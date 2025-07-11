Рубио об оружии для Украины за счет НАТО: Один из вариантов военных поставок
Государственный секретарь США Марко Рубио прокомментировал заявление лидера США Дональда Трампа о его договоренности с НАТО относительно передачи Украине американского оружия через Альянс.
Об этом глава американской дипломатии сказал на полях встречи стран АСЕАН в Куала-Лумпур, передает "ЕП", информирует Цензор.НЕТ.
Рубио отметил, что речь не идет о новой схеме поставок вооружений Украине, а скорее об одном из вариантов военных поставок, который уже существовал. Как пояснил госсекретарь, это предполагает закупку европейскими странами оружия у США, а затем передача его Украине.
"В конце концов, некоторые системы, которые нужны Украине, Европа не производит. Их придется закупать у США. Кроме того, я хотел бы отметить, что ряд оборонительных вооружений, в которых нуждается Украина, есть у наших союзников по НАТО... А некоторые уже сделали заказы на них", - сказал глава Госдепа.
Он добавил, что США призывают своих союзников передать необходимые вооружения Украине из своих запасов, а затем приобрести замену в США.
"Ведь гораздо быстрее перевезти что-то, например, из Германии в Украину, чем заказать это на заводе и дождаться доставки. Так что есть несколько разных подходов к этому вопросу, но главное, что сейчас в Европе есть существующие ресурсы, которые можно передать Украине, а потом европейцы смогут приобрести замену в США. Это один из аспектов, о котором, по моему мнению, вчера говорил президент", - сказал Рубио.
Напомним, ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп заявил, что заключил соглашение с НАТО о поставках США оружия в Украину через альянс, и что НАТО оплатит это оружие "на сто процентов".
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"Чи не першим складним завданням буде довести, що не підтримка України - це головний геополітичний ризик ерозії ролі США як ключового гаранта глобальної безпеки. Головна мета - показати, що перемога України є критичною для того, щоб зберегти глобальну безпекову рівновагу та підтримати лідерські позиції США у світі.
Саме це може не лише мінімізувати ризики політичних коливань на підтримку України з боку інших західних партнерів, а й забезпечить довготривалі та сталі відносини, зокрема в оборонній сфері.
Не менш важливо переконати насамперед США врахувати стрімкий розвиток засобів збройної боротьби та технологій їх застосування. Науково-технічний прогрес вже привів на поле бою шалені зміни, які повністю змінили природу війни. Ця нова природа, звісно, стане основою глобальної безпеки, але, на жаль, залишається поки невідомою для США. І це ще одна загроза втрати глобального лідерства."
"треба спонукати США розробляти нове озброєння, використовуючи наш досвід. Та найголовніше - треба залучити США до процесу формування тенденцій розвитку збройної боротьби, щоб унеможливити зупинку технологічних спроможностей."