати.) нахіба воно мені?
То я маю тебе шукати по горам і долинам, довбокінь? 🤣
А давай я звернуся до спецслужб, щоб тебе перевірили на вшивість?
Скутер маєш? То радій, бидВо, поки не вбилося на скутері. тільки пляма гівна після тебе розтечеться по Альп Марітім.
Стільки слів а сенсу нуль.
Центр старого і древнього міста Ніца для тебе гори і долини?
Певне набрався дешманської алкашки чи накурився гашом?
Я не первищую швидкості і використовую скутер лише по потребам в межах міста.
Який же ж ти сцикуняра.
Просто ганьбиш і себе і мене і інших українців.
Чи ти забув?
Ок Ніца, центр, я під*їду.
Мені поіфіг де ти зупинешся.
Хоча маю сумнів що до серпня ти ще будеш в Франції.
Ну ти ж розумієш що ти сам накликав лихо?
Влаштуємо депорт на раз два.)))
Депорт влаштуєш? Краще б твоя мамця тобі аборт влаштувала, бидВо.
Ну давай, влаштуй депорт, я чекаю.
Навіть дуже чекаю, як якийсь ніщеброд мені влаштує депорт. Аппорт!!!! 🤣
Блін, яке ж ти нице, дешев, ну просто перхоть **********.
Певне ніт.))
А я знаю.
Ну що ж давай, до побачення чмо.
Йди ти зі своїм аналом в анал, бидВо.
Йди на ***, топориле. Я витратила на тебе багато часу.
Скутер тобі в горлянку. І нехай дирчить.
Схожий на класичну "веспу" і має щось схоже на до 50 кубовий але електродвигун.
Так ти приїдеш чи просто "***********"?
Мені аж страшно наближатися до такого скутера.
Ти ще не зрозумів, тупак, що я жінка?
Ще раз - пішов на ***, ******.
Тут не дивляться на стать.
Тут дивляться на ту безпеку чи небезпеку для суспільства яку ти принесло.
Чао-какао дають кожній мерзоті.
Чекай депорту з Європи назавжди.
Намагаюсь все своє життя набрати "массу".
Невдається-від слова зовсім. Все як в каналізацію уходить.
Любителі глистів і тд ідуть лісом.
В мене по професії обов*язкова медперевірка кожні 6 місяців.
Розумію що це через мою активність і черезмірну активність.
Ну рухаюсь швидко, все роблю дуже швидко.
Трішки випиваю і палю вже майже 30 років.
Де ви ті животи берете?!
Занадто гуманно Україна себе поводить під час війни на існування. (імхо)
всіх москворотих, московитів і манкуртів і т п обміняти на всіх українців які хочуть репатріювати на свою етнічну батьківщину з московіі.
Гадаю це буде приблизно 4-5 на 1-2 мілйони ...
Тільки таким чином ми зможемо розвиватися і іти далі