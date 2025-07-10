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Новости Задержание корректировщиков
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Готовил подрыв электроподстанций в Харькове: СБУ задержала российского агента

СБУ задержала агента РФ в Харькове. Что он пытался сделать

В Харькове задержан российский агент, который готовил подрывы ключевых электроподстанций, питающих город.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

Заказ РФ выполнял завербованный российской спецслужбой детский аниматор из областного центра. Во внимание оккупантов он попал через свою знакомую, которая проживает в России.

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"После дистанционной вербовки агент получил задание от куратора: подорвать опорную электроподстанцию, которая обеспечивает электроснабжение одного из районов прифронтового города. Для совершения преступления фигурант получил инструкцию от российского спецслужбиста на изготовление самодельного взрывного устройства (СВУ) в "домашних" условиях", - говорится в сообщении.

СБУ задержала агента, когда он делал взрывчатку в своем доме.

Также установлено, что фигурант фиксировал локации Сил обороны по дороге на детские праздники.

"Это было "тестовым" заданием для агента, которого куратор проверял на готовность к выполнению более сложных поручений. По материалам дела, в случае успешного подрыва первой электроподстанции, агент должен был совершить аналогичные диверсии на других энергообъектах города", - добавили в СБУ.

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Во время обыска у мужчины изъяты составляющие к СВП, прокремлевскую символику, в частности украинский паспорт в обложке с триколором, а также планшет и телефон с доказательствами работы на врага.

Сейчас ему сообщено о подозрении по ч.2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Он находится под стражей. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Читайте: Обыски на таможнях Украины: задержан заместитель директора Департамента Гостаможслужбы, который "зарабатывал" на уклонистах. ФОТОрепортаж

Автор: 

СБУ (20166) Харьков (7649) шпионаж (1423) корректировщик (88) Харьковская область (1243) Харьковский район (423)


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Топ комментарии
+4
Чому залишили живим, тєрпіли?
Вони ж бачать, що безкарність. І крутять вам дулі, і працюють на вашу СМЕРТЬ.
А ви їх залишаєте ЖИТИ. Це тєрпілізм.
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10.07.2025 11:12 Ответить
+3
Розстрілюйте цю паскуду під час війни іншої мови ці виродки не розуміють.
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10.07.2025 11:22 Ответить
+2
Уранову руду добувати.
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10.07.2025 11:26 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Чому залишили живим, тєрпіли?
Вони ж бачать, що безкарність. І крутять вам дулі, і працюють на вашу СМЕРТЬ.
А ви їх залишаєте ЖИТИ. Це тєрпілізм.
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10.07.2025 11:12 Ответить
Ти певне кацап обмазаний віпієнами?
Україна зобов*язана виконувати всі гуманні методи.
Тому Україні і допомагають всі цивілізовані країни.
Хочеш щоб перестали допомагати і повернутись в Україну яка стане таким собі "сомалі"?
Ти де проживаєш?
Правильна відповідь- на території Республіки Франція.
Будь ласкавий лотримуватись місцевого законодавства.
Це тобі не кацапія з її "грабь каравани і їби гусей" і тобі ніц не буде.
Ок?
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10.07.2025 11:23 Ответить
Дааааа, я кацап абмазаний. Як ти здогадався, варвік сраний?
Ти з Франції на мене хвоста зпружинив, воєн? Ану скидай адресу, ди ти там побздикуєєш.
Приїду - абмажу й тебе. лайном. Щоб не ****** дурню.
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10.07.2025 11:29 Ответить
скидую
код 06000.
Приїжай чмо.
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10.07.2025 11:34 Ответить
Який код, одоробло? Ти адресу скидай, ти ж такий мужній, воєн.
Я не знаю, яйцюн ти чи ні, але закрив хавало, завалив ***** і тихо сидиш на своєму обісраному хвості, європєйскій гражданін.
Воно ще буде щось кувікати проти мене, законопослушнік. Пішов ти на *** або впердоль сам себе, падло нарване.
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10.07.2025 11:39 Ответить
Так ти ще не доїхав?
Як до розуміння кодів і адрес у Франції так і до розуміння де ти є?
Просто новіоп кацапський.
Ніца. Центр міста.
Приїдеш напиши і я під*їду.
Я тут поруч живу, маю скутер щоб підскочити.
Навіть 17 небуду набирати.) нахіба воно мені?
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10.07.2025 11:45 Ответить
Ок, ти ********, що тягаєш срачисько по департаменту Альп-Марітім. ******** кодом.
То я маю тебе шукати по горам і долинам, довбокінь? 🤣
А давай я звернуся до спецслужб, щоб тебе перевірили на вшивість?
Скутер маєш? То радій, бидВо, поки не вбилося на скутері. тільки пляма гівна після тебе розтечеться по Альп Марітім.
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10.07.2025 11:50 Ответить
йомайо.
Стільки слів а сенсу нуль.
Центр старого і древнього міста Ніца для тебе гори і долини?
Певне набрався дешманської алкашки чи накурився гашом?
Я не первищую швидкості і використовую скутер лише по потребам в межах міста.
Який же ж ти сцикуняра.
Просто ганьбиш і себе і мене і інших українців.
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10.07.2025 11:59 Ответить
Щодо Ніци. Буду в тих краях в серпні. Скинь адресу, я не забуду. зустрінемося.
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10.07.2025 11:52 Ответить
Так яж вже скинув.
Чи ти забув?
Ок Ніца, центр, я під*їду.
Мені поіфіг де ти зупинешся.
Хоча маю сумнів що до серпня ти ще будеш в Франції.
Ну ти ж розумієш що ти сам накликав лихо?
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10.07.2025 12:05 Ответить
Тупак, якийц грає роль вумняка, слухай сюди. Не обов"язково на весь світ розказувати таким варвікам, як ти, що ПОКАРАНО чергового диверсанта.
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10.07.2025 11:30 Ответить
Тобі по ходу набридло мирне і тихе і забезпечене життя в Республіці Франція.
Влаштуємо депорт на раз два.)))
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10.07.2025 11:39 Ответить
О, та ти ще й тупа сковорода.
Депорт влаштуєш? Краще б твоя мамця тобі аборт влаштувала, бидВо.
Ну давай, влаштуй депорт, я чекаю.
Навіть дуже чекаю, як якийсь ніщеброд мені влаштує депорт. Аппорт!!!! 🤣
Блін, яке ж ти нице, дешев, ну просто перхоть **********.
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10.07.2025 11:42 Ответить
Ти знаєш що в Республіці є аналог Служби Божої?
Певне ніт.))
А я знаю.
Ну що ж давай, до побачення чмо.
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10.07.2025 11:48 Ответить
Яке ж ти тупориле. АНАЛ ти, а не аналгог. Смердючий тупий бидлячий анал, який пальці віялом тут розпускає.
Йди ти зі своїм аналом в анал, бидВо.
Йди на ***, топориле. Я витратила на тебе багато часу.
Скутер тобі в горлянку. І нехай дирчить.
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10.07.2025 11:57 Ответить
У мене електричний скутер-він не диринчить від слова зовсім.
Схожий на класичну "веспу" і має щось схоже на до 50 кубовий але електродвигун.
Так ти приїдеш чи просто "***********"?
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10.07.2025 12:02 Ответить
О, електричний? То дуже круто. Ти круте бидло.
Мені аж страшно наближатися до такого скутера.
Ти ще не зрозумів, тупак, що я жінка?
Ще раз - пішов на ***, ******.
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10.07.2025 12:09 Ответить
" мальчик, дєвочка, яка в сраку різниця?"
Тут не дивляться на стать.
Тут дивляться на ту безпеку чи небезпеку для суспільства яку ти принесло.
Чао-какао дають кожній мерзоті.
Чекай депорту з Європи назавжди.
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10.07.2025 12:17 Ответить
Розстрілюйте цю паскуду під час війни іншої мови ці виродки не розуміють.
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10.07.2025 11:22 Ответить
Уранову руду добувати.
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10.07.2025 11:26 Ответить
Що вони їдять-ну ці "телепузіки"?
Намагаюсь все своє життя набрати "массу".
Невдається-від слова зовсім. Все як в каналізацію уходить.
Любителі глистів і тд ідуть лісом.
В мене по професії обов*язкова медперевірка кожні 6 місяців.
Розумію що це через мою активність і черезмірну активність.
Ну рухаюсь швидко, все роблю дуже швидко.
Трішки випиваю і палю вже майже 30 років.
Де ви ті животи берете?!
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10.07.2025 11:31 Ответить
Вже висить?
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10.07.2025 11:36 Ответить
У тому й справа!
Занадто гуманно Україна себе поводить під час війни на існування. (імхо)
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10.07.2025 12:10 Ответить
Нам з московією потрібно зробити тотальний обмін людьми.
всіх москворотих, московитів і манкуртів і т п обміняти на всіх українців які хочуть репатріювати на свою етнічну батьківщину з московіі.
Гадаю це буде приблизно 4-5 на 1-2 мілйони ...
Тільки таким чином ми зможемо розвиватися і іти далі
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10.07.2025 11:42 Ответить
Відео -- https://www.youtube.com/watch?v=o7Wgie8P-EA ЗупиниЛося: ВІДМОРОЗОК Харкова жорстко ПОБИВ військового. Патріоти знайшли і вмили ЮШКОЮ. Його ниття і ВИБАЧЕННЯ
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10.07.2025 12:08 Ответить
 
 