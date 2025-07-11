Рубио об оружии для Украины за счет НАТО: Один из вариантов военных поставок

Государственный секретарь США Марко Рубио прокомментировал заявление лидера США Дональда Трампа о его договоренности с НАТО относительно передачи Украине американского оружия через Альянс.

Об этом глава американской дипломатии сказал на полях встречи стран АСЕАН в Куала-Лумпур, передает "ЕП", информирует Цензор.НЕТ.

Рубио отметил, что речь не идет о новой схеме поставок вооружений Украине, а скорее об одном из вариантов военных поставок, который уже существовал. Как пояснил госсекретарь, это предполагает закупку европейскими странами оружия у США, а затем передача его Украине.

"В конце концов, некоторые системы, которые нужны Украине, Европа не производит. Их придется закупать у США. Кроме того, я хотел бы отметить, что ряд оборонительных вооружений, в которых нуждается Украина, есть у наших союзников по НАТО... А некоторые уже сделали заказы на них", - сказал глава Госдепа.

Читайте также: Трамп впервые с момента возвращения к власти отправит оружие Украине, - Reuters

Он добавил, что США призывают своих союзников передать необходимые вооружения Украине из своих запасов, а затем приобрести замену в США.

"Ведь гораздо быстрее перевезти что-то, например, из Германии в Украину, чем заказать это на заводе и дождаться доставки. Так что есть несколько разных подходов к этому вопросу, но главное, что сейчас в Европе есть существующие ресурсы, которые можно передать Украине, а потом европейцы смогут приобрести замену в США. Это один из аспектов, о котором, по моему мнению, вчера говорил президент", - сказал Рубио.

Напомним, ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп заявил, что заключил соглашение с НАТО о поставках США оружия в Украину через альянс, и что НАТО оплатит это оружие "на сто процентов".

Читайте также: Все страны НАТО должны усилить ОПК, чтобы помочь Украине, - Рютте