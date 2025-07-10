УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13623 відвідувача онлайн
Новини Затримання коригувальників
1 051 25

Готував підрив електропідстанцій у Харкові: СБУ затримала російського агента

СБУ затримала агента РФ у Харкові. Що він намагався зробити

У Харкові затримано російського агента, який готував підриви ключових електропідстанцій, що живлять місто.

Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

Замовлення РФ виконував завербований російською спецслужбою дитячий аніматор з обласного центру. До уваги окупантів він потрапив через свою знайому, яка проживає у Росії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Передача РФ локацій складів ЗСУ: агент ФСБ у Держкосмосі отримав 15 років тюрми, - СБУ

"Після дистанційного вербування агент отримав завдання від куратора: підірвати опорну електропідстанцію, яка забезпечує електропостачання одного з районів прифронтового міста. Для вчинення злочину фігурант отримав інструкцію від російського спецслужбіста на виготовлення саморобного вибухового пристрою (СВП) в "домашніх" умовах", - йдеться в повідомленні.

СБУ затримала агента, коли він робив вибухівку у своєму помешканні.

Також встановлено, що фігурант фіксував локації Сил оборони по дорозі на дитячі свята.

"Це було "тестовим" завданням для агента, якого куратор перевіряв на готовність до виконання складніших доручень. За матеріалами справи, у разі успішного підриву першої електропідстанції, агент мав вчинити аналогічні диверсії на інших енергооб’єктах міста", - додали в СБУ.

Читайте також: Затримано двох китайських шпигунів, які збирали секретні технології виробництва українських ракет "Нептун", - СБУ. ФОТОрепортаж

Під час обшуку у чоловіка вилучено складові до СВП, прокремлівську символіку, зокрема український паспорт в обкладинці з триколором, а також планшет і телефон із доказами роботи на ворога.

Наразі йому повідомлено про підозру за ч.2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Він перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Читайте: Обшуки на митницях України: затримано заступника директора Департаменту Держмитслужби, який "заробляв" на ухилянтах. ФОТОрепортаж

Автор: 

СБУ (13101) Харків (5771) шпигунство (1030) коригування (90) Харківська область (1257) Харківський район (428)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+4
Чому залишили живим, тєрпіли?
Вони ж бачать, що безкарність. І крутять вам дулі, і працюють на вашу СМЕРТЬ.
А ви їх залишаєте ЖИТИ. Це тєрпілізм.
показати весь коментар
10.07.2025 11:12 Відповісти
+4
Розстрілюйте цю паскуду під час війни іншої мови ці виродки не розуміють.
показати весь коментар
10.07.2025 11:22 Відповісти
+2
Уранову руду добувати.
показати весь коментар
10.07.2025 11:26 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Чому залишили живим, тєрпіли?
Вони ж бачать, що безкарність. І крутять вам дулі, і працюють на вашу СМЕРТЬ.
А ви їх залишаєте ЖИТИ. Це тєрпілізм.
показати весь коментар
10.07.2025 11:12 Відповісти
Ти певне кацап обмазаний віпієнами?
Україна зобов*язана виконувати всі гуманні методи.
Тому Україні і допомагають всі цивілізовані країни.
Хочеш щоб перестали допомагати і повернутись в Україну яка стане таким собі "сомалі"?
Ти де проживаєш?
Правильна відповідь- на території Республіки Франція.
Будь ласкавий лотримуватись місцевого законодавства.
Це тобі не кацапія з її "грабь каравани і їби гусей" і тобі ніц не буде.
Ок?
показати весь коментар
10.07.2025 11:23 Відповісти
Дааааа, я кацап абмазаний. Як ти здогадався, варвік сраний?
Ти з Франції на мене хвоста зпружинив, воєн? Ану скидай адресу, ди ти там побздикуєєш.
Приїду - абмажу й тебе. лайном. Щоб не ****** дурню.
показати весь коментар
10.07.2025 11:29 Відповісти
скидую
код 06000.
Приїжай чмо.
показати весь коментар
10.07.2025 11:34 Відповісти
Який код, одоробло? Ти адресу скидай, ти ж такий мужній, воєн.
Я не знаю, яйцюн ти чи ні, але закрив хавало, завалив ***** і тихо сидиш на своєму обісраному хвості, європєйскій гражданін.
Воно ще буде щось кувікати проти мене, законопослушнік. Пішов ти на *** або впердоль сам себе, падло нарване.
показати весь коментар
10.07.2025 11:39 Відповісти
Так ти ще не доїхав?
Як до розуміння кодів і адрес у Франції так і до розуміння де ти є?
Просто новіоп кацапський.
Ніца. Центр міста.
Приїдеш напиши і я під*їду.
Я тут поруч живу, маю скутер щоб підскочити.
Навіть 17 небуду набирати.) нахіба воно мені?
показати весь коментар
10.07.2025 11:45 Відповісти
Ок, ти ********, що тягаєш срачисько по департаменту Альп-Марітім. ******** кодом.
То я маю тебе шукати по горам і долинам, довбокінь? 🤣
А давай я звернуся до спецслужб, щоб тебе перевірили на вшивість?
Скутер маєш? То радій, бидВо, поки не вбилося на скутері. тільки пляма гівна після тебе розтечеться по Альп Марітім.
показати весь коментар
10.07.2025 11:50 Відповісти
йомайо.
Стільки слів а сенсу нуль.
Центр старого і древнього міста Ніца для тебе гори і долини?
Певне набрався дешманської алкашки чи накурився гашом?
Я не первищую швидкості і використовую скутер лише по потребам в межах міста.
Який же ж ти сцикуняра.
Просто ганьбиш і себе і мене і інших українців.
показати весь коментар
10.07.2025 11:59 Відповісти
Щодо Ніци. Буду в тих краях в серпні. Скинь адресу, я не забуду. зустрінемося.
показати весь коментар
10.07.2025 11:52 Відповісти
Так яж вже скинув.
Чи ти забув?
Ок Ніца, центр, я під*їду.
Мені поіфіг де ти зупинешся.
Хоча маю сумнів що до серпня ти ще будеш в Франції.
Ну ти ж розумієш що ти сам накликав лихо?
показати весь коментар
10.07.2025 12:05 Відповісти
Тупак, якийц грає роль вумняка, слухай сюди. Не обов"язково на весь світ розказувати таким варвікам, як ти, що ПОКАРАНО чергового диверсанта.
показати весь коментар
10.07.2025 11:30 Відповісти
Тобі по ходу набридло мирне і тихе і забезпечене життя в Республіці Франція.
Влаштуємо депорт на раз два.)))
показати весь коментар
10.07.2025 11:39 Відповісти
О, та ти ще й тупа сковорода.
Депорт влаштуєш? Краще б твоя мамця тобі аборт влаштувала, бидВо.
Ну давай, влаштуй депорт, я чекаю.
Навіть дуже чекаю, як якийсь ніщеброд мені влаштує депорт. Аппорт!!!! 🤣
Блін, яке ж ти нице, дешев, ну просто перхоть **********.
показати весь коментар
10.07.2025 11:42 Відповісти
Ти знаєш що в Республіці є аналог Служби Божої?
Певне ніт.))
А я знаю.
Ну що ж давай, до побачення чмо.
показати весь коментар
10.07.2025 11:48 Відповісти
Яке ж ти тупориле. АНАЛ ти, а не аналгог. Смердючий тупий бидлячий анал, який пальці віялом тут розпускає.
Йди ти зі своїм аналом в анал, бидВо.
Йди на ***, топориле. Я витратила на тебе багато часу.
Скутер тобі в горлянку. І нехай дирчить.
показати весь коментар
10.07.2025 11:57 Відповісти
У мене електричний скутер-він не диринчить від слова зовсім.
Схожий на класичну "веспу" і має щось схоже на до 50 кубовий але електродвигун.
Так ти приїдеш чи просто "***********"?
показати весь коментар
10.07.2025 12:02 Відповісти
О, електричний? То дуже круто. Ти круте бидло.
Мені аж страшно наближатися до такого скутера.
Ти ще не зрозумів, тупак, що я жінка?
Ще раз - пішов на ***, ******.
показати весь коментар
10.07.2025 12:09 Відповісти
" мальчик, дєвочка, яка в сраку різниця?"
Тут не дивляться на стать.
Тут дивляться на ту безпеку чи небезпеку для суспільства яку ти принесло.
Чао-какао дають кожній мерзоті.
Чекай депорту з Європи назавжди.
показати весь коментар
10.07.2025 12:17 Відповісти
Розстрілюйте цю паскуду під час війни іншої мови ці виродки не розуміють.
показати весь коментар
10.07.2025 11:22 Відповісти
Уранову руду добувати.
показати весь коментар
10.07.2025 11:26 Відповісти
Що вони їдять-ну ці "телепузіки"?
Намагаюсь все своє життя набрати "массу".
Невдається-від слова зовсім. Все як в каналізацію уходить.
Любителі глистів і тд ідуть лісом.
В мене по професії обов*язкова медперевірка кожні 6 місяців.
Розумію що це через мою активність і черезмірну активність.
Ну рухаюсь швидко, все роблю дуже швидко.
Трішки випиваю і палю вже майже 30 років.
Де ви ті животи берете?!
показати весь коментар
10.07.2025 11:31 Відповісти
Вже висить?
показати весь коментар
10.07.2025 11:36 Відповісти
У тому й справа!
Занадто гуманно Україна себе поводить під час війни на існування. (імхо)
показати весь коментар
10.07.2025 12:10 Відповісти
Нам з московією потрібно зробити тотальний обмін людьми.
всіх москворотих, московитів і манкуртів і т п обміняти на всіх українців які хочуть репатріювати на свою етнічну батьківщину з московіі.
Гадаю це буде приблизно 4-5 на 1-2 мілйони ...
Тільки таким чином ми зможемо розвиватися і іти далі
показати весь коментар
10.07.2025 11:42 Відповісти
Відео -- https://www.youtube.com/watch?v=o7Wgie8P-EA ЗупиниЛося: ВІДМОРОЗОК Харкова жорстко ПОБИВ військового. Патріоти знайшли і вмили ЮШКОЮ. Його ниття і ВИБАЧЕННЯ
показати весь коментар
10.07.2025 12:08 Відповісти
 
 