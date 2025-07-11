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Новости Торговые войны Трампа Тарифы США на товары из Канады
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США введут новые пошлины в 35% на товары из Канады, - Трамп

Трамп объявил о новых пошлинах в 35% для Канады

Американский президент Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты введут новые пошлины в размере 35% на импорт канадских товаров с 1 августа.

Об этом он написал в письме, которое опубликовал в своей соцсети Truth Social, информирует Цензор.НЕТ.

Трамп сообщил в письме премьер-министру Канады Марку Карни, что новая ставка таможенных тарифов для его страны будет увеличена в случае любых канадских ответных мер.

В письме Трамп также пригрозил ввести общие пошлины в размере 15% или 20% на импорт из большинства других стран-торговых партнеров США.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп начал рассылать письма лидерам стран с предупреждением о повышении пошлин с 1 августа

Страны, которые не получат письмо от Трампа, столкнутся с более высокими пошлинами, чем те, которые согласились на "взаимное" соглашение со ставкой 10%, пишет TheGuardian.

В ответ Карни заявил, что его правительство будет продолжать защищать канадских работников и предприятия в переговорах с США.

"На протяжении всех текущих торговых переговоров с Соединенными Штатами канадское правительство неуклонно защищало наших работников и предприятия. Мы будем продолжать это делать, работая над пересмотренным сроком 1 августа", - написал он в заметке в соцсети X.

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Торговая война Трампа

2 апреля Трамп объявил о введении пошлин в размере 10% на весь импорт товаров в США. Дополнительные тарифы введены против 74 стран и ЕС, с которыми США имеет отрицательное сальдо внешнеторгового баланса.

Например, пошлины для крупнейшего торгового партнера США - Китая - сначала составляли 34%. Китай зеркально ответил на введение новых повышенных пошлин, в свою очередь Трамп заявил о новом повышении тарифов. В итоге ставка пошлин США на китайский импорт достигла 145%.

9 апреля Трамп объявил о 90-дневной паузе в повышении пошлин для большинства стран, но продолжил повышать тарифы для китайских товаров.

Однако в мае США и Китай достигли соглашения о приостановлении действия решений о взаимном повышении пошлин на 90 дней.

Читайте также: Трамп вводит 25% пошлины на импорт из Японии и Южной Кореи с 1 августа

Автор: 

Канада (2114) пошлина (500) США (27455) тарифы (1895) Трамп Дональд (5941)


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Топ комментарии
+8
Шахрайській заробіток на біржі явно до смаку визнаного судом шахраю.
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11.07.2025 19:49 Ответить
+6
Ну то замість кленового сиропу будуть *** у Доні смоктати )
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11.07.2025 19:45 Ответить
+4
агент кгб краснов работает... кремль доволен..
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11.07.2025 20:08 Ответить
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Ну то замість кленового сиропу будуть *** у Доні смоктати )
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11.07.2025 19:45 Ответить
Бий свій свого, щоб китайози перелякалися.
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11.07.2025 19:48 Ответить
Шо знов?
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11.07.2025 19:46 Ответить
Шахрайській заробіток на біржі явно до смаку визнаного судом шахраю.
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11.07.2025 19:49 Ответить
Нече ж трохи притих Донні - але ні - знову рішив Канаду штурманути - обом країнам буде мінус
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11.07.2025 19:56 Ответить
агент кгб краснов работает... кремль доволен..
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11.07.2025 20:08 Ответить
А про тарифи для прутіна, у Трампа, просто слів уже немає!!?!?
Мабуть, забув уже про тарифи для московії, старий став, забуває багато «ділів» за день…
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11.07.2025 20:35 Ответить
Гениально,а ничего что там совместное производство с американскими компаниями и эту разницу покроют рядовые американцы из своего кармана?
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11.07.2025 20:56 Ответить
Як колись сказав один мудак Микіла Азіров, да відправится він як умога скорійше до Кобзона, - йому ****** бо він не рядовий грамадянин сша.
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11.07.2025 21:19 Ответить
С уходом Бутусова сайт изменился
Бесконечные цитаты ЗЕЛЕНСКОГО и его фото
Где он - герой нашего времени
И при этом Трамп на Цензоре все более и более - непрезентабелен
Все это похоже на ЗАКАЗУХУ от ОП
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11.07.2025 21:10 Ответить
 
 