Готував підрив електропідстанцій у Харкові: СБУ затримала російського агента

У Харкові затримано російського агента, який готував підриви ключових електропідстанцій, що живлять місто.

Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

Замовлення РФ виконував завербований російською спецслужбою дитячий аніматор з обласного центру. До уваги окупантів він потрапив через свою знайому, яка проживає у Росії.

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"Після дистанційного вербування агент отримав завдання від куратора: підірвати опорну електропідстанцію, яка забезпечує електропостачання одного з районів прифронтового міста. Для вчинення злочину фігурант отримав інструкцію від російського спецслужбіста на виготовлення саморобного вибухового пристрою (СВП) в "домашніх" умовах", - йдеться в повідомленні.

СБУ затримала агента, коли він робив вибухівку у своєму помешканні.

Також встановлено, що фігурант фіксував локації Сил оборони по дорозі на дитячі свята.

"Це було "тестовим" завданням для агента, якого куратор перевіряв на готовність до виконання складніших доручень. За матеріалами справи, у разі успішного підриву першої електропідстанції, агент мав вчинити аналогічні диверсії на інших енергооб’єктах міста", - додали в СБУ.

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Під час обшуку у чоловіка вилучено складові до СВП, прокремлівську символіку, зокрема український паспорт в обкладинці з триколором, а також планшет і телефон із доказами роботи на ворога.

Наразі йому повідомлено про підозру за ч.2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Він перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

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