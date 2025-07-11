Рубіо про зброю для України за рахунок НАТО: Один із варіантів військових поставок

Державний секретар США Марко Рубіо прокоментував заяву лідера США Дональда Трампа про його домовленість з НАТО щодо передачі Україні американської зброї через Альянс.

Про це глава американської дипломатії сказав на полях зустрічі країн АСЕАН в Куала-Лумпур, передає "ЄП", інформує Цензор.НЕТ.

Рубіо зазначив, що не йдеться про нову схему поставок озброєнь Україні, а скоріше про один з варіантів військових поставок, який вже існував. Як пояснив держсекретар, це передбачає закупівлю європейськими країнами зброї у США, а потім передача її Україні.

"Зрештою, деякі системи, які потрібні Україні, Європа не виробляє. Їх доведеться закуповувати у США. Крім того, я хотів би зазначити, що низка оборонних озброєнь, яких потребує Україна, є у наших союзників по НАТО… А деякі вже зробили замовлення на них",- сказав глава Держдепу.

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Він додав, що США закликають своїх союзників передати необхідні озброєння Україні зі своїх запасів, а потім придбати заміну в США.

"Адже набагато швидше перевезти щось, наприклад, з Німеччини до України, ніж замовити це на заводі і дочекатися доставки. Отже, є кілька різних підходів до цього питання, але головне, що зараз у Європі є існуючі ресурси, які можна передати Україні, а потім європейці зможуть придбати заміну в США. Це один з аспектів, про який, на мою думку, вчора говорив президент",- сказав Рубіо.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп заявив, що уклав угоду з НАТО про постачання США зброї в Україну через альянс, і що НАТО оплатить цю зброю "на сто відсотків".

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