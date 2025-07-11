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Новини Допомога Україні від НАТО
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Рубіо про зброю для України за рахунок НАТО: Один із варіантів військових поставок

Рубо про допомогу Україні

Державний секретар США Марко Рубіо прокоментував заяву лідера США Дональда Трампа про його домовленість з НАТО щодо передачі Україні американської зброї через Альянс. 

Про це глава американської дипломатії сказав на полях зустрічі країн АСЕАН в Куала-Лумпур, передає "ЄП", інформує Цензор.НЕТ.

Рубіо зазначив, що не йдеться про нову схему поставок озброєнь Україні, а скоріше про один з варіантів військових поставок, який вже існував. Як пояснив держсекретар, це передбачає закупівлю європейськими країнами зброї у США, а потім передача її Україні.

"Зрештою, деякі системи, які потрібні Україні, Європа не виробляє. Їх доведеться закуповувати у США. Крім того, я хотів би зазначити, що низка оборонних озброєнь, яких потребує Україна, є у наших союзників по НАТО… А деякі вже зробили замовлення на них",- сказав глава Держдепу.

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Він додав, що США закликають своїх союзників передати необхідні озброєння Україні зі своїх запасів, а потім придбати заміну в США.

"Адже набагато швидше перевезти щось, наприклад, з Німеччини до України, ніж замовити це на заводі і дочекатися доставки. Отже, є кілька різних підходів до цього питання, але головне, що зараз у Європі є існуючі ресурси, які можна передати Україні, а потім європейці зможуть придбати заміну в США. Це один з аспектів, про який, на мою думку, вчора говорив президент",- сказав Рубіо.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп заявив, що уклав угоду з НАТО про постачання США зброї в Україну через альянс, і що НАТО оплатить цю зброю "на сто відсотків".

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Автор: 

НАТО (6657) зброя (7602) допомога (8560) Рубіо Марко (245)


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Генерал Залужний:
"Чи не першим складним завданням буде довести, що не підтримка України - це головний геополітичний ризик ерозії ролі США як ключового гаранта глобальної безпеки. Головна мета - показати, що перемога України є критичною для того, щоб зберегти глобальну безпекову рівновагу та підтримати лідерські позиції США у світі.

Саме це може не лише мінімізувати ризики політичних коливань на підтримку України з боку інших західних партнерів, а й забезпечить довготривалі та сталі відносини, зокрема в оборонній сфері.

Не менш важливо переконати насамперед США врахувати стрімкий розвиток засобів збройної боротьби та технологій їх застосування. Науково-технічний прогрес вже привів на поле бою шалені зміни, які повністю змінили природу війни. Ця нова природа, звісно, стане основою глобальної безпеки, але, на жаль, залишається поки невідомою для США. І це ще одна загроза втрати глобального лідерства."
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11.07.2025 18:43 Відповісти
Генерал Залужний:
"треба спонукати США розробляти нове озброєння, використовуючи наш досвід. Та найголовніше - треба залучити США до процесу формування тенденцій розвитку збройної боротьби, щоб унеможливити зупинку технологічних спроможностей."
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11.07.2025 18:44 Відповісти
а у нас його розробляють? 🤓 👀
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11.07.2025 18:50 Відповісти
вас у гуглі блоканули?
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11.07.2025 19:00 Відповісти
 
 