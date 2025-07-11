Рубіо про зброю для України за рахунок НАТО: Один із варіантів військових поставок
Державний секретар США Марко Рубіо прокоментував заяву лідера США Дональда Трампа про його домовленість з НАТО щодо передачі Україні американської зброї через Альянс.
Про це глава американської дипломатії сказав на полях зустрічі країн АСЕАН в Куала-Лумпур, передає "ЄП", інформує Цензор.НЕТ.
Рубіо зазначив, що не йдеться про нову схему поставок озброєнь Україні, а скоріше про один з варіантів військових поставок, який вже існував. Як пояснив держсекретар, це передбачає закупівлю європейськими країнами зброї у США, а потім передача її Україні.
"Зрештою, деякі системи, які потрібні Україні, Європа не виробляє. Їх доведеться закуповувати у США. Крім того, я хотів би зазначити, що низка оборонних озброєнь, яких потребує Україна, є у наших союзників по НАТО… А деякі вже зробили замовлення на них",- сказав глава Держдепу.
Він додав, що США закликають своїх союзників передати необхідні озброєння Україні зі своїх запасів, а потім придбати заміну в США.
"Адже набагато швидше перевезти щось, наприклад, з Німеччини до України, ніж замовити це на заводі і дочекатися доставки. Отже, є кілька різних підходів до цього питання, але головне, що зараз у Європі є існуючі ресурси, які можна передати Україні, а потім європейці зможуть придбати заміну в США. Це один з аспектів, про який, на мою думку, вчора говорив президент",- сказав Рубіо.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп заявив, що уклав угоду з НАТО про постачання США зброї в Україну через альянс, і що НАТО оплатить цю зброю "на сто відсотків".
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"Чи не першим складним завданням буде довести, що не підтримка України - це головний геополітичний ризик ерозії ролі США як ключового гаранта глобальної безпеки. Головна мета - показати, що перемога України є критичною для того, щоб зберегти глобальну безпекову рівновагу та підтримати лідерські позиції США у світі.
Саме це може не лише мінімізувати ризики політичних коливань на підтримку України з боку інших західних партнерів, а й забезпечить довготривалі та сталі відносини, зокрема в оборонній сфері.
Не менш важливо переконати насамперед США врахувати стрімкий розвиток засобів збройної боротьби та технологій їх застосування. Науково-технічний прогрес вже привів на поле бою шалені зміни, які повністю змінили природу війни. Ця нова природа, звісно, стане основою глобальної безпеки, але, на жаль, залишається поки невідомою для США. І це ще одна загроза втрати глобального лідерства."
"треба спонукати США розробляти нове озброєння, використовуючи наш досвід. Та найголовніше - треба залучити США до процесу формування тенденцій розвитку збройної боротьби, щоб унеможливити зупинку технологічних спроможностей."