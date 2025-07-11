США введут новые пошлины в 35% на товары из Канады, - Трамп

Американский президент Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты введут новые пошлины в размере 35% на импорт канадских товаров с 1 августа.

Об этом он написал в письме, которое опубликовал в своей соцсети Truth Social, информирует Цензор.НЕТ.

Трамп сообщил в письме премьер-министру Канады Марку Карни, что новая ставка таможенных тарифов для его страны будет увеличена в случае любых канадских ответных мер.

В письме Трамп также пригрозил ввести общие пошлины в размере 15% или 20% на импорт из большинства других стран-торговых партнеров США.

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Страны, которые не получат письмо от Трампа, столкнутся с более высокими пошлинами, чем те, которые согласились на "взаимное" соглашение со ставкой 10%, пишет TheGuardian.

В ответ Карни заявил, что его правительство будет продолжать защищать канадских работников и предприятия в переговорах с США.

"На протяжении всех текущих торговых переговоров с Соединенными Штатами канадское правительство неуклонно защищало наших работников и предприятия. Мы будем продолжать это делать, работая над пересмотренным сроком 1 августа", - написал он в заметке в соцсети X.

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Торговая война Трампа

2 апреля Трамп объявил о введении пошлин в размере 10% на весь импорт товаров в США. Дополнительные тарифы введены против 74 стран и ЕС, с которыми США имеет отрицательное сальдо внешнеторгового баланса.

Например, пошлины для крупнейшего торгового партнера США - Китая - сначала составляли 34%. Китай зеркально ответил на введение новых повышенных пошлин, в свою очередь Трамп заявил о новом повышении тарифов. В итоге ставка пошлин США на китайский импорт достигла 145%.

9 апреля Трамп объявил о 90-дневной паузе в повышении пошлин для большинства стран, но продолжил повышать тарифы для китайских товаров.

Однако в мае США и Китай достигли соглашения о приостановлении действия решений о взаимном повышении пошлин на 90 дней.

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