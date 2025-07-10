Готував підрив електропідстанцій у Харкові: СБУ затримала російського агента
У Харкові затримано російського агента, який готував підриви ключових електропідстанцій, що живлять місто.
Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.
Замовлення РФ виконував завербований російською спецслужбою дитячий аніматор з обласного центру. До уваги окупантів він потрапив через свою знайому, яка проживає у Росії.
"Після дистанційного вербування агент отримав завдання від куратора: підірвати опорну електропідстанцію, яка забезпечує електропостачання одного з районів прифронтового міста. Для вчинення злочину фігурант отримав інструкцію від російського спецслужбіста на виготовлення саморобного вибухового пристрою (СВП) в "домашніх" умовах", - йдеться в повідомленні.
СБУ затримала агента, коли він робив вибухівку у своєму помешканні.
Також встановлено, що фігурант фіксував локації Сил оборони по дорозі на дитячі свята.
"Це було "тестовим" завданням для агента, якого куратор перевіряв на готовність до виконання складніших доручень. За матеріалами справи, у разі успішного підриву першої електропідстанції, агент мав вчинити аналогічні диверсії на інших енергооб’єктах міста", - додали в СБУ.
Під час обшуку у чоловіка вилучено складові до СВП, прокремлівську символіку, зокрема український паспорт в обкладинці з триколором, а також планшет і телефон із доказами роботи на ворога.
Наразі йому повідомлено про підозру за ч.2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).
Він перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.
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Вони ж бачать, що безкарність. І крутять вам дулі, і працюють на вашу СМЕРТЬ.
А ви їх залишаєте ЖИТИ. Це тєрпілізм.
Україна зобов*язана виконувати всі гуманні методи.
Тому Україні і допомагають всі цивілізовані країни.
Хочеш щоб перестали допомагати і повернутись в Україну яка стане таким собі "сомалі"?
Ти де проживаєш?
Правильна відповідь- на території Республіки Франція.
Будь ласкавий лотримуватись місцевого законодавства.
Це тобі не кацапія з її "грабь каравани і їби гусей" і тобі ніц не буде.
Ок?
Ти з Франції на мене хвоста зпружинив, воєн? Ану скидай адресу, ди ти там побздикуєєш.
Приїду - абмажу й тебе. лайном. Щоб не ****** дурню.
код 06000.
Приїжай чмо.
Я не знаю, яйцюн ти чи ні, але закрив хавало, завалив ***** і тихо сидиш на своєму обісраному хвості, європєйскій гражданін.
Воно ще буде щось кувікати проти мене, законопослушнік. Пішов ти на *** або впердоль сам себе, падло нарване.
Як до розуміння кодів і адрес у Франції так і до розуміння де ти є?
Просто новіоп кацапський.
Ніца. Центр міста.
Приїдеш напиши і я під*їду.
Я тут поруч живу, маю скутер щоб підскочити.
Навіть 17 небуду набирати.) нахіба воно мені?
То я маю тебе шукати по горам і долинам, довбокінь? 🤣
А давай я звернуся до спецслужб, щоб тебе перевірили на вшивість?
Скутер маєш? То радій, бидВо, поки не вбилося на скутері. тільки пляма гівна після тебе розтечеться по Альп Марітім.
Стільки слів а сенсу нуль.
Центр старого і древнього міста Ніца для тебе гори і долини?
Певне набрався дешманської алкашки чи накурився гашом?
Я не первищую швидкості і використовую скутер лише по потребам в межах міста.
Який же ж ти сцикуняра.
Просто ганьбиш і себе і мене і інших українців.
Чи ти забув?
Ок Ніца, центр, я під*їду.
Мені поіфіг де ти зупинешся.
Хоча маю сумнів що до серпня ти ще будеш в Франції.
Ну ти ж розумієш що ти сам накликав лихо?
Влаштуємо депорт на раз два.)))
Депорт влаштуєш? Краще б твоя мамця тобі аборт влаштувала, бидВо.
Ну давай, влаштуй депорт, я чекаю.
Навіть дуже чекаю, як якийсь ніщеброд мені влаштує депорт. Аппорт!!!! 🤣
Блін, яке ж ти нице, дешев, ну просто перхоть **********.
Певне ніт.))
А я знаю.
Ну що ж давай, до побачення чмо.
Йди ти зі своїм аналом в анал, бидВо.
Йди на ***, топориле. Я витратила на тебе багато часу.
Скутер тобі в горлянку. І нехай дирчить.
Схожий на класичну "веспу" і має щось схоже на до 50 кубовий але електродвигун.
Так ти приїдеш чи просто "***********"?
Мені аж страшно наближатися до такого скутера.
Ти ще не зрозумів, тупак, що я жінка?
Ще раз - пішов на ***, ******.
Тут не дивляться на стать.
Тут дивляться на ту безпеку чи небезпеку для суспільства яку ти принесло.
Чао-какао дають кожній мерзоті.
Чекай депорту з Європи назавжди.
Намагаюсь все своє життя набрати "массу".
Невдається-від слова зовсім. Все як в каналізацію уходить.
Любителі глистів і тд ідуть лісом.
В мене по професії обов*язкова медперевірка кожні 6 місяців.
Розумію що це через мою активність і черезмірну активність.
Ну рухаюсь швидко, все роблю дуже швидко.
Трішки випиваю і палю вже майже 30 років.
Де ви ті животи берете?!
Занадто гуманно Україна себе поводить під час війни на існування. (імхо)
всіх москворотих, московитів і манкуртів і т п обміняти на всіх українців які хочуть репатріювати на свою етнічну батьківщину з московіі.
Гадаю це буде приблизно 4-5 на 1-2 мілйони ...
Тільки таким чином ми зможемо розвиватися і іти далі